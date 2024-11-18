Результативное киевское дерби, в Полтаве слишком и не здраво: самое интересное о пятом туре Экстра-лиги

Сразу на четыре уменьшилось количество нулей в турнирной таблице после матчей пятого тура в футзальной Экстра-лиге. Они между пятницей и воскресеньем на прошлой неделе были распределены не в равном соотношении: в первый игровой день тура только одна игра, однако в субботу желающих посмотреть футзал вживую ожидал вынос мозга.

В полдень одновременно начинались сразу три игры, что делало невозможным их качественный просмотр. Требовалось либо выбирать одну игру, либо на мониторе компьютера открывать три окна, чтобы просто отслеживать процесс изменения счета.

Для Экстра-лиги такие вещи не удивительны, и туры, когда матчи разнесены по времени, скорее случайность, складывающаяся сама по себе. И самое ужасное, что такое положение дел устраивает сами клубы, хотя задача и обязанность, чтобы этому положить конец, должна быть возложена на организацию, которая проводит чемпионат – Ассоциацию футзала Украины.

Ураган – Athletic Futsal

Каких же нулей лишилась турнирная таблица? Первый, мимо которого не прошел ни один "диванный эксперт", комментариями которых изобилуют трансляции на ютуб-канале АФУ – это первое поражение Сокола. Оно у хмельничан произошло в четвертой официальной игре, но есть такая интересная статистика: последний раз команда Романа Ковальчика проигрывала еще 25 августа, когда на первом этапе предсезонного "Кубка непокоренных" уступила SkyUp Futsal 1:2. В дальнейшем хмельничане провели 10 товарищеских и официальных матчей, среди которых были три игры с ведущими клубами Хорватии, и ни разу не покидали площадку проиграв.

Еще два нуля исчезли после ничьей Сухой Балки и Любарта, которая для команды из Луцка с привкусом горечи, ведь она потеряла победу за считанные минуты до финальной сирены. И, наконец, в пятом туре пришел праздник на улицу ровенского футзала – Кардинал-Ровно в гостях победил in.IT, оставив львовский клуб в статусе единственной команды в Экстра-лиге, которая не только без побед, но и без очков, потому что и сыграть вничью хотя бы с кем-нибудь подопечным Андрея Федюка пока не под силу, из-за чего в команде вполне возможны существенные кадровые пертурбации.

Это только часть того, чем интересен был пятый тур, а еще больше в нашей традиционной подборке фишек, которые либо были в центре внимания, либо, напротив, могли пройти мимо внимания болельщиков. Их вторую неделю подряд накопилось на единицу более десяти.

Игра тура

Киевское дерби ХИТ – SkyUp Futsal не в одиночку рассматривалось в качестве лауреата в этой номинации. Двумя часами ранее в Киеве начали свою игру Aurora Team и Сокол, на момент старта пятого тура первая и вторая команды турнирной таблицы. Но когда она осталась позади, а в дерби прозвучала сирена до завершения первого тайма, было очевидно, что подопечные Олега Лукьяненко и Тараса Шпички издают более яркое зрелище.

Aurora Team – Сокол

В нем все увлекало с самого начала. Авиаторы рванули на десять тысяч как на пятьсот и очень быстро повели 2:0. Дальше было то, что частенько бывает с разными командами, когда они играют против ХИТа и ведут в счете. Это становится неожиданным для самих соперников чемпиона Украины, куда-то исчезает та игра, за счет которой получалось преимущество, и начинается коллапс. Вот и SkyUp Futsal его не ушел. В защите начался беспорядок, и искусным игрокам ХИТа только нужно было им воспользоваться. На перерыв команды пошли уже при счете 4:2 в пользу ХИТа, это впечатляющий камбэк еще и при нереализованном 10-метровом Евгением Жуком.

В перерыве Тарас Шпичка нашел нужные слова. Едва игра восстановилась, как преимущество ХИТа стало измеряться лишь одним мячом. авиаторов" в стремлении добиться положительного результата.

ХИТ – SkyUp Futsal

Погром тура

Пятый тур начался с игры, события в которой резко диссонируют с тем, как проходили все остальные матчи тура с обоюдными шансами на победу. В матче между МСК Харьков и Энергией был зафиксирован результат, который Экстра-лигу не красит, речь о 13:3 в пользу львовян после финальной сирены. И 16 мячей в этой игре это еще вдали от ста процентов того, что игроки обеих команд могли забить. Если бы они это сделали, то счет где-то 18:9 выглядел бы вполне логичным. Уже после игры в футзальных кругах пошла гулять статистика, что МСК Харьков провел атак больше, чем Энергия. Относиться к ней желательно осторожно, но то, что харьковчане угроз воротам Энергии создали гораздо больше трех, это железный факт.

