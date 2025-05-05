Сенсация и голевая феерия в Киеве: главное о первых матчах 1/4 финала Экстра-лиги

Мощной волной размером в восемь игр по футзальным площадкам Хмельницкого и Киева прокатился первый блок четвертьфинальных матчей серий плей-офф, которые в этом сезоне идут до трех побед. Если хмельницким болельщикам было проще, Сокол единственный представитель города в Экстра-лиге, то перед столичными фанатами, теми, кто предпочитает смотреть футзал собственными глазами, была сверхсложная задача, особенно в выходные.

В субботний день надо было выбирать между тем, чтобы ехать или на SkyUp Futsal, или на ХИТ, а в воскресенье вообще полная массакра: несмотря на то, что все три столичные команды играли в разное время, локация арен такова, что можно было при большом желании в полном объеме успеть на SkyUp Futsal и на Aurora Team, разница во времени начала игр которых, соответственно, с Энергией и Сухой Балкой составляла четыре часа.

А вот кто имел комфортные условия для просмотра всех матчей, так это тот, кто сидел у мониторов своих гаджетов. Ассоциация футзала Украины приложила все возможные усилия, чтобы матчи не проводились одновременно, и достигла с этим почти стопроцентного эффекта, ведь только в субботу две киевские игры накладывались друг на друга одним таймом.

В пятницу все внимание было приковано к единственной игре в Хмельницком, где Сокол с нетерпением ждал приезда Урагана. Никто не забыл, что команда Романа Ковальчика вылетела из Кубка после игры с франковцами, поэтому настрой на реванш был в нужном объеме, и Сокол взял первую домашнюю игру символично, что с тем же счетом 4:2, с которым проиграл в кубке. Этим полной сатисфакции хмельничане не получили, во второй игре уже в первые 20 минут смяли "урагановцев" пятью "сухими" мячами, отпраздновали победу 5:0, и самое главное – повели в серии 2:0.

Киевская часть четвертьфинальных матчей открылась поединком между ХИТом и Athletic Futsal. То, что в плей-офф фавориты существуют только на бумаге, днепряне доказали в первом тайме, в котором не только отстояли свои ворота нетронутыми, но и создали реальные угрозы владениям Александра Сухова. Все пять мячей этой игры болельщики увидели после перерыва. Два пропущенных мяча от Сергея Журбы не выбили команду Александра Кабаненко из седла, Давид Калашник на них ответил своими двумя голами, а на предпоследней минуте тот же Калашник, реализовав выход один на один с Суховым, принес "атлетам" сенсационную победу 3:2. Это поражение очень разозлило чемпионов Украины, и во второй игре они уже в первом тайме решили ее судьбу – 4:1. Во втором тайме обмен голами, на табло 5:2, и через неделю серия плей-офф между этими командами возобновится при счете 1:1.

ХИТ – Athletic Futsal

По аналогичному сценарному развитию, сначала победа гостей, а затем хозяев, взяла паузу и серия между SkyUp Futsal и Энергией. В субботу команды Тараса Шпички и Валерия Легчанова устроили такую голевую феерию, которой еще не видела Экстра-лига. В основное время соперники забили по шесть мячей, но им этого было мало. Во втором дополнительном тайме счет достиг 7:7, и когда уже все мысленно были о серии пенальти, Виталий Радевич выскочил на рандеву с Ильей Бакинским, и Энергия выиграла 8:7.

Ждать во второй игре еще одного пира голов было не стоило, тренеры просто обязаны были внести коррективы. В воскресенье снова было близко к овертайму, но Рафинья с дабл-пенальти наказал "энергетиков" за шестой фол. 3:2 – вторая игра за SkyUp Futsal, и в серии пока что ничья 1:1.

Когда уже в трех сериях 1/4 финала сыграли по две игры, впервые между собой сошлись Aurora Team и Сухая Балка. Гости из-за травм подошли к выезду в Киев в ограниченном составе, поэтому Сергей Гупаленко логично сделал ставку на первую игру. В ней команде из Желтых Вод удалось открыть счет, но после перерыва осада ее ворот принесла успех Aurora Team.

