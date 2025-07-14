Оттепель или большая перестройка? Лето перемен в украинской Экстралиге

Хмельницкий Сокол первым среди всех команд Экстралиги вышел из отпуска, и это стало первым признаком того, что сезон-2025/2026 в отечественном футзале зарождается. Это произошло через неделю после того, как аналогичная история произошла и в международном футзале, зачатием которого можно считать жеребьевку предварительного и основного раунда Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки два украинских клуба не узнали своих конкретных соперников в основном раунде, зато к своему огромному отчаянию, узнали, что им придется рубиться не только с двумя пока неизвестными европейскими клубами, но и между собой за единственное место в стадии плей-офф, которая впервые с этого сезона основана в едином еврокубковом футзальном турнире.

Как же прошел месяц межсезонья – попробуем разобрать и систематизировать в этом обзоре, а оно началось практически на следующий день после того, как в один день, 15 июня, подошли к своему концу серии плей-офф за чемпионство и бронзовые медали.

После завершения четвертой игры между SkyUp Futsal и Соколом автору этих строк удалось перекинуться несколькими фразами о впечатлениях от "бронзовой" серии и вообще от всего сезона с президентом SkyUp Futsal Александром Альбой. И в этом общении среди прочего прозвучало такое, что у руководителя "авиаторов" есть большое желание, чтобы его команда играла в Лиге чемпионов, и что особенно зацепило, что у него нет желания ждать этого несколько лет. Теперь уже можно говорить, что уважаемый Александр Альба что-то знал, и об этом "что-то" все узнали практически на следующий день. Оно стало настоящим шоком, речь об информации, что команды Aurora Team и SkyUp Futsal решили объединиться.

Ростислав Семенченко (Aurora Team) и Максим Литвинов (SkyUp Futsal) в новом сезоне могут стать одноклубниками

Через несколько дней эксперт программы Profutsal, которая финансируется Ассоциацией футзала Украины, Станислав Гончаренко назвал это объединение продажей места в Лиге чемпионов клубом Aurora Team клубу SkyUp Futsal. Известный футзальный тренер имеет право на собственное мнение, возможно, он что-то знает из того, что не вышло на поверхность. Но из того, что вышло на поверхность, это больше похоже на поглощение клубом SkyUp Futsal клуба Aurora Team. Так, как два года назад сам клуб Aurora Team поглотил клуб CLUST. Отличие разве что в том, что поглощение бронзовым призером серебряного этого года произошло в мирный способ, а не в рейдерский, как это было в истории с Aurora Team и CLUST.

Процесс поглощения еще находится в "процессе". Если просто сложить составы SkyUp Futsal и Aurora Team, то это будет примерно 35 игроков, и очевидно, что такое количество не нужно ни одной футзальной команде, поэтому процесс резки по живому будет неизбежным, и проводить его будет главный тренер доминирующего клуба в этом объединении Тарас Шпичка. Первыми ласточками, которые покинули объединенный клуб, стали Шаропиньо, Максим Бессалов, Александр Школьный и Орест Боргун, недавно к ним присоединились Владислав Корнев и Евгений Смоловик, а еще один блок игроков, отправленных на выход, накануне составили Игорь Марциняк, Андрей Лысюк и Арсений Гуреев – все трое из Aurora Team. Зато почти сразу после завершения сезона игроком объединенной команды стал Марьян Масевич, то есть, все равно в распоряжении Тараса Шпички остается около двадцати пяти игроков, и расставания обязательно будут еще.

Тарас Шпичка

Еще один интересный признак того, что все детали объединения SkyUp Futsal и Aurora Team не улажены, это реакция на жеребьевку Лиги чемпионов, о результатах которой не сообщили информационные ресурсы ни одного из клубов! Тишина, будто бы ничего в Швейцарии не происходило. Отметим, что в Лиге чемпионов объединенный клуб будет играть как Aurora Team, поскольку SkyUp Futsal является заложником своего названия. Использование коммерческой рекламы запрещено УЕФА, поэтому ни в коем случае в еврокубках не смогут играть команды, например, Lufthansa Futsal или Ryanair Futsal, как в свое время в Лиге чемпионов не играл херсонский Продэксим, а играл FC Kherson.

