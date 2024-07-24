Сборная Франции U-19 — сборная Украины U-19: анонс матча 1/2 финала Евро-2024

В четверг, 25 июля, состоится поединок 1/2 финала Евро-2024 (U-19), в котором сборной Украины будет противостоять национальная команда Франции. Встреча состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия) и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Франция U-19

Трехцветные выступали в группе В, где им противостояли Испания, Турция и Дания. В стартовом туре французы победили турков (2:1), дальше уверенно одолели датчан (4:2). Это позволило досрочно гарантировать выход в полуфинал, вопросом оставалось лишь итоговое место в квартете.

Францию в заключительном матче группового раунда с Испанией устраивала ничья, которой и удалось добиться — 2:2. Таким образом, французы получили путевку в плей-офф с первого места, набрав суммарно семь зачетных баллов.

Украина U-19

В двух первых матчах турнира команда Дмитрия Михайленко сыграла вничью. Сначала 0:0 с хозяином соревнований, Северной Ирландией, а затем с таким же счетом завершился поединок против Норвегии.

Для выхода в полуфинал нужно было обязательно побеждать Италию, досрочно обеспечившую себе первое место. "Сине-желтые" уступали по ходу встречи 1:2, однако благодаря голам Кревсуна и Пономаренко вырвали второе место, а вместе с ним путевку не только в плей-офф, но и на чемпионат мира 2025 (U-20).

К сожалению, в игре против Франции нашей команде придется обойтись без двух ключевых исполнителей — из-за перебора желтых карточек не сыграют Даниэль Ващенко и Матвей Пономаренко.

История встреч

Юношеские сборные Украины и Франции (U-19) встречались трижды в истории. На счету украинцев две победы с одинаковым счётом 2:1. Последняя встреча состоялась в июле 2018 года и завершилась в пользу "сине-желтых".

Ориентировочные составы

Украина U-19: Крапивцов — Огарков, Михавко, Гусев, Мельниченко, Обиная, Кревсун, Гаджиев, Синчук, Маткевич, Тутеров.

Где смотреть

Прямая трансляция запланирована на канале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах Суспільного. В другом полуфинале на пять часов раньше между собой сыграют сборные Италии и Испании.

Коэффициенты от Фавбет

Победа Франции U-19 — 1,74;

Ничья — 3,80;

Победа Украины U-19 — 4,70.

Прогноз Чемпиона

Победа Украины — 2:1.