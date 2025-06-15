Африканский Реал, 38-летний Месси и украинец из Лос-Анджелеса. Превью клубного чемпионата мира. Часть 1

Уже сегодня в США начнется обновленный клубный чемпионат мира – идея президента ФИФА Джанни Инфантино, которая встретила очень неоднозначную реакцию среди болельщиков.

32 клуба со всех континентов будут соревноваться за огромные призовые, сопоставимые с теми, которые сейчас в европейской Лиге чемпионов.

Чемпион рассказывает, что нужно знать о командах-участницах турнира, и на кого стоит обратить особое внимание.

Группа А

Порту

Что за команда?

Один из трех исторических грандов Португалии.

Последний сезон "Драконам" не удался: они выиграли только Суперкубок в августе 2024-го, а вот из Кубка Португалии выбыли от Морейренсе, из Лиги Европы – от Ромы, в Примейре стали 3-ми, отстав от Спортинга на 11 очков.

На Порту давят старые долги времен 40-летнего президентства Пинту да Кошты. Андре Виллаш-Боаш, выигравший президентские выборы, пытается с ними справиться, поэтому ожидаем распродажу.

Испанский сборник Саму Омородион и герой Португалии в финале Лиги наций Диогу Кошта – главные претенденты на скорый трансфер.

Кто тренер?

Мартин Ансельми. Приходил зимой из Мексики со скандалом, поскольку Крус Асуль не хотел отпускать, и пока надежд не оправдывает. С Витором Бруну в первой половине сезона-2024/25 Порту набирал даже больше очков в среднем за игру – 1,97 против 1,89.

На кого обратить внимание?

Родригу Мора. Ему всего 18 лет, но он уже выдал 10+4 в 23 матчах Примейры. Невероятно талантливый амбидекстер на позиции "десятки".

"Я улыбаюсь, когда говорю о Море, потому что он знаменует новую эпоху во всем португальском футболе", – говорил Роберто Мартинес, и так думают примерно все, кто его видел.

Прогнозируемый состав

Диогу Кошта – Неуэн Перес, Зе Педро, Маркано – Жоау Мариу, Варела, Эустакио, Моура – Мора, Пепе Акино – Саму

Палмейрас

Что за команда?

Самая европейская команда Бразилии. Основана итальянцами, а играет в очень прагматичной, неприятной для соперников манере.

Состав нестарый и очень ровный. Из известных европейцам лиц – неудачник Барсы Витор Роке и бывший партнер Ярмоленко по Вест Хэму Фелипе Андерсон.

"У нас очень сбалансированный и конкурентоспособный состав. Мы никогда не сдаемся, но давайте сначала выйдем из группы, прежде чем ставить более высокие цели", – говорит их тренер Абель Феррейра.

Кто тренер?

Этот самый португалец Феррейра тренирует Палмейрас с 2020 года. Не секрет, что он хочет вернуться в Европу, поэтому КЧМ для него – своего рода витрина.

Себя он называет фанатом Жозе Моуринью, хотя, положа руку на сердце, Абел в последнее время более успешен, чем его кумир. На его счету два Копа Либертадорес (2020, 2021), два чемпионства (2022, 2023), Кубок Бразилии (2020).

На кого обратить внимание?

На 18-летнего Эстевао. Это его Неймар называет "гением", а Карло Анчелотти поставил в старт в дебютном матче во главе Бразилии. По манере игры – он как Роббен, левша справа. Вот только ему критически нужно набрать массу. 60 кг при росте 176 см – его словно ветром сдувает в единоборствах.

Прогнозируемый состав

Вевертон – Джай, Густаво Гомес, Мурило, Пикьерес – Эмилиано Мартинес, Вейга, Риос – Эстевао, Витор Роке, Паулиньо

Аль-Ахли (Каир)

Что за команда?

Главный гранд африканского футбола, Реал местного разлива. Всего у них аж 155 трофеев в музее.

Основали Аль-Ахли в 1907 году местные, чтобы играть против команд английских колонизаторов. "Ахли" – значит "Национальный", так что это такой футбольный символ Египта. Так было и всегда будет.

При этом прошлый сезон в Аль-Ахли получился катастрофическим – из африканской ЛЧ они выбыли от Мамелоди Сандаунс, а в чемпионате отдали титул Замалеку. За все это боссы Аль-Ахли уволили швейцарского тренера Марселя Коллера. КЧМ они рассматривают как шанс спасти лицо.