Возвращаясь к объединению, стоит вспомнить одну историю двухлетней давности. Когда в Экстралигу зашла команда, которая на официальных ресурсах Ассоциации футзала Украины называлась Aurora-CLUST и такого названия не было больше нигде, автор этих строк неоднократно настаивал, что двух слов в названии клуба долго не будет. Так оно и произошло после первого круга, когда Aurora-CLUST стала просто Aurora Team. Этот экскурс в историю к тому, что логичен вопрос – как долго будет существовать Aurora-SkyUp Futsal? По крайней мере, столько времени, сколько эта команда будет играть в Лиге чемпионов, это точно. А вот что будет дальше, это вопрос, и истории объединений свидетельствуют о том, что в сухом остатке остается тот, кто поглощает. Так было с Aurora-CLUST, так было когда-то, когда объединились львовские Энергия и Тайм, но впоследствии осталась только Энергия.

В тему Лиги чемпионов стоит сказать несколько слов о перспективах в ней украинских клубов. В социальных сетях можно было прочитать мнение болельщиков, что если так сложилось, то от Украины точно будет одна команда в плей-офф. Странное мнение, ведь это далеко не так. ХИТу и Aurora-SkyUp Futsal в Пути Б придется играть в победителями предыдущих групп С и A, которыми, скорее всего, будут словенский FC Vrhnika и армянский Ереван, и это далеко непростые команды.

Еще нет определенности, где именно в основном раунде будут играть украинские команды, но если предварительный раунд выиграют именно FC Vrhnika и Ереван, то командам Олега Лукьяненко и Тараса Шпички придется ехать в Словению или в Армению, где играть будет крайне трудно. Рискнем сделать прогноз, что в Словению, которую недавно УЕФА сделала фактически главной страной проведения чемпионата Европы 2026 года (помните откуда президент УЕФА Александер Чеферин?). Впрочем, и армяне умеют прилагать правильные усилия, чтобы стать хозяином футзальных ивентов, подтверждение чему проведение в Ереване "Финала четырех" Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Объединение SkyUp Futsal и Aurora Team означало минус одну команду в Экстралиге, но это было только начало минусования, и с этим только успевай загибать пальцы. После завершения прошлого сезона пошли кулуарные разговоры, что без Экстралиги останется Львов, и впоследствии они получили официальное подтверждение. Первой в информационное пространство вышла Энергия, которая 17 июня сообщила, что "меняет формат деятельности на следующий сезон" и "принято решение поставить акцент на воспитании талантливой молодежи, которая в будущем может стать основой обновленного состава профессиональной команды энергетиков". А уже в первый день июля Энергия выразила искреннюю благодарность главному тренеру Валерию Легчанову и абсолютно всем игрокам за сотрудничество, отправив их на вольные хлеба.

Энергия взяла паузу на выступления в Экстралиге

Немного другая история с львовским in.IT. Несколько дней назад "айтишники" выступили с заявлением, что в новом сезоне команда будет играть в первой лиге, определив свое понижение в классе как сильный стратегический шаг для будущего клуба. Также, по информации из АФУ, в первую лигу переходит МСК Харьков, то есть, гарантированно можно говорить о неучастии в Экстралиге этих клубов. Были ли в истории украинского футзала случаи, когда клубы высшего дивизиона по собственному желанию понижались в классе? Да, один такой случай был. Еще в нулевые годы харьковская команда Александр после трех сезонов в высшей лиге опустилась в первую лигу, где сыграла один сезон, а затем прекратила свое существование. Смогут ли когда-то вернуться в элиту украинского футзала Энергия, in.IT и МСК Харьков, ответ на этот вопрос остается открытым, возможно, кто-то из них сделает прецедент.

Отдельно нужно поговорить об Урагане, который является обладателем Кубка Украины. Ни для кого в футзале не секрет, что Энергия и Ураган все время своего существования финансировались из одного, так сказать, кармана. Формально это были Львовоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго, но у обеих этих компаний мажоритарный владелец один – это Игорь Суркис. С той высоты и шло разрешение на финансирование этих двух футзальных клубов, и оно этим летом было резко обрублено. Во Львове на это нашли в себе силы сделать официальное заявление о прекращении существования футзальной команды.

