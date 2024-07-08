Футбольная сборная едет на Олимпиаду без лидеров: кто теперь сыграет за Украину

Многострадальная эпопея с выбором состава сборной Украины по футболу на Олимпийские игры завершилась. Из-за календаря клубных соревнований тренерский штаб Руслана Ротаня до последнего не понимал, каких игроков повезет в Париж. Однако, в итоге тренер вызвал 22 футболиста, 18 из которых войдут в финальную заявку, а четверо останутся в резерве.

Сборная Украины впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Футболисты завоевали путевку туда во время молодежного чемпионата Европы в 2023 году, где "сине-желтые" вошли в четверку лучших команд.

Подопечные Ротаня на групповом этапе сыграют с Ираком, Марокко и Аргентиной. Матчи пройдут 24, 27 и 30 июля соответственно. Накануне наша команда проведет два товарищеских поединка — с Египтом (14 июля) и с Парагваем (18 июля).

Сборная Украины потеряла лидеров

У олимпийской сборной в этом году было два подготовительных сбора. Один в марте, второй — в июне, где "сине-желтые" выиграли турнир Мориса Ривелло. За это время тренер просмотрел кандидатов, чтобы сформировать приблизительную обойму.

Нынешняя сборная на 60% отличается от той, что была на молодежном чемпионате Европы в 2023 году. Из обоймы остались девять исполнителей, из основного состава — пять.

Сборная Украины после победы над Францией

Несколько футболистов не проходят по возрасту, ведь на соревнования можно заявить только трех игроков старше 2001 года рождения. Украина использовала две опции — взяли центрбека Максима Таловерова и полузащитника Дмитрия Крыськива.

Однако у большинства причина отсутствия другая — не отпустили в клубе. Напомним, олимпийский футбольный турнир не входит в календарь футбольных соревнований УЕФА, поэтому пересекается с началом сезона и квалификацией в еврокубки. Особенно украинская сборная пострадала из-за участия Динамо в отборе Лиги чемпионов, ведь киевляне по объективным причинам не отпустили нескольких игроков.

В этом контексте следует говорить о кадровых потерях. Из-за решений клубов Ротань остался без лидеров: соревнования пропустят вратарь Анатолий Трубин, защитник Константин Вивчаренко, полузащитники Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Владимир Бражко, нападающий Владилав Ванат.

Все вышеупомянутые боролись за путевку на Олимпиаду. Более того, были ключевыми игроками прошлой "молодежки", через которых строился яркий футбол тренера Ротаня. Кроме того, из-за клубных соревнований недосчитались Руслана Нещерета, Назара Волошина, Егора Ярмолюка, Ивана Желизко и Алексея Назаренко. Помощник главного тренера Евгений Гресь даже составил символическую сборную из тех, кого не отпустили.

Символическая сборная по версии Греся

Также из-за спада формы не попали в заявку футболисты 2000 года рождения, которые играли на Евро, хотя одно "возрастное" место осталось. Речь идет о Владиславе Супряге, Алексее Кащуке и Ростиславе Ляхе. Из игроков, вызванных на предыдущий сбор, за бортом остались Николай Кухаревич, Богдан Вьюник, Даниил Скорко, Александр Драмбаев, Максим Кучерявый, Денис Шостак, Тарас Михавко и Геннадий Синчук.

Кто будет играть на Олимпиаде

Несмотря на потери, собрать потенциально боеспособный состав тренерам удалось. Основные стражи ворот Трубин и Нещерет не поехали. "В рамке" увидим номинально третьего кипера Кирилла Фесюна. У него за плечами успешный сезон в УПЛ за Колос: 12 матчей без пропущенных и трансфер в Шахтер.

Конечно, полноценно заменить Трубина ему не удастся. Но, судя по прошлому сезону, Фесюн доказал, что заслуживает статуса основного на Олимпиаде. Сейчас он опережает Нещерета, почти не игравшего в Динамо. На линии Кирилл иногда творил чудеса, хотя есть вопросы по игре ногами.

Кирилл Фесюн

В резерве Георгий Ермаков и Яков Кинарейкин — запасные вратари Александрии и Днепра-1. При здоровом Фесюне их шансы сыграть фактически нулевые, ведь оба значительно уступают по уровню. Именно поэтому позиция второго кипера тревожит, ведь при форс-мажоре равноценной замены нет.

Отсутствие Вивчаренко ослабляет позицию левого защитника. Там может играть Максим Брагару, но за неимением левоногих вингеров его скорее будут использовать в другой роли. Еще Ротань взял в Париж знакомого по выступлениям в Александрии Александра Мартынюка. Тот хорошо показал себя на турнире Мориса Ривелло. Мартынюк больше знаком с философией тренера, поэтому выбор вполне логичен.

Александр Мартынюк

Основная пара центра обороны по молодежному Евро — Максим Таловеров и Арсений Батагов — в заявке. Первый активен в отборе, второй отвечает за начало атак. Таловеров также в этом году четырежды сыграл за национальную сборную.

Наверное, все хотели бы видеть 21-летнего Илью Забарного, однако и клуб не отпустил, и сам защитник Борнмута давно не является футболистом "молодежек", ведь еще с 18-ти лет выступает в главной команде страны.