Если в футзале победы с разницей в пять мячей принято считать разгромом, то плюс 10 это несколько больше – это какой-то погром или вынос тела, а еще частенько такой футзал называют уничтожением. К счастью, в отношении МСК Харьков об этом речь не идет, но при происходящем в харьковской команде ее новому тренеру Василию Сухомлинову не позавидуешь. А к игрокам возникают вопросы нужен ли им такой футзал или может заняться другим делом.

МСК Харьков – Энергия

Разгромная победа этого сезона зафиксирована в третий раз, и дважды пострадавшей был МСК Харьков.

Результативность тура

После того, как уже в первой игре тура были забиты 16 мячей, то не могли не возникнуть надежды, что показателю в 37 мячей за один тур, который был зафиксирован в предыдущем туре, жить недолго. Так оно и произошло – в шести играх арбитры фиксировали взятие ворот 44 раза, и это в среднем 7,33 за игру. Он бы радовал по-настоящему, когда количество голов отождествлялось высокому уровню мастерства игроков, но стоит посмотреть хотя бы хайлайт игры в Полтаве, чтобы схватиться за голову.

Радует, что так было не везде, в том же киевском дерби многие мячи были не результатом беспомощных действий команд в защите, а забиты за счет высокого индивидуального мастерства.

Гол тура

Яркое подтверждение тому второй из двух мячей, который в ворота ХИТа забил Александр Лифер из SkyUp Futsal. В начале второго тайма подопечные Тараса Шпички разыграли угловой с выводом Максима Литвинова на удар, его принял Игорь Чернявский. Когда мяч опять оказался у Литвинова, он пробил в направлении Александра Лифера. Мяч летел примерно где-то на уровне колена, но Лифер, находясь спиной к воротам, в прыжке сумел пробить по пятой мячу, от которой он оказался в воротах Александра Сухова.

Так поймать мяч на такой неудобной высоте – самый высокий пилотаж игрока "авиаторов".

Пенальти тура

В пятый тур пенальти в чемпионате Украины назначались только дважды, и дважды это было в играх с участием киевского SkyUp Futsal. В этом туре было несколько эпизодов, которые можно рассматривать как "пенальтийные", в частности, один из них в игре между Aurora Team и Соколом. Но арбитры склонны указывать на шестиметровую отметку, когда нарушение даже не 100-процентное, а 200-процентное, чтобы ни у кого не было никаких вопросов.

Именно такая ситуация возникла на 26-й минуте игры в Днепре между Сухой Балкой и Любартом, когда голкипер хозяев Герман Горовой в своей штрафной сбил Александра Сименко.

Арбитры без колебаний назначили пенальти, уверенно реализованного Владиславом Козачком.

Капитан Любарту стал вторым игроком, который в этом сезоне обыграл вратаря с шестиметровой отметки. Впервые это сделал во втором туре Максим Литвинов из SkyUp Futsal. Один незабитый пенальти в пассиве его одноклубника Юрия Щерицы.

Хет-трики тура

Легкой прогулкой для игроков львовской Энергии стал выезд в Полтаву на игру против МСК «Харьков». Целика, каждый из которых увеличил свое голевое наследие на три мячи.

Логично, что оба резко подскочили в общем рейтинге голеадоров Экстра-лиги. Младший из братьев Грицин с шестью забитыми мячами вместе Евгением Жуком в нем разделяет первое и второе место, а Целик вместе с Ростиславом Семенченко третье и четвертое место – у обоих по пять мячей.

Таким образом, Михаил Грицына, Андрей Цылик и Владислав Первеев, оформивший хет-трик два тура назад, составляют тройку игроков, которым в одной игре удалось отличиться трижды.

10-метровый тура

Игрок ХИТа Евгений Жук в игре против SkyUp Futsal мог отличиться не только одним забитым мячом, но не воспользовался им, хотя это позволило бы ему единолично находиться наверху списка бомбардиров. На 18-й минуте встречи арбитры зафиксировали шестой фолу "Авиаторов", к мячу подошел Евгений Жук и свою дуэль голкиперу SkyUp Futsal Андрею Острикову проиграл. Оказывается, что и для такого известного голеадора, каков Евгений Жук, реализовать "десятку" тоже сложная задача.

