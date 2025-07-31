Шахтер – Бешикташ: онлайн-трансляция

В четверг, 31 июля, донецкий Шахтер проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против турецкого Бешикташа.

Поединок состоится на городском стадионе им. Генрика Реймана в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Чемпион" проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча.

В первом матче команда Арды Турана одержала победу со счетом 4:2. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в третьем раунде квалификации против греческого Панатинаикоса.

Напомним, в первом квалификационном раунде Шахтер уверенно прошел финский Ильвес: в первом раунде "горняки" одержали победу со счетом 6:0, а во втором сыграли вничью 0:0.