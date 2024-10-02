ЧМ-2024 для сборной Украины: победить Бразилию и переписать историю

В среду, 2 октября, в Ташкенте состоится первый полуфинал чемпионата мира по футзалу – сборная Украины сыграет с командой Бразилии. Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 18:00 по Киеву.

Отечественная команда уже повторила свой лучший результат в истории выступлений на ЧМ, в 1996-м году украинцы заняли итоговое 4-е место. И теперь любая победа, будь-то в полуфинале, или в матче за 3-е место, позволит "сине-желтым" установить новое достижение. Но, понятное дело, аппетит приходит во время еды. И мы все втайне уже надеемся на золотые медали для подопечных Александра Косенко.

С другой стороны, нужно взглянуть на ситуацию реально. Соперником украинцев в полуфинале будет сборная Бразилии, еще одна команда с желто-синими цветами, которая возглавляет мировой рейтинг. А в другом полуфинале – сборная Аргентины, 5-я команда мира согласно тому же рейтингу ФИФА, которая разгромила украинцев в стартовом матче нынешнего ЧМ-2024 со счетом 7:1. И только сборная Франции видится реальным конкурентом в борьбе за бронзовые медали.

9 голов на пути в полуфинал

Накануне четвертьфинала уже отмечалось, что сборной Украины повезло с соперником – 21-я команда мира, самая низкая по рейтингу ФИФА. Но… Именно эта команда в 1/8 финала обыграла 3-ю сборную мира из Испании (2:1). Да и вообще, в четвертьфинале ЧМ слабых команд не бывает априори.

И стоит отдать должное сборной Украины, команда максимально серьезно настроилась на этот матч, а вот соперника хватило лишь на первый тайм. И то не на весь, а на 16 минут, в течение которых они забили три гола. Отличились Мильтон Франсия, Хесус Вьямонте и Альфредо Видаль. За это же время Даниил Абакшин сделал хет-трик (первый, третий и четвертый голы), а второй забил Петро Шотурма. А уже в самой концовке первого тайма Назар Швед установил промежуточный счет – 5:3.

А после перерыва украинцы полностью владели инициативой. Ростислав Семенченко, Александр Сухов, Игорь Чернявский и Николай Микитюк забили по голу, на что венесуэльцы ответили лишь одним точным ударом Рафаэля Морильо – 9:4.

АФУ

"Это – фантастика"

После игры наставник украинцев Александр Косенко не скупился на эмоции:

"Мы очень счастливы, мы в четверке лучших команд мира, и это фантастика. Я благодарен ребятам и болельщикам, а также нашим ВСУ. Это самое важное. А ребята показали самоотдачу и мастерство. Я горжусь ими. Мы проделали много работы, что было показано на площадке. Работа прошла не зря, и это важно, что тебе воздается, когда ты работаешь", – отметил тренер.

А автор хет-трика Абакшин добавил:

"Это просто топ! Мы в четверке лучших! И меня прорвало сегодня наконец немного, а то на старте говорил, что буду забивать. Но это команда все сделала, отдавали передачи. Сколько я еще не забил."

Самые сильные и самые титулованные

Сборная Бразилии, помимо того, что является сильнейшей футзальной командой мира на данный момент, первым номером мирового рейтинга, также является самой титулованной в мире.

Бразильцы, фактически, законодатели мод в мировом футзале. Именно они выиграли первые три чемпионата мира - в 1989, 1992 и 1996 годах, а потом повторили свой успех в 2008 и 2012-м. Таким образом, в Ташкент команда приехала в статусе 5-кратных чемпионов мира. Да, последние два чемпионата не задались для пентакампеонов, но тем более злыми и мотивированными они приехали на ЧМ в Узбекистане. Что, собственно, и доказывают на протяжении всего турнира.

В Ташкенте сейчас представлено новое амбициозное поколение бразильских футзалистов, которые не выигрывали ЧМ.

Если ЧМ-2016 стал для главной южноамериканской команды страшным провалом, о котором даже не хочется вспоминать (9-е место), то на предыдущем Мундиале в Литве бразильцы выиграли пять матчей подряд – все три на групповом этапе, а также в 1/8 финала и четвертьфинале. Роковой для команды стала полуфинальная игра против Аргентины, действующего, на тот момент, чемпиона мира. Все голы в той игре были забиты до перерыва, в середине первого тайма "дуплетом" отметились аргентинцы, а ближе к перерыву бразильцы сумели сократить отставание в счете. Но, за оставшиеся 23 минуты больше забить так и не смогли – 1:2. Утешаться пентакампеоном пришлось в матче за 3-е место, победа над Казахстаном 4:2 и бронзовые медали.