В дальнейшем у Сухой Балки было две возможности вырвать победу, но ворота Юрия Савенко дважды спас каркас ворот. На дополнительное время у желтоводцев банально не хватило сил, и Aurora Team их дожала 3:1. Во второй игре команда Евгения Задорожного начала спокойно, а когда во второй половине первого тайма включилась на полную, то выиграла его 4:0. Вторая 20-минутка превратилась в формальность, 4:0 победа Aurora Team, которая имея 2:0 после двух игр, сделала весомую заявку на выход в полуфинал.

Лучшая игра

Тезис о том, что в первой игре SkyUp Futsal – Энергия было такое, чего еще не было раньше, требует разъяснения. Речь о том, что командами Тараса Шпички и Валерия Легчанова был установлен новый рекорд результативности. Впервые в игре плей-офф чемпионатов Украины были забиты 15 мячей, это на два больше предыдущего рекорда, который продержался почти 14 лет, с тех пор, когда Энергия-Тайм дважды в финале плей-офф победила Ураган 7:6 и 10:3.

То, что в обеих командах атака доминирует над защитой, стало очевидным уже в первые две минуты, итогом которых мог быть счет 2:2. Насколько SkyUp Futsal впоследствии в первом тайме легко забил два мяча, настолько же легко три пропустил. Настоящий характер "авиаторов" мы увидели, когда они уступали 2:5, но за 37 секунд до завершения второго тайма сравняли счет. Кто бы мог подумать, что в это незначительное время команды успеют обменяться голами! Энергетикам, чтобы забить шестой мяч, хватило шесть секунд, но неудержимый Шаропиньо не позволил им праздновать победу в основное время.

Драматургии хватало и в дальнейшем. В первой дополнительной пятиминутке Рафинья в седьмой раз пробил легенду вратарского цеха Владимира Кардаша. Впрочем, Энергия в заключительные две минуты второго овертайма развернула все на 180 градусов сначала голом Андрея Теряева, а за считанные секунды до сирены Виталия Радевича. Прихоть судьбы – Радевич до этой игры в сезоне забил... лишь один раз, в проходном матче с МСК Харьков, которому "энергетики" в пятом туре 15 ноября прошлого года накидали 13 мячей.

Разгром

Казалось бы, что в стадию плей-офф пробились лучшие команды, которые примерно равны по силам, поэтому тема разгромных побед на втором этапе чемпионата не должна была бы быть актуальной. Тем не менее, в восьми играх первого блока четвертьфинальных матчей без разгрома не обошлось. Со счетом, который стал классикой благодаря одной известной песенке, завершилась вторая игра в Хмельницком между Соколом и Ураганом, при чем, все пять мячей команда Романа Ковальчика в ворота соперника забила в первом тайме.

Для такой команды, как Ураган, разгромные поражения это вещи из разряда экстраординарных, и последний раз франковцы с крупным счетом проигрывали еще в сезоне-2020/21, когда 10 октября уступили в Киеве ХИТу 2:7. Сокол в четвертый раз в сезоне одержал разгромную победу.

В 140 сыгранных матчах этого сезона разгромные победы фиксировались 22 раза, и это 15,71%.

Лучший гол

Голы в исполнении вратарей очень редко попадают в "лучшие", но мяч, забитый голкипером Сокола Сергеем Шевченко, стоит того. В очень напряженный момент первой игры между Соколом и Ураганом, когда хозяева имели минимальное преимущество в один мяч, после попытки прострела Ильи Приходько в штрафную Сергей Шевченко уверенно поймал мяч. Делать дальнейшие действия ему активно мешал Александр Дычук, но это помешало Шевченко выполнить удар в направлении противоположных ворот по идеальной траектории. Вратарь Урагана Александр Сирицкий якобы и успевал закрыть ворота, но мяч в них опустился под самой перекладиной.

Не гол, а красота! А самым главным для Сокола было то, что счет изменился на 4:2, и это было таким ударом для франковцев, что в оставшееся время, а это было четыре минуты, они при игре с пятым создать не смогли абсолютно ничего.

Вратарь-голеадор

В продолжение темы гола Сергея Шевченко логично сразу же перейти к номинации с вратарскими голами, и точный выстрел голкипера Сокола стал 16-м в исполнении вратарей команд Экстра-лиги в текущем сезоне. Сам Сергей в нем отличился впервые, хотя поражать противоположные ворота для него не в диковинку, и это был его уже восьмой гол в карьере. В то же время, Шевченко стал одиннадцатым вратарем, который огорчил соперников забитым мячом. Вместе с этим, Сокол стал четвертой командой, в которой голы есть в активе двух вратарей, это вместе со SkyUp Futsal, МСК Харьков и Сухой Балкой.

