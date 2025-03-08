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Мечтаю об олимпийском золоте: история 8-летней гимнастки Александры Паскаль, которая из-за российской ракеты потеряла ногу

Юлія Семененко — 8 марта 2025, 12:00
Мечтаю об олимпийском золоте: история 8-летней гимнастки Александры Паскаль, которая из-за российской ракеты потеряла ногу

Юная украинка Александра Паскаль стала символом несокрушимости, силы воли и стремления к победе. Ее история облетела весь мир. После тяжелого ранения, вызванного ракетным обстрелом, Александре ампутировали ножку. Однако это не сломило ее дух. Сегодня она выполняет все спортивные элементы на протезе наравне с другими гимнастками своей команды. Несмотря на пережитую трагедию, Саша не только не оставила художественную гимнастику, но и продолжает участвовать в соревнованиях. Она также активно участвует в благотворительных мероприятиях в поддержку ВСУ, вдохновляя людей никогда не сдаваться.

16 мая 2022 года жизнь маленькой Саши навсегда разделилась на "до" и "после" – ее изменила российская ракета.

Семья Паскаль приехала на базу отдыха в курортную Затоку в Одесской области, чтобы провести время с родными и хоть немного отвлечься от постоянных сирен, тревог и обстрелов. Но все произошло мгновенно. Оповещение о тревоге – и почти сразу в здание, где находились Саша и ее мама, попала ракета.

Мария Паскаль вспоминает, как взрывная волна засыпала дочь обломками. Она сама тоже получила ранения, но не такие тяжелые. Зато основной удар пришелся на ребенка: Сашу придавило бетонными конструкциями. Спасти ее удалось только благодаря соседям, которые бросились на помощь.

"Это настоящее чудо, что мы выжили. Взрыв был настолько мощным, что я не сразу поняла, что произошло. Когда пришла в себя, увидела, что Саша оказалась под бетонной плитой. Я начала звать на помощь. Соседи бросились спасать – они нашли палки, подперли конструкцию, и вместе нам удалось вытащить дочь из ловушки, которая могла стать смертельной.

У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, сильные ушибы головы, оторван мизинец. Но самое страшное – плита раздробила ее ножку. В больнице Сашу немедленно забрали в реанимацию. Она провела 15 дней в коме. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти ножку не удалось – ее пришлось ампутировать. Так начался наш долгий путь к восстановлению", – рассказывает Мария Паскаль.

Александра с отцом в больнице после полученных ранений
Александра с отцом в больнице после полученных ранений

После лечения в Украине Сашу ждала реабилитация за границей и установка бионического протеза. Уже через два месяца она снова научилась ходить. Это был непростой путь – и физически, и морально. Приходилось преодолевать фантомные боли, привыкать к новой реальности, принимать себя заново.

Но спортивный характер и несокрушимое желание вернуться на гимнастический ковер стали сильнейшей мотивацией. Как только Саша уверенно почувствовала себя на протезе, она решила вернуться к тренировкам по художественной гимнастике – спорту, который обожает еще с четырех лет.

Тренер Инга Ковальчук поддерживала девочку, но поблажек не делала – Саша должна была работать наравне со всеми, чтобы не чувствовать себя иной. И такой подход действительно помог.

"Когда мы вернулись, я сразу пошла к своему тренеру Инге Валерьевне Ковальчук. Она меня поддержала и сказала, что я могу снова тренироваться. Сначала было сложно - я даже боялась сделать колесо. Пришлось постепенно вспоминать все сначала и привыкать к протезу. Но со временем стало легче. Это во многом заслуга тренера, которая помогала мне, но не делала поблажек.

Я тренируюсь наравне с девушками, и меня никто не жалеет. Сейчас тренировки проходят пять раз в неделю и длятся по три часа. Я работаю наравне с другими девушками из группы. Иногда тяжело. Бывает, что очень сильно болит кукса, когда надеваю протез, но я терплю и иду на ковер. Как говорит наша Инга Валерьевна: "В спорте нужен характер, без него не будет успеха", – вспоминает Александра.

Меньше чем через год после трагедии Саша уже начала участвовать в соревнованиях. В своих первых стартах после травмы она завоевала золото, исполнив сольный номер на чемпионате по гимнастике в родном Черноморске.

Саша Паскаль во время выступления на Кубке Ризатдиновой
Саша Паскаль во время выступления на Кубке Ризатдиновой
"Я совсем не волновалась, потому что до этого много тренировалась. Все прошло очень хорошо, я заняла первое место. Это еще больше мотивировало меня работать дальше", – рассказывает Александра.

