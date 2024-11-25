"Ограбление" в Ивано-Франковске и самба бразильцев: самое интересное о шестом туре Экстра-лиги

Верхи против низов, или наоборот – это уже как кому нравится, но противостояние шести команд из верхней половины турнирной таблицы против шестерки из нижней ее половины было главной особенностью состоявшихся в минувшие выходные матчей шестого тура футзальной Экстра-лиги. Как известно, в плей-офф из 12-ти клубов выходят восемь, и в случае шести побед команд главной шестерки в середине турнирной таблицы образовывалась бы пропасть в пять очков. А это возможность говорит о том, что шесть команд уже близки к плей-офф, а за два вакантных места будут сражаться остальные шесть команд.

Шестой тур должен показать, насколько "низы" не готовы мириться со своей судьбой, и, как выяснилось, отдельные команды не желают быть статистами. В Ровно Кардинал-Ровно после памятной ничьей с Ураганом (4:4, хотя было 4:1) очень близок к громкой сенсации, когда на последней минуте выигрывал у ХИТа 2:1, но снова вынужден был ограничиться ничьей. Это было не последним достижением "низов", в заключительной игре тура Athletic Futsal на своей площадке выиграл у Сокола 3:2, и эта победа днепрян особенно тем, что она первая и пока единственная после шести туров, когда команда из нижней половины турнирной таблицы выиграла у соперника из верхней шестерки.

Благодаря ничьей Кардиналу-Ровно и победе Athletic Futsal расстояние между шестым и седьмым местом в турнирной таблице всего два очка, это означает, что впереди немало борьбы, и тот, кто сейчас сверху, через два-три тура может оказаться снизу, как и команды снизу могут продвинуться гораздо выше. Дальше к тому, чем был интересен шестой тур, к тем фишкам, которые либо были в центре внимания, либо, напротив, могли пройти мимо внимания болельщиков. И для интриги скажем, что некоторые из них были скандальными.

Игра тура

Кардинал-Ровно – ХИТ

В предыдущие годы Кардинал-Ровно немало испортил нервы столичному ХИТу, поэтому очередной визит чемпионов Украины в Ровно ожидался как такой, где возможен непредсказуемый результат. Команда Евгения Ланка после безголевого первого тайма во второй 20-минутке пропустила после симпатичного гола Сергея Журбы, но не позволила себе опустить руки и не только отыгралась, но и на 37-й минуте вышла вперед. Для ХИТа запахло жареным, игра "5 на 4" несколько минут не приносила не только гола, но даже и голевого момента. Но, как известно, вода камень точит, вот и настойчивость пятерки игроков ХИТа позволила ему избежать поражения.

Команда Олега Лукьяненко три очка не потеряла, но и ничья – из-за той игры, которую показывал Кардинал-Ровно в предыдущих турах – это все же сенсация с прилагательным "громкая". Именно сенсаций пока не хватает тихому ходу регулярного чемпионата, одна такая ласточка погоды не делает, но будем надеяться, что пример Кардинала-Ровно вдохновит другие команды, которые не будут согласны с ролью поставщиков очков.

Разгромы тура

Поражения с большим счетом, и это печально констатировать, становятся неотъемлемой составной частью матчей с участием МСК Харьков. Команда Василия Сухомлинова уже успела записать себе в пассив 2:7 от Сокола и 3:13 от Энергии. Последний ужас был с харьковчанами в пятом туре, но прошла неделя, как в ворота "горожан" мячи снова сыпались, как из рога изобилия, а командой, существенно увеличившей свой голевой реестр, стал SkyUp Futsal.

Уже после первого тайма игры в Киеве, который завершился 4:3, стоило ожидать какого-то неординарного счета, так оно после перерыва и произошло Ошибок в защите в МСК Харьков было достаточно, но "авиаторы" ограничились лишь пятью забитыми мячами. .После финальной сирены вышло 9:4. Для команды Тараса Шпички довольно приятно, а вот харьковчане при пяти своих поражениях были разгромлены в третий раз, что говорит о том, что команда не готова физически.

