Шок-терапия на новой арене в Днепре, судьи идут против правил: самое интересное о 14 туре Экстра-лиги

Очередной тур, под номером четырнадцать, позади в футзальной Экстра-лиге, и это означает, что команды отыграли фактически две трети регулярного чемпионата. Главная его задача – определение восьмерки участников плей-офф, и, судя по результатам тура, в этом направлении сделан шаг вперед. О восьми командах, которые будут бороться за высшие награды, говорить еще рано, но семерых можно назвать с высокой долей вероятности.

Важнейшей для определения главной восьмерки была игра в Днепре между Athletic Futsal и Кардиналом-Ровно. Антураж у нее был соответствующий: проведение игры на новом покрытии, заполненные трибуны, присутствие на трибунах главного тренера сборной Александра Косенко и руководящих персон Ассоциации футзала Украины, удобное время для субботнего просмотра трансляции. И праздник состоялся, но для одной команды. Играли "атлеты" без дисквалифицированного главного тренера, что не помешало им шокировать ровенчан победой 8:1.

Эта игра проводилась в субботу, а начался тур днем ранее в Хмельницком, где Сокол разбил МСК Харьков 9:1, и такие результаты в матчах с участием харьковской команды уже никого не шокируют. Aurora Team после кубковых боев с ХИТом в игре с Сухой Балкой не была впечатляющей, но запаса мастерства у подопечных Евгения Задорожного хватило, чтобы оформить победу 4:1.

Львовские Энергия и in.IT успели между собой наиграться в кубковых матчах, и третья за месяц очная игра не дотягивала до того, что укладывается в понятие принципиального дерби. Энергетики были хладнокровнее своего соперника, и, как ловкий и взвешенный боксер, одержали победу "по очкам", довольствовавшись незначительным преимуществом в счете 3:1. ХИТ после вылета из Кубка зализывать раны поехал в Луцк, где в игре против Любарта продублировал тот же победный счет 5:1, что был и в первом круге.

И, наконец, в Киеве SkyUp Futsal принимал Ураган. Эта игра была очень важной для определения диспозиций внутри главной восьмерки, о ней дальше будет отдельно, но что касается результата, 5:3 в пользу Урагана, то франковцы, имея отставание в четыре очка, не позволили своему прямому конкуренту уйти в отрыв и приблизились к нему вплотную.

Кроме непосредственно результатов, в четырнадцатом туре было немало интересного вокруг игр, и начнем наш традиционный обзор фишек, которые либо были в центре внимания, либо, наоборот, могли пройти мимо внимания болельщиков, с того, что в нашем футзале происходит далеко не каждый день, и очень важно, что такое произошло в те непростые времена, в которых сейчас существует наша страна.

Арена тура

Два новичка Экстра-лиги из Днепропетровщины, Athletic Futsal и Сухая Балка, от начала чемпионата для проведения домашних матчей делили в Днепре одну спортивную арену. Для стороннего зрителя то покрытие, на котором играли команды, выглядело привлекательно, но те, кто ближе к теме футзала, были в курсе проблемы. Команды играли на тарафлексе, что не только не позволяло раскрыть все их мастерство, но и создавало травматическую опасность для игроков.

Наверное, в обоих клубах понимали этот недостаток, но наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Первым нашел возможность выйти из проблемы Athletic Futsal, который обратился к Мекке украинского футзала, спорткомплексу "УДХТУ". В нем матчи чемпионата Украины игрались еще в начале девяностых годов прошлого столетия, в том числе и днепропетровским Механизатором, обладателем Кубка СССР 1991 года и первым чемпионом Украины.

В нулевые годы на "УДХТУ" отдельные матчи играли днепровские команды высшей и первой лиг, случалось даже такое, что в сильный ливень вода с крыши лилась на покрытие, но это не останавливало игровые перипетии. Руководство Athletic Futsal нашло возможность вложиться в полную реконструкцию, и не только в обновление спорткомплекса, а самое главное – положить новый паркет, особенностью которого является то, что на нем исключительно футзальная разметка, которая в сочетании с голубым цветом создает идеальную картинку.

Как отблагодарили своих шефов за такой шаг игроки Athletic Futsal, результат премьерной игры 8:1, как говорится, на табло.

Игра тура

Самое горячее место в турнирной таблице накануне тура было среди команд, занимающих места с четвертого по восьмое. Их разделяло расстояние в пять очков, но внутри все было очень плотно, поэтому результат любой игры между ними был невероятно важным. В четырнадцатом туре была одна такая игра, между SkyUp Futsal и Ураганом, и все перед ее началом было очевидным. Авиаторы опережали франковцев на четыре зачетных пункта, и в случае победы становились бы для них практически недосягаемыми.