Максим Таловеров

На роль запасного центрбека, как и в 2023-м, Ротань вызвал Владимира Салюка из Чермоморца, а потерявшего место в старте Динамо Александра Сироту заменил "ворсклянин" Евгений Павлюк.

Справа в защите без изменений: Алексей Сыч из Руха — лидер на своей позиции. Он стал даже первым капитаном в истории олимпийской сборной Украины. Под ним Илья Крупский из Ворсклы. 20-летний футболист стал открытием второго круга УПЛ, его прогресс не мог остаться без внимания.

Алексей Сыч

Из центральных полузащитников у Ротаня остались Николай Михайленко (пропускал молодежное Евро из-за травмы), Дмитрий Крыськив и Олег Очеретько. Остальные — новые имена.

Добавились новичок Динамо Валентин Рубчинский, Олег Федор и Кирилл Сигеев. Все трое провели хороший сезон, но до уровня Судакова и Бондаренко пока не дотягивают. Усилением можно считать Рубчинского, выделявшегося на этапе подготовки. А двое других — без большого международного опыта. Наиболее вероятно, что кого-то из пары Федор-Сигеев оставят в резерве.

Валентин Рубчинский

На левом фланге полузащиты вместо Михаила Мудрика будут конкурировать Артем Шулянский и Максим Хлань. Первый — хорошо играл в Александрии, второй стал лучшим игроком турнира Мориса Ривелло. Оба технические и быстрые, и между ними возможна ротация без ущерба качеству игры.

Максим Хлань

На правый фланг не удалось привлечь Александра Назаренко, а потому из вингеров только Брагару. В нынешних условиях справа он наиболее эффективен, ведь быстрый, технический и, что немаловажно, левоногий. Хотя Максим настолько универсален, что играет на пяти позициях. Справа еще могут выйти Олег Очеретько или Владислав Велетень, впрочем, игрок Колоса в последний момент присоединился к команде, поэтому, очевидно, будет радоваться ролью резервиста.

Максим Брагару

В нападении ситуация лучше. Основной форвард Даниил Сикан по разрешению Шахтера сыграет. На фоне этой новости отсутствие еще одного сильного нападающего Владислава Ваната не кажется катастрофическим. Он больше пригодится Динамо в матчах еврокубков. А заменять Сикана будет Игорь Краснопир — игрок Руха со скамейки запасных дважды результативно выходил за молодежную сборную. Позиция страйкера тревоги не вызывает.

Даниил Сикан

Дискуссии о важности олимпийского турнира

Помимо вопроса состава, в СМИ активно разгоняли тему важности олимпийского футбольного турнира. Позиция Минспорта и тренерского штаба Ротаня четкая и понятная: Украина впервые попала на форум, поэтому нужно собрать достойный состав и презентовать страну. Безусловно, нам нужны напоминания о себе в мире, ведь интерес к вопросу Украины постепенно уменьшится. К тому же тренеры переживают за результат, потому что вся ответственность на них.

Руслан Ротань

Позиция отечественных клубов-участников еврокубков защищала собственные интересы. Мол, мы играем отбор, потому нам нужны все лучшие игроки. С одной стороны, это не нравственно по отношению к стране, но, если мыслить глобально, то они тоже представляют Украину на международной арене.

Если Шахтер (напрямую попал в групповой этап ЛЧ) или Полесье (играет квалификацию Лиги конференций) еще протащили бы без одного-двух игроков, то для Динамо отпустить Бражко, Вивчаренко, Ваната и Волошина — это потерять часть основной обоймы. Олимпийский турнир продлится три недели, а групповой этап еврокубков — четыре месяца. Поэтому попадание туда представителей Украины — тоже вопрос имиджа.

Здесь еще следует учесть статус соревнований. Олимпиада как явление, безусловно, большое спортивное событие, однако таковым оно считается для индивидуальных видов спорта. Что касается футбола, то статус олимпийского турнира не серьезнее, чем у чемпионатов мира или Европы.

Олимпийская сборная Украины

В сложившейся ситуации стороны сумели прийти к решению, где и имидж страны учли, и интересы клубов удовлетворили. Тем, что отправили двух и более игроков, разрешили перенести матчи УПЛ. На уступки пошел и Шахтер, отпустив сразу пятерых.

В целом Руслану Ротаню удалось собрать лучших из футболистов, кому разрешили поехать их клубы. Ведь в худшем случае могли играть либо далекие резервисты команд УПЛ, либо молодежь из чемпионата U-19, либо, например, футболисты Александрии.

Украина точно не выставляет состав, который будет доминирующим на фоне наших соперников, однако там есть и игроки национальной сборной, и перспективные ребята из "молодежки". Что не менее важно, Ротаню удалось сохранить линию обороны из знакомых с его идеями футболистов. Потенциально это позволит строить игру от защиты с быстрыми переходами в атаку. К счастью, создать момент есть кому. Роли лидеров отойдут к Сикану, Крыськиву, Брагару.

Прогнозировать результат украинской сборной сложно, ведь национальная команда доказала, что можно никуда не выйти, имея хороших игроков. Чего хочется увидеть на поле, так это самоотдачи. Тогда сама игра сложится удачно.