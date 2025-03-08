Мечтаю об олимпийском золоте: история 8-летней гимнастки Александры Паскаль, которая из-за российской ракеты потеряла ногу

Юная украинка Александра Паскаль стала символом несокрушимости, силы воли и стремления к победе. Ее история облетела весь мир. После тяжелого ранения, вызванного ракетным обстрелом, Александре ампутировали ножку. Однако это не сломило ее дух. Сегодня она выполняет все спортивные элементы на протезе наравне с другими гимнастками своей команды. Несмотря на пережитую трагедию, Саша не только не оставила художественную гимнастику, но и продолжает участвовать в соревнованиях. Она также активно участвует в благотворительных мероприятиях в поддержку ВСУ, вдохновляя людей никогда не сдаваться.

16 мая 2022 года жизнь маленькой Саши навсегда разделилась на "до" и "после" – ее изменила российская ракета.

Семья Паскаль приехала на базу отдыха в курортную Затоку в Одесской области, чтобы провести время с родными и хоть немного отвлечься от постоянных сирен, тревог и обстрелов. Но все произошло мгновенно. Оповещение о тревоге – и почти сразу в здание, где находились Саша и ее мама, попала ракета.

Мария Паскаль вспоминает, как взрывная волна засыпала дочь обломками. Она сама тоже получила ранения, но не такие тяжелые. Зато основной удар пришелся на ребенка: Сашу придавило бетонными конструкциями. Спасти ее удалось только благодаря соседям, которые бросились на помощь.

"Это настоящее чудо, что мы выжили. Взрыв был настолько мощным, что я не сразу поняла, что произошло. Когда пришла в себя, увидела, что Саша оказалась под бетонной плитой. Я начала звать на помощь. Соседи бросились спасать – они нашли палки, подперли конструкцию, и вместе нам удалось вытащить дочь из ловушки, которая могла стать смертельной. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, сильные ушибы головы, оторван мизинец. Но самое страшное – плита раздробила ее ножку. В больнице Сашу немедленно забрали в реанимацию. Она провела 15 дней в коме. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти ножку не удалось – ее пришлось ампутировать. Так начался наш долгий путь к восстановлению", – рассказывает Мария Паскаль.

Александра с отцом в больнице после полученных ранений

После лечения в Украине Сашу ждала реабилитация за границей и установка бионического протеза. Уже через два месяца она снова научилась ходить. Это был непростой путь – и физически, и морально. Приходилось преодолевать фантомные боли, привыкать к новой реальности, принимать себя заново.

Но спортивный характер и несокрушимое желание вернуться на гимнастический ковер стали сильнейшей мотивацией. Как только Саша уверенно почувствовала себя на протезе, она решила вернуться к тренировкам по художественной гимнастике – спорту, который обожает еще с четырех лет.

Тренер Инга Ковальчук поддерживала девочку, но поблажек не делала – Саша должна была работать наравне со всеми, чтобы не чувствовать себя иной. И такой подход действительно помог.

"Когда мы вернулись, я сразу пошла к своему тренеру Инге Валерьевне Ковальчук. Она меня поддержала и сказала, что я могу снова тренироваться. Сначала было сложно - я даже боялась сделать колесо. Пришлось постепенно вспоминать все сначала и привыкать к протезу. Но со временем стало легче. Это во многом заслуга тренера, которая помогала мне, но не делала поблажек. Я тренируюсь наравне с девушками, и меня никто не жалеет. Сейчас тренировки проходят пять раз в неделю и длятся по три часа. Я работаю наравне с другими девушками из группы. Иногда тяжело. Бывает, что очень сильно болит кукса, когда надеваю протез, но я терплю и иду на ковер. Как говорит наша Инга Валерьевна: "В спорте нужен характер, без него не будет успеха", – вспоминает Александра.

Меньше чем через год после трагедии Саша уже начала участвовать в соревнованиях. В своих первых стартах после травмы она завоевала золото, исполнив сольный номер на чемпионате по гимнастике в родном Черноморске.

Саша Паскаль во время выступления на Кубке Ризатдиновой

"Я совсем не волновалась, потому что до этого много тренировалась. Все прошло очень хорошо, я заняла первое место. Это еще больше мотивировало меня работать дальше", – рассказывает Александра.

