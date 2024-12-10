Шахтер – Бавария 1:5. Как немецкая машина переехала "горняков"

Донецкий Шахтер сыграла с Баварией в рамках шестого раунда основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
Встреча состоялась на немецкой "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене.
Составь команд
Шахтер: Ризнык – Грамм, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон (Крисков, 46), Кевин (Эгиналду, 77), Судаков, Бондаренко (Педриньо, 77), Зубков, Сикан (Траоре, 46).
Бавария: Перец – Геррейра (Боэ, 65), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане (Тель, 65), Олисе, Мусиала, Мюллер.
Матч завершен! Бавария громит Шахтер и увеличивает свои шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ.
90'
Гол! Олиссе оформляет дубль! Протянул вингер мяч и пробил мимо Ризныка.
90'
4 минуты добавил арбитр к основному времени!
90'
Эгиналду и Педриньо решились на удар издалека, но вратарь спокойно разобрался с ситуацией.
88'
Три замены от Компани: вместо Мюллера, Лаймера и Ким Мин Дже на поле вышли Ибрагимович, Азну и Дайер.
87'
Гол! Мусиала доводит счет до разгромного! Подобрал немец мяч в штрафной и добавил в голевой пас и взятие ворот.
85'
Киммих выполнял угловой, но защитники выбивают мяч подальше.
83'
Еще одна замена от Шахтера: вместо Зубкова на поле вышел Невертон.
82'
Также "горчичником" наказал Горецкий арбитр за активные споры с арбитром.
80'
Траоре получил желтую карточку за грубую игру, слишком активно прессинговал форвард соперника.
78'
Двойная замена от Пушича: вместо Бондаренко и Судакова на поле появились Педринью и Невертон.
76'
Тель выполнил подачу с фланга, никто из партнеров не отозвался на эту передачу.
74'
У Бое был шанс отметиться, однако не сумел обыграть Ризныка 1 в 1.
72'
Зубков сместился в центр и пробивал, но Перец потянул этот удар.
70'
Гол! Ризнык угадал направление удара, но Олисе слишком сильно пробил и украинский вратарь не сумел дотянуться до мяча.
68'
Пенальти в ворота Шахтера! Грамм сбил соперника прямо на линии штрафной.
66'
Забивает Бавария, однако арбитр принял решение отменить этот гол из-за фол против Ризныка.
64'
Двойная замена в составе Баварии: вместо Геррейро и Сане на поле вышли Бое и Тель.
62'
Олисе пытался найти поперечную передачу, но никого из партнеров этот пас не нашел.
60'
Лаймер в центре поля нарушил правила, штрафные фиксирует арбитр.
58'
Горецкий отважился на дальний удар, Ризнык без проблем парировал удар.
56'
Сане выполнял удар со стандарта, мяч в стенку попал.
55'
Крыськив перед воротами Шахтера цеплял Киммиха, за что получил желтую карточку.
53'
Бавария контролирует мяч и не торопится атаковать.
51'
Олисе пытался с фланга прострелить, защитники выбивают мяч.
49'
Мюллер спасает Баварию, заблокировав удар от Бондаря с близкой позиции.
48'
Траоре с разворота пробивал, мяч пошел на угловой.
47'
Двойная замена в составе Шахтера: вместо Марлона и Сикана на поле вышли Криськив и Сикан.
Первая половина игры завершается! Бавария после пропущенного гола сумела отыграться и даже выйти вперед!
45'
Гол! Не убиваешь ты – забивают тебе! Бавария выходит вперед! Мусиала в штрафной площадке классно разобрался и отдал точную передачу на пробившему мимо вратаря Мюллера.
43'
Опасная контратака в Шахтере, Кевин прострелил на Судакова, который в прикосновение пробил мимо ворот.
39'
Бавария классно комбинировала и Сане на ударной позиции оказался, но удар Лероя оказался неудачным.
36'
Горецкий наносил теперь мощный удар, защитник заблокировал удар.
33'
Олисе наносил удар опасный после того, как обошел защитника Шахтера, но мяч прошел на перекладине.
31'
Упамекано слишком активно прессинговал в центре поля и нарушил правила.
29'
Мяч попал в руку Лаймеру в штрафной, арбитр зафиксировал фол.
26'
Зарабатывает Бавария штрафной в центре, готовятся мюнхенцы к исполнению этого стандарта.
24'
Упамекано классно обворовал Зубкова и прорвался поближе к воротам Шахтера, но его разрезной пас на Сане не прошел.
22'
Конопля хорошо сыграл с Мусиалой в отборе, Ризнык начнет атаку Шахтера.
20'
Ушла подача с корнера, однако здесь Мусиала не попал по мячу с лета.
19'
Мусиала мощно пробивал по воротам, мяч от ноги Бондаря пошел на угловой.
17'
Олисе исполнял угловой, однако "горняки" удачно отразились.
15'
Матвиенко выполнял заброс на Сикана, но Перец вышел вовремя из ворот и выбил мяч в аут.
13'
Судаков нанес удар из-за пределов штрафной, мяч мимо ворот прошел.
11'
Гол! Бавария сравнивает счет! Лаймер получил мяч в штрафной и мощно пробил в ближний угол, Ризнык не сумел спасти "горняков".
8'
Сане грубый подкат выполнил в центре поля, желтая карточка для немца
6'
Мусиала неудачно принял мяч в штрафной площадке и упустил прекрасную возможность для удара.
5'
ГООООООООООООЛ! Шахтер выходит вперед! Зубков отдал отличную разрезную на Кевина, пробившего мимо Переца, заменяющего травмированного Ноера.
3'
Мусиала простреливал в штрафную, но защитники отбиваются.
Раздается гимн Лиги чемпионов
Смотреть игру можно на медиасервисе MEGOGO.
После 5 игр в ЛЧ "горняки" набрали 4 зачетных пункта и находятся на 26 позиции турнирной таблицы. Бавария имеет 9 баллов и занимает 13 место.