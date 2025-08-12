Забарный, Шевченко и Мудрик: самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории

Пари Сен-Жермен объявил о переходе 22-летнего украинского защитника Борнмута Илью Забарного.

Действующий победитель Лиги чемпионов отдал за центрбека сборной Украины 63 млн евро, что сделало его трансфер вторым самым дорогим среди украинских футболистов.

На первом месте остался Михаил Мудрик, который в январе 2023 года за 70 млн перешел из Шахтера в лондонский Челси.

Третье место также обеспечил лондонский клуб, "синие" отдали 43,88 млн евро за звезду Милана и обладателя Золотого мяча Андрея Шевченко в 2006 году. В то время этот трансфер входил в десятку самых дорогих в истории.

Кроме того, Забарный стал второй самой дорогой продажей в истории Борнмута. "Вишни" до этого за рекордную сумму продали Доминика Соланке в Тоттенхэм (64,3 млн евро).

Второе место в этом рейтинге занимал партнер Ильи по центру защиты в прошлом сезоне Дин Гейсен, который ушел за 62,5 млн евро в Реал.

Заметим, что в этом сезоне кроме Забарного и Гейсена Борнмут потерял еще одного защитника. Левый защитник Милош Керкез перешел в Ливерпуль за 46,9 млн.

Самые дорогие трансферы украинских футболистов в истории





Имя Год Откуда Куда Сумма трансфера в млн евро 1 Михаил Мудрик 2023 Шахтер Челси 70 2 Илья Забарный 2025 Борнмут ПСЖ 63 3 Андрей Шевченко 2006 Милан Челси 43,88 4 Александр Зинченко 2022 Манчестер Сити Арсенал 35 5 Артем Довбик 2024 Жирона Рома 30,5 6 Андрей Ярмоленко 2017 Динамо Киев Боруссия Дортмунд 25 7 Дмитрий Чигринский 2009 Шахтер Барселона 25 8 Андрей Шевченко 1999 Динамо Киев Милан 23,91 9 Виталий Миколенко 2022 Динамо Киев Эвертон 23,5 10 Илья Забарный 2023 Динамо Киев Борнмут 22,7



Также отметим Романа Яремчука, который дважды оказался на 11 месте в рейтинге. В 2021 году форвард сборной Украины перешел в Бенфику за 17 млн евро, а уже через год "орлы" продали его в Брюгге за такую же сумму.