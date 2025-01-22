Пуля от наркокартеля, лучший вратарь мундиаля и колыбель Игуаина: соперник Шахтера историчнее, чем кажется

Conte-Verde

В те времена футбол был любительским, платили за него копейки, поэтому игроки работали на "настоящих" работах тоже.

В Бретани, а конкретно в Бресте, с этим просто – здесь большой порт, корабли.

Отец брал Алекса Тепо с собой в море с 15 лет – Тулон, Тунис, Рошфор; все Средиземноморье увидел раньше, чем закончил школу.

В 1930-м Тепо успокаивал даже тренеров на борту Conte-Verde – судна, на котором Франция и Жюль Риме отправились в Уругвай на первый в истории чемпионат мира. Хотя Жюль его придумал, он сам сомневался – не сорвется ли все в последний момент?

Тепо начал играть в Бресте, но быстро стал известным и переехал в Ред Стар из Парижа.

Когда матчей не было – помогал таможенному инспектору, у которого ради Уругвая взял двухмесячный отпуск за свой счет.

Видимо, что-то чувствовал.

Алекс Тепо в команді Бреста (третій зліва в верхньому ряду), letelegramme.fr

Хотя играл Алекс без перчаток, голыми руками, однако выручил своих десятки раз, шел в самые страшные стыки. Как-то с Мексикой нападающий так врезал ему по голове, что Тепо потерял сознание на час – и ничего, без претензий.

Уругвай полюбил его за ту храбрость и единственным из европейцев включил в символическую сборную ЧМ.

Ну, а Франция зауважала – да так, что после войны доверила тренировать поколение Фонтена, Копа и Пьянтони, которое с Тепо засияло на ЧМ-1958 даже несмотря на то, что тот дальше работал на таможне. Серьезно – в 60-х дослужился там до главного инспектора, раскрыл пару мошеннических схем.

Такой была первая легенда Бреста – выдающейся со всех сторон.

Год назад в городе о нем открыли большую выставку, ее организатор Клод Андре уверяет: "В Южной Америке все помнят Алекса, особенно в Уругвае. Вот и нам надо".

Алекс Тепо на ЧС-1930, saintmalosecret.fr

Не самый уродливый город

Во времена Тепо профессионального клуба в Бресте еще не было – он появился в 1958-м.

Ну, а впервые о чем-то большом в Бретани задумались в 80-х – это президент Франсуа Ивинек заручился деньгами сети супермаркетов Leclerc и решил, что он станет бретонским Тапи.

Сразу после ЧМ-1986 Ивинек привез на Франсис Ле Бле автора гола в финале мундиаля Хосе Луиса Брауна, а также мегаталантливого Жулио Сезара, который впоследствии сделал имя в Ювентусе и Боруссии.

"Хорхе Игуаина нам тогда предложил агент. Он не играл за сборную, не был таким громким трансфером, как Браун", – говорит тренер Бернар Малигорн. "Но хотя он не был звездой, но все же выступал за Бока Хуниорс. Это не ничего".

Уже на первой тренировке Игуаин показал, что умеет – у нескольких игроков были синяки, один пошел к врачам.

La même semaine Jorge HIGUAIN (le père de Gonzalo) annonce qu'il se voit mal rester à Brest. Il aura raison... pic.twitter.com/oVtCSPKvb2 — Old School Panini (@OldSchoolPanini) November 4, 2014

"На поле он был убийцей, как сын, но совсем другого плана. Он был центральным защитником с деревянными бедрами", – смеется Малигорн.

А еще вспоминает, что Хорхе идеально адаптировался в Бретани – быстро выучил язык, заиграл в петанк, выходные проводил с командой на побережье у знакомых рыбаков, где они запивали вином свежие устрицы.

Вся команда приветствовала Игуаина, когда в роддоме Бреста его жена родила сына – Гонсало.

"Ну что тут скажешь... Не самый красивый город в мире, но и не самый уродливый", – говорила потом суперзвезда. "Больше всего там нравились люди - не завистливые, незлые. Там тем чувствуешь себя в безопасности".

Раймон Доменек дважды вызывал Гонсало – в 2006-м в сборную Франции и в 2016-м в неофициальную команду Бретани. Оба раза ответа не последовало.