SkyUp Futsal – МСК Харьков

Если МСК Харьков является безоговорочным лидером по поражениям с большим счетом, то после шестого тура киевская Aurora Team стала единственной командой, дважды побеждавшей своих соперников с большим счетом. Две недели назад перед командой Евгения Задорожного не устоял Athletic Futsal (3:8), в субботу на прошлой неделе неприятные ощущения испытал луцкий Любарт. По игре подопечные Назара Бугайчука 1:6 точно не заслуживали. Когда позади в игре было почти полтора тайма, счет 1:3 для Любарта еще оставался вполне рабочим, но в течение минуты луцкая команда дважды пропустила от Юрия Сагайдачного, что деморализовало дебютантов Экстра-лиги.

Пять завершившихся разгромами матчей из 35-ти сыгранных в регулярном чемпионате составляют 14,29 %.

Гол тура

То, что ХИТ немало своей остроты в атаках создает благодаря подключению голкипера Александра Сухова, в Экстра-лиге давно не новость. Как и то, что после его подключений команда Олега Лукьяненко частенько получает мяч в пустые ворота. Таким голам не хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать, сколько их было в карьере Сухова как в составе ХИТа в Лиге чемпионов, так и когда он защищал цвета национальной сборной Украины. При авантюрных действиях Сухова еще нужно уметь ХИТ за них наказать, что в игре в Ровно в блестящем стиле удалось игроку Кардинала-Ровно Дмитрию Скибчику.

На 29-й минуте Сухов в очередной раз побежал в чужую половину площадки, но до нее не добежал и сделал передачу на Александра Педяша. Именно к нему и должны быть претензии после того, что произошло дальше. Педяш сделал безадресную передачу, и мяч прилетел точь-в-точь на ногу Дмитрию Скибчику, который правильно оценил ситуацию и принял единственное правильное решение – бить по пустым воротам.

Впрочем, сложнее всего было сделать это по такой траектории, чтобы вратарь ХИТа, который со всех ног бежал к своим воротам, до мяча не дотянулся. Скибчик свой удар выполнил просто идеально: и по силе, и по траектории, и по точности. Как ни пытался Сухов спасти свои ворота, но это сделать при ударе, который сделал Скибчик, было невозможным.

Браво, Дмитрий Скибчик! А вот у Александра Сухова есть все основания предъявить Александру Педяшу, зачем тот его так подставил.

Ограбление тура

Впервые в сезоне в обзорах событий в футзальной Экстра-лиге такая номинация. Она звучит жестоко, но по-другому не может быть, когда дело в игре доходит до откровенного грабежа: команда in.IT честно забила в ворота Урагана мяч, но его у львовской команды просто отобрали. Чтобы не быть голословным, просматриваем и анализируем эпизод, который произошел в игре в Ивано-Франковске на 26-й минуте.

- После провала Урагана в защите игрок in.IT Владислав Константинов вышел один на один с вратарем Урагана Александром Сирицким, убрал мяч влево, чем отыграл его и пробил по воротам.

– В момент его удара игрок Урагана Илья Приходько катится по паркету, пытаясь помешать мячу пересечь линию ворот.

- Приходько мяча не касается, разминувшись с ним, вместо этого влетает в ворота и смещает их.

- Мяч, не коснувшись Приходько, попадает в штангу, от которой пересекает линию ворот и бьется в другую штангу уже сдвинутых ворот.

В принципе все, и сначала о том, как оценивали этот момент арбитры, а затем выдержка из "Правил игры в футзал", у которых есть четкий разбор таких моментов. Итак, то, что мы видим по трансляции. Первый арбитр Алексей Фесенко предъявил Приходько желтую карточку и назначил пенальти. Но через некоторое время его кто-то позвал к судейскому столу, состоялось несколькоминутное совещание всех трех арбитров, после чего Фесенко отменил свое решение о пенальти и назначил свободный удар, но желтая карточка Приходько была внесена в протокол.