Кто тренер?

Испанец Хосе Ривейро возглавил команду всего 2 недели назад.

Вы его не знаете, в топ-лигах Ривейро не работал, однако имеет имя в Африке благодаря трем годам с Орландо Пайретс в ЮАР.

На кого обратить внимание?

На центрфорварда Вессама Абу Али, он лидер атак Аль-Ахли.

Родился и обучался футболу в Дании, поэтому имеет школу. По происхождению палестинец и играет за ее сборную. Давно не забивал меньше 10 голов за сезон и подходит к КЧМ в классной форме – 8 голов в 7 последних матчах.

Прогнозируемый состав

Эль-Шенави, Хани, Рабия, Ясер Ибрагим, Кука – Ашур, Бен Ромдан, Атея – Тахер Мохамед, Абу Али, Трезеге

Интер Майами

Что за команда?

Одна из самых молодых франшиз МЛС, основанная в 2018 году. С самого начала Дэвид Бекхэм был лицом проекта, а мажоритарные акционеры менялись. Сейчас это аргентинские братья Хорхе и Хосе Мас.

Что касается состава, то Месси, Суареса, Бускетса, Альбу вы знаете. Плюс более десятка молодых латиноамериканцев, среди которых сын легенды Реала Фернандо Редондо – Федерико.

Как играют? Ну, выиграли регулярку МЛС-2024, однако завалили плей-офф. Также провалились и против Ванкувер Уайткепс в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Создается впечатление, что ветераны способны побеждать только в проходных матчах, а когда нужно поджать – уже не могут.

Кто тренер?

С зимы Хавьер Маскерано, и это одна из проблем.

При предыдущем наставнике Тате Мартино у Лео Месси была рабочая группа поддержки из молодых игроков. Сейчас же создается впечатление, что он остался один. Есть мнение, что Маскерано не специалист, а только эксплуатирует дружбу с Лео.

На кого обратить внимание?

А вы как думаете?

Во время турнира 24 июня Месси исполнится уже 38 лет, однако и в этом сезоне он забил 15 голов в 20 матчах. Конечно, такие усилия не ради прихоти Инфантино – Лео очень хочет на ЧМ-2026.

Прогнозируемый состав

Устари – Вейгандт, Фалькон, Давид Мартинес, Аллен – Альенде, Бусктетс, Редондо, Сеговия – Суарес, Месси

Группа Б

ПСЖ

Что за команда?

Просто лучшая команда Европы прямо сейчас. Интер не даст соврать.

Если Дембеле, Хвича, Дуэ, Витинья, Хакими, Нуну Мендеш сыграют в полную силу, то сложно представить, кто способен их победить. Пожалуй, главный вызов ПСЖ сейчас – это усталость. Как ни крути, они начали сезон против Гавра 16 августа 2024-го.

Ну, а главная мотивация ПСЖ здесь – это 145 млн за победу. Эти деньги позволили бы Парижу сбалансировать бюджет, где только на зарплаты отведено 658 млн. Для контекста, у Реала – 505.

Кто тренер?

Луис Энрике только что оформил второй в карьере требл и имеет такой авторитет в Париже, что понадобится не одно и не два поражения, чтобы кресло под ним зашаталось.

На кого обратить внимание?

Это он сломал игру Ливерпуля, не дал ничего показать Интеру, а потом еще и ход финала Лиги наций перевернул, разбив прессинг Испании. Кто знает, может, только триумф на КЧМ отделяет Витинью от Золотого мяча?

Прогнозируемый состав

Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Нуну Мендеш – Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

Атлетико Мадрид

Что за команда?

Единственная из испанских, способная обоснованно бросить вызов Барселоне и Реалу. Хотя и редко успешно.

"Мы были очень близки к нашей цели, но нам чего-то не хватало. Чего-то особенного", – говорит Хулиан Альварес, и это именно так. Еще в январе Атлетико претендовал на требл, а в итоге остался ни с чем, провалившись в деталях. Особенно болезнен вылет от Реала в ЛЧ – в серии пенальти, где как раз Паук подскользнулся.

Перед КЧМ Атлетико продлил своих ветеранов – Гризманна и Коке. Это не только сентиментальность, но и сигнал – изменения вектора не предвидится. Идентичность "Матрасников" та же – они едут в США страдать и колоть в контригре.

