История дня: в чем Шуховцев опередил Шовковского

Рейтинг старейших футболистов УПЛ возглавляет Владислав Гельзин, что провел свою последнюю игру за Олимпик в возрасте 42 лет 252 дней. Но учитывая, что он был президентом донецкого клуба, вряд ли стоит серьезно воспринимать это лидерство. Если бы не должность президента и владельца клуба, Гельзин вообще вряд ли выступал бы в УПЛ. Так что лидером рейтинга по спортивному принципу можно считать вратаря Игоря Шуховцева, сыгравшего за Металлист в 41 год и 10 месяцев.

Уроженец Одессы начинал в местном СКА еще в чемпионате СССР. Дальше были Нива Винница, после которой Игорь снова возвращался в Одессу, а затем снова ехал в Ниву. Дольше всего Шуховцев играл в Мариуполе (1997-2009), правда, с небольшими командировками в киевский Арсенал (2004) и Таврию (2005). В 2009 году Шуха, как называли Игоря партнеры по команде, перешел в Зарю. В Луганске он и завершил карьеру в 2011 году. Шуха, игравший под 99-м номером, перешел на тренерскую работу, почти год работал в тренерском штабе казахского Тобола. Но в ноябре 2012 получил предложение от Металлиста и возобновил игровую карьеру. Свой единственный матч за Металлист украинец провел 26 мая 2013, после чего почти три года возглавлял рейтинг.

На третьем месте — Александр Шовковский, который в течение 23 лет играл за киевское Динамо и свой последний матч провел в возрасте 41 года 259 дней. Шовковский является самым титулованным игроком этого рейтинга.

Четвертое место у Ивана Шария, сыгравшего за Ворсклу в 41 год и 5 месяцев. Нападающий успел поиграть за киевское и минское Динамо, Черноморец и Нистру, Ворсклу и запорожский Металлург и даже за болгарский Этир в 1989 году. После обретения Украиной независимости нападающий вернулся в родную Полтаву, где продемонстрировал великолепное спортивное долголетие.

5 место в рейтинге у защитника Ивана Бискупа, сыгравшего за тернопольскую Ниву в возрасте 40 лет и 10 месяцев. На профессиональном уровне Иван провел за Ниву 18 сезонов, сыграл 555 матчей и забил 51 гол, что является отличным показателем для защитника.

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Олег Федюков последний матч за луцкую Волынь провел в 39 лет и 10 месяцев, что позволило защитнику занять шестое место рейтинга. Уроженец Николаева большую часть карьеры играл в Луцке (сыграл более 560 матчей), а в Кубке УЕФА успел поиграть за Днепр еще во времена СССР.

Александр Горяинов защищал ворота Металлиста в возрасте 39 лет и 4 месяца. Он на 7-й позиции в рейтинге. Защитник Александр Чижевский свой последний матч за Закарпатье провел в 38 лет 11 месяцев и у него 8 место. На 9 строчке — единственный в этом рейтинге легионер Тариэл Капанадзе, сыгравший за тернопольскую Ниву в 38 лет и 6 месяцев. В течение 6 сезонов (1996-2002) грузинский полузащитник выступал в Тернополе, а до этого — 3 сезона за шепетивский Темп (1993-95), в который его пригласили из Грузии.

На 10 месте рейтинга уроженец Львова Василий Леськив, сыгравший за Карпаты в возрасте 38 лет и 5 месяцев. Главными командами в игровой карьере Леськива стали Карпаты и ФК Львов.

Максим Розенко, Чемпион