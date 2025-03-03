Эпидемия "скосила" четыре команды, новый теневой лидер: самое интересное о 16 туре Экстра-лиги

16-й тур был завершающим в том, что в Англии называют "boxing day", – когда командам Экстра-лиги пришлось играть в непривычном для себя плотном графике через три дня на четвертый. К тому же интерес к туру подогревался тем, что за исключением игры во Львове в пяти парах соперников в турнирной таблице разделяли всего одна-две позиции, поэтому результаты игр могли несколько ее изменить, это в случае побед команд, которые занимали место ниже. Некоторые изменения таки произошли, но они больше стали следствием того, что тур не состоялся в полном объеме из-за форс-мажорных обстоятельств.

О них будет дальше, а в противостоянии тех, кто выше, с теми, кто ниже, победа не была зафиксирована лишь в Хмельницком, где Сокол смог лишить Aurora Team двух зачетных пунктов голом Олега Гуцуляка на предпоследней минуте – 2:2. В остальных же парах все было по ранжиру. Для Урагана после длительной черной полосы началась полоса белая, третью игру подопечные Юрия Иванишина не проигрывают, и в Днепре они оставили болельщиков Athletic Futsal без праздника, аналогичного тому, что команда Александра Кабаненко устроила в игре с Кардиналом-Ровно. Победа франковцев 5:2 увеличила расстояние между этими двумя командами с одного очка до четырех.

Сухая Балка после двух поражений подряд оказалась под угрозой вылета из зоны плей-офф, а для этого было нужно проиграть Любарту. Команда из Луцка в этом сезоне еще ни разу не была в ведущей восьмерке, возможность попасть в нее не лучшим образом повлияла на подопечных Назара Бугайчука, которые проиграли 2:3. Энергия после сухого поражения в предыдущем туре от ХИТа жаждала победы, а тут еще и в город Льва пожаловал МСК Харьков, которому в первом круге "энергетики" отгрузили 13 мячей. Повторить чертову дюжину команде Валерия Легчанова не удалось, но отдельные игроки воспользовались возможностью при победе 9:2 неплохо улучшить индивидуальную статистику.

Вот собственно и все о результатах, которые нашли свое отражение в турнирной таблице. По ней, то сейчас вырисовываются контуры главной восьмерки, которая в плей-офф будет бороться за медали. Сухая Балка имеет преимущество "плюс 5" над Любартом и Кардиналом-Ровно, и при том незначительном количестве игр, которые остаются до завершения регулярного чемпионата, это уже очень солидно.

Перенос тура

В чемпионате недавно уже был один случай, когда игру пришлось отменить. Это было в Днепре, где должны были бы сыграть Athletic Futsal и Сухая Балка, но проведению игры помешал форс-мажор в виде длительной воздушной тревоги. По итогам тура получаем еще две несыгранные игры, и дело в обоих случаях не связано с военной опасностью.

За два дня до игры на фейсбук-странице Кардинала-Ровно появилось следующее сообщение: Матч шестнадцатого тура чемпионата между Кардиналом-Ривне и львовским In.IT перенесен по обоюдному согласию клубов из-за массового заболевания игроков. Сразу же вспомнилась история, которая была пару недель назад в футбольной УПЛ, когда львовский Рух, ссылаясь на большое количество больных игроков, хотел перенести игру с ЛНЗ. Впрочем, не успело дело дойти до компетентных органов, как львовяне сообщили, что они все же играть будут.

Футзальные команды не располагают двумя составами, поэтому решение не играть в минувший уик-энд было окончательным. Единственное, что немного огорчает, так это непосредственно формулировка "матч перенесен по обоюдному согласию". Выглядит это так, как две команды на скорую руку договорились между собой, это и стало решающим, но где в этой формулировке Ассоциация футзала Украины, за которой должно быть окончательное решение, действительно ли есть все основания для отмены игры?

Не прошло и суток, как аналогичная информация прошла и по игре SkyUp Futsal и ХИТа, разве что было сделано уточнение, что игра отменяется "в связи с эпидемией гриппа в состоянии обеих команд". Эта информация впервые появилась в прошлую пятницу вечером на фейсбук-странице ХИТа, хотя еще утром на том же ресурсе можно было прочитать следующее: Вчера (то есть, в четверг – прим. автора) у команды был выходной, а сегодня ХИТ уже начал подготовку к поединку 16-го тура против SkyUp Futsal. То есть, утром – начали, вечером – эпидемия.

