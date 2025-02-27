Очковый максимум тройки лидеров и паук без паутины: самое интересное о 15 туре Экстра-лиги

Особенностью 15-го тура футзальной Экстра-лиги является то, что он в регулярном чемпионате единственный, который запланирован посреди недели. И это испытание выдержали не все команды. В двух турах, которые разделяла не традиционная неделя, а три-четыре дня, без потерь смогли обойтись только три команды, находящиеся на вершине турнирной таблицы.

Первой очковый максимум оформила Aurora Team, которая хладнокровно разобралась с днепровским Athletic Futsal с теннисным счетом 6:2. Еще одна команда с Днепропетровщины, Сухая Балка, по итогу первого тайма (1:0) лелеяла надежды о победном результате в игре с Соколом, но после перерыва команда Романа Ковальчика включилась на полную, забила пять мячей, позволив сопернику лишь под занавес игру подсластить горечь поражения – 3:5. И, наконец, ХИТ в игре с Энергией победой 4:0 без тени сомнения показал "энергетикам", что существующая пропасть в очках, которая сейчас есть между ними, вполне закономерна.

Избежав в предыдущем туре потенциальной рекордной для себя серии из шести поражений, Ураган дал надежду своим болельщикам на то, что команда вышла из пике, но Кардинал-Ровно стал для франковцев крепким орешком, который расколоть им оказалось не по зубам. В каждом из таймов соперники обменялись одним забитым мячом, что привело игру в ничейную гавань 2:2.

Та негативная тенденция, которая была у МСК Харьков в предыдущих трех играх в кубке и в чемпионате, когда "горожане" в каждой последующей игре забивали на гол меньше, добралась до своего логического завершения – ноль голов в игре против Любарта. Но есть некий позитив, что игра завершилась не очередным разгромом харьковчан, а всего 0:4. Потеряв после предыдущего тура четвертую позицию в турнирной таблице, SkyUp Futsal в игре с in.IT просто обязан был стремиться к ее возвращению, что команде Тараса Шпички удалось, дожав "айтишников" во Львове во втором тайме 5:2.

От преамбулы тура в виде его результатов переходим к отдельным деталям. Их было не так много, но достаточно, чтобы читатели получили очередную подборку фишек, которые либо были в центре внимания, либо, наоборот, могли пройти мимо внимания болельщиков. Начнем с игры, которая по своей афише заслуживала отдельного внимания.

Игра тура

ХИТ – Энергия

Игра первого круга между этими соперниками оставила горечь отчаяния. Напомним, что во Львове ХИТ до третьей минуты забил два быстрых мяча, и в дальнейшем уверенно держал игру в своих руках, доведя ее до победы 5:1. Игра же в Киеве началась с двух попаданий Николая Грицины в каркас ворот, которые защищал Александр Кравец. Отсутствие даже в заявке Александра Сухова должно было бы для Энергии стать дополнительным "энерджайзером" в поисках своего голевого счастья, но на третьей минуте их постигло дежавю в виде пропущенного мяча. Быстрый первый мяч, который мы забили, и нам уже было легче, – это из послематчевого резюме тренера ХИТа Владислава Лысенко. В то же время, его коллега из Энергии Валерий Легчанов признал, что "в первую очередь, наверное, ментальность – так против чемпиона нельзя выходить. Вроде недавно был финал, и мы были сопоставимы, а сегодня мы были несопоставимы".

Вот эта несопоставимость чувствовалась на протяжении всей игры, особенно в действиях в завершающей фазе атак. Показательный момент игры – стоило главным голеадорам ХИТа Евгению Жуку и Игорю Чернявскому взять паузу, как за дело взялась вторая четверка, которая и сделала результат: дубль на счету Артура Подлюка и один мяч у Александра Педяша. Точку же игре поставил львовянин Михаил Зварич, который направил мяч в собственные ворота. Второй раз в сезоне разницу между финалистами прошлогоднего плей-офф составили четыре мяча, и это уже случайным быть не может.

Первая сотня в турнирной таблице

В пятнадцатом туре произошло событие, которое могло бы иметь место и туром ранее, но МСК Харьков после поражения от Сокола 1:9 остановился в шаге от юбилея – 100 пропущенных мячей. Очевидным было, что в игре против Любарта факт сотого гола в ворота харьковчан – это лишь дело времени, и это время настало на 6-й минуте, когда первый из своих двух мячей в игре забил Богдан Гладун.

