Динамо Киев – Ференцварош: ОНЛАЙН

Киевское Динамо проводит матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы сезона-2024/25 против венгерского Ференцвароша.

Встреча проходит на арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.

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Динамо: Бущан, Дубинчак, Михавко, Беловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский (К), Волошин, Кабаев, Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Овчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко, Рубчинский, Малыш, Герреро, Брагару.

Ференцварош: Дибуш, Рамирес, Гартенманн, Сиссе, Макрецкис, Абу Фани, Ромменс, Траоре, Захариассен, Кади, Варга.

Запасные: Салданья, Бен Ромдан, Ботка, Варга, Грубер, Каян, Маига, Мисиджан, Ори, Салай, Тот, Чивич.

После трех игр у подопечных Александра Шовковского есть 0 зачетных очков в активе. Ференцварош получил одну победу и расположился на 23 позиции турнирной таблицы.