Драма на грани трагедии в Экстра-лиге: главное о третьих и четвертых матчах 1/4 плей-офф

От шести до восьми матчей ожидало футзальную Экстра-лигу во втором блоке четвертьфинальных матчей плей-офф, которые состоялись с субботы по понедельник. Получилось же посередине – семь игр, и команды, которые завоевали свое место в полуфинале, были определены в двух парах. В этот раз Ассоциации футзала Украины не удалось развести игры по времени, чтобы за ними было удобно наблюдать в онлайн-трансляциях, и это больше всего касается воскресенья, когда три игры стартовали с интервалом в один час, начиная с 14:00.

Aurora Team и Сухая Балка позже трех других четвертьфинальных пар начали свое соперничество, что не помешало именно им определить первого полуфиналиста. Несмотря на все свои кадровые проблемы, команда из Желтых Вод не желала сдаваться без боя, и игра на равных с победителями регулярного чемпионата продолжалась вплоть до 25-й минуты. Счет держался 0:0, но потом началось то, что в футзале называют "привозами".

У собственных ворот ошибся Владислав Нижник, Aurora Team только этого и ждала, чтобы открыть счет. Почти сразу гол в ворота команды Евгения Задорожного подвез голкипер Юрий Савенко, и на табло стало 1:1. Не успели желтоводцы этому порадоваться, как ошибся их вратарь Назарий Войтович, Aurora Team снова повела в счете и больше ситуацию не отпускала из-под своего контроля. Победа 5:2, в серии 3:0 – именно такого и ожидали в этой паре, слишком уж неравными были силы соперников.

Чуть раньше в Днепре, но в другом спорткомплексе, стартовала третья игра в серии между Athletic Futsal и ХИТом. Хозяева явно перегорели, в первом тайме допустили две грубые ошибки, и это решительным образом повлияло на общий итог – 6:0. Похоже на то, что в ХИТе решили, что теперь он возьмет дебютантов Экстра-лиги тепленькими – какая же это была ошибка. Команда Александра Кабаненко была такой же целостной, как и в первой игре в Киеве. Проигрывая 1:3, ХИТу удалось сократить отставание до минимума на 32-й минуте, и команда из Днепра более восьми минут достойно противостояла попыткам чемпионов Украины перевести игру в овертайм. Более того, у "атлетов" было четыре попытки поразить пустые ворота, но мяч так и не залетел в сетку. 3:2 – Athletic Futsal во второй раз удивил всю футзальную общественность и довел серию до пятой игры.

Четырех игр не хватило и Энергии со SkyUp Futsal, чтобы определить сильнейшего. Первую игру лучше начали "энергетики", которые повели 2:0 уже на третьей минуте. Все основное время впереди были львовяне, "авиаторы" их догоняли, и на 39-й минуте Шаропиньо удалось перевести игру в овертайм. Вторую его дополнительную пятиминутку команда Тараса Шпички играла без своего лидера, что не помешало ей забить дважды и выиграть 6:4. В воскресенье Энергия вновь открыла счет, впрочем, после гола Евгения Смоловика на 16-й минуте проигрывала 1:3. Отставание удалось нейтрализовать еще до перерыва, а во втором тайме львовские фанаты увидели лишь один мяч и остались этим довольны, ведь он в активе Михаила Зварича, как и победа в активе Энергии 4:3.

Сокол приехал в Ивано-Франковск с двумя победами, но в первой игре сразу для него все пошло плохо – мяч в ворота хмельничан влетел уже на восьмой секунде. И хотя отыграть его удалось через минуту, Ураган поверил в свою звезду. Двух мячей в начале второго тайма франковцам хватило для победы 3:2. Плохо было для Сокола и в первом тайме второй игры, в котором после ошибки юного Артура Хибовского Ураган повел 3:0. Но это были последние голы франковцев в этом сезоне, в дальнейшем забивал только Сокол, сделал это четыре раза, победил 4:3 и стал вторым полуфиналистом.

Драма

Такое мы неоднократно видели в футболе, когда какой-то игрок теряет сознание и без каких-либо видимых причин падает на поле. Подобные ситуации сразу становятся резонансными, ведь событие происходит на глазах не только десятков тысяч присутствующих на стадионе, но и миллионов телезрителей. К сожалению, случались и трагедии.