Ну а по реализации игроками Экстра-лиги 10-ти метровых ударов уже можно смеяться. За пять туров они суммарно 12 раз пробивали дабл-пенальти, но забить смог только "кардиналовец" Владислав Сорокин, пробивший в предыдущем туре вратаря Урагана Александра Сирицкого. Один из двенадцати – это реализация с процентом 8,33.

Многие из тех, кто давно вовлечен в футзальный процесс, уже не помнит, а с нового поколения даже и не слышал, что еще во времена Геннадия Лисенчука, когда наши игроки на международных соревнованиях уровня чемпионата Европы и Кубка УЕФА бездарно били 10-ти метровые. , в АФУ поступало предложение в случае, когда игра заканчивается вничью, то команды пробивали бы по пять 10-тиметровых. Победитель в этой серии получал бы два очка, проигравший одно.

Это хотя бы как-то стимулировало тренеров и игроков уделять внимание этому важному моменту игры, а игроки получали бы практику бить 10 метров не в спокойной тренировочной обстановке, а в стрессовых условиях. Но отдельные клубы, которые на тот момент были ведущими (некоторые из них и сейчас в Экстра-лиге) начали говорить "нет", и Геннадий Лисенчук легко снял вопрос с повестки дня.

Возможно, к этому предложению стоило бы вернуться в следующий сезон, а Ассоциации футзала Украины не выслушивать "за" и "против" клубов, а просто задать им вопрос: "Вы хотите, чтобы в ваших командах игроки были более искусными?". Даже если клубы скажут "нет, нам искусные игроки не нужны", то стоило бы волевым решением внести это в регламент.

Ну а пока будем смеяться в Экстра-лиге дальше, как игроки тратят свои возможности забить, а еще вспоминать, как безупречно исполняли "десятки" на недавнем чемпионате мира бразильцы и аргентинцы.

Скорострельность тура

Два события, которые произошли в играх в Полтаве и Львове, дают возможность для создания рейтинга так называемых "быстрых мячей", забитых на первой минуте игры. За четыре предыдущих тура был один случай, когда на первой минуте игры в Луцке игрок хозяев Дмитрий Романюк поразил ворота in.IT на 45-й секунде. В пятом туре быстрее забивали сразу два игрока.

В Полтаве игроки львовской Энергии отлично воспользовались правом первого удара в игре. Правда, они позволили сопернику однажды коснуться мяча, но это не помешало Михаилу Грицине поразить ворота МСК Харьков на 17-й секунде.

В игре во Львове первый удар по мячу был по Кардиналу-Ровно, но через 22 секунды они его потеряли. Вратарь in.IT Андрей Питуля неудачным вбрасыванием мяч ровенчанам вернул, с этого все и началось. Голкипер Кардинала-Ровно Дмитрий Дяченко сделал длинную передачу на Александра Басича. Тот принял мяч себе в ход, и хотя его первый удар Питуля отразил, но снова на Басича, которому поразить ворота уже не было проблемой.

Рейтинг "быстрых мячей" пока состоит из трех голов и выглядит следующим образом:

17 секунда – Михаил Грицина (Энергия), 5 тур, игра МСК Харьков – Энергия 33 секунда – Александр Басич (Кардинал-Ровно), 5 тур, игра in.IT – Кардинал-Ровно 45 секунда – Дмитрий Романюк (Любарт), 2 тур, игра Любарт – in.IT

В прошлом сезоне самый быстрый мяч был забит на 11-й секунде, и его авторство принадлежит игроку SkyUp Futsal Роману Бакуму.

Вратарь-голеадор тура

Очередной тур в Экстра-лиге увеличил количество вратарей, которым удалось поразить чужие ворота, до четырех. На 31-й минуте встречи между Ураганом и Athletic Futsal голкипер франковцев после очередного подключения, не найдя интересного продолжения, решил пробить по воротам метров с 16-ти, и этот удар стал полной неожиданностью для его визави Богдана Мещерякова. Между Сирицким и Мещеряковым не было никаких препятствий, вратарь днепрян все видел – и момент удара, и направление полета, но как-то умудрился пропустить этот мяч в сетку.

Очевидна грубая ошибка голкипера Athletic Futsal, повлиявшая на то, что команда из Днепра уехала домой ни с чем.

Но это не проблема Александра Сирицкого, который в последний раз в чемпионате Украины забивал еще в позапрошлом сезоне, когда был игроком Спасателя. Напомним, что по голу в своем активе есть Андрей Остриков (SkyUp Futsal), Никита Поддубный (МСК Харьков) и Юрий Савенко (Aurora Team).

