Скандал в УПЛ: комментатор раскритиковал Шовковского за русский язык во время матча с Оболонью

Скандальная ситуация произошла во время матча 25-го тура УПЛ между Динамо и Оболонью (3:0). Комментатор Роман Бебех публично пристыдил Александра Шовковского.

На последних минутах игры тренер киевлян обратился к одному из футболистов на русском языке, что не пропустил мимо себя Бебех.

"Ну и снова, уважаемые, русский язык от наших тренеров. Я понимаю, что все это с пылу с жару, в борьбе, но это публичное место, это не где-то на кухне или дома. Я думаю, если Контрольно-дисциплинарный комитет будет штрафовать тренеров за русский язык, в следующий раз они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт важен, спорт – пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях – это пропаганда гимна. Думаю, что стоит обращать внимание на это, всем нам, не только комментатору матча", – сказал комментатор.

После матча с Оболонью Шовковский прокомментировал игру своих футболистов, раскритиковав их за действия на поле.

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Защитник киевлян Тарас Михавко, давая интервью, не упустил возможности подколоть Андрея Ярмоленко после скандала с фанатом.

Напомним, после 25 туров УПЛ Динамо занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав 63 балла.