🎂 Hoy cumple 67 años Jorge Higuaín, defensor de River entre 1988 y 1992.



🏆 El Pipa disputó 151 partidos, convirtió 9 goles y ganó 2 títulos en el Millonario. pic.twitter.com/STS65Vuqky — La Máquina River (@MaquinaRiver) June 9, 2023

Пуля в конверте

Ивинек старался, но клуб лихорадило. В 1987-ом они были 8-ми в Лиге 1, в 1988-ом – уже выбыли в Лигу 2.

Отчасти виной тому трансфер Роберто Кабаньяса – за целых 350 тысяч долларов, вот только игрока нигде не было.

Август – нет. Сентябрь – нет. Октябрь – тоже нет.

3 ноября 1987-го Ивинек поехал за Кабаньясом сам, потому что слишком плохо знал ситуацию. Америка Кали была не просто клубом – ею управлял крупнейший за океаном наркокартель, пустивший глубокие корни во власть, поэтому уже 4 декабря француза обвинили в мошенничестве и упекли в тюрьму.

"Ивинек был романтиком и увлекся тем, что Кабаньяс играл в Нью-Йорк Космос, как Пеле, и все такое", – качает головой Малигорн.

Это еще хорошо, что обошлось без жертв.

Un hommage à François Yvinec est rendu par les supporters présents au Moustoir. #FCLSB29 pic.twitter.com/hX2r612jXI — Brest On Air 🇪🇺 (@BrestOnAir) November 7, 2021

Франсуа привезли в дом, который напоминал крепость – кругом боевики, пулеметы, гранатометы. Внутри ждали братья Мигель и Гилберто Родригесы – лидеры картеля Кали. На заверения француза, что сделка заключена, они сказали, что ничего не подписывали.

Посредник Марсело Опен, который тоже был там, испугался: "Я сказал Ивинеку, что надо идти, но он упирался, хотел еще спорить. Он не понимал, кто перед ним, и воспринимал это как приключение".

От последствий Ивинека спас Жак Ширак, бывший тогда премьером. Когда ему доложили о ситуации, он передал колумбийцам, что в случае невыезда Франсуа, ни один их гонщик не выступит на Тур де Франс. Для картеля это был удар – они возлагали большую надежду на свою велокоманду.

Так вот Ивинека вернули – без документов, под чужим именем да еще и транзитом через Венесуэлу.

Кабаньяса тоже отпустили, но чуть позже, – и он забил за Брест более 40 голов, вернул его в элиту в 1989-м.

L'annonce de la mort de François Yvinec résonne comme la perte de quelqu'un de notre famille.

Lui, le père du Brest Armorique, celui qui a procuré tant de rêve au peuple brestois, je l'ai pourtant détesté durant quelques années. J'avais 10 ans quand le FCBA a été exécuté. pic.twitter.com/l1HX4l3lsM — Martial Goarnisson (@Martial_G_) November 4, 2021

Ну, и еще Опену тогда же пришло странное письмо – в нем пуля 9 мм и приписка: "Всегда ждем вас снова".

Ликвидация

То ли эта пуля, то ли разрыв с Leclerc так повлияли на Ивинека, но в начале 90-х латиноамериканцы в Бресте стали историей. Теперь клуб надеялся на своих.

Было на кого, надо сказать.

Венсан Герен, Патрик Коллетер, Поль Ле Гуэн потом приносили трофеи ПСЖ. Из Меца на Франсис Ле Бле переехал перспективный Бернар Лама. В молодежке созревали Стефан Гиварш и Клод Макелеле.

Впоследствии Ивинек говорил, что этой команде не хватило 2-3 года, чтобы порвать всю Лигу 1.

Давид Жинола, который тоже был там, с тезисом соглашается:

"В 1990-м мы с ФК Париж дошли до финала Кубка, но вылетели из Лиги 1. Я почувствовал потребность изменить все, найти себя настоящего. И тут на меня вышли Ивинек и Славо Муслин – я и согласился. Ивинек – очень страстный человек, влюбленный в Брест. Но так нельзя вести бизнес..."