Красная тура

На 38-й минуте встречи игрок киевского дерби игрок SkyUp Futsal Валерий Гайван потерял мяч в штрафной площади, но не сумел побороть игрока Игоря Чернявского. Арбитрам нечего было придумывать – это законная желтая карточка. Но у Гайвана уже было одно предупреждение, то вторая желтая сразу превратилась в красную.

Все это в ситуации на чужой половине, когда до завершения игры остается две минуты 12 секунд, и главный тренер "авиаторов" Тарас Шпичко уже неоднократно выпускал пятого полевого игрока в надежде избежать поражения. Удаление в такой момент – это приговор для SkyUp Futsal, и такую нелепость делает игрок с огромным опытом в футболе и в футзале. Зачем? Зачем? Неужели для этого тренер выпускал игрока на площадку? Простому рядовому болельщику не понять, что происходит в голове у футболиста, когда он выходит на площадку и делает такую нелепость.

Инцидент тура

Анализ статистики тура обратил внимание на столь интересный факт. На 15-й минуте киевского дерби арбитры показали сразу шесть желтых карт – по три игрока каждой команды. Очевидно, что так не могло быть за игровые нарушения, а что-то случилось, и оно было таким.

Игрок ХИТа Артур Подлюк почти у боковой линии не по правилам сыграл против Владислава Корнева. "Не по правилам" это мягко сказано, а по факту это был грязный толчок соперника, потерявшего равновесие и влетевшего в трибуну, которая находится рядом с боковой линией.

Значительное количество тех спорткомплексов, в которых у нас играют в футзал, травмоопасны, поскольку линии, ограничивающие площадку, расположены либо у трибун, либо у стен. В таких условиях нужно игрокам действовать особенно осторожно, чтобы не нанести сопернику тяжелую травму. Но некоторые игроки этим пренебрегают, что и сделал Артур Подлюк, в действиях которого не было никакого намека на попытку сыграть мяч.

А было что-то похожее на хоккей, когда один игрок стремится соперника размазать по борту. команд таки потолкались, что заставило арбитров помахать желтыми карточками.

Бонус. О деньгах на счет Ассоциации футзала Украины

По итогам пятого тура днепровский Athletic Futsal стал девятым клубом Экстра-лиги, которому придется расстаться с суммой в размере 5000 гривен в пользу Ассоциации футзала Украины. И это благодаря трем своим игрокам, которые получили по желтой карточке в Ивано-Франковске в игре против Урагана – Богдан Мещеряков, Дмитрий Делятинский и Артем Щур.

Голкипер Athletic Futsal наиграл на "горчичник", сорвав атаку франковцев после собственного подключения к атаке днепрян. Интересная желтая у Делятинского: Дмитрий в борьбе с Александром Дичуком отмахнулся, да еще и так, что у игрока Урагана пошла кровь из носа.

В предыдущем туре один из двух арбитров, работавших на игре в Ивано-Франковске, отмашку (даже без крови) наказывал прямой красной карточкой, но, наверное, тогда присутствовали какие-то другие критерии, разное отношение к фолам со стороны игрока Athletic Futsal чем с стороны игрока Сокола, побудившие его трактовать "серьезное ИГРОВОЕ нарушение" как "жестокое поведение".

А поскольку нарушение произошло не под тем же арбитром, а под Ярославом Сторожуком, то "тот же арбитр" в ситуацию вмешиваться на пруд. Со своей стороны Александр Дичук делал намеки Ярославу Сторожуку, что его кровь из носа стоит больше желтой карточки, но тот это проигнорировал. И, наконец, Артем Щур получил предупреждение за толчок соперника в спину.

В общем, тур для АФУ получился урожайным, еще три команды превзошли лимит в две желтые карточки – Кардинал-Ровно, ХИТ, SkyUp Futsal, и им перечислять 5000 гривен на расчетный счет АФУ придется не впервые, а команде SkyUp Futsal даже в третий раз. Авиаторы вообще установили рекорд сезона – 6 желтых карточек, но показаны они были пяти игрокам, и для Валерия Гайвана две желтые стали одной красной.

Все вместе и сложилось в 20 000 гривен, которые увеличили суммарные поступления Ассоциации футзала Украины до 70 тыс. грн. грн., и по клубам они распределяются следующим образом:

15 тыс. – SkyUp Futsal

по 10 тыс. – in.IT, Кардинал-Ровно, ХИТ

по 5 тыс. – Сокол, Aurora Team, Ураган, МСК Харьков, Athletic Futsal

Анатолий Подвойский

Ответственный редактор – Денис Шаховец