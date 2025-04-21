Определились все четвертьфинальные пары, неожиданный судейский дебют: главное о 22 туре Экстра-лиги

Ответ на самый главный вопрос – как будут выглядеть четвертьфинальные пары плей-офф, футзальная Экстра-лига получила лишь по итогам последнего, 22 тура регулярного чемпионата. Восьмерка команд, которые поведут борьбу за титул чемпиона страны и за те два места, что позволят представлять Украину в Лиге чемпионов, была известна еще две недели назад, а кто в ней с кем сыграет, здесь существовало несколько вариантов. Влияние на них имели четыре игры тура, и первая из них сформировала сразу две пары четвертьфиналистов.

В первом круге киевский SkyUp Futsal победил Энергию во Львове 5:3, но чтобы занять в турнирной таблице место выше энергетиков, "авиаторам" нужно было сделать это еще раз. Это было важным с двух аспектов. Первый – стратегический, чтобы в плей-офф иметь над львовянами преимущество собственной площадки, второй – психологический, который давали две победы в двух играх регулярного чемпионата. Команда Тараса Шпички уверенно выполнила свою задачу победой 4:1, что определило не только четвертьфинальную пару SkyUp Futsal – Энергия, но и Сокол – Ураган.

Игра в Ивано-Франковске между командами Романа Ковальчика и Юрия Иванишина, потеряв свое турнирное значение, осталась актуальной для обеих команд, которым играть между собой не только в плей-офф, а и в ближайший четверг в четвертьфинале Кубка Украины. Франковцы после поражения в первом круге 3:5 очень хотели реванша.

Добывать его "урагановцам" нужно было на глазах только руководства клуба, ведь за день до игры стало известно, что игра пройдет без болельщиков из-за того, что по решению Совета обороны Ивано-Франковской области все массовые мероприятия в городе и области временно отменены из соображений безопасности. Сокол отсутствие турнирной мотивации не расхолодило, команда, несмотря на наличие четырех травмированных игроков, подошла к игре профессионально и ответственно, и во второй раз в "регулярке" победила Ураган, на этот раз со счетом 2:1.

В турнирной таблице оставалась открытой тема, какая из команд из Днепропетровщины, Сухая Балка или Athletic Futsal, займет седьмое место, а какая восьмое. Атлеты свой шаг к седьмому месту сделали победой над МСК Харьков, которая была откровенно "на жилах". Долгое время днепрянам нужно было догонять "горожан", когда они уступали 0:1, 1:2, 2:3, но в середине второго тайма команда Александра Кабаненко все же нашла нужные аргументы, забила дважды и в итоге победила 5:3.

Athletic Futsal – МСК Харьков

Судьба седьмого места оставалась в руках не только Сухой Балки, но и ХИТа. Киевляне в теории могли выбирать себе соперника в первом раунде плей-офф. Чтобы это была Сухая Балка, а не Athletic Futsal, нужно было проиграть дома желтоводцам, но это могло бросить тень на спортивную составляющую игры. Чемпионы Украины не стали играть в закулисные игры, убедительно провели первые 20 минут, которые завершили в свою пользу 3:1, довести игру до итоговой победы 5:1 было делом техники.

Последним шансом для львовского in.IT соскочить с последнего места по итогам сезона была игра с Aurora Team, в которой команде Назария Станкевича нужно было сделать невероятное – взять у победителя регулярного чемпионата хотя бы одно очко. На удивление "айтишники" могли решить эту задачу. Когда Александр Шпак сократил счет до 1:2, до завершения игры оставалось еще полторы минуты. Времени на спасение вполне достаточно, но львовянам не хватило хладнокровия, и избежать девятнадцатого поражения в сезоне им не удалось.

Для in.IT сезон-2024/25 полностью завершился, то же самое можно говорить и в отношении МСК Харьков. А вот для Кардинала-Ровно и Любарта, которые также не попали в плей-офф, он еще продолжается. В очном матче, который состоялся в Ровно, команды сражались исключительно за престиж и премиальные, и лучше это удалось ровенчанам, победившим 4:2. Команды Евгения Ланка и Назара Бугайчука являются участниками "Финала восьми" Кубка Украины, на сколько игр для них пролонгируется сезон – на одну, две или даже три, узнаем в ближайшее время.