Ужасный случай произошел в первой львовской игре, когда перед самым началом второго дополнительного тайма бразилец Шаропиньо сначала присел на корточки, а через несколько секунд потерял сознание и упал на паркет.

Не сразу все присутствующие осознали, что произошло что-то экстраординарное, и хорошо, что в ситуацию мгновенно вмешались медики обеих команд, и рядом просто не мог находиться физиотерапевт Энергии Олег Чернецкий, который длительное время защищал Украину на Востоке. Ситуация была очень сложной и напряженной, но благодаря профессиональным действиям удалось вернуть Шаропиньо в сознательное состояние.

Конечно же, о том, что Шаропиньо продолжит игру, речь не шла, но его партнеры по команде отыграли и за себя, и за того парня и выиграли игру. Впрочем, просто так пройти мимо ситуации невозможно, и возникает вопрос, обеспечено ли наличие на матчах Экстра-лиги такого прибора, как дефибриллятор. Есть большие сомнения, что ответ на этот вопрос положительный, и в ближайшее время Ассоциация футзала Украины просто обязана внести изменение в регламент, чтобы дефибриллятор стал ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ прибором на всех матчах Экстра-лиги с указанием ответственной персоны, умеющей им пользоваться. Это чтобы драма не превратилась в трагедию.

Лучшие игры

Второй блок четвертьфинальных матчей вместил в себя целую россыпь зрелищных поединков. Исключение это разве что игра в Днепре, где Сухая Балка принимала Aurora Team, поэтому чтобы определить лучшую из лучших игр, стоит применять критерии отсева. Из них, что на поверхности и что очень ценится в футзале, это камбэки, следствием которых становятся волевые победы. Во второй игре между Athletic Futsal и ХИТом хозяева проявили характер и второй раз в серии, уступая в счете, развернули игру в свою пользу.

Впрочем, у "атлетов" отставание было в один мяч, и куда тяжелее была ситуация у тех команд, которые проигрывали во Львове в серии между Энергией и SkyUp Futsal. В первой это были "авиаторы", которые уже на 3-й минуте проигрывали 0:2. Характер команде Тараса Шпички понадобился и в конце второго тайма, когда они уступали 3:4, но благодаря голу Шаропиньо перевели игру в дополнительное время.

В нем была уже упоминавшаяся драматическая ситуация с Шаропиньо, и "авиаторы" в очередной раз продемонстрировали насколько они крепки духом. После того, что случилось с их партнером по команде, можно было бы впасть в депрессивное состояние или потерять концентрацию, и этого было бы достаточно, чтобы проиграть. Но в заключительной пятиминутке SkyUp Futsal был цельным монолитом, забил дважды и выиграл 6:4.

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Но одной игрой ограничиться в этой номинации было бы несправедливым учитывая то, что сделал Сокол во второй игре в Ивано-Франковске. Первая 20-минутка откровенно не пошла у хмельничан. В ней они проигрывали 0:3, и счастьем было, что на последней минуте тайма Владиславу Первееву удалось один мяч отыграть. Этим голом команда Романа Ковальчика поймала нужную волну и начала методично давить на Ураган. Сначала Кирилл-Илья Бабак отыграл один мяч, затем Вадим Данилюк, который из-за травмы играл в этом сезоне не так много, второй. В овертайме был только один гол, он в активе Бабака, поэтому имеем невероятный камбэк Сокола, который вылез, казалось бы, из безнадежной ситуации.

Ураган – Сокол

Разгром

Позади блок четвертьфинальных матчей, и снова имеем одну игру, которая завершилась разгромом. Показательный урок, какими разными могут быть матчи плей-офф, устроили дебютанту Экстра-лиги из Днепра, клубу Athletic Futsal, чемпионы Украины из киевского ХИТа. Команда Олега Лукьяненко не стала ввязываться с молодыми "атлетами" в беготню, отдала им мяч, а сама спокойно ждала, когда же они начнут ошибаться. Первым ошибся Артем Щур, когда поскользнулся на ровном месте, и это обернулось первым голом. Впоследствии попадание мяча в руку в штрафной площадки, пенальти – и второй гол. После перерыва была классика жанра: разящие контратаки ХИТа вместе с голами в пустые ворота. На выходе получился показательный разгром со счетом, который в большом теннисе называют бейгл, то есть 6:0.

