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Разбитая голова судьи и техническое поражение: вспоминаем первую встречу Динамо с Ромой

Богдан Войченко — 24 октября, 11:40
Getty Images
Разбитая голова судьи и техническое поражение: вспоминаем первую встречу Динамо с Ромой

15 сентября 2004 года на "Стадио Олимпико" в Риме состоялась встреча между местной Ромой и киевским Динамо в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Этот матч вошел в историю не только из-за результата, но и из-за инцидента, который стал одним из крупнейших футбольных скандалов того времени.

Первый тайм начался довольно ровно, обе команды демонстрировали напряженную борьбу, но именно Динамо удалось первыми поразить ворота соперника. На 27-й минуте Горан Гавранчич воспользовался своей возможностью и открыл счет в матче, забив ударом со штрафного.

К сожалению, игра была прервана на 45-й минуте из-за драматического инцидента. Болельщик Ром бросил тяжелую зажигалку на поле, попавшую в голову главного арбитра матча Андерса Фриска. Судья получил травму, его лицо сильно кровоточило, и он больше не мог продолжать эту встречу.

Getty Images

Данный инцидент имел тяжелые последствия для римлян. УЕФА начала расследование и быстро приняла решение: присудить Роми техническое поражение со счетом 0:3 из-за недисциплинированного поведения болельщиков. Кроме того, итальянский клуб получил серьезные дисциплинарные санкции два матча без зрителей на домашнем стадионе.

Getty Images

Для Динамо это решение принесло не только три важных очка, но и моральную победу, ведь киевляне смогли показать сильную игру даже на выезде. Это была одна из многих ярких страниц в истории клуба на международной арене.

Отметим, что в том розыгрыше Лиги чемпионов римляне заняли последнее место в группе, имея лишь одно очко в активе. Зато украинский клуб занял третье место с 10 баллами, пропустив вперед Байер и Реал, в активе которых было по 11 очков.

Рома Динамо 0:3

Голы: Гавранчич (29).

Рома: Пелиццоли, Пануччи, Де Росси, Мексес, Феррари, Монтелла, Тотти, Дакур, Аквилани, Куфре, Манчини.

Динамо: Шовковский, Леко, Де Соуза, Саблич, Ринкон, Джиоане, Гусев, Верпаковскис, Эль-Каддури, Гавранчич, Атанда.

Предупреждение: Франческо Тотти (45) – Марис Верпаковскис (31).

Удаление: Мексес (45+3).

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