Игра тура

Центральной в туре была игра в Киеве между SkyUp Futsal и Энергией. Она и сама по себе выглядела привлекательной, ведь встречались пятая и четвертая команда турнирной таблицы, и это на момент начала игры. К тому же результата игры с нетерпением ожидали в Урагане, который перед заключительным туром фигурировал среди претендентов на пятое место. Момент, который бросился в глаза еще до начала игры – отсутствие в заявке Энергии едва ли не впервые в сезоне Владимира Кардаша, и это, как выяснилось позже, повлияло на ход событий в игре очень существенно. На подмене у молодого Романа Китора был еще более молодой Святослав Дубик, весь опыт которого в Экстра-лиге исчислялся несколькими минутами.

Опытные "авиаторы" не могли не чувствовать, где у соперника тонкое место, и сразу начали загружать Китора работой. Убийственный момент возник уже на 3-й минуте, когда Китора не было в "рамке", но Лукас умудрился попасть в Теряева, который стоял на линии ворот.

Эпизод, который можно считать ключевым, произошел на 15-й минуте. Роман Китор ввел мяч в игру, после чего неожиданно схватился на локоть.

Роман сразу сам почувствовал, что с ним что-то серьезное, поэтому направился на скамейку запасных, а на площадку вынужден был выходить Святослав Дубик, который, как отметил после игры Валерий Легчанов, "к игре был не готов психологически". Смена вратаря застала врасплох всю Энергию, и в течение двух минут Лукас дважды поразил ворота львовян. Вины в обоих голах Дубика не было, была растерянность в действиях у его ворот всей команды, и SkyUp Futsal этим охотно воспользовался.

Еще до перерыва Энергия начала играть с пятым, ведь в игре в формате "четыре на четыре" львовяне выглядели бледно. Игра с пятым полевым пошла от гостей сразу и во втором тайме, но ничего создать не получалось. Сократить счет Энергии все же удалось, но благодаря случайному пенальти. SkyUp Futsal сразу ответил голом-красавцем Боба со штрафного. Это несколько прибило энергетиков, а гол Морено в пустые окончательно добил, после чего Валерий Легчанов отказался от игры с пятым, и на площадке начали играть дальние резервисты.

По итогу этой игры SkyUp Futsal и Энергия провели рокировку, что означает, что в их четвертьфинальном противостоянии "авиаторы" будут иметь преимущество собственной площадки. Что еще не менее интересно, SkyUp Futsal выиграл у Энергии в регулярном чемпионате обе игры, поэтому абсолютно по делу, что в турнирной таблице он финишировал выше.

Гол тура

Мячи, забитые прямым ударом со штрафного, всегда выглядят эффектно, поэтому в туре нельзя было обойти вниманием гол, который на 29-й минуте игры тура забил бразилец Боб. Когда мяч после нарушения Андрея Цилыка на Шаропиньо (откровенный толчок) был установлен на расстоянии 15 метров от ворот, пробивать штрафной "авиаторы" доверили Бобу, а комментатор игры Богдан Исаев, как что-то предчувствуя, предупредил зрителей сейчас будет что-то интересное. И действительно – удар бразильца был как из пушки, и мяч влетел в верхний угол ворот.

Насколько гол Боба со штрафного был эффектным, настолько же он был и важным. За минуту до этого Энергия, проигрывая 0:2, сократила отставание до 1:2, но Боб своим выстрелом показал, что все в этой игре остается под контролем команды Тараса Шпички.

Скорострельность тура

На ура для МСК Харьков началась игра в Днепре. Не прошло и минуты, как Кирилл Братенко свой забег вдоль левой бровки завершил ударом метров с десяти, и Богдан Мещеряков не смог спасти свою команду.

