Сын за отца: как Джулиано Симеоне убедил Диего, что нужен Атлетико

Когда-то Диего Симеоне уверял, что не хочет тренировать собственных детей. Похоже, его младший, Джулиано, оказался достаточно талантливым, чтобы заставить отца забыть о своем принципе.

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Джулиано Симеоне стал популярным среди фанатов Атлетико еще до того, как сам вышел играть.

Это был 2004 год, "Висенте Кальдерон". Диего Симеоне прощался с ареной, где показывал лучший футбол в жизни, и напоследок пронес на руках сына, пока публика скандировала его имя.

Не тогда ли Джулиано влюбился в Атлетико? Все может быть.

Este niño acaba de debutar en el Atleti entrenado por su padre 🥹❤️🤍 pic.twitter.com/TeZqOMH3Q2 — Pablo 🕷️🤟 (@DukiATM) August 31, 2024

Уже в 2011-м, как вспоминал Эль Чоло, они сидели вдвоем в кафе в Мар-дель-Плата. Старший ел круассаны с кофе, а малыш – с молоком:

"Я сказал ему: "Слушай, мне пришло предложение из Атлетико, и я не знаю, что делать. А Джулиано посмотрел на меня и даже перестал жевать: "Ты будешь тренировать Фалькао? Ты будешь играть против Месси и Роналду?"

Мой сын меня спрашивал, а я кивал. А потом он посмотрел и сказал: "Папа, но если все пойдет хорошо, ты же не вернешься". Так что это имеет две стороны. Побеждать – это счастье, но с другой стороны несчастье – не видеть, как растут твои дети".

Чтобы приблизиться к отцу Джулиано с детства учился футболу – в школе Ривер Плейта.

Когда же получалось, то приезжал в Мадрид и иногда выступал болбоем – немного рискованно, потому что эмоции брали верх. В 2015-м Джулиано после важнейшего гола в ворота Хетафе прыгнул отцу на руки.

Что было делать? Уже в 2019-м Атлетико забрал его к себе в академию.

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Вообще-то у Диего Симеоне трое сыновей – и все нападающие.

Джанлука – посредственность, поэтому забивает только среди испанских полупрофи. Его нынешний клуб – Райо Махадаонда. А вот старший, Джованни, наколотил 73 гола в Серии А, и его неоднократно сватали к отцу в Атлетико.

"У Джованни есть качества, чтобы играть у меня, но этого никогда не произойдет. Слишком сложно работать, когда в раздевалке твой сын. Я много думал об этой ситуации. Он играет хорошо. Может, как меня здесь не будет, он перейдет в Атлетико", – говорил Диего в 2018-м.

Только ленивый в Испании не припоминал ему эти слова в течение текущего сезона, еще бы.

С другой стороны, кто мог тогда предсказать спурт Джулиано?

Он начал с сезона-2020/21 – забил 13 голов и привел Атлетико U19 к чемпионству в Испании.

В следующем году его подняли в Атлетико-Б, который выступал в Терсере (5-й дивизион), и здесь Джулиано стал лучшим бомбардиром всей лиги – 25 голов в 36 матчах.

"Его лучшая черта – Джулиано показывает именно то, что вы от него хотите", – говорил тренер молодежки Начо Фернандес. – Он борется, создает, завершает и оставляет на поле все силы. Это игрок с огромным потенциалом".

Диего тогда дал Джулиано шанс в спарринге первой команды – и тот обокрал защитника, создал для своих гол.

"Если бы он не был его сыном, то уже бы играл за основу", – писала тогда Marca, но Диего так не считал.

Летом 2022-го отец и сын сидели вдвоем в имении Эль Чоло в элитном районе Мадрида Ла Финка, просматривая предложения по арендам, которые поступали отовсюду. Оба Симеоне – фанаты цифр, поэтому временный клуб выбирали в Wyscout.

Сарагоса никогда не пожалела, что они выбрали ее. Посмотрите хотя бы на этот гол – один из лучших в Сегунде-2022/23.

Всего Джулиано забил 9 мячей в первом взрослом сезоне, и уже следующим летом за его аренду сражались клубы Примеры.

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Сейчас, когда Джулиано уже основной на "Метрополитано", Диего повторяет:

"Я тренер Атлетико, и я хочу побеждать. Мне безразлична фамилия футболиста – Симеоне он или Перес. Джулиано знает, что протекции не будет. С момента, когда мы приехали на стадион и до завершения игры я его воспринимаю как своего игрока, а не сына".

Они очень старательно поддерживают это расстояние. Джулиано снял собственный дом с подругой-моделью. Когда же они приезжают на "Серро-дель-Эспино" посмотреть игру Джанлуки, то садятся на разных секторах и с разными компаниями.

Впрочем, это на публику. После того, как летом 2023-го Джулиано сломали ногу, все актерство словно рукой сняло.

