Сборная Украины на чемпионате мира по футзалу: войти в призеры и переписать историю

В субботу, 14 сентября, в Узбекистане стартует чемпионат мира по футзалу. Турнир пройдет в трех городах — Ташкенте, Бухаре и Андижане.

Сборная Украины — один из 24 участников турнира, а свой первый матч на турнире команда Александра Косенко проведет 15 сентября.

24 nations will compete for #FutsalWC glory... 🏆



See the action unfold in Uzbekistan! 👇👀 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 12, 2024

Расписание матчей сборной Украины

15 сентября. 18:00. Аргентина – Украина (Хумо Арена, Ташкент).

18 сентября. 15:30. Ангола – Украина (Хумо Арена, Ташкент).

21 сентября. 18:00. Украина – Афганистан (Спорткомплекс, Андижан).

Где смотреть онлайн чемпионат мира по футзалу 2024 года

Прямые онлайн-трансляции первенства в Украине можно будет посмотреть на Суспильном вещании. Все матчи Мундиаля, включая поединки национальной сборной Украины, будут транслироваться эксклюзивно на таких платформах, как:

Спутниковые каналы Суспильне Спорт;

Местные телеканалы Суспильного вещания;

Диджитал-платформе Суспильне Спорт;

YouTube-каналы Суспильне Спорт.

Каждый поединок "сине-желтых" будет освещаться в предматчевой студии.

Нелегкий путь в Узбекистан

Путь на чемпионат мира для сборной Украины начался с основного раунда отборочного турнира. Наша команда находится в рейтинге на 6 месте среди европейских команд, а после дисквалификации сборной России замыкает 5 лучших. И в предыдущем раунде, разумеется, нашей команде делать было нечего.

В основном раунде команда попала в Группу 11, где в октябре-ноябре 2022 года дважды обыграла команду Косово (3:1 и 5:2) и команду Нидерландов (4:2). И, уже обеспечив себе победу в группе, в заключительном четвертом матче в марте 2023 позволила себе сыграть вничью в ответной игре с Нидерландами - 1:1.

А в сентябре-декабре 2023 года состоялся элит-раунд отборочного турнира ЧМ, по итогам которого победители отборочных групп напрямую выходили в финальный турнир.

Соперниками украинцев на этом этапе были команды Польши, Сербии и Бельгии. И здесь уже были некоторые проблемы. Разгромив команду Бельгии в стартовом гостевом матче (10:2), украинцы спустя пять дней проиграли в номинально домашнем поединке команде Польши (2:3).

Затем уже в октябре украинцы потеряли очки в матче с командой Сербии. И снова была уверена победа в гостях, в Белграде - 6:1, и номинально домашняя "осечка" в Венгрии - 1:1. Благо поляки также проиграли в первом матче Сербии (1:2) и сохраняли интригу. А в заключительных двух матчах в декабре все сложилось лучше для сборной Украины – разгром Бельгии (8:2) и уверенная победа над Польшей в гостях (5:3) и прямой выход на ЧМ.

Наигранный состав и отличное взаимопонимание

Главное отличие футзала от классического футбола состоит в отсутствии позиций. Есть вратарь, а все остальные игроки в поле – универсалы. В нашей команде в заявку на чемпионат мира попали 14 игроков – три вратаря и 11 универсалов. И, пожалуй, основной плюс нашей команды состоит в сыгранности состава. Команда в этом составе играет уже давно, игроки прекрасно понимают, знают и чувствуют друг друга.

ОФУ

Готовясь к турниру, сборная Украины провела пять контрольных поединков: с Коста-Рикой (4:0), Кубой (7:0), Португалией (6:3), Саудовской Аравией (8:3) и Ливией (2:2).

А говоря о состоянии команды в конце августа тренер Косенко отмечал:

"Мы продолжаем подготовку к Мундиалю, ведь у нас еще есть время. Мы должны немного добавить в физических кондициях, наиграть определенные тактические схемы. У нас запланирован еще один сбор в Казахстане, где будем над этим работать. Надо совершенствовать свою игру. Поэтому подготовка продолжается".

На сбор в Казахстан команда прибыла 1 сентября. Эта страна была выбрана для завершающего сбора из-за сходства климата и одинакового часового пояса с Узбекистаном. Перед этим команда провела три сбора: в Ужгороде, Визеу (Португалия) и Сараево (Босния и Герцеговина).

Сбор в Казахстане не предусматривал контрольные игры, команда была погружена только в тренировочный процесс. А уже 13 сентября команда перебралась в Узбекистан, проведя в Ташкенте тренировку.

Фаворит и команда-загадка

Соперниками сборной Украины на первом этапе ЧМ по группе станут команды Аргентины, Афганистана и Анголы. Соперники совершенно разные, но дающие неплохие шансы украинцам на борьбу за место в плейоф.

Да, команда Афганистана является дебютантом мирового первенства, и в игре с ней любой соперник будет чувствовать себя фаворитом. Лишь однажды участвовала в чемпионате мира и сборная Анголы. На прошлом Мундиале в Литве-2021 представитель Африки проиграл все три матча – Японии (4:8), Парагвая и Испании (дважды – 1:4) и завершил борьбу уже после первого этапа. Но уже на нынешнем ЧМ у команды Анголы есть реальный шанс набрать первые очки – в матче с дебютантами из Афганистана.

А вот сборная Украины, если ставит перед собой большие цели – обязана обыгрывать обоих соперников. Ни Ангола, нет, тем более, Афганистан не принадлежат даже к середнякам в мировом футзале.