Произошло это на 46-й секунде, из-за чего гол Братенко попадает в рейтинг самых быстрых мячей, забитых на первой минуте. Место у этого гола будет десятым, потеснив еще четыре гола.

По итогу регулярного чемпионата рейтинг быстрых мячей принял такой вид:

1. 10 секунда – Константин Абзалов (Сокол), 18 тур, игра Любарт – Сокол

2. 17 секунда – Михаил Грицына (Энергия), 5 тур, игра МСК Харьков – Энергия

3. 26 секунда – Рафинья (SkyUp Futsal), 16 тур, игра SkyUp Futsal – ХИТ

4. 28 секунда – Виктор Ковалев (Сухая Балка), 18 тур, игра SkyUp Futsal – Сухая Балка

5. 33 секунда – Александр Басич (Кардинал-Ровно), 5 тур, игра in.IT – Кардинал-Ровно

6. 38 секунда – Максим Малиновский (Aurora Team), 9 тур, игра Aurora Team – Кардинал-Ривне

7. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Сухая Балка), 9 тур, игра Сухая Балка – Ураган

8. 45 секунда – Дмитрий Романюк (Любарт), 2 тур, игра Любарт – in.IT

8. 45 секунда – Роман Горпинич (ХИТ), 16 тур, игра SkyUp Futsal – ХИТ

10. 46 секунда – Кирилл Братенко (МСК Харьков), 22 тур, игра Athletic Futsal – МСК Харьков

11. 49 секунда – Артем Шеремет (Сухая Балка), 20 тур, игра Ураган – Сухая Балка

11. 49 секунда – Эдуард Волков (Кардинал-Ровно), 16 тур, игра Кардинал-Ровно – in.IT

13. 58 секунда – Игорь Чернявский (ХИТ), 14 тур, игра Любарт – ХИТ

14. 59 секунда – Кирилл-Илья Бабак (Сокол), 12 тур, игра Сокол – in.IT.

Пенальти тура

Четвертый тур подряд в Экстра-лиге не обходится без назначения пенальти, и после того, как в 19-м туре Ростислав Семенченко (Aurora Team) не переиграл голкипера SkyUp Futsal Илью Бакинского, все последующие пенальтисты ловко выполнили свою работу. Последние двое – это Ярослав Квасний и Бахман Фаталиев.

На 28-й минуте игры SkyUp Futsal – Энергия мяч после прострела львовянина Андрея Теряева попал в руку игроку хозяев Денису Сницаренко, и мгновенно прозвучал свисток о назначении пенальти. Для гостей, которые уступали 0:2, это был важный момент, поэтому удар доверили Ярославу Кваснию, который в этом сезоне уже забивал шестиметровый. Не подвел Ярослав и в этот раз, когда мяч и Илью Бакинского он развел по разным углам.

Также за игру рукой был назначен пенальти и в Днепре, где играли Athletic Futsal и МСК Харьков. На 11-й минуте днепрянин Владислав Васильев у самой линии ворот мяч, который уже катился в ворота, остановил рукой, и решение арбитров также было мгновенным – пенальти. При счете 1:1 к шестиметровой отметке пошел капитан харьковчан Бахман Фаталиев и пробил без шансов для вратаря Богдана Мещерякова.

Энергия в четвертый раз пробивала пенальти, трижды их реализовала, и дважды это делал Ярослав Квасний. В ворота SkyUp Futsal шестиметровый был назначен в третий раз, а реализован во второй раз. А вот МСК Харьков пришлось ждать аж до заключительного тура регулярного чемпионата, чтобы получить право на пенальти, и после удара Бахмана Фаталиева его реализация стопроцентная. В ворота Athletic Futsal пенальти был назначен в четвертый раз, из которых реализованы три.

Количество назначенных пенальти по итогам регулярного чемпионата составило 27, из которых забиты 21, и процент реализации составляет 77,78%. Подытоживая этот этап чемпионата, отметим, что ни разу не били пенальти Athletic Futsal и Кардинал-Ривне, а не назначались пенальти в ворота трех команд – Энергии, Любарта и in.IT.