Среди одиннадцати вратарей-голеадоров имеем единоличного лидера Александра Сирицкого с пятью мячами. На втором месте Ярослав Кожуховский – два гола. Еще девять вратарей забивали по одному разу. В общем вратари забили уже 16 мячей.

Дабл-пенальти тура

Удивительное дело – после регулярного чемпионата Энергия была одной из двух команд, вместе с Кардиналом-Ровно, в ворота которой не назначались дабл-пенальти. То есть, в течение 22-х игр львовяне отыграли так, что ни в одном из 44-х таймов не набрали более пяти фолов. И стоило начаться плей-офф, как эта беда их настигла, причем дважды, в обеих играх в Киеве против SkyUp Futsal.

В первой игре арбитры зафиксировали нарушение на 35-й минуте, когда счет был 5:3 в пользу "энергетиков", дабл-пенальти у "авиаторов" бил Максим Литвинов, но попал в штангу.

Днем позже шестой фол произошел при более драматичных обстоятельствах. При счете 2:2 на 38-й минуте Михаил Зварич с помощью рук положил на паркет Лукаса, и это было примерно в семи метрах от ворот. Естественно, что львовяне не соглашались с фактом фиксации фола, но контакт рук Зварича с корпусом Лукаса однозначно был. Такой дабл-пенальти это недалеко от пенальти, к мячу у "авиаторов" пошел Рафинья, и хотя его удар получился не лучшим образом, но мяч от Владимира Кардаша очень медленно, даже неохотно, заполз за линию ворот.

SkyUp Futsal и до этих двух игр был далеко впереди других команд по количеству пробитых 10-метровых, а после ударов Максима Литвинова и Рафиньи оно увеличилось до десяти. Но использовали эти возможности поразить ворота своих соперников "авиаторы" не очень эффективно. Точный удар бразильца немного улучшил ситуацию, которая сейчас выглядит следующим образом – из 10 дабл-пенальти реализованы четыре. Литвинов бил "десятку" в третий раз и во второй раз не забил, а вот Рафинья впервые взял на себя ответственность за удар, и со своей задачей справился на отлично, когда принес своей команде победу.

Общее количество назначенных дабл-пенальти в регулярном чемпионате составило 39, из которых забиты были лишь 13, и это ровно треть.

Покер

В сверхрезультативном первом матче между SkyUp Futsal и Энергией было зафиксировано личное достижение Шаропиньо. 35-летний бразилец не перестает поражать своими бомбардирскими качествами, и в первом же своем матче уровня плей-офф Экстра-лиги отметился четырьмя забитыми мячами. К сожалению, и для него, и для его клуба все они в итоге не принесли большой радости, ведь команда Тараса Шпички проиграла. Но это не мешает нам зафиксировать уже третий в сезоне покер. Напомним, что в десятом туре Игорь Чернявский (ХИТ) четыре раза расписался в воротах МСК Харьков, а в девятнадцатом туре Владислав Моспан (Aurora Team) четыре раза огорчил вратарей SkyUp Futsal.

Хет-трик

Игрок Athletic Futsal Давид Калашник в первой игре в Киеве против ХИТа забил на гол меньше Шаропиньо, но, в отличие от бразильца, покидал площадку в отличном настроении, ведь его хет-трик принес команде из Днепра победу над чемпионами Украины.

Хет-трик Калашника стал 21-м в целом в чемпионате, но количество игроков, которые в одной игре забивали по три мяча, осталось тем же самым – пятнадцать. Впрочем, Давиду забивать по три уже не привыкать, ведь в 14-м туре он трижды поразил ворота Кардинала-Ровно, и на данный момент он шестой в списке игроков, которые в этом сезоне по три мяча забивали в двух играх.

Скорострельность тура

Свою решительную настроенность на реванш за поражение в первой игре ХИТ игрокам Athletic Futsal продемонстрировал уже с начала игры. На первой минуте киевляне разыграли аут, после которого Андрей Мельник слева ворвался в свободную зону, прострелил в штрафную площадку, где Евгений Жук в присущем для себя стиле, сыграв на опережение, открыл счет и забил свой юбилейный, тридцатый гол в чемпионате.