ХИТ в пятый раз победил своих соперников с крупным счетом, причем, в третий раз "под ноль". Зато Athletic Futsal в третий раз потерпел разгром и второй раз это произошло без забитого мяча.

В 147 сыгранных матчах этого сезона разгромные победы фиксировались 23 раза, и это 15,65%.

Лучший гол

Шедевральный гол в первой игре во Львове забил игрок Энергии Виталий Радевич. Казалось, ничто не предвещало неприятностей воротам SkyUp Futsal, ведь львовяне передавали мяч друг другу, особо не имея перспективы для развития атаки. Но случилось невероятное: получив мяч от Андрея Теряева, Виталий Радевич находился к воротам "авиаторов" левым боком, но это не помешало ему каким-то периферийным взглядом заметить, что Илья Бакинский вышел из ворот. Как далеко, это по трансляции, к сожалению, не заметно, тем не менее, Радевич со своей половины площадки, с расстояния примерно 23 метра, нанес невероятный по красоте удар, после которого мяч над голкипером залетел в ворота под перекладину.

"Нет слов", – воскликнул комментатор игры Александр Горгут, впрочем они есть, и это только слова восхищения.

Интересная деталь относительно результативности 27-летнего Виталия Радевича. В регулярном чемпионате на его счету был всего один гол, но в четырех играх плей-офф он отличился уже дважды. Помним, что его гол в первой четвертьфинальной игре против SkyUp Futsal на последней минуте второго дополнительного тайма принес "энергетикам" победу 8:7. А вот этот замечательный мяч останется для Радевича лишь небольшим приятным воспоминанием – его команда третью четвертьфинальную игру проиграла.

Скорострельность

В двух матчах из семи на первых минутах были забиты голы, которые внесли существенные коррективы в рейтинг "быстрых" мячей. Оба они попали в первую десятку, более того, гол Марьяна Масевича в первой игре в Ивано-Франковске вышел на первое место. Его парадокс, что самый быстрый гол в активе команды, которая не делала первый удар по мячу. Это право было за Соколом, и после того, как мяч оказался у Даниила Чижика, на него решительно пошел Марьян Масевич. Чижик потерял мяч, и Масевичу нужно было попасть в ворота, которые перед этим оставил Сергей Шевченко.

Табло в спорткомплексе Колледжа физического воспитания успело отсчитать лишь восемь секунд, и это на две секунды меньше того времени, которое понадобилось Константину Абзалову в восемнадцатом туре, чтобы поразить ворота Любарта.

Удачным было начало второй игры во Львове и для Энергии. Хозяева получили право на угловой, и после передачи Виталия Радевича Николай Грицына ударом в касание с десяти метров направил мяч в девятку.

Чтобы открыть счет, команде Валерия Легчанова понадобилось 44 секунды, этого достаточно, чтобы в рейтинге "быстрых" мячей занять восьмое место. Десятка голов, забитых на первой минуте, выглядит следующим образом:

1. 8 секунда – Марьян Масевич (Ураган), третья игра 1/4 плей-офф, игра Ураган – Сокол

2. 10 секунда – Константин Абзалов (Сокол), 18 тур, игра Любарт – Сокол

3. 17 секунда – Михаил Грицына (Энергия), 5 тур, игра МСК Харьков – Энергия

4. 26 секунда – Рафинья (SkyUp Futsal), 16 тур, игра SkyUp Futsal – ХИТ

5. 28 секунда – Виктор Ковалев (Сухая Балка), 18 тур, игра SkyUp Futsal – Сухая Балка

6. 33 секунда – Александр Басич (Кардинал-Ровно), 5 тур, игра in.IT – Кардинал-Ровно

7. 38 секунда – Максим Малиновский (Aurora Team), 9 тур, игра Aurora Team – Кардинал-Ривне

8. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Сухая Балка), 9 тур, игра Сухая Балка – Ураган

9. 44 секунда – Николай Грицына (Энергия), четвертая игра 1/4 плей-офф, игра Энергия – SkyUp Futsal

10. 45 секунда – Дмитрий Романюк (Любарт), 2 тур, игра Любарт – in.IT

10. 45 секунда – Роман Горпинич (ХИТ), 16 тур, игра SkyUp Futsal – ХИТ.