Дабл-пенальти тура

При счете 3:1 в игре между ХИТом и Сухой Балкой у гостей была прекрасная возможность сократить свое отставание до минимума, когда на последней минуте первого тайма Артур Подлюк нарушил правила на Анатолии Милиньком. Это было шестое нарушение ХИТа, которое повлекло за собой назначение дабл-пенальти. Штатным дабл-пенальтистом у желтоводцев является их капитан, который в этом сезоне уже трижды подходил к 10-метровой отметке, но с переменным успехом. В Киеве у Милинького был четвертый подход и после его удара мяч попал в штангу ворот, в которых в момент удара был Александр Сухов.

После промаха Милинького Сухая Балка еще больше ухудшила свою статистику пробития дабл-пенальти. Из шести 10-метровых желтоводцы смогли забить лишь однажды, когда в 12-м туре тот же Милинький поразил ворота МСК Харьков. До 22-го тура ХИТ был среди трех команд, в воротах которых не назначались 10-метровые, по итогу регулярного чемпионата их осталось две – это Энергия и Кардинал-Ровно.

Общее количество назначенных дабл-пенальти в регулярном чемпионате составило 37, из которых забиты были лишь 12, процент реализации 32,43%.

Автогол тура

Более 13 минут очень достойно держались против ХИТа игроки Сухой Балки, но затем умудрились в течение 54-х секунд пропустить трижды. Начало этому коллапсу положила атака киевлян, в которой Андрей Мельник пробил по воротам, и мяч от ноги Тараса Рыбака влетел в сетку.

Автогол Рыбака стал для Сухой Балки третьим, а сам Тарас пятым игроком, которые поражали свои ворота дважды, вместе с Александром Лифером (SkyUp Futsal), Николаем Грициной (Энергия), Максимом Литвиновым (SkyUp Futsal) и Владиславом Константиновым (in.IT). Всего в "регулярке" зафиксированы 28 автоголов, которые в пассиве 23-х игроков. Больше всего с голами помогали соперники Кардиналу-Ровно, это было 5 раз, и только одна команда, Любарт, все свои 38 мячей забила собственными усилиями.

Больше всего собственные ворота поражали игроки in.IT – 6 раз и Энергии – 5 раз. Только две команды не помогали соперниками с голами, это Сокол и Athletic Futsal.

Красная карточка тура

Та рука, за которую в ворота Athletic Futsal был назначен пенальти и был забит мяч, это не единственное негативное последствие для команды из Днепра. Если в игре в Киеве произошло случайное попадание мяча в руку, которое трактуется как непреднамеренная игра, и Денис Сницаренко не получил даже желтую карточку, то игра рукой в штрафной площади Владислава Васильева это то, о чем в народе говорят "фол последней надежды". Если бы не рука, то мяч закатился в ворота, и поэтому такое нарушение это красная карточка.

Команде из Днепра так и не удалось отыграть весь сезон без того, чтобы ее игрока не удалили с площадки, ведь это была первая красная для Athletic Futsal. К тому же, у нее еще одно последствие – Владислав не сможет помочь своей команде в первом четвертьфинальном матче плей-офф.

Васильев стал шестнадцатым игроком в сезоне, который не доиграл игру из-за жесткого решения арбитров, но в целом игроки удалялись на один раз больше. Игрок Сокола Николай Сохорук так и остался единственным, кого удаляли с площадки дважды.

О нем уже забыли, а он вернулся

В прошлом сезоне единственным легионером в Экстра-лиге был бразилец Морено. Личность в украинском футзале он не новая, ведь еще в начале десятых годов играл в Урагане. В этом сезоне Морено сосредоточился в SkyUp Futsal на административной работе, с появлением многочисленных легионеров выполняя функции переводчика.