С приходом в ряды SkyUp Futsal в трансферное окно многочисленного легионерского пополнения пока что по игре команды больше вопросов, чем ответов. Игра с прямым конкурентом должна была бы внести хотя бы немного ясности, но мы получили сохранение тенденций. В частности, в недавних кубковых матчах с Авалоном, который SkyUp Futsal прошел со скрежетом, забивали исключительно легионеры, а украинские игроки были на вторых ролях. И что мы увидели в игре с Ураганом? Три забитых мяча, и все они на счету бразильцев! Но есть важное "но" – насколько легко легионеры забивали в игре с Ураганом, настолько же беспомощными были при игре в защите, результатом чего стали четыре пропущенных мяча. Есть дисбаланс между четверками, к которому добавляется не слишком уверенная игра вратарей.

Что касается Урагана, то франковцы сделали ставку на игру вторым номером, что у них получается неплохо, когда они забивают первыми или ведут в счете. Плюс позади у них Александр Сирицкий, который не является совершенством, но в критические моменты игры способен выручить, что он и делал на площадке арены "GYMMAXX".

Болельщиков внутренняя кухня команд не очень интересует, для них главное – зрелище, и SkyUp Futsal с Ураганом его обеспечили. Восемь забитых мячей, примерно столько же команды еще не забили, и самое главное – что эта игра была в туре единственной, которая действительно держала в напряжении до последней минуты. В том числе и поэтому ее избрание "игрой тура" очевидно.

Избежание антирекорда

В обзоре матчей тринадцатого тура отмечалось, что нынешний состав Урагана после пяти поражений подряд оказался в шаге от того, чтобы вляпаться в историю. Такое количество поражений, которые идут одно за другим, уже было в истории команды еще в нулевые годы, но шесть поражений подряд – это уже был бы полный стыд. А тут еще и игра с соперником, где Ураган не выглядел фаворитом – преимущество в четыре очка было весомым аргументом в пользу SkyUp Futsal, при всех его недостатках.

"To be or not to be" клубному антирекорду, – ответ на этот шекспировский вопрос подопечные Юрия Иванишина дали отрицательный, избежали стыда и того, чтобы стать творцами неприятной страницы в клубной истории.

SkyUp Futsal – Ураган

Разгромы тура

Традиционная тема в наших обзорах – это победы с крупными счетами, и в четырнадцатом туре были зафиксированы два разгрома. МСК Харьков в Хмельницком показал стабильность, которая не полагается такому футзальному городу, как Харьков – команда Василия Сухомлинова пропустила девять мячей в третьей игре подряд! Сначала это было в игре двенадцатого тура от Aurora Team, затем в кубковой игре против Сухой Балки, и вот теперь от Сокола. К тому же, с каждой игрой "горожане" забивают меньше и меньше. Aurora Team они забили трижды, команде из Желтых Вод дважды, хмельничан же огорчили всего раз – есть очевидная негативная тенденция.

То, что произошло с Кардиналом-Ровно в Днепре, даже собственная фейсбук-страница ровенского клуба назвала "шокирующим поражением". Что это самое крупное поражение в этом сезоне – само по себе понятно, но интересным было порыться в архиве результатов, чтобы выяснить, что последний раз ровенчане пропускали восемь 23 декабря 2020 года, когда дома проиграли Урагану 2:8. До этого, 12 февраля 2020 года, были 2:8 от ХИТа. Но чуть раньше, 28 ноября 2019 года, "кардиналовцы" проиграли 0:8 в Херсоне Продэксиму, что и поспособствовало отставке Станислава Гончаренко, который тогда был главным тренером команды.

МСК Харьков в седьмой раз проиграл с разгромным счетом, зато Сокол в третий раз одержал победу с крупным счетом, две из них были именно над "горожанами". Кардинал-Ровно в этом сезоне с крупным счетом проиграл впервые. Для Athletic Futsal победа с крупным счетом стала исторической, первой на уровне Экстра-лиги. В целом же, в чемпионате количество разгромных побед увеличилось до двенадцати, и при 83-х играх их процент составляет 14,29%.

Сокол – МСК Харьков

Результативность тура

Относительно количества мячей, которые в последнем туре забили своим соперникам Сокол и Athletic Futsal, есть что еще добавить. По команде из Днепра немного: восемь мячей в одной игре – это новое клубное достижение в Экстра-лиге. В предыдущих играх "атлеты" забивали максимум пять мячей, и это было трижды – in.IT, Любарту и SkyUp Futsal. А вот по Соколу интереснее.

Оказывается, что девять мячей за игру – это самый большой показатель за те времена, когда главным тренером хмельничан является Роман Ковальчик, а это с 2015 года. До этого рекордным показателем были восемь мячей, которые Сокол отгрузил в ворота одесской команды Эпицентр К Авангард 16 сентября 2017 года, когда победил 8:1. Рекордной же для Сокола по количеству забитых мячей является выездная игра против команды СумГУ (Сумы), которую хмельничане 27 декабря 2014 года выиграли со счетом 11:2.

