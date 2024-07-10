Месси что-то знал еще 17 лет назад: история одного фото маленького Ламина Ямаля

В далеком уже 2007 году футболисты Барселоны приняли участие в фотосессии для благотворительного проекта "сине-гранатовых" и Dario Sport.

12 игроков каталонцев (каждый символизировал месяц года) сфотографировались с младенцами. Сами фотографии увидели свет в календаре на 2008 год.

20-летнему, тогда еще далекому от легендарности, Лионелю Месси достался 5-месячный малыш марокканско-экваторогвинейского происхождения. Его звали Ламин Ямаль Насрауи Эбана.

"Месси – мой кумир. Он всегда им был и по-прежнему остается им и теперь, когда я играю за «Барселону». Он вдохновлял меня. Другого кумира у меня никогда не было. Другого футболиста, подобного ему, не будет", – говорит испанский вундеркинд.

С тех пор прошло почти 17 лет. Лионель Месси выиграл все трофеи мирового футбола, как командные, так и индивидуальные. А Ламин Ямал вырос, в не полных 16 лет дебютировал за первую команду Барселоны, а сейчас в составе сборной Испании переписывает футбольную историю и стремительно летит к триумфу на Евро-2024.