В Ивано-Франковске же еще лелеют надежду в каком-то формате сохранить команду. Для начала сразу после завершения сезона Ураган выступил с заявлением, что "в связи с объективными обстоятельствами, многолетний титульный партнер НФК Ураган пока не имеет возможности и в дальнейшем финансово поддерживать клуб". Это с одной стороны, а с другой – клуб объявил, что открыт к новому сотрудничеству и объявляет поиск генерального партнера. Такое заявление – это как крик души. Как деньги любят тишину, так и поиски инвесторов требуют тихой кропотливой работы, а за объявлениями никакие инвесторы не придут. Будет ли Ураган играть в Экстралиге, такой вопрос время от времени задают клубу его болельщики на информационных ресурсах франковского клуба, и на него получают предложение следить за информацией на официальных страницах.

Болельщики могут следить сколько угодно, но ведущие игроки Урагана ждать не согласны. Первым из команды ушел ее капитан – Марьян Масевич уже в Aurora-SkyUp Futsal. На днях игроком Сухой Балки стал голкипер Александр Сирицкий, в поисках новых команд и некоторые другие ведущие игроки Урагана не из Ивано-Франковска. Как долго еще будет продолжаться сага "будет ли играть Ураган в Экстралиге", время у нее еще есть, по крайней мере месяц, потому что с августа Ассоциации футзала Украины уже придется принимать окончательное решение по количеству команд и формировать календарь на новый сезон.

Марян Масевич теперь будет играть в Aurora-SkyUp Futsal

Пора сделать промежуточный итог по усушке и утруске Экстралиги. Объединение SkyUp Futsal и Aurora Team, пауза Энергии, переход в Первую лигу in.IT и МСК Харьков – это минус четыре клуба. Неопределенность Урагана посчитаем как минус 0,5 клуба, и получается, что из двенадцати участников чемпионата-24/25 в Экстралиге осталось семь (гарантированно) с половиной (Ураган – или будет, или нет) клубов. Футзальная Экстралига уже переживала времена, когда в ней играли семь команд, но в этом году до такого не дойдет. В июне подтвердили, что готовы повыситься в классе две лучшие команды первой лиги прошлого сезона – это одесский Tyre Expert и коломыйская Фурнитура. Логичный шаг со стороны обоих клубов, что нельзя не приветствовать, ведь немало было случаев, когда команды выигрывали или становились призерами первой лиги, этим довольствовались и продолжали играть в Первой лиге и в дальнейшем.

in.IT по собственному желанию перешел в Первую лигу

Давно так не лихорадило Экстралигу, и дело с этим не только из-за тех обстоятельств, в которых уже более трех лет живет наша страна. Клубы исчезают и в богатых странах, и даже в испанский Примере, где научились на своем футзале зарабатывать немало. Но, в отличие от Экстралиги, исчезновение или банкротство команд в зарубежных чемпионатах не приводит к лихорадке, ведь всегда есть желающие заменить тех, кто по разным причинам не может в дальнейшем играть на высшем уровне. В Украине, к сожалению, четкой соревновательной структуры (Экстралига – первая лига – вторая лига, каждая со своим постоянным форматом) так и не выстроено за более чем 30 лет проведения чемпионатов. Так, как это есть в футболе, где еще до начала чемпионатов все понимают, сколько команд вылетит из УПЛ, а сколько и каким образом в нее поднимутся из первой лиги. Так же все прозрачно относительно того, сколько команд-неудачников оставят первую лигу, и как же на их место придут команды из второй лиги.

Показательная деталь – за всю историю чемпионатов Украины ни один (!!!) клуб не понизился в классе по спортивному принципу. То, что сейчас произошло с перемещением in.IT и МСК Харьков в первую лигу, которые в регулярном чемпионате заняли два последних места, к спортивному принципу не имеет никакого отношения, и никакой борьбы за выживание в сезоне-2024/25 не было. Командой же Экстралиги можно стать либо все же по спортивному принципу, как это произошло этим летом с Tyre Expert и Фурнитурой, либо так, как об этом упоминалось в отношении команды Aurora-CLUST.

Tyre Expert и Фурнитура в новом сезоне будут играть между собой уже в Экстралиге

Побочный эффект летних катаклизмов в Экстралиге – это появление на рынке большого количества безработных игроков. Некоторых уже успели разобрать клубы, которые остаются в Экстралиге, но всех свободных футзалистов они не смогут принять в свои объятия – бюджеты не резиновые, поэтому некоторым придется либо перейти в любители, чтобы играть в местных соревнованиях, либо даже закончить с футзалом. Но это, как говорится, совсем другая история.

Анатолий Подвойский