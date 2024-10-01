Хоффенхайм – Динамо: онлайн-трансляция

Киевское Динамо встретится с немецким Гоффенхаймом во втором матче основного этапа Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок состоится в четверг, 3 октября, на стадионе "ПреЗеро Арена" в городе Зинсхайм. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по Киеву.

Определились стартовые составы команд:

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Ванат.

Гоффенгайм: Бауманн – Акпогума, Штах, Нсоки, Бишоф, Гриллич, Жандре, Прасс, Крамарич, Гложек, Мерштедт.

Отметим, что команды впервые встретятся в очном противостоянии. В Лиге Европы Динамо уже сыграло один матч против итальянского Лацио. Этот поединок завершился разгромным поражением (0:3).

Кроме Гоффенгайма, киевляне также встретятся с Ромой, венгерским Ференцварошем, испанским Реалом Сосьедад, турецким Галатасараем, чешской Викторией Пльзень и латвийским РФШ.

Немецкая команда в первом туре ЛЕ встретилась с датским Миттьюлланном. Этот матч завершился вничью (1:1).