Есть первая сотня в турнирной таблице, но останется ли она единственной? Что касается пропущенных мячей, то вероятнее всего, что да. Второй показатель по пропущенным у in.IT – 61 мяч, и чтобы достичь сотни, "айтишникам" в семи оставшихся играх нужно пропускать в среднем около шести мячей за игру. Стоит ли этого ожидать, если in.IT в 15 играх лишь однажды пропустил 6 от Aurora Team, а еще раз 9 от ХИТа, отрицательный ответ на вопрос относительно сотни становится очевидным.

Aurora Team – Athletic Futsal

Впрочем, есть еще мячи забитые, и с этой стороны стоит ожидать в турнирной таблице даже две сотни – у двух лидеров. У Aurora Team пока 75 забитых мячей, у ХИТа – 80, и это соответственно 5 и 5,33 гола за игру. То есть, туров через 4-5 обе команды способны достичь отметки в сто мячей. Из истории чемпионатов нулевых годов автору известны примеры, когда игроки за определенное количество забитых мячей получали дополнительный бонус. В частности, в одном из сезонов игроки Енакиевца могли получить премию, если бы забили в чемпионате 150 мячей, но эта отметка им не покорилась всего на несколько голов.

Гол тура

Пятнадцатый тур был далек от рекордных показателей, скорее, наоборот, он с 35 мячами оказался ближе к туру под номером один, в котором команды забили лишь 31 мяч. Наибольшего же внимания стоит гол, который мы увидели в игре Урагана и Кардинала-Ровно. В принципе, он является вариацией тех мячей, которые в сезоне уже были неоднократно, но все равно они выглядят очень привлекательно, тем более, что в этом туре особой альтернативы нет.

На 34-й минуте игрок Урагана Илья Приходько получил "закидушку" от Марьяна Масевича, после чего ударом с лета вогнал мяч в верхний угол ворот

Есть такой штамп "снял паутину с угла ворот", но о голе в исполнении игрока, которому всего 17 лет, лучше и не скажешь.

Пенальти тура

В пятнадцатом туре был назначен пятнадцатый в этом сезоне пенальти, это было в игре в Днепре между Сухой Балкой и Соколом. На 9-й минуте игры игрок хозяев Владислав Нижник, почувствовав в штрафной площадке хмельничан контакт с Даниилом Чижиком, оказался на полу (здесь сознательно не употребляем слово паркет, ведь тарафлекс, на котором принимает своих соперников Сухая Балка, это не паркет, а разновидность резины), и этого было достаточно, чтобы арбитр Антон Ноев почти мгновенно указал на 6-метровую отметку.

Капитан Сухой Балки Анатолий Милинький до этого момента на площадке не появлялся, но он является штатным пенальтистом команды из Желтых Вод, и этот свой статус подтвердил, не оставив голкиперу Сокола Сергею Шевченко никаких шансов.

Сухая Балка третий раз в сезоне пробивала пенальти. Второй раз это делал Анатолий Милинький, и обе свои попытки он использовал. Также в третий раз зафиксирован факт назначения пенальти в ворота Сокола, но впервые противостоять сопернику в воротах хмельничан пришлось Сергею Шевченко. Дважды в предыдущих турах бьющему игроку противостоял Ярослав Кожуховский, который один из двух пенальти отразил.

В целом же, в Экстра-лиге из 15 пенальти реализованы были 12, и это 80% реализации.

Дабл-пенальти тура

Гораздо хуже ситуация в Экстра-лиге с реализацией дабл-пенальти, который выполняется с 10 метров, и шансов выручить свою команду у вратарей значительно больше. Что и сделал в Полтаве голкипер Любарта Станислав Горник, "размочить" которого ударом с 10 метров стремился Сергей Поволоцкий. Эту дуэль выиграл вратарь, который разгадал намерение игрока МСК Харьков.