История Саши стала примером для многих. Ее сила духа и стремление вернуться к любимому спорту вдохновили людей не только в Украине, но и за ее пределами.

Сегодня Саша – желанная гостья на многих мероприятиях, турнирах и благотворительных событиях. Ее выступления привлекают внимание к важным темам, а ее история мотивирует тысячи людей. Она встречалась со спортсменами, политиками, артистами и простыми украинцами, которые восхищаются ее выдержкой.

Юная гимнастка в Министерстве иностранных дел
Юная гимнастка в Министерстве иностранных дел
МИД Украины

Впоследствии Александра стала лауреатом благотворительной акции "Дети-герои" и получила награду "Мужество во время войны". Она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской, другими детьми-героями, а также с всеобщим любимцем украинцев – псом Патроном.

Саша Паскаль на Венском балу
Саша Паскаль на Венском балу

Юная гимнастка приняла участие в Венском бале в Киеве, где поразила всех своей грацией. Подготовка была напряженной, ведь времени оставалось немного.

"Но в конце концов у нас все получилось: мы хорошо станцевали, и я получила море положительных эмоций. Это было невероятно!" – поделилась впечатлениями юная гимнастка.

А еще она выступила на телешоу "Украина невероятных людей", исполнив трогательный номер под песню "Океан Эльзы". Судьи и зрители были поражены ее силой духа и изяществом.

"Я не знаю, осознаешь ли ты, насколько вдохновляешь всех нас", – сказала во время шоу певица Надя Дорофеева.

Далее был престижный турнир Rizatdinova Cup, где Александра стала особой гостьей. Его основательница, олимпийский призер Анна Ризатдинова, написала в соцсети:

"Нам всем нужны примеры для подражания. Александра Паскаль –пример для меня. Невероятно волевая, сильная, целеустремленная и искренняя девочка. Саша – настоящее олицетворение несокрушимости Украины. Большое спасибо за выступление на нашем турнире. Для меня это честь"
Саша Паскаль и Анна Ризатдинова
Саша Паскаль и Анна Ризатдинова

В феврале, к третьей годовщине полномасштабной войны, Саша выступила с благотворительным перфомансом в Лондоне под песню Святослава Вакарчука. Мероприятие состоялось в одном из самых известных театров города с участием хора Веревки, Джамалы и самого Вакарчука. Его целью был сбор средств на реабилитацию и протезирование украинских военных.

Во время визита в британскую столицу юная гимнастка посетила посольство Украины в Великобритании, где встретилась с послом Валерием Залужным. Эта встреча стала для нее особенной, а совместные фотографии мгновенно разлетелись по соцсетям.

Александра Паскаль, Валерий Залужный и хор имени Веревки
Александра Паскаль, Валерий Залужный и хор имени Веревки

Но это был не первый ее визит в Лондон. В октябре 2024 года Александра Паскаль вошла в историю футбола, выведя команды "Шахтер" и "Арсенал" на поле во время матча Лиги чемпионов. Она прилетела в столицу Великобритании вместе с украинской командой по приглашению "Шахтера".

Саша Паскаль перед матчем Лиги чемпионов Арсенал - Шахтер
Саша Паскаль перед матчем Лиги чемпионов "Арсенал" - "Шахтер"
ФК "Шахтер"

Мария Паскаль с гордостью рассказывает, что сегодня расписание Саши расписано буквально по минутам: школа, художественная гимнастика, бассейн, благотворительные мероприятия... Да и сама девочка занимается благотворительностью, помогая украинским военным.

"За 2,5 года после страшного ранения Саша ни разу не показала слабость, потому что понимает – она стала образцом для многих", – говорит ее мама.

Несмотря на все испытания, маленькая гимнастка не оставляет своих мечтаний. Она стремится принять участие в крупных международных соревнованиях и, наконец, выступить на Паралимпийских играх. Саша не просто верит в свои мечты – она ежедневно упорно работает, чтобы сделать их реальностью.

"Мечтаю о мире. Очень хочу, чтобы детки были здоровы и никогда не видели войны. Чтобы такие дети с инвалидностью, как я, не падали духом, а шли только вперед. Еще мечтаю о собаке, но не могу ее завести, потому что у меня аллергия. И очень хочу поехать на Паралимпийские игры и представить там Украину. Если буду хорошо тренироваться, то так и будет!", – говорит Саша.

Юлия Семененко

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

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