Летнее межсезонье клубов УПЛ: календарь, трансляции и результаты товарищеских матчей
3 августа начнется новый сезон чемпионата Украинской Премьер-лиги, к которому команды уже усиленно готовятся на учебно-тренировочных сборах.
Отслеживайте контрольные матчи представителей элитарного дивизиона украинского футбола вместе с Чемпионом!
28 июня
Кривбасс — Ингулец 3:1
29 июня
Рух — Верес 4:0
Черноморец — Реал Фарма 3:1
Шахтер — Сараево 4:1
30 июня
Колос — ЮКСА 1:0
ЛНЗ — Полтава 0:1
2 июля
Динамо — Ингулец 4:0
Заря — МТК (Венгрия) 1:1
3 июля
Черноморец — Нива Винница 2:2
Верес — Звягель 3:1
Карпаты — Минай 3:1
Рух — Кечкемет (Венгрия) 2:2
5 июля
Карпаты — Металлист 1925 0:1
Буковина — Ворскла 1:3
6 июля
Черноморец — Ингулец 1:2
Полесье — ЛНЗ 1:0
Кривбасс — Динамо Бухарест (Румыния) 2:0
Рух — Штурм Грац (Австрия) 4:1
Шахтер — Хайдук Сплит (Хорватия) 1:1
7 июля
Колос — Кудровка-Нива 3:1
Заря — Белтинцы (Словения) 2:3
8 июля
Карпаты — Прикарпатье 1:1
Заря — Зрински (Босния и Герцеговина) 1:2
9 июля
Рух — Хайдук Сплит (Хорватия) 1:3
ЛНЗ — Оболонь 2:0
10 июля
Верес — Полесье 1:4
Карпаты — Агробизнес 1:1
Ворскла — Ужгород 1:0
Динамо — Падерборн (Германия) 0:0
Кривбасс — Янг Бойз (Швейцария) 2:2
11 июля
Черноморец — Реал Фарма 3:3
Шахтер — ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) 0:1
12 июля
Александрия — Кудровка-Нива 3:1
Ингулец — Полтава 3:2
13 июля
Рух — Домжале (Словения) 0:3
Колос — Виктория 0:0
Рух — Осиек (Хорватия) 1:3
Динамо — Шальке (Германия) 2:2
Кривбасс — Сабах (Азербайджан) 2:2
14 июля
Динамо — Брондбю (Дания) 4:0
Буковина — Карпаты 3:2
ЛНЗ — Левый Берег 2:1
Шахтер — Ризеспор (Турция) 5:0
Заря — Мура (Словения) 0:0
Колос — Черноморец 3:1
Верес — Нива Тернополь 2:4
Оболонь — Эпицентр 2:4
15 июля
Ворскла — Скала 1911 2:1
16 июля
Оболонь — Кудровка-Нива 0:1
Рух — Лутон Таун (Англия) 0:1
17 июля
Полесье — Эпицентр 2:2
Карпаты — Нива Тернополь 3:3
ЛНЗ — Александрия 2:1
Рух — Сабах 1:2
Кривбасс — Динамо Загреб (Хорватия) 2:0
Динамо — Мамелоди Сандаунс (ЮАР) 1:0
Шахтер — Бешикташ (Турция) 1:0
18 июля
18:00 | Динамо — Унион (Германия)
20 июля
16:00 | Шахтер — Ипсвич Таун (Англия)