Далее о том, как трактуют подобные моменты "Правила игры в футзал 22/23 г.г.". У них в Правиле 1 "Площадка для игры" есть такой Пункт 10 "Смещение ворот": "В случае, когда ворота смещены или перевернуты, намеренно или случайно игроком команды, которая играет в защите (включая вратаря), перед тем, как мяч пересечет линию ворот, арбитры должны засчитать гол, если бы мяч попал в ворота между стойками при нормальном положении". Это абсолютно все то, что имело место в игре в Ивано-Франковске.

Далее есть и такая детализация: "Если игрок защищающейся смещает или переворачивает собственные ворота и мяч проходит в ворота (полностью пересек линию ворот) при нормальном положении между стойками ворот, с или без прикосновения ворот, гол должен быть засчитан, а игрок, нарушивший Правила, должен быть предупрежден, если это было намеренно.

В Ивано-Франковске мяч прошел в ворота (полностью пересек линию сдвинутых ворот) с прикосновением к штанге, и это значит, ГОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЫТЬ ЗАСЧИТАННЫМ, а дальше уже идет детализация намеренно это игрок сделал или нет. Приходько очевидно, что сместил ворота не намеренно, и логичным было бы решение засчитать гол и не показывать игроку Урагана желтую карточку.

Отметим, что мнение автора не претендует на истину в последней инстанции. Есть видео, есть правила – это накладывается друг на друга и делаются выводы. В украинском футзале "последней инстанцией" является так называемая "Послесловие. Трактуем. Рекомендуем. Совершенствуем", которую время от времени издает Комитет арбитража Ассоциации футзала Украины.

И АФУ обнародовала свое заключение, что судьи, не зафиксировав взятие ворот, ошиблись.

Кстати, главный тренер in.IT Андрей Федюк так прокомментировал этот скандальный эпизод:

"Интересный эпизод вышел из пенальти. Судьи назначают пенальти, судья франковский подходит и отменяет его. Очень так интересно получилось, еще такого не видел", – сказал он.

Андрей Федюк был возле арбитров, наверное, все видел и слышал. Так это получается, что все таким образом разрулил и порешал арбитр из Ивано-Франковска Тарас Демьянчук? Автор этих строк тоже "такого не видел уже давно".

Бразилия тура

Не такие сейчас времена в Украине, чтобы в футзальный чемпионат легионеры приезжали в большом количестве, но, несмотря на это, киевский SkyUp Futsal нашел возможность и нужные аргументы, чтобы привлечь в свои ряды двух игроков из Бразилии. И Лукасу и Рафинье не понадобилось много времени, чтобы освоиться в нашем футзале и приносить пользу своей команде.

Прекрасное взаимопонимание бразильцы продемонстрировали в игре против МСК Харьков, оформив "авиаторам" к середине первого тайма преимущество в два мяча. Оба они на счету Рафиньи, ассистентом оба раза был Лукас, а еще объединяет эти два гола то, что они были забиты в похожем классическом для футзала стиле – через столба.

На 6-й минуте Рафинья сделал передачу на Лукаса, который располагался вблизи дуги. Лукас принял мяч, дождался пока Рафинья наберет скорость и ворвется на ударную позицию перед воротами. Когда же Рафинья был в нужном месте, он удобно получил мяч и поразил ворота.

На 11-й минуте идентичная комбинация, разве что с той разницей, что голевую атаку начал Максим Литвинов. Именно от него Лукас принял передачу, а дальше все как по учебнику: пауза, пока Рафинья добежит до нужного места, удобная передача в ногу, и результативный удар Рафиньи.

После шести туров в активе Лукаса и Рафиньи по три забитых мяча, но последний провел всего три игры.

