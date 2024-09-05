Продолжить победный путь – молодежная сборная Украины сыграет с Сербией

В пятницу, 6 сентября, молодежная сборная Украины по футболу (U-21) проведет матч 7-го тура отборочного турнира Евро-2025. Соперником команды Унаи Мельгосы станет сборная Сербии.

До сегодняшнего дня сборная Украины выиграла все шесть матчей отбора, набрав максимально возможные 18 очков. В частности, украинцы обыграли главного соперника – сборную Англии (3:2). И, теоретически, уже после сентябрьских матчей (10 числа также состоится игра против Северной Ирландии), наша команда может досрочно занять первое место в группе и завоевать путевку на Евро. Но пока стоит отбросить лишние мысли в сторону и сосредоточиться на конкретной игре с сербами, где можно (и нужно!) одержать седьмую победу подряд в отборе.

Соперник – по зубам

Так получилось, что команды Украины и Сербии еще не пересекались в нынешнем отборочном турнире, хотя в групповом турнире уже провели более половины матчей по шесть из десяти. Волей календаря сборные Украины и Сербии очные матчи проводят в 7 и заключительном 10 турах соревнований. Впрочем, и без того есть масса факторов, указывающих, что украинская команда является фаворитом в этой паре.

Прежде всего это турнирная таблица, в которой у сборной Украины максимум очков. При этом сербы, которые провели на один матч больше и играли с теми же соперниками, набрали лишь 10 баллов — три победы при трех поражениях и одной ничьей. Красноречивым можно назвать поражение наших ближайших соперников от сборной Англии – 1:9 в гостях и 0:3 дома. Но, не менее болезненным, для планов команды Сербии сразиться с украинцами за 2 место стали гостевая ничья с Люксембургом (1:1) и домашнее поражение от Северной Ирландии (1:2). Потеря очков в матче с главным аутсайдером вообще тянет почти на главную сенсацию отборочного турнира в целом. Да и потеря очков в матче с североирландцами существенно сказалась на шансах балканской команды на фоне украинцев, не теряющих очков даже в матче с грандом из Англии.

Интересно, что на счету молодежной сборной Сербии титул чемпиона мира, завоеванный в 2015 году. А на Евро-2004 и -2007 команда становилась вице чемпионом континента, дважды проиграв в финале турнира. Впрочем, разумеется, все это дела давно минувших дней. Молодежная команда, из-за возрастных ограничений, существует не больше 2-3 лет.

Нехватка игровой практики

Главной проблемой сборной Украины на этом этапе соревнований может стать отсутствие игровой практики в течение длительного периода времени. Свой последний сегодня матч украинцы провели... 26 марта — против сборной Азербайджана. И выиграли гостевой поединок со счётом 3:0.

Главный тренер команды Мельгоса в этой связи отмечает:

"Да, у нас была довольно большая пауза между играми. Но, вместе с тем, все приехали на сбор с большим желанием играть и представлять страну. Мы попробуем погрузить игроков в ту рабочую атмосферу, которую стремимся создать. Были определенные небольшие проблемы с некоторыми игроками, но это нормально. Они только начали сезон, и им нужно адаптироваться.

Отметим, что еще 2 сентября футболисты и тренерский штаб молодежной сборной Украины собрались в Риге, где начали прямую подготовку к очередным поединкам квалификации Евро-2025. В столице Латвии команда провела достаточно продуктивный сбор, если судить по словам того же Мельгосы. Но познакомиться с его результатами на практике мы сможем только в пятницу вечером. Победа в игре с Сербией, если украинцы хотят претендовать на 1 место в группе, очень необходима.

