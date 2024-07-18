Летнее межсезонье клубов УПЛ: календарь, трансляции и результаты товарищеских матчей

3 августа начнется новый сезон чемпионата Украинской Премьер-лиги, к которому команды уже усиленно готовятся на учебно-тренировочных сборах.

Отслеживайте контрольные матчи представителей элитарного дивизиона украинского футбола вместе с Чемпионом!

28 июня

Кривбасс — Ингулец 3:1

29 июня

Рух — Верес 4:0

Черноморец — Реал Фарма 3:1

Шахтер — Сараево 4:1

30 июня

Колос — ЮКСА 1:0

ЛНЗ — Полтава 0:1

2 июля

Динамо — Ингулец 4:0

Заря — МТК (Венгрия) 1:1

3 июля

Черноморец — Нива Винница 2:2

Верес — Звягель 3:1

Карпаты — Минай 3:1

Рух — Кечкемет (Венгрия) 2:2

5 июля

Карпаты — Металлист 1925 0:1

Буковина — Ворскла 1:3

6 июля

Черноморец — Ингулец 1:2

Полесье — ЛНЗ 1:0

Кривбасс — Динамо Бухарест (Румыния) 2:0

Рух — Штурм Грац (Австрия) 4:1

Шахтер — Хайдук Сплит (Хорватия) 1:1

7 июля

Колос — Кудровка-Нива 3:1

Заря — Белтинцы (Словения) 2:3

8 июля

Карпаты — Прикарпатье 1:1

Заря — Зрински (Босния и Герцеговина) 1:2

9 июля

Рух — Хайдук Сплит (Хорватия) 1:3

ЛНЗ — Оболонь 2:0

10 июля

Верес — Полесье 1:4

Карпаты — Агробизнес 1:1

Ворскла — Ужгород 1:0

Динамо — Падерборн (Германия) 0:0

Кривбасс — Янг Бойз (Швейцария) 2:2

11 июля

Черноморец — Реал Фарма 3:3

Шахтер — ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) 0:1

12 июля

Александрия — Кудровка-Нива 3:1

Ингулец — Полтава 3:2

13 июля

Рух — Домжале (Словения) 0:3

Колос — Виктория 0:0

Рух — Осиек (Хорватия) 1:3

Динамо — Шальке (Германия) 2:2

Кривбасс — Сабах (Азербайджан) 2:2

14 июля

Динамо — Брондбю (Дания) 4:0

Буковина — Карпаты 3:2

ЛНЗ — Левый Берег 2:1

Шахтер — Ризеспор (Турция) 5:0

Заря — Мура (Словения) 0:0

Колос — Черноморец 3:1

Верес — Нива Тернополь 2:4

Оболонь — Эпицентр 2:4

15 июля

Ворскла — Скала 1911 2:1

16 июля

Оболонь — Кудровка-Нива 0:1

Рух — Лутон Таун (Англия) 0:1

17 июля

Полесье — Эпицентр 2:2

Карпаты — Нива Тернополь 3:3

ЛНЗ — Александрия 2:1

Рух — Сабах 1:2

Кривбасс — Динамо Загреб (Хорватия) 2:0

Динамо — Мамелоди Сандаунс (ЮАР) 1:0

Шахтер — Бешикташ (Турция) 1:0

18 июля

18:00 | Динамо — Унион (Германия)

20 июля

16:00 | Шахтер — Ипсвич Таун (Англия)