10-тиметровый тур

Только в одной игре тура был зафиксирован факт перебора лимита из пяти нарушений. Игроки SkyUp Futsal в игре, полностью контролируемой и чье преимущество над МСК Харьков не вызывало сомнений, в первом тайме умудрились шесть раз нарушить правила, что привело к 10-тиметровому в их ворота.

Харьковчане в этом сезоне уже имели возможность отметиться с дабл-пенальти, но Бахман Фаталиев в первом туре не смог переиграть голкипера Сухой Балки Дмитрия Бутова. В Киеве миссию выполнения 10-тиметрового главный тренер МСК Харьков Василий Сухомлинов возложил на Дмитрия Крюкова и тот оправдал доверие коуча. Оппонентом Крюкова был Андрей Остриков, отразивший "десятку" от Евгения Жука из ХИТа, но против удара Крюкова Остриков был бессилен.

Своим точным ударом Дмитрий Крюков лишь немного улучшил невеселую статистику пробития 10-тиметровых в Экстра-лиге. Это была тринадцатая "десятка" этого сезона, но реализована только вторая. Два забитых дабл-пенальти из тринадцати – это всего 15,38% реализации.

Три вратаря тура

Не стоит много говорить, насколько важна в футзале вратарская позиция. В этой разновидности футбола замечательный вратарь – это, как и в хоккее, искусственный товар, большая половина команды, он способен даже выиграть целую игру. Далеко не все команды Экстра-лиги имеют в своей обойме трех голкиперов, у того же участника Лиги чемпионов, столичного ХИТа, есть двое Александров – Сухов и Кравец. Случаи, когда на одну отдельную игру главные тренеры заявляют сразу всех своих вратарей, единичны, а чтобы все три выходили на площадку – это вообще уникальность.

То, что она не из хорошей жизни, можно было увидеть в Днепре в игре между Athletic Futsal и Соколом. Главный тренер хмельничан Роман Ковальчик внес в заявку Сергея Шевченко, Ярослава Кожуховского и Богдана Бабенко. Он якобы что-то чувствовал. Игру начал Сергей Шевченко, но в начале второго тайма в тот момент, когда делал голевую передачу на Владислава Первеева, получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Ярослав Кожуховский, но был на площадке пять минут. На 26-й минуте Сокол пропустил третий раз, и Роман Ковальчик решил перейти на игру с подключениями к атакам голкипера, и под такую игру более наигран Богдан Бабенко.

Так оно и сложилось, что в одной команде в игре принимали участие все три вратаря, и такой случай в этом сезоне зафиксирован впервые.

Вратарь-голеадор тура

Все три заключительные номинации в обзоре шестого тура по открывающей его игре – во Львове между Энергией и Сухой Балкой. Она еще до начала привлекала внимание тем, что два игрока Сухой Балки, Назарий Войтович и Марьян Пелех, должны были сыграть против своей бывшей команды, в которой провели немало лет и имя себе сделали именно в ней. Похоже, что для обоих игра против Энергии была принципиальной, потому что стремление что-то доказать со стороны Назария и Марьяна было очень серьезным. Но оно только сыграло в минус. Пелех в протоколе игры отметился только желтой карточкой, а вот Войтович мог стать героем игры, но завершил ее антигероем.

В первом тайме, на 4-й минуте, Войтович подключился к атаке своей команды, пересек центральную линию, обыгрался с Сергеем Беденко, после чего еще больше приблизился к воротам. Позиция вратаря стала удобной для удара, Войтович метров с 15 пробил по воротам, и этот удар стал голом.

События следующих минут стали шоком для "энергетиков", Сухая Балка имела несколько шансов увеличить свое преимущество, но не использовала их.

Назарий Войтович стал пятым вратарем Экстра-лиги, которому в этом сезоне удалось поразить противоположные ворота, составив компанию Андрею Острикову (SkyUp Futsal), Никите Поддубному (МСК Харьков), Юрию Савенко (Aurora Team) и Александру Сирицкому (Ураган).