Тайм-ауты тура

В игре Сокола и МСК Харьков произошел один момент, мимо которого просто невозможно пройти. Как известно, по правилам команда может взять в одном тайме только один тайм-аут. Впрочем, в первом тайме Роман Ковальчик дважды брал минуту, и это было с разрешения арбитров. Что же способствовало этой уникальной ситуации?

На 17-й минуте вратарь МСК Харьков Никита Поддубный, вбрасывая мяч "от ворот" рукой, сделал это, переступив линию штрафной площади.

По крайней мере, именно из-за этого арбитры остановили игру, что четко показал арбитр Владимир Дзюра. Действительно ли было нарушение со стороны вратаря? Ответ на этот вопрос получить наверняка видео не позволяет, но скорее да, чем нет. Поскольку это был очень перспективный штрафной удар, Роман Ковальчик мгновенно попросил минуту. Пока она длилась, арбитры посоветовались между собой и изменили свое решение на то, что нарушения не было. Об этом они уведомили обе команды – сначала Сокол, а затем МСК Харьков, но этот момент, к сожалению, не попал в трансляцию.

Игра возобновилась повторным вводом мяча, и до этого арбитры также предупредили обоих тренеров, что Сокол в случае необходимости сможет тайм-аут взять еще раз. Это и произошло за 9 секунд до завершения первого тайма, когда хмельничане заработали угловой, и в теории была возможность создать голевой момент после его розыгрыша.

Гол тура

Очень неплохую результативность команды продемонстрировали в четырнадцатом туре, в котором арбитры 42 раза фиксировали взятие ворот, правда, почти половина от этого количества голов, девятнадцать, была в двух уже упоминавшихся играх в Хмельницком и Днепре. Больше было только дважды – 44 гола в пятом туре и 46 в восьмом. Лауреатом в этой номинации становится гол, который в Луцке в игре между Любартом и ХИТом забил игрок киевского клуба Руслан Шеремета.

На 24-й минуте Любарт имел аут на своей половине, и из него пошла передача вперед на Богдана Гладуна. Тот к мячу уже не успевал, но приложил немало усилий, чтобы его оставить в игре, и получилось – на свою беду. Мяч почти на лицевой линии подобрал Руслан Шеремета, пробежал с ним метров 28-30, после чего неотразимо пробил – мяч очень эффектно от перекладины влетел в ворота.

К этому можно добавить, что этот пропущенный мяч фактически сломал команду Назара Бугайчука, которая в течение следующих двух минут пропустила еще дважды, после чего судьба игры была решена.

Хет-трик тура

К восьми мячам в ворота Кардинала-Ровно весомым образом приложился лидер атак Athletic Futsal Давид Калашник, который к своему голу в первом тайме добавил еще два во втором. Получился хет-трик, который стал в Экстра-лиге 14-м в этом сезоне.

По два мяча за игру Калашник забивал уже четыре раза, а вот три получилось впервые, и он стал двенадцатым игроком, которому в одной игре удалось отличиться трижды. Два игрока, которые по три мяча в игре забивали дважды, это Евгений Жук и Владислав Первеев.

Скорострельность тура

Голевые события в игре между Любартом и ХИТом не заставили себя долго ждать. На первой минуте капитан киевлян Игорь Чернявский получил передачу от Романа Горпинича на своей половине, после чего пересек центральную линию и пробил. Расстояние до ворот было примерно метров 15, но вратарь Любарта Станислав Горник с этим ударом не справился.

Табло остановилось на отметке 19:02, это 58 игровых секунд, что дает основания внести гол Чернявского в рейтинг самых быстрых голов сезона, забитых именно на первой минуте.

Правда, этот мяч Чернявского уверенно будет в нем на предпоследнем месте, опережая только результативный удар Кирилла-Ильи Бабака в игре Сокол – in.IT, который был на 59-й секунде. В целом, это седьмой мяч, который в этом сезоне забивался на первой минуте игры, и рейтинг "быстрых" мячей приобрел такой вид:

1. 17 секунда – Михаил Грицына (Энергия), 5 тур, игра МСК Харьков – Энергия

2. 33 секунда – Александр Басич (Кардинал-Ровно), 5 тур, игра in.IT – Кардинал-Ровно

3. 38 секунда – Максим Малиновский (Aurora Team), 9 тур, игра Aurora Team – Кардинал-Ровно

4. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Сухая Балка), 9 тур, игра Сухая Балка – Ураган

5. 45 секунда – Дмитрий Романюк (Любарт), 2 тур, игра Любарт – in.IT

6. 58 секунда – Игорь Чернявский (ХИТ), 14 тур, игра Любарт – ХИТ

7. 59 секунда – Кирилл-Илья Бабак (Сокол), 12 тур, игра Сокол – in.IT.