Остается разве что пожелать игрокам всех четырех команд скорейшего выздоровления и возвращения к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Игра тура

После отмены киевского дерби альтернативы в этой номинации игре в Хмельницком не было. Хотя по большому счету ее результат существенного влияния на турнирную таблицу не имел бы – при любом итоге и Сокол, и Aurora Team оставались на своих местах. Впрочем, текущие третье и первое места в турнирной таблице позволили информационным ресурсам разогнать темы, стоит ли Сокол называться "третьей силой", тянет ли команда Романа Ковальчика на "лучшую в Украине", "свою силу нужно доказывать на паркете". Все это было бы уместным немного при других обстоятельствах – если бы в команде из Хмельницкого не было серьезных кадровых проблем, в силу разных причин Роман Ковальчик остался без шести (!) ведущих игроков, и об этом были в курсе те, кто озвучивал предигровые вопросы. К игре в Соколе были готовы лишь семь полевых игроков, среди которых одному 16 лет, двум 18, а одному 19 – и все они в Экстра-лиге играют первый сезон.

Сокол – Aurora Team

По большому счету в условиях эпидемии Соколу не составило бы больших затрат всю команду отправить на "больничный", но в Хмельницком на это не пошли и играли теми игроками, которые остались в распоряжении Романа Ковальчика. При чем, играли против Aurora Team, в которой не было лишь дисквалифицированного Максима Бессалова.

То, что в футзал можно играть не количеством, а качеством, что результат приносит умение тренера выбрать правильную тактику на игру и вооружить ею своих подопечных, было доказано "игрой тура". Да, Соколу больше приходилось быть без мяча, но по-другому и быть не могло, когда у тебя нет даже двух четверок. На руку хмельничанам стал быстрый мяч, который на 3-й минуте забил кандидат в юношескую сборную Украины Артур Хибовский. Каких же усилий лидеру Экстра-лиги нужно было приложить, чтобы отыграться! На это ушел почти весь первый тайм, и только под его занавес у главной звезды Aurora Team Ростислава Семенченко прошел его фирменный результативный удар.

В предыдущих двух играх именно после перерыва команда Евгения Задорожного дожимала Сухую Балку и Athletic Futsal, якобы по этому сценарию пошла и игра в Хмельницком, когда киевляне повели в счете. Были у них возможности забить и третий мяч, но на высоте был голкипер Сокола Сергей Шевченко. А в конце игры именно он начал комбинацию, которую продолжили Даниил Чижик и Артур Хибовский, а завершил Олег Гуцуляк. Это был удар по Aurora Team, которая рискнула перейти на игру с пятым, но ничего не создала.

Так какие же ответы получены на те якобы "правильные" вопросы, от которых тхнуло сарказмом и троллингом? Игра действительно все показала, и Сокол все доказал на паркете. А правильные вопросы уместны лишь тогда, когда они действительно уместны, а не тогда, когда кое-кому в АФУ захотелось поиграть словами.

Смена лидера

Ничья в Хмельницком имела некоторые особенности, которые стоит определить отдельно. И первая из них – это смена лидера в турнирной таблице. Да, пока что Aurora Team осталась наверху турнирной таблицы, но стратегическая инициатива перешла к ее конкуренту ХИТу. Чтобы объяснить это утверждение, стоит взглянуть в Регламент Экстра-лиги, в ту его часть, где речь идет об определении мест, а там следующее:

– В случае равенства турнирных очков у двух и/или более команд места команд определяются по следующим показателям:

а) большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;

б) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах между этими командами;

в) большее количество забитых мячей в личных встречах между этими командами;

г) лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

д) большее количество забитых мячей во всех матчах.

Aurora Team и ХИТ оба своих очных матча уже провели, и в них паритет – 2:2 и 4:4. Поэтому по пунктам от а) до в) лучшего нет, и вот по пункту г) преимущество на стороне ХИТа. Команда Олега Лукьяненко провела на игру меньше, ту самую, которая не состоялась в 16-м туре против SkyUp Futsal. Новая дата этой игры уже известна, это 11 марта, и в случае победы в ней ХИТа Aurora Team потеряет то лидерство, которое она держала почти на протяжении всего регулярного чемпионата.

Если такую рокировку между столичными клубами держать в уме, то начиная уже с ближайшего тура может начаться интересная ситуация – Aurora Team и ХИТ просто вынуждены будут устроить погоню за лучшей разницей забитых и пропущенных мячей. Ставка на кону очень весомая – это преимущество собственной площадки на всех стадиях плей-офф. У ХИТа разница мячей пока лучше – 53 против 46 у Aurora Team, и в случае даже минимальной победы над "авиаторами" она увеличится. А при анализе календаря оставшихся матчей оказывается, что у ХИТа он немного лучше, и самое главное в нем – игра в предпоследнем туре против МСК Харьков.

