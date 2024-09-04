История дня: в чем Шуховцев опередил Шовковского
Рейтинг старейших футболистов УПЛ возглавляет Владислав Гельзин, что провел свою последнюю игру за Олимпик в возрасте 42 лет 252 дней. Но учитывая, что он был президентом донецкого клуба, вряд ли стоит серьезно воспринимать это лидерство. Если бы не должность президента и владельца клуба, Гельзин вообще вряд ли выступал бы в УПЛ. Так что лидером рейтинга по спортивному принципу можно считать вратаря Игоря Шуховцева, сыгравшего за Металлист в 41 год и 10 месяцев.
Уроженец Одессы начинал в местном СКА еще в чемпионате СССР. Дальше были Нива Винница, после которой Игорь снова возвращался в Одессу, а затем снова ехал в Ниву. Дольше всего Шуховцев играл в Мариуполе (1997-2009), правда, с небольшими командировками в киевский Арсенал (2004) и Таврию (2005). В 2009 году Шуха, как называли Игоря партнеры по команде, перешел в Зарю. В Луганске он и завершил карьеру в 2011 году. Шуха, игравший под 99-м номером, перешел на тренерскую работу, почти год работал в тренерском штабе казахского Тобола. Но в ноябре 2012 получил предложение от Металлиста и возобновил игровую карьеру. Свой единственный матч за Металлист украинец провел 26 мая 2013, после чего почти три года возглавлял рейтинг.
На третьем месте — Александр Шовковский, который в течение 23 лет играл за киевское Динамо и свой последний матч провел в возрасте 41 года 259 дней. Шовковский является самым титулованным игроком этого рейтинга.
Четвертое место у Ивана Шария, сыгравшего за Ворсклу в 41 год и 5 месяцев. Нападающий успел поиграть за киевское и минское Динамо, Черноморец и Нистру, Ворсклу и запорожский Металлург и даже за болгарский Этир в 1989 году. После обретения Украиной независимости нападающий вернулся в родную Полтаву, где продемонстрировал великолепное спортивное долголетие.
5 место в рейтинге у защитника Ивана Бискупа, сыгравшего за тернопольскую Ниву в возрасте 40 лет и 10 месяцев. На профессиональном уровне Иван провел за Ниву 18 сезонов, сыграл 555 матчей и забил 51 гол, что является отличным показателем для защитника.
Олег Федюков последний матч за луцкую Волынь провел в 39 лет и 10 месяцев, что позволило защитнику занять шестое место рейтинга. Уроженец Николаева большую часть карьеры играл в Луцке (сыграл более 560 матчей), а в Кубке УЕФА успел поиграть за Днепр еще во времена СССР.
Александр Горяинов защищал ворота Металлиста в возрасте 39 лет и 4 месяца. Он на 7-й позиции в рейтинге. Защитник Александр Чижевский свой последний матч за Закарпатье провел в 38 лет 11 месяцев и у него 8 место. На 9 строчке — единственный в этом рейтинге легионер Тариэл Капанадзе, сыгравший за тернопольскую Ниву в 38 лет и 6 месяцев. В течение 6 сезонов (1996-2002) грузинский полузащитник выступал в Тернополе, а до этого — 3 сезона за шепетивский Темп (1993-95), в который его пригласили из Грузии.
На 10 месте рейтинга уроженец Львова Василий Леськив, сыгравший за Карпаты в возрасте 38 лет и 5 месяцев. Главными командами в игровой карьере Леськива стали Карпаты и ФК Львов.
Максим Розенко, Чемпион
|#
|Возраст
|Игрок
|Дата рождения
|Последний матч
|Клуб
|1
|42 года 253 дня
|Владислав Гельзин
|27 августа 1973
|8 мая 2016
|Олимпик Донецк
|2
|41 год 10 месяцев
|Игорь Шуховцев
|13 июля 1971
|26 мая 2013
|Металлист Харьков
|3
|41 год 259 дней
|Александр Шовковский
|2 января 1975
|18 сентября 2016
|Динамо Киев
|4
|41 год 5 месяцев
|Иван Шарий
|24 ноября 1957
|18 мая 1999
|Ворскла Полтава
|5
|40 лет 10 месяцев
|Игорь Епископ
|11 августа 1960 года
|10 июня 2001
|Нива Тернополь
|6
|39 лет 10 месяцев
|Олег Федюков
|13 декабря 1963
|9 ноября 2003 года
|Волынь Луцк
|7
|39 лет 4 месяца
|Александр Горяинов
|29 июня 1975
|9 ноября 2014
|Металлист Харьков
|8
|38 лет 11 месяцев
|Александр Чижевский
|27 мая 1971
|18 апреля 2010
|Закарпатье Ужгород
|9
|38 лет 6 месяцев
|Тариэл Капанадзе
|1 декабря 1962
|15 июня 2001
|Нива Тернополь
|10
|38 лет 5 месяцев
|Василий Лесков
|20 декабря 1963
|11 июня 2002
| Карпаты Львов