Харьковчане пятый раз в сезоне пробивали дабл-пенальти, и есть вопрос, почему в игре против Любарта к 10-метровой отметке пошел именно Поволоцкий. Ведь в составе МСК Харьков был Кирилл Хахилев, который в восьмом туре забил 10-метровый Урагану. Сейв Горника увеличил количество нереализованных игроками МСК Харьков дабл-пенальти до трех. В ворота Любарта "десятка" была назначена во второй раз, и во второй раз для луцкой команды она не стала голом.

Мастеровитее Поволоцкого при исполнении 10-метрового оказался капитан in.IT Виталий Рябоконь, который в игре против SkyUp Futsal низовым ударом "прошил" вратаря "авиаторов" Андрея Острикова.

"Айтишники" во второй раз получили право на пробитие 10-тиметрового, но результативно им воспользовались впервые. SkyUp Futsal в пятый раз был наказан из-за перебора фолов, но мяч в свои ворота авиаторы получили лишь во второй раз.

Автоголы тура

Два гола в собственные ворота были зафиксированы в пятнадцатом туре. В игре в Днепре игрок Сокола Николай Сохорук продемонстрировал то, чем неоднократно отличались Сергей Журба и Петр Шотурма. Это когда из аута или с углового делается направленный удар в защитника с расчетом, что мяч рикошетом залетит в ворота. Именно так и произошло с Артемом Шереметом после удара Николая Сохорука из аута.

Отметим, что в дальнейшем Артем Шеремет оформил дубль в ворота Сокола, но сделал он это ближе к завершению игры, что не помешало хмельничанам увезти из Днепра три очка. Таким образом, Шеремет стал четвертым игроком, который в одной игре поражал и чужие, и свои ворота, присоединившись к "авиаторам" Александру Лиферу и Максиму Литвинову, и Сергею Журбе из ХИТа.

Черту под игрой в Киеве между ХИТом и Энергией подвел Михаил Зварич, который после удара Евгения Серого от ворот ХИТа головой подсек мяч так, что он перелетел через вратаря "энергетиков" Владимира Кардаша.

Автогол, который увидишь не так часто, но такие голы иногда случаются, когда применяются удары через всю площадку в направлении противоположной штрафной площадки, где начинается борьба за мяч.

Количество мячей, забитых в собственные ворота, возросло до 20. Соколу с голом соперники помогли в третий раз, а вот ХИТу лишь впервые. Автогол Зварича стал для Энергии четвертым, Шеремет же стал первым игроком Сухой Балки, который поразил свои ворота.

Удаление тура

То, что сделал на 27-й минуте игры в Днепре между Сухой Балкой и Соколом игрок гостей Николай Сохорук, трудно комментировать. Особо не стал это делать и главный тренер Сокола Роман Ковальчик, который на конкретный вопрос об удалении игрока ответил: Работаем, обучаем, воспитываем, вкладываем в него. Получается, что в этом направлении в отношении 20-летнего игрока еще двигаться и двигаться.

За минуту до этого момента Сокол вышел вперед 2:1, и нарушение со стороны Николая Сохорука не было обосновано ничем. Мяч после борьбы Николая Сохорука с Тарасом Рыбаком уже покинул площадку, и тут неожиданно Сохорук, находясь на полу, ударил Рыбака ногой.

Все это произошло рядом с арбитром Олегом Гопкой, который сразу показал нарушителю прямую красную карточку. В протокол она попала с формулировкой "агрессивное поведение", и это, как минимум, дисквалификация на две игры.

Это уже одиннадцатое удаление игрока в текущем сезоне, у Сокола оно четвертое, а непосредственно для Николая Сохорука это вторая красная карточка.

Шат-ауты тура

Двум командам в туре удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, ХИТу и Любарту, и это благодаря блестящей игре вратарей Александра Кравца и Станислава Горника. Обоим отыграть "на ноль" удалось не впервые. Кравец от звонка до звонка был на площадке в игре с Соколом и не позволил хмельничанам отличиться. Горник же еще во втором туре, когда лучане принимали in.IT, также оставил свои ворота "сухими".

В целом, игр, когда ворота одной из команд остались нетронутыми, в Экстра-лиге было уже 15. Треть из них с участием ХИТа, пятая часть – с участием Сокола, по два раза покидали площадку без пропущенного мяча Ураган и Любарт, и по разу Сухая Балка, Aurora Team и Энергия.

Анатолий Подвойский