История Саши стала примером для многих. Ее сила духа и стремление вернуться к любимому спорту вдохновили людей не только в Украине, но и за ее пределами.

Сегодня Саша – желанная гостья на многих мероприятиях, турнирах и благотворительных событиях. Ее выступления привлекают внимание к важным темам, а ее история мотивирует тысячи людей. Она встречалась со спортсменами, политиками, артистами и простыми украинцами, которые восхищаются ее выдержкой.

Юная гимнастка в Министерстве иностранных дел МИД Украины

Впоследствии Александра стала лауреатом благотворительной акции "Дети-герои" и получила награду "Мужество во время войны". Она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской, другими детьми-героями, а также с всеобщим любимцем украинцев – псом Патроном.

Саша Паскаль на Венском балу

Юная гимнастка приняла участие в Венском бале в Киеве, где поразила всех своей грацией. Подготовка была напряженной, ведь времени оставалось немного.

"Но в конце концов у нас все получилось: мы хорошо станцевали, и я получила море положительных эмоций. Это было невероятно!" – поделилась впечатлениями юная гимнастка.

А еще она выступила на телешоу "Украина невероятных людей", исполнив трогательный номер под песню "Океан Эльзы". Судьи и зрители были поражены ее силой духа и изяществом.

"Я не знаю, осознаешь ли ты, насколько вдохновляешь всех нас", – сказала во время шоу певица Надя Дорофеева.

Далее был престижный турнир Rizatdinova Cup, где Александра стала особой гостьей. Его основательница, олимпийский призер Анна Ризатдинова, написала в соцсети:

"Нам всем нужны примеры для подражания. Александра Паскаль –пример для меня. Невероятно волевая, сильная, целеустремленная и искренняя девочка. Саша – настоящее олицетворение несокрушимости Украины. Большое спасибо за выступление на нашем турнире. Для меня это честь"

Саша Паскаль и Анна Ризатдинова

В феврале, к третьей годовщине полномасштабной войны, Саша выступила с благотворительным перфомансом в Лондоне под песню Святослава Вакарчука. Мероприятие состоялось в одном из самых известных театров города с участием хора Веревки, Джамалы и самого Вакарчука. Его целью был сбор средств на реабилитацию и протезирование украинских военных.

Во время визита в британскую столицу юная гимнастка посетила посольство Украины в Великобритании, где встретилась с послом Валерием Залужным. Эта встреча стала для нее особенной, а совместные фотографии мгновенно разлетелись по соцсетям.

Александра Паскаль, Валерий Залужный и хор имени Веревки

Но это был не первый ее визит в Лондон. В октябре 2024 года Александра Паскаль вошла в историю футбола, выведя команды "Шахтер" и "Арсенал" на поле во время матча Лиги чемпионов. Она прилетела в столицу Великобритании вместе с украинской командой по приглашению "Шахтера".

Саша Паскаль перед матчем Лиги чемпионов "Арсенал" - "Шахтер" ФК "Шахтер"

Мария Паскаль с гордостью рассказывает, что сегодня расписание Саши расписано буквально по минутам: школа, художественная гимнастика, бассейн, благотворительные мероприятия... Да и сама девочка занимается благотворительностью, помогая украинским военным.

"За 2,5 года после страшного ранения Саша ни разу не показала слабость, потому что понимает – она стала образцом для многих", – говорит ее мама.

Несмотря на все испытания, маленькая гимнастка не оставляет своих мечтаний. Она стремится принять участие в крупных международных соревнованиях и, наконец, выступить на Паралимпийских играх. Саша не просто верит в свои мечты – она ежедневно упорно работает, чтобы сделать их реальностью.

"Мечтаю о мире. Очень хочу, чтобы детки были здоровы и никогда не видели войны. Чтобы такие дети с инвалидностью, как я, не падали духом, а шли только вперед. Еще мечтаю о собаке, но не могу ее завести, потому что у меня аллергия. И очень хочу поехать на Паралимпийские игры и представить там Украину. Если буду хорошо тренироваться, то так и будет!", – говорит Саша.

Юлия Семененко

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.