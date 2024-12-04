Переписали все существующие рекорды: как Украина позорно проиграла Нидерландам на ЧЕ-2024

Женская сборная Украины в последнем матче, не имевшем турнирного значения, очень больно уступила Нидерландам.

Евро-2024 хочется забыть, как кошмарный сон... И никогда его не вспоминать, однако этого не удастся сделать по ряду причин. Главное из них: сокрушительное поражение от Нидерландов – 23:43.

К величайшему сожалению она переписала основные позорные рекорды сборной. И что придает нестерпимую боль – все было ожидаемо и читалось заранее.

Поражение с разницей "-20" – рекордное для Украины в финальных частях чемпионата Европы. Она "перебила" "-15" от Югославии на Евро-2002.

Нидерланды в свою очередь одержали свою величайшую победу в истории, превзойдя на три гола победу над Черногорией в 2022-м: 42:25 (+17).

Впервые мы пропустили столь многое в финальных частях континентального форума. И обновили рекорд сразу на три мяча. Максимальная отметка останавливалась на корректных 40 голов: от страны без флага и Румынии на ЧЕ-2006 и ЧЕ-2008 соответственно.

Не успела высохнуть краска от апрельского поражения от Германии (21:43) в отборочном турнире под началом этого же тандема – Мельника и Чижова – как мы снова обновили исторический рекорд: более 43 мячей мы никогда не пропускали за 238 официальных матчей в истории сборной, которая начала независимое плавание в 1993 году.

ЧЕ-2024 по гандболу среди женщин

3 декабря 2024 года, Инсбрук (Австрия)

3 тур

Нидерланды – Украина 43:23 (24:12)

Украина: Салтанюк (1/11,9%), Балог (2/18,11%), М.Поляк (4/19,21%); Смбатян (6/9), Нестеренко (1/4), Безрукова (2/5), Росоха (3/6), Прокопяк, Горильска (2/4), Науменко, Ткач, Лакатош (1/6), Макаренко (2/3), Колодюк (2/2), Соскида (1/2), Козак (2/4).

Главный тренер: Борис Чижов.

Вне заявки: Миниссале, Компаниец.

Не прибавляет радости и факт, что этот матч был, как говорится, "мертвым". То есть он не имел турнирного значения: голландки гарантировали себе первое место, а мы – билеты домой еще после двух туров.

И не в нашу пользу сыграл выбор стратегии наших соперников: тренерский штаб выпустил не расслабленных лидеров, а резервный состав. То есть по-спортивному злых и амбициозных, которые будут цепляться за место в основе. Шанс выпал идеальный.

На скамейке остались Аббинг, Нюссер, Малестайн, Тен Холте и, как говорят коллеги, лучший игрок сборной – Хоусхеер. Также следует отметить, что команду возглавил новый тренер, вернувшийся с опытом работы в Южной Корее. Он наметил стратегию омоложения, только не как в ФГУ, где меняют игроков десятками от сбора к сбору, а реальную. Он отказался только от двух игроков – топ звезды Полман и ван дер Хейден. Причем последняя вернулась в состав в последнюю минуту, сменив травмированного игрока. Логика четкая – впереди Евро-2026, которое пройдет, в том числе, в Нидерландах. И этот чемпионат – первый шаг в построении команды под четкую цель.

Федерация гандбола Украины

Чувствуете разницу между серьезным подходом и нашим? У нас чиновники поют песню об Олимпиаде, потому что ее можно крутить целых четыре года. А потом еще четыре. И еще. Высокие цели неизменны. Чиновники, которые улыбаясь их декларируют – неизменны. Однако гандбол, особенно женский – на грани тотального истребления.

...Что касается новостей из нашей сборной, то из-за травмы выбыла капитанка Ирина Компаниец (пропустит несколько недель). Она и в атаке была впервые за долгое время (после рождения ребенка) эффективной, а в защите – министром обороны. Ее потеря, конечно, придавала тревогу к и без того тяжелому ожиданию встречи с быстрыми голландками.