Вместе с тем, Мельгоса предостерегает игроков команды от излишней самоуверенности. А заодно и настраивает болельщиков на возможный сложный матч с сербской командой:

"Я думаю, что соперник хорош. Они будут пытаться сделать все возможное, чтобы добиться нужного результата. На самом деле, ты никогда не знаешь, как именно настраивается оппонент, чего они ждут, как будут реагировать на ситуацию. На самом деле, Сербия также собирается сменить некоторых игроков. Мы должны сосредоточиться на том, как мы работаем и на росте команды в целом. Я думаю, что это самое главное, над чем мы работали с командой U-21, и мы должны продолжать это делать. на сегодняшний день и продолжать развиваться. Я думаю, что если мы будем работать, так же как мы работали в прошлом, с точки зрения отношения, с точки зрения стремления расти, — впереди у нас хорошие результаты".

Напомним, что на предыдущем молодежном Евро-2023 украинцы дошли до полуфинала, сенсационно выбив из борьбы команду Франции в четвертьфинале, а летом уже 2024-го года, команда, составленная на основе игроков той "молодежки" выступила на Олимпиаде во Франции.

Сложный календарь

Говоря о турнирных перспективах сборной Украины, нельзя не отметить, что команду ждет серия выездных матчей, которые будут решающими на финише турнира. После номинально домашней игры с Сербией команду Мельгосы ждут выезды в Северную Ирландию, Англию и ту же Сербию. Поэтому максимум очков, набранный в предыдущих матчах, — хорошая основа для команды, стремящейся занять 1-2 места, а в идеале первое, что гарантирует нашей сборной прямое попадание в финальный турнир Евро.

Согласно регламенту соревнований непосредственно на Евро выходят победители девяти отборочных групп и три лучшие команды из занявших 2 места. Оставшиеся шесть обладателей вторых мест в ноябре 2024 года разыграют три последние путевки в стыковых матчах. Так определятся 15 команд, которые сыграют следующим летом в финальном турнире в Словакии. Команда-хозяйка турнира, разумеется, допускается в финальную часть без отбора.

И в этой связи, очень важно каждое очко, каждая победа. Даже если украинцы проиграют в матче предпоследнего 9-го тура в октябре команде Англии и уступят первое место в группе (англичане пока отстают от Украины на три очка, выиграв все остальные матчи), то команда Мельгосы вполне может претендовать на прямое попадание в финальный турнир. как одна из лучших вторых команд. И победы в оставшихся матчах с Сербией (дважды) и Северной Ирландией очень важны.

Гостеприимная Рига

Свой ближайший номинально домашний матч отборочного турнира Евро-2025 молодежная сборная Украины проведет в Риге на арене LNK Sporta Parks. Футбольный стадион и одновременно мультиспортивный комплекс являются совершенно новыми сооружениями, построенными в 2022 году. Единственный его минус — вместительность, всего 2300 зрителей, катастрофически маленькая как для футбольных стадионов.

С другой стороны, арена заявлена как самый большой частный спортивный комплекс в Латвии и седьмой по емкости футбольный стадион. Да, футбол в Латвии далеко не самый популярный вид спорта. Но украинской команде стоит надеяться в этой игре на поддержку соотечественников, количество которых в стране заметно увеличилось после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вообще Латвия не раз за последние два с половиной года протягивала руку помощи Украине. Если молодежная футбольная сборная раньше проводила свои матчи в Словакии (Попрад, Кошице и Испании (дважды — Мурсия), то, например, для баскетбольной сборной страны и ведущего клуба Прометей (Каменское) арены в Риге уже давно стали домашними.

Букмекеры — за Украину

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в силе сборной Украины и предпочитают нашу команду явно. По крайней мере, в ближайшем домашнем матче.

Так, по данным специализированного сайта BetExplorer, собирающего данные крупнейших букмекерских контор, средняя ставка на победу украинцев в этом матче принимается с коэффициентом 1,90 к 1, тогда как на ничью — 3,52 к 1, а на победу сербов — 3, 65 к 1.

Где посмотреть?

Видеотрансляцию матча Украина — Сербия на территории Украины проведет канал Суспільне Спорт и региональные телеканалы Суспільного (Суспільне Киев, Суспільне Житомир, Суспільне Львов и т.д.).

Еще раз напомним, что матч состоится в пятницу, 6 сентября. Начало игры — в 19.00 по киевскому времени.