Хет-трик

Второй раз на стадии плей-офф зафиксирован хет-трик, и снова в играх между ХИТом и Athletic Futsal. Напомним, что в первой киевской игре между этими командами тремя мячами отметился днепрянин Давид Калашник, в первой же игре в Днепре аналогично на это ответил лучший голеадор чемпионата Евгений Жук, который дважды отличился в первом тайме, а однажды во втором.

Хет-трик Жука стал 22-м в целом в чемпионате, количество игроков, которые забивали по три в одной игре, осталось неизменным – их пятнадцать, но Евгений стал первым игроком, который имеет в активе три хет-трика.

Пенальти

Второй из трех своих мячей Евгений Жук забил с пенальти. Он был назначен, когда мяч после удара Андрея Мельника прилетел в руку Владиславу Крымковому, который находился в штрафной площадке. Пенальти, который у никого не вызывает вопросов, и его Евгений Жук исполнил безупречно.

ХИТ трижды получал право на шестиметровый, трижды его исполнял Евгений Жук, все три раза ловко. В ворота Athletic Futsal пенальти назначался в Экстра-лиге чаще всего – пять раз, и только Юрию Щерице из SkyUp Futsal еще в первом туре не удалось превратить его в гол после попадания в штангу.

Не менее безоговорочный пенальти был назначен во второй игре в Днепре, когда на 14-й минуте Александр Педяш в штрафной площади срезал Артема Щура. Под пенальти у ХИТа в ворота вышел Александр Сухов, который в сезоне уже дважды парировал пенальти, но против удара Давида Калашника даже он оказался бессильным.

Интересно, что Athletic Futsal вообще впервые в сезоне пробивал шестиметровый, зато в ворота ХИТа пенальти назначался четыре раза, два из которых реализованы.

Пенальти же, который был назначен во второй игре во Львове, решил ее судьбу. На 24-й минуте Михаил Грицына, сыграв на опережение, отобрал мяч у Юрия Щерицы, ворвался в штрафную площадь, где после контакта с Ильей Бакинским оказался на паркете. Вердикт арбитра Евгения Гордиенко, который был рядом – это нарушение. Пенальти у "энергетиков" взялся пробивать капитан команды Михаил Зварич и со своей задачей справился.

Зварич впервые в сезоне подходил к шестиметровой отметке, хотя Энергия била пенальти уже пять раз, и лишь Тарас Кузь еще в восьмом туре не забил в ворота Сокола. В ворота SkyUp Futsal пенальти пробивались четыре раза, три из них реализованы.

Лучшим пенальтистом остается Юрий Сагайдачный из Aurora Team, который забил четыре пенальти из четырех. В общем пенальти назначались 30 раз и из них реализованы 24, то есть, реализация на уровне 80%, это четыре из пяти.

Дабл-пенальти

Гораздо хуже статистика, когда игрокам приходится исполнять наказание за шестой фол соперника с десяти метров. Самый свежий пример, когда в первой львовской игре хозяева получили право на десятиметровый на 48-й минуте, проигрывая 4:5. Ответственность на себя взял опытный Михаил Грицына, который дабл-пенальти за свою карьеру пробил не один десяток. Но в такой важный момент с нервами не справился в каркас ворот, которые защищал Илья Бакинский.

Как вариант, почему так произошло – Энергия, как это ни странно, била дабл-пенальти впервые в сезоне! Зато SkyUp Futsal вышел в лидеры по количеству дабл-пенальти, назначенных в его ворота – это произошло в восьмой раз. Впрочем, "десятка" в ворота авиаторов далеко не всегда гол, ведь реализованы всего два десятиметровых. Последний раз это было еще в пятнадцатом туре, когда Виталий Рябоконь из in.IT переиграл Андрея Острикова. После того дабл-пенальти в ворота SkyUp Futsal назначались трижды, и все они вышли мимо кассы.

