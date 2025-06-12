Украина – Дания 2:3. Как подопечные Мельгосы не удержали победу в дебюте Евро-2025 U-21

Молодежная сборная Украины сыграла с Данией в первом туре группового этапа чемпионата Европы 2025 года, который будет проходить на полях Словакии.
Стартовые составы команд
Дания U-21: Юнгдаль – Йенсен, Нильсен, Кристенсен, Гаи – Серенесен, Чуквуани, Бевинг – Йенсен, Гардер, Квистгорден
Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Козик, Роман – Рубчинский, Бражко, Очеретько – Волошин, Ванат, Брагару.
Сборная Украины потерпела поражение в дебютном матче Евро-2025.
90'
Все же угловой будет выполнять сборная Украины.
90'
Ванат упал в штрафной площадке и требует пенальти, судья ожидает подсказку от судей VAR.
90'
Вивчаренко не дал сопернику выйти в контратаку, еще и заработал штрафной.
90'
Ярмолюк классно прорвался и выполнил подачу на дальнюю штангу, однако Вьюннику не позволили пробить по воротам.
90'
6 минут добавил арбитр к основному времени.
89'
Квасницу в центре поля сбили, штрафной для сборной Украины.
87'
Судьи VAR очень долго просматривали эпизод и засчитали гол Осулы.
85'
Гол забивает сборная Дании, однако боковой судья фиксирует офсайд.
84'
Мощно Вьюнник пробивал с лету, мяч выше ворот пролетел.
82'
И сразу две замены у соперника: вместо Бевинга и Дженсена на поле вышли Фрауло и Йоргенсен.
81'
Гол! Дания сразу сравнивает счет, Бевинг решился на дальний удар и мяч рикошетом пролетел мимо Нещерета.
80'
Брагару сразу после гола попросил замену и вместо него вышел Квасница.
78'
ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Украина выходит вперед! Очеретько отдал передачу на Брагару, который обводящим ударом поразил ворота сборной Дании!
75'
Вьюнник выполнял подачу в направлении Брагара, но мяч перехватил защитник.
73'
Вьюнник выходил один на один с вратарем, однако пробил мимо ворот.
72'
Замена в составе Дании: вместо Гардера на поле вышел Осула.
71'
Бражко и Кристиансен столкнулись, судья останавливает матч, чтобы игроки могли получить помощь медиков.
70'
Бишофф после отскока пробивал по воротам, получилось неточно.
69'
С лету пробивал Нартей, мяч от ноги Бражка очень близко со стойкой прошел. Угловой для Дании.
68'
Вьюнник неудачно пробивал по воротам, значительно выше удар нападающего прошел.
66'
Брагару заработал угловой на левом фланге.
64'
Еще две замены в составе сборной Украины: вместо Рубчинского и Волошина на поле вышли Ярмолюк и Салюк.
62'
Гол! 1:1. Гаи выполнил прострел, Бишофф подобрал мяч, убрал защитника и пробил мимо Нещерета.
60'
Йенсен выполнял прострел, мяч выбивается подальше.
58'
Двойная замена от Дании: вместо Чуквуани и Квистгордена на поле вышли Нартей и Бишофф.
56'
Волошин на газоне оказался, похоже из-за судорог, однако медики на поле.
55'
Замена в составе сборной Украины: вместо Романа на поле вышел Вьюнник.
54'
Брагару был вынужден сорвать контратаку соперника и заработать желтую карточку.
53'
С острого угла пробивал Роман, вратарь выбил мяч на угловой.
51'
Козик прекрасно сыграл в отборе и выбил мяч на угловой.
49'
Пошла подача в штрафную площадь со стандарта, однако вратарь выбил мяч подальше.
48'
Волошин заработал штрафной на фланге, кроме того, Йенсен получил желтую карточку.
Завершается первый тайм. Подопечные Мельгосы минимально лидируют в счете, благодаря голу Волошина.
45'
1 минуту добавил арбитр к первой половине.
43'
Очеретько в центре поля перехватил мяч, однако был вынужден отпасовать назад.
41'
Очеретько в центре поля неудачную передачу отдал, однако к быстрой контратаке это не привело.
39'
Сборная Украины контролирует мяч и не спешит атаковать ворота соперника.
37'
Серенесен выполнял опасный прострел, защитники сборной Украины отбиваются.
35'
Йенсен в штрафной площадке сборной Украины упал, свисток арбитра молчит.
33'
Роман получил желтую карточку за срыв атаки соперника.
31'
Теперь пытался Квистгорден. Нещерет без проблем забрал мяч в руки.
29'
Гаи пытался пробить по воротам, однако этот удар заблокировали защитники.
27'
Тот же Ванат пробивал, но мяч пролетел чуть выше ворот.
26'
Брагару исполнит угловой, который заработал Ванат.
Вашему вниманию видео гола Назара Волошина.
22'
ГООООООООООООООЛ! Сборная Украины выходит вперед! Очеретько прострелил в штрафную площадь, Ванат зацепил мяч, а Волошин в подкате замкнул этот импровизированный пас от партнера по Динамо Киев.
19'
Брагару простреливал опасно, вратарь забрал мяч в руки.
17'
Нещерет искал Волошина дальней передачей, однако мячом снова завладела сборная Дании.
15'
Гардер сбил Козика в штрафной площади, фол в атаке фиксирует судья.
13'
В центре поля обрезался Ванат, однако вернулся назад и помешал сопернику выбежать в быструю атаку.
11'
Йенсен классно прорвался к воротам, однако его прострел оказался неудачным.
9'
Рубчинский опасно прострелил на Ваната, однако Владислав не сумел попасть по мячу.
8'
Контролируют украинцы мяч на своей половине поля и не спешат идти вперед.
6'
Серенесен выходил на ударную позицию и даже попал в перекладину, однако после этого судья зафиксировал офсайд.
4'
Дважды корнер выполняли украинцы, однако до удара дело не дошло.
2'
Очеретько пробивал с дальней дистанции, мяч от защитника отскочил на угловой.
Звучат гимны Украины и Дании!
В квартете D кроме Украины и Дании оказались также Финляндия и Нидерланды, которые свой матч будут проводить тоже сегодня, 12 июня, но в 22:00 по Киеву.
Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием всех матчей молодежного чемпионата Европы 2025 года.
Также можно узнать результаты прошедших встреч, которые состоялись в рамках первого игрового дня турнира.