Табло в этот момент остановилось на отметке в 50 сыгранных секунд, и из-за этого гол Жука попал в наш рейтинг "быстрых" мячей, забитых на первой минуте, занимая в нем тринадцатое место.

1. 10 секунда – Константин Абзалов (Сокол), 18 тур, игра Любарт – Сокол

2. 17 секунда – Михаил Грицына (Энергия), 5 тур, игра МСК Харьков – Энергия

3. 26 секунда – Рафинья (SkyUp Futsal), 16 тур, игра SkyUp Futsal – ХИТ

4. 28 секунда – Виктор Ковалев (Сухая Балка), 18 тур, игра SkyUp Futsal – Сухая Балка

5. 33 секунда – Александр Басич (Кардинал-Ровно), 5 тур, игра in.IT – Кардинал-Ровно

6. 38 секунда – Максим Малиновский (Aurora Team), 9 тур, игра Aurora Team – Кардинал-Ривне

7. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Сухая Балка), 9 тур, игра Сухая Балка – Ураган

8. 45 секунда – Дмитрий Романюк (Любарт), 2 тур, игра Любарт – in.IT

8. 45 секунда – Роман Горпинич (ХИТ), 16 тур, игра SkyUp Futsal – ХИТ

10. 46 секунда – Кирилл Братенко (МСК Харьков), 22 тур, игра Athletic Futsal – МСК Харьков

11. 49 секунда – Артем Шеремет (Сухая Балка), 20 тур, игра Ураган – Сухая Балка

11. 49 секунда – Эдуард Волков (Кардинал-Ровно), 16 тур, игра Кардинал-Ровно – in.IT

13. 50 секунда – Евгений Жук (ХИТ), вторая игра 1/4 плей-офф ХИТ – Athletic Futsal

14. 58 секунда – Игорь Чернявский (ХИТ), 14 тур, игра Любарт – ХИТ

15. 59 секунда – Кирилл-Илья Бабак (Сокол), 12 тур, игра Сокол – in.IT.

Автоголы

Отсчет мячей, забитых в плей-офф, начался в Хмельницком довольно быстро. На 3-й минуте Артур Хибовский, получив мяч от Сергея Шевченко, приблизился к воротам и пробил. По траектории мяч летел немного мимо ворот, и чтобы им завладеть, голкипер Урагана Александр Сирицкий оставил свои владения, но мяч попал в ноги Артема Климчука и медленно закатился в ворота, спасти которые Сирицкий уже был не в состоянии.

Голкипер же Энергии Владимир Кардаш забил в свои ворота, даже не поняв, как же это так произошло. На 13-й минуте второй игры между SkyUp Futsal и Энергией Боб со штрафного метров с 13 пробил по воротам, Кардаш отбил этот мяч в штангу, от которой кожаный шар прилетел к Шаропиньо. Тот стремился пробить в ворота, но попал в спину вратарю львовян, от которой мяч и полетел в сетку. Чистой воды несчастный случай и для самого голкипера, и для его команды.

Таким вот образом в плей-офф были зафиксированы первые автоголы, количество которых увеличилось до тридцати. Два из них урагановские, Артем Климчук стал 24-м игроком, у которого в пассиве автогол, и шестым, который в одной игре забивал и в свои, и в чужие. Соколу его соперник помог со взятием ворот в четвертый раз. Владимир Кардаш довел количество игроков, поражавших свои ворота, до 25, и Энергия по количеству автоголов догнала своих земляков из in.IT – такие неурядицы случались с львовскими командами по шесть раз.

Красные карточки

На 26-й минуте первой игры между ХИТом и Athletic Futsal после удара Александра Педяша Богдан Мещеряков так отбил мяч, что он полетел аж до центральной линии. Киевлянин Руслан Шеремета вполне мог выбить этот мяч в аут, но не сделал это, и именно это повлияло на дальнейшие события. В свободное пространство за спиной Шереметы побежал Давид Калашник, и это был выход один на один с вратарем ХИТа, Впрочем, Шеремета успел догнать Калашника, который не сумел пробить по воротам и упал на площадку.

Арбитры сразу дали сигнал, что был фол, и после совещания между собой второй рефери Олег Гопка показал Руслану Шеремету красную карточку.