Компромисс тура

Вторая примета ничьей в Хмельницком личная для Сокола. После нее в турнирной таблице осталась единственная бескомпромиссная команда, которая еще не играла вничью – это SkyUp Futsal. Что же до Сокола, то команда Романа Ковальчика последний раз делила очки с соперником ровно год назад, когда 1 марта 2024 года после игры с Энергией на табло светилось также 2:2. Между ничьей с Энергией и ничьей с Aurora Team Сокол провел 22 официальных матча.

Сразу можно сказать и о бескомпромиссности SkyUp Futsal. Последний раз "авиаторы" играли вничью 24 марта прошлого года, 3:3 с Aurora Team, и после того провели в чемпионате 24 игры.

Разгром тура

Лишь одного тура главный поставщик разгромных результатов, а речь о МСК Харьков, не дал повода для разговора о победах с крупным счетом. Стоило же команде Василия Сухомлинова отправиться во Львов, как все вернулось на круги своя. К странной статистике склонен клуб из Харькова. Учитывая ответную кубковую игру с Сухой Балкой, "горожане" с разгромным счетом проиграли четыре игры, и во всех неизменно пропускали по девять мячей. Есть такое спортивное выражение, что "стабильность – это признак мастерства", но это явно не о результатах МСК Харьков.

Команда откровенно доигрывает чемпионат, и руководству уже сейчас пора самому себе ставить вопрос о следующем сезоне. Пока же остается констатировать, что поражение 2:9 во Львове это восьмое с крупным счетом, и харьковчане уже вышли на показатель ровно семь пропущенных мячей за игру. Если дело в оставшихся играх пойдет такими темпами и дальше, то МСК Харьков по пропущенным мячам может превзойти отметку в 150.

Энергия с крупным счетом выиграла лишь второй раз, и обе эти победы над МСК Харьков. В целом же, в Экстра-лиге количество разгромных побед увеличилось до тринадцати, и при 93-х играх их процент составляет 13,98%.

Гол тура

Чтобы насладиться красотой "гола тура", нужно его смотреть от начала той комбинации, следствием которой он стал. Началось все от вратаря Романа Китора, который сделал ввод на Владислава Козака. Далее была передача на Тараса Кузя, казалось, ничто не предвещало гола, но легенда львовского клуба ситуацию видел по-другому.

Блестящей верховой передачей в одно касание Кузь отрезал всю защиту МСК Харьков, а адресантом передачи был Михаил Зварич. Техническое мастерство капитана Энергии на высочайшем уровне, и первым касанием он принял мяч, а вторым элегантно перебросил его через вратаря харьковчан Дмитрия Федоренко.

Мяч опустился за линию ворот от перекладины, что дополнительно подчеркнуло всю красоту этого "маленького чуда".

Хет-трик тура

Этот эффектный гол для Михаила Зварича был третьим в игре, а хет-трик стал юбилейным, пятнадцатым в этом сезоне для всей Экстра-лиги. Сам же Михаил стал третьим игроком Энергии, которому в одной игре удалось отличиться трижды. Интересно, что еще два "энергетических" хет-трика также были зафиксированы в игре Энергии с МСК Харьков. Было это в пятом туре, когда по три мяча в свой актив добавили Андрей Цилык и Михаил Грицына.

Вместе с этим Михаил Зварич стал тринадцатым игроком, которому в одной игре удалось отличиться тремя забитыми мячами. Как и прежде, двумя игроками, в активе которых по два хет-трика, остаются Евгений Жук и Владислав Первеев.

Бонус. Про деньги на конто АФУ

Из 10 желтых карточек, которые арбитры в неполном туре показали игрокам, три в пассиве МСК Харьков, и этой команде придется в третий раз уплатить Ассоциации футзала Украины сумму в размере 5000 гривен за превышение лимита в две желтые карточки.

Всего в этом сезоне клубы после 16 туров перечислили на р/с АФУ 135 тысяч гривен, и по клубам поступления шли таким образом:

25 тыс. – SkyUp Futsal

по 15 тыс. – in.IT, Athletic Futsal, ХИТ, Сухая Балка, МСК Харьков

по 10 тыс. – Кардинал-Ровно, Aurora Team

по 5 тыс. – Сокол, Ураган, Энергия.

Анатолий Подвойский