В итоге Жинола в Бретани перезагрузился, заиграл в сборной Франции; наелся, как сам говорит, самых вкусных лобстеров на свете.

Ну, и еще проявился как лидер во время ликвидации клуба в 1991-м.

Суть такова, что Ивинек окончательно обанкротился и отдал Брест малоизвестному инвестору, который не платил игрокам зарплат, но захотел нажиться на их распродаже. Лига была не против, а вот Жинола возглавил игроков, которые сказали "нет".

"Это был один год, а добавил будто десять лет зрелости. Я тренировал детей в учебном центре, был капитаном команды, хотя был еще совсем молодым".

В итоге суд 6 декабря 1991-го ликвидировал клуб, игроков отпустили бесплатно, нечистоплотные владельцы не получили ничего. Новым Брестом стала молодежная команда, выступавшая в любителях – ее от старых долгов освободили. Жинола уже вскоре перешел в ПСЖ, Ивинек – сбежал в Испанию, откуда еще долго жаловался:

"Из меня лепят мошенника, но у меня же нет ничего. Кондитерская – и та обанкротилась. Десять лет я только отдавал, отказывался от всех взяток. Я – честный человек".

Хулиган

Так вот Брест вернулся в болото, где и существовал до 80-х. О клубе забыли.

"Это был 2003 год, мы играли в Насьонале, 3-м дивизионе. К нам пришел новичок, вингер. В начале у него были проблемы с тренером Альбером Рюстом, но он был другим, больше всех нас", – рассказывает Оливье Ориак.

Вы скажете – эй, а как Франк Рибери вообще сюда попал, да еще и в 21 год?

А все потому, что неуравновешен был.

Посылал тренеров налево и направо – так и выгнали из школы Лилля. Параллельно Франк рано женился, принял ислам, работал на стройках, еще и говорил непонятно – на блатном диалекте "шти", как все работяги в Булонь-сюр-Мер.

В Бресте тренеры немедленно "познакомились" с Рибери, когда тот закрыл их в раздевалке и не выпускал, смеясь под дверью.

Но вместе с тем, как он играл!

"На тренировках мы пытались отобрать у него мяч, но он обходил нас, как фишки. Никогда у нас это не удавалось. Мы все не понимали, что он делает в Насьонале", – говорил одноклубник Кристоф Форест, а президент Бреста Мишель Жестен честно признавал: "Я такого никогда у нас не видел. Ни до, ни после".

Решающим для Рибери стал матч 1/8 финала Кубка против Нанта – никаких шансов для Пиратов, которые логично проиграли 0:4, но после игры все говорили лишь о Франке:

"Я бегал так, будто пытался спасти свою жизнь. Я провел суперматч. Уже через 2 недели мне пришло несколько предложений из клубов Лиги 1".

Он тогда выбрал Мец – поближе к родным краям.

Но перед трансфером Франк вывел Брест в Лигу 2, завершив сезон с 23 ассистами в Насьонале. Этот его рекорд до сих пор не побит.

Ориак, впоследствии возглавивший команду Пиратов U17, уверяет – в Бресте болели за Рибери в Марселе, Баварии, Фиорентине. Его появление вдохновило их; напомнило городу, как можно играть в футбол и где сам Брест играл раньше.

Il y a 15 ans, ⁦le @SB29⁩ retrouvait le niveau pro en remontant en L2 avec un certain... Franck #Ribéry ! (Photo trouvée au bar Le Penalty à Brest) #SB #SB29SRFC pic.twitter.com/R07ipNbqbk — Franck Le Dorze (@franckledorze) September 14, 2019

После Рибери в Насьональ они больше не опускались.

Уже в 2010-ом Пираты вернулись в элиту – впервые за 19 лет. В 2024-ом Брест сыграл в Лиге чемпионов – впервые в истории.

В нынешнем составе нет талантов, достойных сборной мундиаля, но они боевиты, объединены, работают как один организм. Это выручает против индивидуально более мастеровитых оппонентов, как и очень громкая торсида, страшно гордящаяся всем, что вы здесь прочитали. Их Брест не однодневка какая-то, а клуб с историей! За такой и горло сорвать не грех – как когда-то их родители, когда забивал Жинола.