Момент с удалением неоднозначный, и сразу после игры тренер ХИТа Владислав Лысенко так прокомментировал решение арбитров: Судья сломал игру этим удалением, которого совсем не было. Человек играет в мяч – красная карточка. Я считаю таких судей подпускать даже в детскую лигу нельзя. Жесткий комментарий, иногда свои комментарии к различным моментам выдает Комитет арбитража АФУ, поэтому остается ждать его.

Еще одна красная карточка в первых четвертьфинальных матчах не обсуждается. Игрок Сухой Балки Виктор Ковалев, проиграв позицию, в подкате сбил Максима Малиновского. Это желтая карта, но до этого Ковалев уже имел предупреждение, поэтому удаление было неизбежным.

Шеремета стал семнадцатым игроком, а Ковалев восемнадцатым, удаленными с площадки. Для игроков ХИТа это вторая красная карточка в сезоне, а для Сухой Балки четвертая. Всего в этом чемпионате арбитры показывали девятнадцать красных карточек.

Шатаут

Отыграть в футзале на ноль это для вратарей невероятно сложно, ведь за игру им приходится отбивать до десятка "мертвых" мячей. В восьми матчах первого блока четвертьфиналов в двух играх командам удалось одержать "сухие" победы. В Хмельницком это произошло благодаря мастерству голкипера Сокола Ярослава Кожуховского. Нельзя говорить, что ему во второй игре против Урагана пришлось кувыркаться как белка в колесе, но в нескольких опасных моментах он реально выручил свою команду.

Сокол уже не впервые разобрался со своим соперником под ноль, для Ярослава Кожуховского этот шатаут стал вторым, а первый был в игре второго круга против in.IT, которая, кстати, также завершилась со счетом 5:0. Интересно, что в активе Ярослава могло бы быть три шатаута, но в игре седьмого тура против Любарта Роман Ковальчик на 39-й минуте поменял Кожуховского на Богдана Бабенко. Поэтому, этот шатаут пошел в зачет только Соколу, а вратарю для полноценного шатаута нужно отыграть всю игру от звонка до звонка.

Именно из-за этого требования во второй игре между Aurora Team и Сухой Балкой о шатауте речь не идет, поскольку Юрий Савенко и Николай Гуйван играли по тайму.

Тайм-аут

Гол, забитый, когда главный тренер берет тайм-аут на стандарте, а затем игроки воплощают все то, что им рассказал тренер, на площадке в результативное действие, всегда выглядит эффектно. Из недавнего – это тайм-аут Тараса Шпички в игре двадцатого тура, когда SkyUp Futsal за пять секунд до финальной сирены уступал Соколу 2:3, и после возобновления игры "авиаторам" хватило двух секунд, чтобы прокрутить ту комбинацию, которую им нарисовал тренер, и спасти игру.

Нечто похожее, но уже в пользу Сокола произошло на последней минуте первого тайма второй игры в Хмельницком. За 24 секунды до перерыва хмельничане получили право на угловой, и в этот момент Роман Ковальчик попросил минуту. После нее трио игроков Сокола отыграло синхронно: Олег Гуцуляк исполнил угловой, Константин Абзалов своим маневром ввел в заблуждение защитников Урагана, а Владислав Первеев из свободной зоны без помех поразил ворота, которые защищал Олег Гордиевич.

Счет на тот момент и так был убедительным – 4:0, а пятый гол "в раздевалку" свел любую интригу в игре к нулю.

Бонус. Про деньги на конто АФУ

Три карточки, полученные игроками ХИТа во второй домашней игре, заставят столичный клуб перебросить на р/с Ассоциации футзала Украины сумму в 5000 грн. При чем, Игорь Чернявский и Евгений Жук получили предупреждения за игровые нарушения, а вот Александр Кравец удостоился желтой карточки, не появившись ни разу на площадке.

На ХИТ такие финансовые санкции наложены в пятый раз, а в целом уже 190 тысяч гривен штрафов между клубами распределяются следующим образом:

35 тыс. – SkyUp Futsal

по 25 тыс. – Сухая Балка, ХИТ

по 20 тыс. – in.IT, МСК Харьков

по 15 тыс. – Athletic Futsal, Aurora Team, Кардинал-Ровно

по 5 тыс. – Сокол, Ураган, Энергия, Любарт.

Анатолий Подвойский