Другое дело – сборная Аргентины. Команда принимала участие во всех предыдущих чемпионатах мира, а в 2016 году стала чемпионом. В 2021-м американская сборная снова дошла до финала, обыграв в полуфинале принципиальных соперников из Бразилии – 2:1. Правда, в решающем матче аргентинцы уступили сборной Португалии с тем же счетом 1:2.

Именно с командой Аргентины сборная Украины проведет первый матч на ЧМ-2024. Старт – очень нелегкий. Однако, с другой стороны, команда погрузится в настоящую борьбу уже с первого матча. Согласно регламенту нынешнего ЧМ-2024, после группового этапа сразу начинаются матчи плей-офф. В 1/8 финала выходят 12 команд, занявших 1-2 места в группах, а также 4 лучшие третьи команды.

Состав сборной Украины

Вратари: Юрий Савенко (Аврора Киев), Александр Сухов (ХИТ Киев), Кирилл Цыпун (Пяст, Польша);

Полевые игроки: Игорь Корсун (Осасуна Магна, Испания), Петр Шотурма (Ураган Ивано-Франковск), Евгений Жук, Андрей Мельник, Даниил Абакшин, Игорь Чернявский (все – ХИТ Киев), Николай Микитюк (Кордоба, Испания), Ростислав Семенченко ( Аврора Киев), Михаил Зварыч (Энергия Львов), Назар Швед, Артем Фаренюк (оба – Евробус, Польша).

Украинский след в истории ЧМ

Нынешний турнир станет 10-м юбилейным чемпионатом мира по этому виду спорта. И сборной Украины есть чем гордиться в футзале. Команда принимала участие в более чем половине турниров, а ее главный тренер Александр Косенко, будучи игроком, достигал с командой исторических успехов.

Первый чемпионат мира по футзалу прошел в 1989 году в Нидерландах. Турнир, в котором участвовало 16 команд, обошелся без сборной СССР, частью которой могли бы стать украинские игроки. Первым чемпионом мира стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале хозяев площадки из Нидерландов со счетом 2:1.

Следующий турнир состоялся через три года, в 1992-м, и с тех пор проводится раз в четыре года, в высокие годы. Исключением стал чемпионат мира-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Украины дебютировала на третьем чемпионате мира-1996 в Испании и в год дебюта достигла своего величайшего успеха. На первом групповом этапе наша команда разгромила сборные Австралии (11:2) и Египта (10:3), но проиграла команде хозяев из Испании (1:4), а на втором сыграла вничью с Нидерландами (4:4) и Бразилией ( 2:2), а также обыграла команду Уругвая (5:3). Команда заняла 2-е место в турнирной таблице группы и вышла в полуфинал.

Уже в полуфинале команда второй раз проиграла сборной Испании – 1:4, а в матче за 3-е место, в упорной борьбе уступила Россию – 2:3. Чемпионами этого турнира стали игроки сборной Бразилии, которые обыграли в финале команду Испании со счетом 6:4, а украинцы заняли итоговое 4-е место, которое до сих пор является лучшим результатом команды на ЧМ.

Александр Москалюк на том турнире забил 10 голов и разделил 2 место в бомбардирской гонке, отстав только от Мануэля Тобиаса (14). 6 голов забил Олег Безуглый, а по 4 – братья Сергей и Юрий Усаковские. Наконец, 3 гола в нашей команде были на счету нынешнего главного тренера национальной команды Александра Косенко.

Что интересно, следующий ЧМ-2000 команда пропустила, но затем принимала участие в четырех чемпионатах подряд (2004-2016), однако даже в полуфинал ни разу не доходила, проигрывая либо на ранних стадиях плей-офф, либо выбывая по итогам второго группового этапа соревнований. . А проходивший в Литве 2021 года ЧМ-2020 украинцы вообще пропустили, не сумев преодолеть европейский отборочный турнир. Но сейчас команда возвращается в мировую элиту.

Медали Евро

Впрочем, назвать команду середняком или выскочкой никак нельзя. Куда успешнее для украинской сборной составлялись чемпионаты Европы. Дважды подряд – в 2001-м и 2003-м годах – наша команда доходила до финала. Но сначала уступила сборной Испании (1:2 в дополнительное время), а через два года уже команде Италии - 0:1.

А в 2022 году команда повторила свое второе лучшее достижение в истории на чемпионатах Европы, заняв 4-е место, как и в 2005 году. На турнире в Нидерландах украинцы уступили в матче за 3 место команде Испании - 1:4.

От капитана к тренеру

Нельзя отдельно не сказать об Александре Косенко. Ведь 54-летний специалист немало отдал национальной сборной не только как тренер, но и как игрок. Воспитанник футбольной школы "Днепр-75" (Днепр) начал профессиональную карьеру в 1993 году. И вплоть до 2008 года, когда завершил карьеру, успел сменить шесть клубных команд. Как игрок стал пятикратным чемпионом Украины, обладателем национального Кубка. Лучший игрок чемпионата Украины 1997 и 1998 годов.

Александр Косенко ОФУ

За сборную Украины Косенко выступал с 1995 года и в течение многих лет являлся капитаном национальной сборной. В составе сборной он добился главных успехов в истории команды – дважды вицечемпион Европы (2001, 2003), а также участник чемпионата мира 2004 года. Входит в пятерку лучших бомбардиров национальной сборной за всю историю. Кроме того, является чемпионом мира среди студентов 1998 года, а также бронзовым призером студенческого чемпионата мира 1996 года.

В 2010 году Косенко начал тренерскую карьеру, а в 2014-м уже возглавил главную команду страны. И руководит ею уже 10 лет.

Плей-офф

24-27 сентября – 1/8 финала

29,30 сентября – 1/4 финала

2,3 октября – 1/2 финала

6 октября – Финал / Матч за 3 место