Автоголы тура

Двум игрокам "посчастливилось" отметиться голами в собственные ворота, что для обоих произошло не впервые в этом сезоне. Максим Литвинов из SkyUp Futsal вообще второй тур подряд отмечается автоголом. В игре против Урагана Литвинов так неудачно подставил ногу под силовой прострел Андрея Британа, что мяч пулей мимо вратаря залетел в сетку.

В предыдущем туре в игре с Кардиналом-Ровно Максим тоже поразил свои ворота, но почти сразу реабилитировался, забив и ровенчанам. В игре же с Ураганом повторить аналогичный трюк Литвинову не удалось.

Игрок Энергии Николай Грицына забивал в свои еще в первом туре, а его второй автогол вызвал удар голкипера in.IT Андрея Питули в направлении ворот "энергетиков" метров с тридцати. К сожалению, режиссер трансляции увлекся повторами и упустил момент удара Питули, и только после просмотра не очень качественных повторов можно понять, что мяч оказался в воротах после того, как Николай Грицына подставил ногу, стремясь его остановить.

Количество забитых мячей в собственные ворота увеличилось до 18. Игроки SkyUp Futsal в четвертый раз помогли сопернику с голом в свои ворота, а "энергетики" в третий раз.

Талант тура

В первом туре текущего чемпионата в составе Любарта дебютировал Станислав Шклярук, который тогда ворвался в десятку самых молодых игроков чемпионатов Украины за всю их многолетнюю историю, заняв в ней последнее, десятое место. После игры, которая состоялась в Луцке между Любартом и ХИТом, есть необходимость внести изменения в этот рейтинг, и все благодаря решению опять же главного тренера лучан Назара Бугайчука, выпустивший на 35-й минуте на площадку Максима Гайдучика, который родился 13 апреля 2009 года.

Его выход прямым образом повлиял на пребывание Шклярука в этой почетной десятке. Дело в том, что Гайдучику на день игры было 15 лет 10 месяцев и 9 дней, что выбросило Шклярука из десятки самых молодых игроков. Что касается Гайдучика, то он потеснил в десятке еще и Илью Приходько, которому в день его дебюта в Экстра-лиге за Ураган было лишь на один день больше.

Кстати, Максим Гайдучик неоднократно попадал в заявку Любарта, но до 22 февраля ни разу на площадке не появлялся. Назар Бугайчук объяснял это тем, что право сыграть в Экстра-лиге нужно заслужить, а не выйти на площадку ради какого-то достижения. Что ж, как видим, этот день для совсем юного игрока пришел, с чем его можно искренне поздравить.

Десятка самых молодых игроков чемпионатов Украины стала выглядеть следующим образом:

1. Артем Малиновский (Кардинал-Ривне) – 14 лет 5 месяцев и 20 дней

2. Юрий Яремчук (Энергия) – 15 лет и 14 дней

3. Назар Першин (Сокол) – 15 лет 6 месяцев и 21 день

4. Роман Господенко (МСК Харьков) – 15 лет 7 месяцев и 4 дня

5. Игорь Тимцив (Энергия) – 15 лет 8 месяцев и 3 дня

6. Ростислав Росткивский (Сокол) – 15 лет 8 месяцев и 11 дней

7. Александр Кондратюк (ФК Харьков) – 15 лет 9 месяцев и 7 дней

8. Ярослав Квасный (Энергия) – 15 лет 9 месяцев и 21 день

9. Максим Гайдучик (Любарт) – 15 лет 10 месяцев и 9 дней

10. Илья Приходько (Ураган) – 15 лет 10 месяцев и 10 дней

Бонус. Про деньги на конто АФУ

Из 16 желтых карточек, которые арбитры в туре показали игрокам, только в одной команде таких игроков было три. Иван Ярошенко, Назарий Войтович и Олег Легендзевич из Сухой Балки за свои нарушения получили по желтой карточке, следствием которых для клуба стала обязанность перечислить на р/с Ассоциации футзала Украины сумму в размере 5000 грн.

Для Сухой Балки это уже третий раз, и она вместе еще с тремя командами на два платежа отстает от SkyUp Futsal. Интересно, что только в девятом туре ни одна из команд не получила за игру три карточки. Всего в этом сезоне клубы после 14 туров уплатили АФУ 130 тысяч гривен, и по клубам поступления шли следующим образом:

25 тыс. – SkyUp Futsal

по 15 тыс. – in.IT, Athletic Futsal, ХИТ, Сухая Балка

по 10 тыс. – Кардинал-Ровно, МСК Харьков, Aurora Team

по 5 тыс. – Сокол, Ураган, Энергия.

Анатолий Подвойский для Чемпиона