Кто тренер?

Диего Симеоне занимает этот пост с 2011 года. По влиянию и времени в одном клубе он сэр Алекс Фергюсон нашей эпохи.

На кого обратить внимание?

Хулиан Альварес забил 29 голов в первом же сезоне за Атлетико, и если кто-то способен привести "Матрасников" к триумфу на КЧС, то прямо сейчас это он. Гризманн уже стар, а у остальных нет такого влияния.

Прогнозируемый состав

Облак – Льоренте, Ле Норман, Хименес, Галан – Симеоне, Барриос, де Пауль, Самуэль Лино – Гризманн, Альварес

Ботафого

Что за команда?

Действующий победитель Копа Либертадорес.

У "Одинокой звезды" тот же владелец, что и у Лиона – американец Джон Текстор. Это проблема. Зимой лидер Ботафого Тиаго Альмада просто переехал в Лион на правах аренды. Так же ушли тренер Артур Жорже, лучший вингер Луис Энрике, а Текстор все заработанные на них деньги вкладывал в Лион, тогда как у Ботафого целых 2 месяца не было наставника. За это время клуб даже в чемпионате штата упал на 9-е место. Начались протесты.

Сейчас все как будто налаживается, пришли Артур Кабрал, Хоакин Корреа, однако чемпионат спасать поздно. Успешный КЧМ мог бы хоть немного скрасить бразильцам неудачный период.

Кто тренер?

55-летний португалец Ренату Пайва начинал в системе Бенфики, однако до первой команды не дорос, поэтому с 2021-го работает в Латинской Америке. Мексика, Эквадор, Бразилия – везде у него в целом хорошая пресса.

John Textor a visiter le camp d’entraînement de Botafogo pour apporter son soutien à J-1 du match contre Seattle



pic.twitter.com/N2GRSlFpw4 — Botafogo France ★彡 (@BotafogoFrance) June 14, 2025

На кого обратить внимание?

28-летний Джеферсон Саварино находится на спаде формы, но это все еще классическая, олдскульная десятка, как мы любим. В прошлом сезоне он выдал 14+12 во всех турнирах. Когда у Саварино идет игра, кажется, что Ботафого значительно более качественная команда, чем она есть на самом деле.

Прогнозируемый состав

Жон – Витиньо, Барбоза, Жаир, Алекс Теллес – Фрейтас, Грегор – Артур, Саварино, Куябано – Игор Жезус

Сиэтл Саундерс

Что за команда?

Единственная, которая активно протестует против распределения призовых на КЧМ – считает его несправедливым по отношению к местным командам.

Также Сиэтл выигрывал Кубок МЛС в 2016-м и 2019-м, и в целом за последние 20 лет только раз не играл в плей-офф МЛС – в 2009-м. Также в 2022-м они стали первым клубом МЛС в XXI веке, который выиграл ЛЧ КОНКАКАФ.

Географически Сиэтл – один из самых отдаленных городов США, и звезды из Европы туда не едут. Саундерс – это не о Месси или Ройсе; это очень ровный состав ребят, которые надеются пробиться в более сильные лиги.

Кто тренер?

Брайан Шметцер – это местная легенда. Он играл за команды из Сиэтла с 1980-х, а затем их тренировал. Так или иначе, но все успехи соккера в этом городе связаны с ним.

На кого обратить внимание?

Обед Варгас – самый талантливый из молодежи Сиэтла. Родился на Аляске, играет за Мексику, в 19 лет уже имеет более 100 матчей среди профи. По амплуа – бокс-ту-бокс. Пишут, что Саундерс готовы продать его в Европу, как просит Обед, за 10 млн долларов.

Прогнозируемый состав

Фрай – А. Рольдан, Гомес, Ким Ки Хи, Толо – К. Рольдан, Варгас – Де Ла Вега, Руснак, Кент – Феррейра

Группа С

Бавария

Что за команда?

Одна из самых известных и уважаемых в мире.

Бавария уверенно вернула себе титул чемпиона Германии, после чего корректирует состав. Из Байера уже пришел центрбек Джонатан Та, тогда как стареющие Эрик Дайер и Лерой Сане ушли – один в Монако, другой в Галатасарай.

