Разбитая голова судьи и техническое поражение: вспоминаем первую встречу Динамо с Ромой

15 сентября 2004 года на "Стадио Олимпико" в Риме состоялась встреча между местной Ромой и киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Этот матч вошел в историю не только из-за результата, но и из-за инцидента, который стал одним из крупнейших футбольных скандалов того времени.

Первый тайм начался довольно ровно, обе команды демонстрировали напряженную борьбу, но именно Динамо удалось первыми поразить ворота соперника. На 27-й минуте Горан Гавранчич воспользовался своей возможностью и открыл счет в матче, забив ударом со штрафного.

К сожалению, игра была прервана на 45-й минуте из-за драматического инцидента. Болельщик Ром бросил тяжелую зажигалку на поле, попавшую в голову главного арбитра матча Андерса Фриска. Судья получил травму, его лицо сильно кровоточило, и он больше не мог продолжать эту встречу.

Getty Images

Данный инцидент имел тяжелые последствия для римлян. УЕФА начала расследование и быстро приняла решение: присудить Роми техническое поражение со счетом 0:3 из-за недисциплинированного поведения болельщиков. Кроме того, итальянский клуб получил серьезные дисциплинарные санкции – два матча без зрителей на домашнем стадионе.

Getty Images

Для Динамо это решение принесло не только три важных очка, но и моральную победу, ведь киевляне смогли показать сильную игру даже на выезде. Это была одна из многих ярких страниц в истории клуба на международной арене.

Отметим, что в том розыгрыше Лиги чемпионов римляне заняли последнее место в группе, имея лишь одно очко в активе. Зато украинский клуб занял третье место с 10 баллами, пропустив вперед Байер и Реал, в активе которых было по 11 очков.

Рома – Динамо 0:3

Голы: Гавранчич (29).

Рома: Пелиццоли, Пануччи, Де Росси, Мексес, Феррари, Монтелла, Тотти, Дакур, Аквилани, Куфре, Манчини.

Динамо: Шовковский, Леко, Де Соуза, Саблич, Ринкон, Джиоане, Гусев, Верпаковскис, Эль-Каддури, Гавранчич, Атанда.

Предупреждение: Франческо Тотти (45) – Марис Верпаковскис (31).

Удаление: Мексес (45+3).