Футбол прекрасен тем, что объединяет абсолютно всех: правила жизни.

Сегодня, 23 октября, должен отпраздновать свой день рождения один из самых выдающихся футболистов в истории - Пеле.

За свою легендарную карьеру он стал не только символом мирового футбола, но источником вдохновения для миллионов людей. Его правила жизни отражают дух настойчивости, смирения и преданности, что помогли ему достичь несравненных высот на футбольном поле и за его пределами. В каждом его слове и действии ощущается величие, которое не ограничивается не только спортивными достижениями, но и касается ценностей, которые он воплощал в течение своей жизни.

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В этой статье мы рассмотрим ключевые принципы жизни Пеле, которые формировали его как личность и стали ориентиром для многих поколений.

Правила жизни Пеле

"Пеле не умирает. Пеле не умрет. Пеле останется в вечности".

"Где бы ты ни был, вокруг всегда будут три идола: Иисус Христос, Кока-Кола и Пеле".

"Чемпионат мира — это сложнейший турнир: шесть игр, семь, если ты дойдешь до финала, — и если ты проигрываешь хотя бы одну, ты выбываешь, даже если ты лучший".

"Меня спрашивают: 'Когда родится новый Пеле? Никогда, мои мама и папа прикрыли лавочку".

"Меня всю жизнь спрашивают, кто лучше — Пеле или Марадона. Посмотрите на факты. Сколько голов он забил правой ногой? А головой?"

"Энтузиазм - это все. Он должен быть натянут и вибрировать, как гитарная струна".

"Футбол прекрасен тем, что он объединяет людей. Не важно, богат ты или беден, черный или белый. В этом и заключается красота футбола".

"Я всегда считал, что стал бы актером, если бы не стал футболистом".

"Чем труднее победа, тем приятнее побеждать".

"Я не верю, что футболистом можно родиться . Возможно, люди рождаются с определенными навыками и талантами, но я не верю, что кто-то рождается, чтобы быть футболистом".

"Если не дать людям образование, ими становится легче манипулировать".

"Самое главное для любого спортсмена – это оставаться скромным".

"Секрет жизни состоит в том, чтобы получать удовольствие от каждого момента".

"Величие футболиста определяется не только количеством забитых голов, а тем, что он оставил после себя".

"Футбол – это универсальный язык, который понимают все люди".

"Когда меня не станет , я пойду счастливым, ведь я сделал все, что мог. Мой спорт позволил мне многое сделать, потому что это самый большой спорт в мире".