Слабым местом Баварии на турнире будет защита. Ким Мин Чже и Альфонсо Дэвис прооперированы, а Дайо Упамекано только возвращается к тренировкам. В то же время в атаке Майкл Олизе заканчивал сезон шикарно, да и в целом у него аж 17+21 во всех турнирах. Француз – элитный поставщик моментов для Гарри Кейна.

Кто тренер?

Венсану Компани установлен памятник возле "Этихада", и в основе его тренерства лежат идеи Пепа Гвардиолы. В Бундеслиге это у него проходит, в Лиге чемпионов – так себе, и Бавария даже не была среди главных претендентов на трофей-2025.

На кого обратить внимание?

Томас Мюллер должен был покинуть родной клуб еще в мае, однако Бавария в последний раз продлила с ним контракт, чтобы он мог сыграть на КЧМ.

"Игра здесь с клубом моей жизни – идеальный способ замкнуть круг. Очевидно, что моя цель – быть среди первых его победителей", – согласитесь, это была бы выдающаяся история.

Tomas Muller

Jersey number 25

Played for 25 years

In the year 2025 pic.twitter.com/iotndKtTSH — 𒆜The Professor  (@mrugceo) May 11, 2025

Прогнозируемый состав

Нойер – Станишич, Та, Упамекано, Геррейру – Киммих, Павлович – Олизе, Мусияла, Гнабри – Кейн

Бенфика

Что за команда?

Еще одна историческая сила португальского футбола наряду с Порту и Спортингом.

В сезоне-2024/25 "Орлы" выбыли из Лиги чемпионов от Барселоны, выиграли Кубок лиги, дошли до финала национального Кубка и набрали 80 очков в Примейре. Вроде бы и неплохо, но Спортинг выступил еще лучше и забрал главные трофеи себе.

Бенфику это тревожит, и особенно ее президента Руя Кошту, у которого выборы в октябре. Ему нужен КЧМ, чтобы доказать – клуб на правильном пути.

И еще важно: в США в последний раз за "Орлов" сыграет Анхель Ди Мария. Сразу после турнира он вернется домой – в Росарио Сентраль.

Кто тренер?

Некий Бруну Лажи. Ему 49 лет, и это уже второй срок тренера на "Да Луж". При этом в Вулверхэмптоне и Ботафого Лажи какого-то успеха не достиг, и в целом он не звезда.

Para além das defesas, Trubin acrescenta muita qualidade na construção do Benfica. A forma calma como decide as suas ações permitem chamar os adversários a si e soltar no momento certo. O seu jogo de pés tem sido importante para a equipa.pic.twitter.com/yNRoNXTUtq — Filósofo De Jogo (@FilosofoJogo) February 5, 2024

На кого обратить внимание?

На Анатолия Трубина, конечно же! Экс-вратарь Шахтера будет одним из немногих украинцев на КЧМ, так что это нельзя пропустить.

Прогнозируемый состав

Трубин – Говея, Антониу Силва, Отаменди, Каррерас – Эурснес, Флорентину Луиш, Кокчу – Ди Мария, Павлидис, Актюркоглу

Бока Хуниорс

Что за команда?

Некогда грозная Бока переживает кризис. "Генуэзцы" выбыли из аргентинской Апертуры в четвертьфинале, а в Копа Либертадорес вообще опозорились – не прошли в групповой раунд, проиграв перуанскому Альянсу Лима.

Делами Боки рулит ее легенда Хуан Роман Рикельме, и в апреле после 1:2 в Суперклассико с Ривер Плейт у него не было выбора – пришлось увольнять с поста тренера своего товарища Фернандо Гаго.

При этом одной лишь сменой тренера проблему не решить. Бока слишком старая, слишком неуклюжая. Эдинсон Кавани, Серхио Ромеро, Маркос Рохо, Луис Адвинкула, баск Андер Эррера – все это люди из прошлого. А вот молодых звездочек, которые бы сияли на всю Аргентину, в команде сейчас почти нет.

Кто тренер?

69-летний ветеран Мигель Анхель Руссо, это уже третье его пришествие в Бока Хуниорс.

В целом карьера Руссо не о больших достижениях, но была одна знаменитая победа – это Копа Либертадорес-2007 как раз с Бокой, где тогда играли Рикельме, Паласио, Банега и Палермо. Классная была команда.