Кульминацией или апогеем не только четвертой игры между Ураганом и Соколом, но и всей серии стала 50-я минута, когда арбитры где-то нашли попадание мяча в руку Бабака, и это был шестой фол для хмельничан. Кстати, ни на одном из повторов нет возможности сделать вывод наверняка, что контакт мяча с рукой действительно был. Обычно такие фолы свистят, когда нарушение не просто 100-процентное, а 200-процентное, впрочем, арбитр Дмитрий Дудка решил, что этого достаточно для фиксации фола. Бить 10-метровый у Урагана пошел капитан команды Марьян Масевич, но давление на него было такое, что 24-летний игрок с ним не справился. Хотя, с другой стороны, нужно говорить о мастерстве вратаря Сокола Сергея Шевченко, который в блестящем стиле рукой отбил мяч.

Ураган в четвертый раз бил "десятку" и во второй раз не забил. Зато в ворота Сокола 10-тиметровый выполнялся в пятый раз, но в четвертый раз соперники хмельничан не смогли воспользоваться возможностью забить. Интересная деталь – Сокол единственная команда в Экстра-лиге, все три вратаря которой отражали дабл-пенальти. Кроме Сергея Шевченко, по разу это делали Богдан Бабенко и Ярослав Кожуховский.

Общее количество назначенных дабл-пенальти в сезоне составило 41, из которых забиты лишь 13, и это 31,71%.

Юбиляр

25 лет – незаурядное событие в жизни любого человека, и именно такой юбилей праздновал в день первой игры в Днепре против Athletic Futsal игрок ХИТа Андрей Мельник. Понятно желание любого игрока, у которого в день рождения официальная игра, отпраздновать его по крайней мере победой. Но этим Андрей Мельник не ограничился, приложившись к четырем (!) из шести мячей ХИТа в ворота соперника.

Началось все с голевой передачи на Евгения Жука, после чего счет был открыт. Еще в первом тайме после удара Мельника мяч попал в руку Крымковому, ХИТ заработал пенальти и увеличил свое преимущество до 2:0. После перерыва на 26-й минуте Андрей Мельник сам поразил ворота "атлетов", и, наконец, на 31-й минуте в контратаке Мельник снова выступил в качестве ассистента для Евгения Жука, после чего счет стал 5:0.

Шатаут

Кроме того, что первая игра в Днепре была идеальной для ХИТа в атаке, то же самое можно говорить и о защите. Отметим, что первые три игры серии против Athletic Futsal без замен играл Александр Сухов, и если в первой из них его ошибка привела к пропущенному мячу, то в Днепре вратарь сборной Украины нейтрализовал все попытки "атлетов" добиться успеха. Это был восьмой поединок для ХИТа, в котором команда Олега Лукьяненко не пропустила ни одного гола. Семь из них были победными, и была еще ничья 0:0 с Ураганом, в этой игре Сухов вышел на площадку лишь на несколько секунд и запомнился тем, что отразил пенальти.

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Трудно давалась Соколу первая игра в Ивано-Франковске, в которой хмельничане получили аж пять желтых карточек и несколько из них были за неспортивное поведение. Довольно легко лимит в две желтые карточки хмельничане превзошли и во второй игре. Как следствие, по итогам двух игр штраф в размере 10000 гривен, которые хмельницкому клубу придется перебросить на р/с Ассоциации футзала Украины.

На сумму в 5000 гривен влетел киевский ХИТ, игроки которого во второй игре в Днепре получили три предупреждения. На Сокол штрафные санкции наложены трижды, на ХИТ в шестой раз, а в целом сумма в 205 тысяч гривен штрафов между клубами распределяется следующим образом:

35 тысяч – SkyUp Futsal

30 тысяч – ХИТ

25 тысяч – Сухая Балка

по 20 тысяч – in.IT, МСК Харьков

по 15 тысяч – Athletic Futsal, Aurora Team, Кардинал-Ровно, Сокол

по 5 тысяч – Ураган, Энергия, Любарт.

Анатолий Подвойский