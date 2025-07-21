История Дианы Дмитришин: спасли президент-волшебник и немецкий диагноз

Украинские врачи едва не поставили крест на карьере одной из самых талантливых гандболисток страны

Для 23-летней игрока львовской "Галичанки" Дианы Дмитришин последние два года стали настоящим испытанием. Универсалка с левой бросковой рукой стремительно перешла из угла на более авторитетную позицию правой полусредней. Ее прогресс был настолько очевидным, что вскоре она уже входила в тройку самых высокооплачиваемых гандболисток Украины.

Діана Дмитришин

Став одной из лидеров не только в клубе, но и в национальной сборной, казалось, ничто не помешает ей попасть под яркие прожекторы европейских арен. Однако вместо ожидаемого взлета ее ждала настоящая драма.

Сначала перед самым началом чемпионата мира-2023 она получила серьезную травму – перелом ноги. А потом – еще больший удар. Из-за подозрений на кардиологические проблемы украинские врачи фактически запретили ей продолжать карьеру, вынеся пожизненный "бан". Сезон-2024/2025 она полностью пропустила и уже начала привыкать к гражданской жизни.

Что – а точнее кто – спас карьеру Дианы Дмитришин и вернул ее в спорт? Далее – в прямой речи.

Діана Дмитришин

– Диана, когда мы с тобой общались в феврале, ты говорила, что не возлагаешь больших надежд на возвращение в гандбол. Что изменилось с тех пор?

– Изменилось все – и кардинально. Я ждала результатов обследования в Германии. По дороге в Мюнхен была уже совсем отчаявшаяся – надежды еще были, когда я проходила врачей в Украине. Но с каждым новым ответом о том, что гандбол для меня – это уже прошлое, становилось все тяжелее. Я спрашивала себя: зачем вообще ехать за границу, если все и так понятно?

Однако президент "Галичанки" Роман Степанович Федишин верил в мое возвращение больше, чем я сама. Ехала туда искренне думая: ничего не изменится.

Но после обследования в клинике спортивной кардиологии я сделала КТ с контрастом – то, что в Украине мне никто даже не советовал. И выяснилось: я на грани допустимого, но могу играть. Диаметр аорты – 3,8 см. Это в пределах нормы.

– А какая грань между разрешением и запретом?

– Если диаметр аорты – 40 мм и более, профессиональный спорт запрещен. После поздравлений местный профессор сказал, что все супер, просто нужно каждый год проходить обследование, чтобы контролировать, не увеличивается ли аорта.

– Что именно говорили украинские врачи, аргументируя запрет?

– По сути, аргументов не было. Говорили просто: "Нельзя", потому что аорта – больше средней.

– Сколько врачей поставили тебе такой диагноз?

– Пятеро. Двое во Львове, трое в Киеве. И все – с единым вердиктом: "запрещено".

Діана Дмитришин

– Как возникла идея шестого обследования?

– Это была инициатива нашего президента-волшебника. Роман Степанович настоял: после паузы и отдыха следует получить еще одно мнение – но уже зарубежное.

– Почему именно Германия?

– Там более высокое качество медицинских услуг. Это страна с безупречной репутацией в спортивной медицине.

– А у тебя были хоть какие-то симптомы, которые могли намекать на проблемы с сердцем?

– Никаких. Наоборот – тренеры говорили, что удивлены. Я никогда не почувствовала дискомфорта.

– Я правильно понимаю: первый сигнал появился во время планового медосмотра перед прошлым сезоном?

– Именно так. И тогда начался мой забег по врачам.

Діана Дмитришин

– Последний из известных мне случаев подобного запрета – полусредняя Ирина Дронова. Слышала о ней?

– Нет. Но мы говорили об этом с Ольгой Передерий – она рассказывала, как ей делали операцию на сердце.

– А ты гипотетически согласилась бы на операцию ради продолжения карьеры?

– Хм... Врачи сразу сказали: в обычной жизни мне ничего не угрожает. Ложиться под нож – тем более на сердце – в моем возрасте? Эта мысль иногда появлялась. Но, честно, вряд ли решилась бы.

– Во время прошлого сезона ты говорила, что уже работаешь вне спорта. Можем приоткрыть завесу?

– И снова спасибо нашему президенту. Роман Степанович не оставил меня один на один с ситуацией. Предложил попробовать себя в роли маркетолога на его фирме. Я сразу согласилась. Закрываться в доме и рыдать целыми днями? Это точно не мой вариант. Поэтому работала, а параллельно поддерживала форму – возле офиса занималась йогой и играла в бадминтон.

– Что смягчало боль от невозможности заниматься спортом профессионально?

– Я тяжело переживала этот период. Все так вместе навалилось в кучу. Сначала я пропустила чемпионат мира – сломала ногу за несколько дней до старта. И не просто перелом – со смещением. Два с половиной месяца вообще не могла ступить на нее. Наш тренер Виталий Андронов поддерживал как мог. Говорил: "Не переживай, впереди чемпионат Европы". А тут новый удар: играть вообще нельзя.

Я держалась благодаря тому, что все равно была рядом с командой. Ездила на матчи, поддерживала девочек. И хотя очень хотелось выйти на площадку, контакт со спортом сохранился.

Скажу так: если бы в Германии мне окончательно показали красный свет, я планировала набрать группу детей в гандбольную секцию. Тем более, у нас открывается собственный зал – только для "Галичанки".

Діана Дмитришин

– И напоследок: солнечный вопрос – почему для отпуска выбрала Кипр?

– Мы собрались большой компанией – подруги-гимнастки и моя одноклубница Олеся Дяченко. Выбор стоял между Испанией и Кипром. Выбрали Кипр, потому что ни одна из нас там не была. И не ошиблись – место фантастическое. Очень хочется вернуться. А в Испанию мы еще поедем – в сентябре играем первый раунд еврокубков против "Бети Онак", финалиста Кубка Испании. Но лучшее путешествие – впереди. Это будет возвращение на площадку.

Игорь Грачев, специально для Чемпиона