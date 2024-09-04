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История дня: в чем Шуховцев опередил Шовковского

Максим Розенко — 4 сентября, 09:00
Getty Images
История дня: в чем Шуховцев опередил Шовковского

Рейтинг старейших футболистов УПЛ возглавляет Владислав Гельзин, что провел свою последнюю игру за Олимпик в возрасте 42 лет 252 дней. Но учитывая, что он был президентом донецкого клуба, вряд ли стоит серьезно воспринимать это лидерство. Если бы не должность президента и владельца клуба, Гельзин вообще вряд ли выступал бы в УПЛ. Так что лидером рейтинга по спортивному принципу можно считать вратаря Игоря Шуховцева, сыгравшего за Металлист в 41 год и 10 месяцев.

Уроженец Одессы начинал в местном СКА еще в чемпионате СССР. Дальше были Нива Винница, после которой Игорь снова возвращался в Одессу, а затем снова ехал в Ниву. Дольше всего Шуховцев играл в Мариуполе (1997-2009), правда, с небольшими командировками в киевский Арсенал (2004) и Таврию (2005). В 2009 году Шуха, как называли Игоря партнеры по команде, перешел в Зарю. В Луганске он и завершил карьеру в 2011 году. Шуха, игравший под 99-м номером, перешел на тренерскую работу, почти год работал в тренерском штабе казахского Тобола. Но в ноябре 2012 получил предложение от Металлиста и возобновил игровую карьеру. Свой единственный матч за Металлист украинец провел 26 мая 2013, после чего почти три года возглавлял рейтинг.

На третьем месте — Александр Шовковский, который в течение 23 лет играл за киевское Динамо и свой последний матч провел в возрасте 41 года 259 дней. Шовковский является самым титулованным игроком этого рейтинга.

Четвертое место у Ивана Шария, сыгравшего за Ворсклу в 41 год и 5 месяцев. Нападающий успел поиграть за киевское и минское Динамо, Черноморец и Нистру, Ворсклу и запорожский Металлург и даже за болгарский Этир в 1989 году. После обретения Украиной независимости нападающий вернулся в родную Полтаву, где продемонстрировал великолепное спортивное долголетие.

5 место в рейтинге у защитника Ивана Бискупа, сыгравшего за тернопольскую Ниву в возрасте 40 лет и 10 месяцев. На профессиональном уровне Иван провел за Ниву 18 сезонов, сыграл 555 матчей и забил 51 гол, что является отличным показателем для защитника.

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Олег Федюков последний матч за луцкую Волынь провел в 39 лет и 10 месяцев, что позволило защитнику занять шестое место рейтинга. Уроженец Николаева большую часть карьеры играл в Луцке (сыграл более 560 матчей), а в Кубке УЕФА успел поиграть за Днепр еще во времена СССР.

Александр Горяинов защищал ворота Металлиста в возрасте 39 лет и 4 месяца. Он на 7-й позиции в рейтинге. Защитник Александр Чижевский свой последний матч за Закарпатье провел в 38 лет 11 месяцев и у него 8 место. На 9 строчке — единственный в этом рейтинге легионер Тариэл Капанадзе, сыгравший за тернопольскую Ниву в 38 лет и 6 месяцев. В течение 6 сезонов (1996-2002) грузинский полузащитник выступал в Тернополе, а до этого — 3 сезона за шепетивский Темп (1993-95), в который его пригласили из Грузии.

На 10 месте рейтинга уроженец Львова Василий Леськив, сыгравший за Карпаты в возрасте 38 лет и 5 месяцев. Главными командами в игровой карьере Леськива стали Карпаты и ФК Львов.

Максим Розенко, Чемпион

# Возраст Игрок Дата рождения Последний матч Клуб
1 42 года 253 дня Владислав Гельзин 27 августа 1973 8 мая 2016 Олимпик Донецк
2 41 год 10 месяцев Игорь Шуховцев 13 июля 1971 26 мая 2013 Металлист Харьков
3 41 год 259 дней Александр Шовковский 2 января 1975 18 сентября 2016 Динамо Киев
4 41 год 5 месяцев Иван Шарий 24 ноября 1957 18 мая 1999 Ворскла Полтава
5 40 лет 10 месяцев Игорь Епископ 11 августа 1960 года 10 июня 2001 Нива Тернополь
6 39 лет 10 месяцев Олег Федюков 13 декабря 1963 9 ноября 2003 года Волынь Луцк
7 39 лет 4 месяца Александр Горяинов 29 июня 1975 9 ноября 2014 Металлист Харьков
8 38 лет 11 месяцев Александр Чижевский 27 мая 1971 18 апреля 2010 Закарпатье Ужгород
9 38 лет 6 месяцев Тариэл Капанадзе 1 декабря 1962 15 июня 2001 Нива Тернополь
10 38 лет 5 месяцев Василий Лесков 20 декабря 1963 11 июня 2002 Карпаты Львов
Горяїнов Чемпіонат України, УПЛ Ігор Шуховцев Олександр Шовковський Олександр Чижевський Владислав Гельзін Іван Шарій Ігор Біскуп Олег Федюков Таріел Капанадзе Василь Лесків