В свою очередь, аргентинцы также потеряли титул чемпиона мира, уступив в финале сборной Португалии с тем же счетом 1:2.

И вот, спустя три года, новый шанс вернуть себе титул чемпиона мира. И еще более решительный и уверенный путь в полуфинал. В сентябре 2024-го бразильцы последовательно обыграли команды Кубы (10:0), Хорватии (8:1), Таиланда (9:1), Коста-Рики (5:0) и Марокко (3:1). Как-то будет в октябре в полуфинале…

Не в оптимальном составе

Кроме силы соперника стоит отметить и внутренние проблемы сборной Украины, которая не сможет сыграть в сильнейшем составе. Назар Швед пропустит матч с командой Бразилии из-за перебора предупреждений. В матче против Венесуэлы Швед получил желтую карточку, которая стала для него второй на турнире, и теперь его ждет одноматчевая дисквалификация.

ФИФА

Швед на чемпионате мира в Узбекистане забил 2 гола в пяти матчах. И это весьма существенная потеря для команды Косенко.

Согласно регламенту, на чемпионате мира 2024 начиная с полуфинала все предупреждения обнуляются. Соответственно, финал или матч за третье место футзалисты могут пропустить лишь в случае получения прямой красной карточки.

Преимущество "своей" площадки

Любопытно, что все матчи на этом Мундиале сборная Бразилии проводила в Бухаре, в то время как Украины – на главной арене турнира, в Ташкенте. Это дает некое преимущество нашей команде, отлично ориентирующейся в зале и знающей особенности освещения, климата и других малозаметных, на первый взгляд, особенностей арены. Нынешний чемпионат мира, как известно, проводился в трех городах (также был задействован Андижан), но украинской и бразильской сборной удавалась обходиться без переездов.

Но, все же, один переезд для бразильцев был неминуем. Главные матчи ЧМ – два полуфинала, игра за 3-е место и финал пройдут в столице Узбекистана на самой большой Humo Arena, вместимостью 9.546 зрителей. Арены в Бухаре (3.105 зрителей) и Андижане (2.971), гораздо менее вместительны и не отвечают уровню полуфинала и финала ЧМ.

Кстати, запасными городами проведения турнира были Самарканд и Фергана, но до них чемпионат так и не добрался.

"Нет сборных, которые не проигрывают"

Накануне полуфинала Александр Косенко не теряет оптимизма:

"Уровень футзала растет, игроки могут гордиться своим достижением. Но останавливаться не хотим, будем настраиваться на позитив в полуфинале. Мы еще на чемпионатах мира никогда не обыгрывали команды из Латинской Америки, поэтому никаких мыслей, мол, мы фавориты с Венесуэлой, не было. С Бразилией может быть любой результат. Нет сборных, которые не проигрывают. У нас с ними был контрольный матч, мы проиграли, но действовали достойно. Были ошибки, которые можно убрать. Будем выходить и играть, пытаться добыть победу. У нас всегда в истории была крепкая команда по футзалу. Иногда что-то не получалось, а сейчас так сложилось, что мы в полуфинале Евро были, в полуфинале ЧМ теперь. Не хочу перехвалить ребят сейчас. Не скажу, топ это сборная за все время независимости или нет. Но мы чувствуем поддержку, чувствуем, что за нас болеют. Это приятно", – сказал Косенко.

Букмекеры не верят в Украину

В свою очередь аналитики букмекерских компаний считают шансы нашей команды на победу призрачными.

Победа бразильцев оценивается коэффициентом 1,18, тогда как ничья – 8,10, а победа Украины – 10,00.

Что касается выхода в финал, победы с учетом дополнительного времени и серии пенальти, то на Украину можно поставить из расчета 7.30 к 1, а на Бразилию – 1.07.

Также букмекерские конторы перед стартом полуфиналов выставили котировки на победителя мундиаля. Главным фаворитом считается Бразилия – 1.33. Вторыми претендентами букмекеры считают аргентинцев – 5.00. На 3-й позиции идет Франция (15.00), а наименьшие шансы у Украины – 18.00.

Где смотреть?

Видеотрансляции матчей чемпионата мира по футзалу с участием сборной Украины проводит телеканал Суспильне Спорт, а также региональные каналы Суспильного. Также на канале Суспильне Спорт и в интернете, на сайте Суспильне Спорт можно увидеть все остальные матчи ЧМ.

Напомним, что игра Украина – Бразилия состоится в среду, 2 октября. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.