На этой должности Морено чувствовал себя неплохо, и по его внешнему виду с лишним весом можно было бы сделать вывод, что свою активную карьеру 33-летний бразилец уже завершил. Каким же невероятным было удивление, когда Морено вышел на представление игроков перед игрой с Энергией! Еще большим удивление было от того, в какой идеальной физической форме он находился, будто бы и не было с десяток лишних килограммов.

Каким же был перерыв у Морено в выступлениях за SkyUp Futsal? Оказывается, что более года. В чемпионате Украины он в последний раз участвовал в игре ХИТ – SkyUp Futsal, которая состоялась 17 февраля прошлого года. После того Морено 23 февраля 2024 года сыграл еще в кубковой игре против Агромата, и больше в заявку не попадал.

Относительно игры с Энергией, то надо признать, что Морено сыграл так, будто и не было у него большого перерыва, к тому же – очень полезно. На 36-й минуте при счете 3:1 Морено слева с острого угла эффектно поразил пустые ворота, чем снял в игре все вопросы и окончательно оформил своей команде четвертое место по итогам регулярного чемпионата.

SkyUp Futsal – Энергия

Регулярный чемпионат Киева

В рамках регулярного чемпионата состоялось шесть киевских дерби, что позволяет сформировать турнирную таблицу отношений столичных команд, которые составляют четвертую часть всей Экстра-лиги. Промежуточным чемпионом Киева является Aurora Team, которая дважды обыграла SkyUp Futsal и дважды сыграла вничью с ХИТом, что дает команде Евгения Задорожного 8 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16:10.

Вторым на промежуточном финише является ХИТ, который два очка добыл с Aurora Team, а со SkyUp Futsal обменялся победами. Это 5 очков при отрицательной разнице забитых и пропущенных 14:17. И, наконец, пока что бронзовый призер – SkyUp Futsal, в активе которого победа над ХИТом, и это 3 очка с разницей забитых и пропущенных 15:18.

Непокоренная столица

А как же нестоличные команды играли против трех киевских клубов? Лучше всего против киевлян сыграл Ураган, который в результате двух побед над SkyUp Futsal и ничьей с ХИТом добавил в свой актив 7 очков. Далее идет Сокол, который со SkyUp Futsal взял 4 очка плюс одно с Aurora Team, и это в целом 5 очков. Третье-четвертое место делят две днепровские команды, которые по разу обыграли SkyUp Futsal. В пятерке команд, которые взяли очки у киевских клубов, Кардинал-Ровно, однажды сыгравший вничью с ХИТом.

Не смогли разжиться очками в играх с киевлянами 4 команды – Энергия, Любарт, МСК Харьков и in.IT.

Сухая серия

Один из моментов, который был интересным перед игрой Энергии в Киеве, сколько же продержит свои ворота "сухими" голкипер львовян Роман Китор, которому 26 апреля исполнится 21 год. В предыдущих играх энергетиков Роман в матчах с Любартом и Athletic Futsal отыграл на ноль, а последний раз пропустил в доигровке игры с Сухой Балкой, когда за 18:33 до ее завершения не выручил Энергию после удара Тараса Рыбака. Поэтому, Китор держал свои ворота в неприкосновенности 98 минут 33 секунд.

В Киеве голкипера Энергии могли пробить очень быстро, но на 3-й минуте Теряеву повезло оказаться на линии ворот, в него и попал Лукас. К сожалению, мы так и не узнаем, как долго бы "авиаторы" мучились с Романом Китором. В первом тайме он получил травму, из-за которой не смог продолжить игру. Произошло это тогда, когда до завершения первой 20-минутки оставалось 5 минут 22 секунды. Остается лишь посчитать, что реальная сухая серия Китора протянулась 113 минут 11 секунд, и пожелать Роману скорейшего возвращения на площадку. Он для своей команды является сейчас очень важным.

Случайный судейский дебют

Немало в туре произошло такого, о чем можно сказать, что это было в сезоне впервые. Среди этих событий – неожиданный дебют луцкого арбитра Александра Леончука, который в Ровно провел свой первый матч на уровне Экстра-лиги, и с этим есть две интересности.