На кого обратить внимание?

На Милтона Дельгадо. 19-летний хавбек обладает темпом, техникой и работоспособностью в полузащите. Если кто-то и способен вывести Боку из-под прессинга Баварии и Бенфики, то это он.

Прогнозируемый состав

Марчесин – Лаутаро Бланко, Фигаль, Айртон Коста, Адвинкула – Паласиос, Эррера, Дельгадо – Зенон, Мереньель, Агирре

Окленд Сити

Что за команда?

Гигант Океании. Именно Окленд выиграл 13 из 22 розыгрышей Лиги чемпионов ОФК – в том числе и четыре последних подряд.

У Окленд Сити есть могущественный сосед ФК Окленд, играющий в австралийской А-Лиге. Так вот, это разные уровни. ФК Окленд – базовый клуб сборной, тогда как "Горожане" играют в скромной лиге Новой Зеландии, на их матчах собирается по 2-3 тысячи зрителей. Болеет за них преимущественно балканская диаспора.

Само собой, это один из самых слабых клубов на КЧМ. Transfermarkt оценивает стоимость всего состава Окленда всего в 5,2 млн евро. Для контекста, у Ворсклы, которая вылетела из УПЛ, – 8,2 млн. Вот где-то на эти деньги они и играют.

Кто тренер?

Перед КЧМ новозеландцев возглавил Иван Вицелич, который полжизни провел в этом клубе. Он знает Окленд лучше всех, но мы ничего не знаем о нем.

На кого обратить внимание?

На Дилана Маникума. Его сложно будет с кем-то спутать из-за прически, а известен этот нападающий тем, что является капитаном футзальной сборной Новой Зеландии, действующим MVP Лиги чемпионов ОФК и до недавних пор подрабатывал на стройке!

73 New Zealand caps... in futsal!



Get to know @AucklandCity_FC's Dylan Manickum, set for his third FIFA tournament in three years. 🇳🇿⤵️ — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) April 2, 2025

Прогнозируемый состав

Трейси – Грей, Митчелл, Белл, Лобо – Дламини, Илич, Гаррига, Ю – Зеб, БиванГруппа D

Фламенго

Что за команда?

Объективно самая сильная и богатая сейчас в Латинской Америке. Фламенго лидирует в Бразилейрао, у него больше всего забитых и меньше всего пропущенных голов.

За "Менгао" играют пять игроков сборной Бразилии (Алекс Сандро, Данило, Уэсли, Жерсон и Лео Ортис) и два игрока уругвайской Селесте (Арраскаэта и Де Ла Крус). Ко всему прочему перед КЧМ Фламенго переманил чемпиона Европы-2020 в составе Италии Жоржиньо.

Фанаты Фламенго прямо пишут, что их клуб – единственный неевропейский, способный бросить вызов Старому свету. Может, это и так, но Филипе Луис призывает всех к спокойствию: "Финал Лиги чемпионов показал нам, что уровень очень высокий. Иногда казалось, что это какой-то другой вид спорта".

Кто тренер?

Вот собственно Филипе Луис, экс-фулбек Челси и Атлетико, сейчас тренирует Фламенго. В Бразилии пишут, что у потомка польских мигрантов большое будущее.

Первое, что бросается в глаза в стиле Луиса, – четкая организация футбола. Это не карнавал и не Копакабана. Сразу видно, что человек половину карьеры провел у Диего Симеоне.

На кого обратить внимание?

Жерсон играл в неплохой футбол в Италии и Франции, однако его все время тянуло домой. Не зря! Сейчас на этом центрхаве построена вся полузащита Фламенго – он и отбирает, и атаку начинает, а изредка и забить может. Такой Джеррард местного разлива.

Прогнозируемый состав

Росси – Весли, Данило, Лео Ортис, Алекс Сандро – Пульгар, де Арраскаэта, Жерсон, Де Ла Крус – Бруно Энрике, Педро

Эсперанс

Что за команда?

Лучшая в Тунисе (34 чемпионства) и одна из сильнейших в Африке (4 победы в ЛЧ при 9 финалах).

В переводе "Эсперанс" означает "Надежда" – это отсылка к колониальному прошлому Африки. В то время они были символом сопротивления, и именно поэтому сейчас у Эсперанса целых 3 млн болельщиков.