По Войтовичу есть еще такой интерес. За свою многолетнюю карьеру в Энергии он отмечался забитыми мячами в товарищеских играх, а вот в официальных – ни разу. Но стоило ему впервые сыграть против Энергии, когда первый гол Войтовича не заставил себя долго ждать.

Красная карточка тура

После забитого гола Войтович играл уверенно, хотя и пропустил дважды, но потом откровенно подвел свою команду. Первый признак того, что голкипер Сухой Балки чуть-чуть не в себе, можно было увидеть за 11 секунд до завершения первого тайма, когда он без всякой надобности ударил по мячу после свистка, за что получил желтую карточку. Во втором тайме она "припомнилась" Назарию Войтовичу очень быстро.

На 23-й минуте Энергия получила возможность для атаки "3 в 1", и в ее завершающей фазе Войтович в штрафной руками завалил на паркет Михаила Грицину.

У арбитров просто не было других вариантов, как назначить пенальти, а вратаря за нарушение наказать желтой карточкой. Она для Войтовича стала второй, дальше была красной, а это удаление стало одним из ключевых моментов игры. И дело не в том, что после пенальти Сухая Балка пропустила третий мяч, который так и не смог отыграть. Речь о том, что во втором тайме команда Дениса Овсянникова уже не была так уверена в себе, как это было до удаления Войтовича, и ее поражение выглядело вполне закономерным.

Красная карточка Назария Войтовича – это третье такое наказание в Экстра-лиге этого сезона. Ранее удалялись с площадки Константин Абзалов (Сокол) и Валерий Гайван (SkyUp Futsal), две из трех красных карточек игрокам показывал арбитр Дмитрий Дудка, это уже определенная статистка и повод предупредить игроков всех команд, матчи которых будет обслуживать этот арбитр. Не то чтобы Дмитрий Дудка заряжен на предъявление красной карточки, но очевидно, что он их как-то притягивает.

Пенальти тура

Далее о последствиях нарушения со стороны Назария Войтовича.

В воротах Сухой Балки был Дмитрий Бутов, с его стороны не было попытки играть по мячу, а прыжок на месте – это расчет на то, что, может, мяч попадет в него. Мяч не попал, и гол Энергии стал победным.

Пенальти во Львове уже второй шестиметровый, который в этом сезоне был назначен в ворота Сухой Балки. Первая была неделю назад, и ее реализовал игрок Любарта Владислав Козачок.

В общей сложности, в сезоне-24/25 назначались пять пенальти, но реализованные из них были четыре.

Также безупречное исполнение шестиметрового продемонстрировал игрок SkyUp Futsal Евгений Смоловик, пробивший без шансов для голкипера МСК Харьков Алексея Нагорного.

"Авиаторы" в третий раз пробивали пенальти на своем паркете, каждый раз это делали разные игроки – Юрий Щерица не забил, а Максим Литвинов и Евгений Смоловик справились со своей задачей.

Бонус. О деньгах на счет Ассоциации футзала Украины

Поражение во Львове стоило Сухой Балке потери не только трех очков, но и кругленькой суммы в размере 5000 грн. Игроки команды из Желтых Вод в течение игры получили пять желтых карточек, и вследствие этого необходимость перечислить на расчетный счет Ассоциации футзала Украины указанной суммы. Кроме Назария Войтовича, о роковом нарушении которого было выше, по горчичнику получили Марьян Пелех, Виктор Ковалев и Анатолий Миленький.

Сухая Балка стала десятым клубом Экстра-лиги, которому придется распрощаться с суммой в размере 5000 гривен в пользу Ассоциации футзала Украины, а суммарное поступление от клубов на счет АФУ увеличилось до 75 тыс. грн.

15 тыс. – SkyUp Futsal

по 10 тыс. – in.IT, Кардинал-Ровно, ХИТ

по 5 тыс. – Сокол, Aurora Team, Ураган, МСК Харьков, Athletic Futsal, Сухая Балка.

Анатолий Подвойский

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