Во-первых, довольно неожиданно можно было увидеть, что на выездную игру команды из Луцка третьим арбитром был назначен арбитр также из этого города. Неожиданно, потому что в целом такая практика не применяется. Это если бы, например, на игру в Киеве между ХИТом и Соколом третьим арбитром была назначена хмельницкая арбитр Карина Лучковская, или, наоборот, на игру между этими командами в Хмельницком третьим арбитром отправили киевлянина Дмитрия Каркаева. Впрочем, именно такую картину мы увидели в отношении Александра Леончука.

Впрочем, есть еще и во-вторых. Когда судья-информатор объявил состав судейской бригады, то Александр Леончук вышел на площадку как второй арбитр, в то время, как киевлянин Дмитрий Каркаев, который должен был быть на игре между Кардиналом-Ровно и Любартом вторым, вышел на площадку как третий рефери. Как же это стало возможным? Оказывается, что из-за опоздания Дмитрия Каркаева на игру.

Кардинал-Ровно – Любарт

Когда до игры оставалось минут 15, его в спорткомплексе еще не было, потому что он был где-то на подъезде, поэтому и было принято решение, чтобы вторым арбитром стал Александр Леончук. Каркаев таки успел к началу игры, но из-за того, что он не разминался и не готовился к ней, на него были возложены обязанности третьего арбитра.

Прогресс регулярного чемпионата

В этом сезоне команды в регулярном чемпионате провели по 22 игры, в то время, как в прошлом сезоне в "регулярке" было 27 туров. Впрочем, меньшее количество игр не помешало трем командам набрать большее количество очков.

Наибольшего прогресса при пересчете очков в среднем за игру достиг SkyUp Futsal. Если в прошлом сезоне "авиаторы" забрали 35 очков, что в среднем было 1,296 очка за игру, то в этом сезоне в их активе 40 очков, и это 1,818 очка за игру.

Прогресс в три очка у Aurora Team – 60 очков против 57, в средних показателях это 2,727 очка за игру против 2,111. После победы над Ураганом превысил свой прошлогодний показатель и Сокол. Год назад у команды Романа Ковальчика было 46 очков, сейчас же она набрала на одно больше, а в средних показателях это 2,136 очка за игру против 1,704.

Если кто-то забыл, то в прошлом сезоне SkyUp Futsal, Aurora Team и Сокол финишировали по итогам всего чемпионата соответственно на четвертом, пятом и шестом местах. Что-то подсказывает, что кое-кто из этой троицы (а может вся троица) сместит с пьедестала кого-то, кто на нем был в сезоне-2023/24 – ХИТ, Энергию и Ураган.

Бонус. Про деньги на конто АФУ

После двадцать второго тура имеем возможность подбить бабки в прямом смысле этого выражения. Сразу четыре команды – Кардинал-Ровно, Любарт, МСК Харьков, ХИТ – получили в играх более двух карточек, что заставит их перечислить на р/с Ассоциации футзала Украины по 5000 гривен.

Интересно, что среди этих команд Любарт до заключительного тура оставался единственным клубом, чьи игроки были дисциплинированными и более двух желтых карточек в одной игре не получали. А странным, что в этом списке ХИТ, ведь игра с Сухой Балкой для чемпионов Украины ничего не решала, но игроки получили аж четыре карточки. Особенно обидной она является для Андрея Мельника. Его желтая – четвертая в сезоне, и это дисквалификация, которая переносится на первую игру плей-офф.

Промежуточной суммой штрафов (в плей-офф их тоже стоит ожидать немало) в пользу АФУ стали 185 тысяч гривен, которые между клубами распределяются следующим образом:

35 тыс. – SkyUp Futsal

25 тыс. – Сухая Балка

по 20 тыс. – in.IT, ХИТ, МСК Харьков

по 15 тыс. – Athletic Futsal, Aurora Team, Кардинал-Ровно

по 5 тыс. – Сокол, Ураган, Энергия, Любарт.

Анатолий Подвойский