"Эсперанс может конкурировать с клубами французской Лиги 1. За него играет основа тунисской национальной сборной, и он имеет культуру побеждать", – говорит экс-футболист, а ныне эксперт Антар Яхья. Возможно, он преувеличивает, но есть и очевидный факт – благодаря Эсперансу значительно меньше тунисцев уезжает за границу, чем это происходит в Алжире или Марокко.

Кто тренер?

52-летний Махер Канзари тренирует по всей Африке с 2006 года, а Эсперанс возглавил в марте и сразу выиграл с ним чемпионат. Кажется, у него получается.

На кого обратить внимание?

33-летний Юсеф Белаили вроде бы и неплохо играл во Франции за Анже, Брест, Аяччо, однако, как и Жерсона, его все время тянуло домой. Только в Тунисе он счастлив и, например, в прошлом сезоне выдал 19+16 в 35 матчах.

Прогнозируемый состав

Бен Саид – Бен Али, Тугаи, Джеласси, Бен Гамида – Геничи, Огбелу, Джебали – Белаили, Родриго Родригес, Сассе

Челси

Что за команда?

Та самая, где должен был выступать 70-миллионный Михаил Мудрик, если бы не сдал положительный тест на допинг.

Теперь Мудрик не играет, и партнеры отдуваются сами. Получается хорошо – Челси в доминирующем стиле выиграл Лигу конференций, а в АПЛ вошел в ТОП-4, имея самый молодой состав среди всех грандов. Бывало даже, что средний возраст "Аристократов" не дотягивал до 23 лет.

Традиционно для себя владелец Челси Тодд Боэли не экономит – перед КЧМ клуб усилил центрфорвард Лиам Дилэп, который феерил в Ипсвиче. Если же выбирать слабое место синих, то кроме опыта это позиция вратаря. Что Роберт Санчес, что Филипп Йоргенсен не обладают стабильностью.

Кто тренер?

Энцо Мареска набрался опыта в структуре Манчестер Сити, много учился у Гвардиолы, вернул Лестер в АПЛ и всего за год сбалансировал очень разношерстный Челси. Кажется, у него задатки топ-тренера.

На кого обратить внимание?

На Лиама Дилэпа.

Кто не в курсе, он сын легенды Сток Сити Рори Дилэпа, который просто гениально выполнял ауты. Кажется, Лиам – именно тот нападающий, который сможет гарантировать Челси голы, на что не способен Николас Джексон.

Прогнозируемый состав

Санчес – Джеймс, Чалоба, Колуилл, Кукурелья – Энцо Фернандес, Кайседо – Нету, Палмер, Мадуэке – Дилэп

ФК Лос-Анджелес

Что за команда?

Вообще в этом слоте должен был быть мексиканский Леон, но его сняли с соревнований, поскольку у него тот же владелец, что и у другого участника – Пачуки. ФИФА решила, что это слишком.

ФК Лос-Анджелес, прежде всего, не надо путать с Лос-Анджелес Гэлакси – на самом деле они конкуренты, между ними ожесточенное дерби.

Как и положено в таком городе, за ФК Лос-Анджелес играют звезды – Юго Льорис и Оливье Жиру. Что касается костяка, то он максимально многонационален – здесь ребята из Сальвадора и Гватемалы, Норвегии и Люксембурга. Ну, и нам есть на кого посмотреть – это Артем Смоляков, экс-защитник Ингульца и Полесья. Он в Городе Ангелов с февраля, в основном выходит на замены и уже забил гол в МЛС.

Кто тренер?

С 2022 года ФК Лос-Анджелес тренирует Стив Черундоло – когда-то основной правый бек сборной США. Гораздо более звездный у клуба акционер – сам Меджик Джонсон, легенда баскетбола.

На кого обратить внимание?

Конечно же, на Смолякова! Парню 22 года, он воспитывался в школе Днепра, и Лос-Анджелес не пожалел за него 2 млн евро. Интересно же.

Вообще Артем может играть центрального защитника, но чаще выходит слева в обороне. Сейчас основной у калифорнийцев там Райан Холлингсхед, но ему уже 34 года. Шансы у украинца должны появиться уже скоро.

Прогнозируемый состав

Льорис – Паленсия, Лонг, Сегура, Голлингсхед – Игор Жезус, Тилман, Дельгадо – Ордас, Жиру, Буанга