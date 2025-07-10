Не почувствовали: Шахтер с невероятным Алиссоном деклассировал Ильвес в первом матче квалификации Лиги Европы

Сегодня, 10 июля, состоялся первый матч первого этапа квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий Шахтер без проблем обыграл финский Ильвес.

Поединок завершился со счетом 6:0.

"Горняки" со старта встречи захватили инициативу. Уже в дебюте игры команда создала несколько замечательных возможностей: Ефим Конопля пробил в перекладину, а Кауан Элиас из отличной позиции не попал в ворота.

Открыть счет подопечным Арды Турана удалось в середине первого тайма: отличился Алиссон. Он же приобщился и ко второму голу Шахтера, навесив с углового точно на голову Элиасу.

И тот же Алиссон на старте второго тайма довел счет до разгрома, разобравшись с защитником и выйдя один на один с голкипером соперника. Он мог забивать и в третий раз, но вратарь парировал удар. Правда, на добивании прекрасно сыграл Кевин – 4:0.

Пятый гол также не обошелся без участия Алиссона. На этот раз он отдал передачу на Педриньо, а тот невероятно пробил в ближний угол. А через три минуты Невертон забил и шестой гол Шахтера.

Ильвес же совершенно не впечатлил в игре в атаке. За весь матч команда почти не создала моментов. Единственная опасность началась в середине второго тайма, когда Шахтер уже ослабил давление и позволил сопернику провести несколько атак. Да и те моменты не завершились ударами в створ ворот.

Лига Европы 2025/26 – квалификация

1 этап, первый матч

10 июля

Шахтер (Украина) – Ильвес (Финляндия) 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 26 Алиссон, 2:0 – 43 Элиас, 3:0 – 48 Алиссон, 4:0 – 74 Кевин, 5:0 – 87 Педриньо, 6:0 – 90 Невертон

Шахтер: Ризнык, Конопля (Тобиас 72), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес (Назарина 85), Алиссон, Бондаренко (Педриньо 58), Судаков (Очеретько 58), Кевин, Элиас (Невертон 72)

Ильвес: Виртанен, Мяенпяа, Вяйсянен, Рале, Валлиус (Улунду 63), Попович, Ветели (Ала-Мюллюмяки 78), Юккола, Содербек, Риски (Хютонен 78), Степин (Канга 63)

Ответный матч запланирован на 17 июля. Победитель двухматчевого противостояния получит шанс сыграть во втором раунде квалификации против турецкого Бешикташа.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 киевское Динамо стало чемпионом Украины, добыв 17-й титул в истории, а Шахтер завершил чемпионат на третьем месте - худший результат клуба за последние 29 лет.