В свою очередь, впервые в заявку на матч попала голкипер Мария Поляк. И дебютировала еще в первом тайме. Это лишь второй случай в нашей истории, когда в национальной сборной были заиграны сестры. Первыми была Виктория и Влада Бельмас, а теперь в семейный реестр попали сестрички Поляк. У капитана и лидера "Галичанки" Татьяны Поляк есть на своем счету два десятка матчей, но нет возможности помогать сборной из-за того, что находится в блеклисте президента ФГУ, который самостоятельно выбирает и одобряет игроков для сборной.

Кстати, после скандала, который устроила ФГУ здесь в Австрии, угрожая вашему автору в микс-зоне (детали этого инцидента – позже) игрокам сборной Украины еще раз напомнили, что контакт со мной в зоне для журналистов крайне нерекомендован, если они хотят оставаться в составе.

Именно эти люди ответственны за печальный итог выступления сборной Украины: шесть поражений в шести матчах в рамках подготовки к Евро + три поражения в финальной части со сливками в виде позорных рекордов.

Однако для фиксации проговорим, что стартовый состав выглядел без сюрпризов – Салтанюк; Макаренко, Нестеренко, Горильска, Смбатян (менялась с Прокопяк) и Козак. На неудобный правый полусредний тренеры делегировали правшу Безрукову.

О гандболе говорить очень трудно, потому что команда, за которую ты искренне переживаешь много лет, шанса показать его просто не имела. Еще в первые 15 минут на площадке появились Росоха, Балог, Науменко, Колодюк, Ткач, Соскида, Поляк! То есть была не игра в нашем исполнении, а тасовка колоды Мельником. Предполагаю, что даже игрокам очень тяжело приспосабливаться к ротации, потому что все хаотично меняется – от игроков до позиций, где они играют.

Федерация гандбола Украины

Невероятное преимущество вести репортаж с места событий, что ты можешь видеть то, что не способна охватить камера. Показательный пример: выходя на второй тайм, не все наши игроки знают, куда именно выходят, потому что тренеры забыли о меньшинстве и в пожарном порядке вытаскивают сидящего в куртке запасного.

В матче с Нидерландами ироническую улыбку вызвала тактическая гибкость единственного в мире президента федерации и тренера одновременно: он поднимает игрока – "Выходи!". Через мгновение: "Нет, садись!" и поднимает другого игрока...

За пол тайма сыграли почти все игроки в заявке. В том числе – все три вратаря. А Росоха в этом матче оформила универсальный хет-трик: сыграла в центре, в правом углу и в левом! Линейная Прокопяк – основное решение на месте правого вингера.

Представляю, что в таких условиях игроки думают не о гандболе и игре, а как с ума не сойти. Счет? Кому он нужен – матч проигран за 15 (!) минут, а "-12" по итогам первого тайма – 12:24 – я вообще не вспомню!

Во втором тайме каждый играл сам за себя и это можно понять, потому что через два года многие из них будут списаны. По пожилому 23/24-летнему возрасту, за невыполнение рекомендаций, за непонимание тактических подходов талантливых наставников и т.д. Или просто без объяснений.

Кому и что нужно объяснять? Надеюсь, что все хорошо с Прокопяком, которая травмировала палец во втором тайме. Вернуться с этого спектакля еще и с травмой – тяжелое испытание.

И в заключение. Уверен, вряд ли кто-то задумывался в тренерском штабе, что итоговая классификация для неудачников первого раунда (для 12 команд!) будет сделана с учетом очков и, что существенно – разницы мячей.

У нашей сборной 0 очков, а разница - "-36". Многие "карлики" и дебютанты не только много не проигрывали, но и зарабатывали очки: Исландия, Северная Македония, Турция, Фареры! То есть они наверняка оставят нас за спиной, а мы на дне реестра будем держать за руку Словакию, которую и обогнали в отборе...

Следующие официальные матчи женская сборная Украины проведет в апреле 2025 года в рамках плей-офф за выход на ЧМ-2025.

Игорь Грачев из Инсбрука для Чемпиона.

Ответственный редактор – Николай Дендак