Зинченко потерял, Забарный и Ярмолюк подорожали после обновления трансферной стоимости игроков АПЛ

Авторитетный портал Tranfermarkt обновил стоимость игроков Английской Премьер-лиги. Трое украинских футболистов АПЛ изменили свою трансферную ценность.

Левый защитник Арсенала Александр Зинченко остается самым дорогим украинцем в Премьер-лиге, несмотря на незначительную потерю в стоимости - 38 млн евро (было 42 млн).

Михаил Мудрик сохранил показатель в 35 млн. Вингера Челси догоняет центральный защитник Борнмута Илья Забарный, который подорожал на 4 млн - 32 млн евро.

Оборонец Эвертона Виталий Миколенко также не изменил свою цену - 28 млн. евро. Вдвое улучшил свой показатель трансферной стоимости хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк - 10 млн евро.

Самым дорогим игроком чемпионата Англии остается форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который оценивается в 180 млн евро.

В апреле мы сообщали, что Забарный провел больше всего времени на поле среди игроков до 21 года в топ-5 лигах Европы.