Симеоне-младший тогда играл в аренде за Алавес и стал жертвой глупейшего подката Хосе Матоса из Бургоса. Диего летел в самолете из Сан-Франциско, когда это произошло, а, узнав, даже после 9000 километров в самолете бросил команду и на автомобиле поехал через пол-Испании к сыну, привез топового хирурга Микеля Санчеса, ранее оперировавшего Луку Модрича и Рафу Надаля, а отбыл только после операции.

Джулиано повезло – травма не повлияла на его скорость. Он восстановился и на финише сезона выдал блестящую игру против... Атлетико, которую Алавес выиграл 2:0.

Считается, что это тогда отец окончательно решил забрать его в команду.

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Диего не увидел в Джулиано форварда – наоборот, настоял на покупках Серлота и Альвареса за 100 млн.

Сына же Симеоне отправил направо, чтобы бегал от своих ворот до чужих, всегда держа ширину и непрерывно прессингуя все, что движется.

Сложная и даже обидная роль для нападающего, однако Джулиано, как и говорил когда-то Начо, готов браться за все. В начале переучивался, поэтому минут получал мало – 0, 0, 0, 0, 6, 14, 5, 65, 0, 0, 0, 33 и 20 в дебютных турах Примеры-2024/25.

Впрочем, уже с ноября Джулиано играет регулярно, а в январе его дважды подряд признали самым ценным игроком матча Атлетико.

Сейчас у него 4 гола и 6 ассистов во всех турнирах, и он показал качество в быстрых отрывах после лонгболов...

First of many Simeone Giuliano 💎 pic.twitter.com/6UIqExW6in — A LaLiga Fan (@A_Laliga_Fan) November 3, 2024

...способность удивить соперников своевременным смещением к центру...

🤯🇦🇷 DOBLETE DE GIULIANO SIMEONE en apenas 16 MINUTOS en Copa del Rey.



De Julián a De Paul, de De Paul a Giuliano.



Espectacular su temporada. ⚡️pic.twitter.com/r9ZVlQwE10 — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 4, 2025

...впечатляющие навыки дриблинга на полном ходу.

Также и оборонительная работа, о которой отец просил больше всего, у него выдающаяся. 0,44 подката за 90 минут в последней трети поля – это результат, который смогли повторить лишь 12% вингбеков в топ-лигах. Кроме того, у Джулиано 4,94 возвратов мяча и 0,73 перехватов за 90 минут в Ла Лиге – по обоим показателям он в топ-5 на своей позиции.

И это не какая-то местечковая история. Атлетико лишь на очко отстает от лидера Барселоны в Ла Лиге, сыграл с ней на "Монжуике" 4:4 в первом полуфинале Кубка короля, а в Лиге чемпионов занял 5-е место из 36 на групповом этапе. Таких мощных, вариативных "Матрасников" Европа не видела, вероятно, с 2016-го.

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Заметно, что Диего Симеоне переживает, чтобы не развалить победную атмосферу в Атлетико. Даже когда Джулиано забил Зальцбургу, тренер праздновал это скромнее, чем другие голы.

Попытки свести отца и сына в программе El Hormiguero на ТВ тоже не удались – когда Диего узнал сценарий, то не приехал.

"Джулиано переживает очень приятный момент. Это хорошо. Что я больше всего отмечаю в нем – это его энергию. Он передает то, что очень трудно купить. Либо у вас это есть, либо его нет", – это пока самая громкая публичная похвала от отца сыну.

Diego and Giuliano Simeone have a footballing father and son relationship like no other 🥺#UYL | @AtletiAcademia pic.twitter.com/GmTIPK678t — UEFA Youth League (@UEFAMensYouth) February 5, 2025

Ну, а когда пресса напрочь достала расспросами о принципе, в свое время помешавшему трансферу Джованни, Симеоне разоткровенничался:

"Одно дело – потратить деньги на своего сына. А другое – Джулиано, который был здесь с нами в академии. Он стал важным в Алавесе, тогда его вызвали в сборную на Олимпиаду, где он снова показал себя. Он выделяется. Да, я его отец, но я также не дурак избавляться от сильного игрока".

Не так много было успешных историй такого рода в европейском футболе, да.

Чезаре Мальдини тренировал Паоло, а Данни Блинд – Дейли. Йорди Кройф выдал серию неплохих матчей у Йохана, но в звезды не выбился – как не удалось и Кристиану Гуркюффу спасти карьеру Йохана. Франсишку и Сержиу Консейсау – пожалуй, последний действительно удачный дуэт.

И вот теперь Симеоне – Диего и Джулиано.

"Моя мечта сбылась, вот и все. Я всегда мечтал только об Атлетико", – говорит младший. – Отец – это другое. Здесь в раздевалке все слышат только правду. И я здесь просто еще один его игрок".