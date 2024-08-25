Первый матч сборной Украины после обретения Независимости: играли в форме Интера, футболисты не знали гимна, Гецко был в шоке — как это было

В День Независимости Чемпион решил вспомнить несколько значительных событий, которые произошли в спорте после того, как наша страна стала отдельным государством. В частности, не менее знаковым событием стал первый матч сборной Украины по футболу.

После того, как в августе 1991-го наше государство обрело независимость, одним из важных вопросов было создание независимой украинской сборной. В декабре того же года была создана Федерация Футбола Украины, а после того как из ФИФА и УЕФА поступили документы о предоставлении ей статуса временного члена организаций, удалось организовать первый исторический матч.

Выбор соперника объяснялся прежде всего географическим фактором, поэтому оппонентом стала Венгрия, которая согласилась за свой счет приехать на игру. Тем не менее, венгры попросили провести игру поближе к границе, чтобы можно было приехать своим автобусом. Потому вместо Олимпийского в Киеве матч решили провести на 12-тысячном стадионе Авангард в Ужгороде. Остальные расходы на проведение матча оплатили из бюджета Закарпатской области.

Когда дошло до формирования складов, возникла проблема, ведь из-за дефицита финансов вызвать легионеров не удалось. Также беспокоил вопрос главного тренера, которым хотели видеть Валерия Лобановского, он на тот момент возглавлял сборную ОАЭ. Ему даже прислали приглашение, однако легенда четко дал понять, что возглавит национальную команду страны после окончания действующего контракта в ОАЭ.

Таким образом, первым тренером новосозданной сборной Украины был назначен Виктор Прокопенко. В тренерский штаб также вошли Анатолий Пузач, Валерий Яремченко и Владимир Мунтян.

С формой, как оказалось, тоже были проблемы, пришлось играть в адаптированной форме миланского Интера, на которую нашили логотип сборной Украины. Правда, надписи там были еще на русском языке. А вратарь Игорь Кутепов вышел на поле в форме Динамо.

22 апреля 1992 года сборная Украины начала писать свою историю, в тот день на поле вышли игроки, впоследствии ставшие легендами украинского футбола. В частности, звезда Динамо и чемпион Англии в составе Арсенала Олег Лужный, ныне известный тренер Сергей Ковалец, звезда советских времен Олег Саленко. Первым капитаном национальной команды стал Юрий Шелепницкий.

Сколько бы будущих звезд не вышло тогда на поле, но тот день оказался неудачным для подопечных Прокопенко. В своем первом поединке сборная Украины уступила. Сначала "сине-желтые" пропустили три мяча во втором тайме, однако уже на последней минуте основного времени сумели забить исторический, первый гол, автором которого стал Иван Гецко. Он эффектным ударом со штрафного сделал дебют не столь безнадежным.

Эксклюзивно для Чемпиона своим теплым воспоминанием с улыбкой на лице поделился и Иван Гецко.

— Как вообще организовывался состав команды? Вам лично звонили по телефону, приглашали, или каким образом все происходило?

– Вы думаете, я помню, что было тогда (смеется). Тогда все было спонтанно, были такие условия, все спешно. Пригласили Виктора Евгеньевича Прокопенко, он возглавил тогда команду, капитан команды тогда был из Черноморца, нас было 6 или 8 футболистов (из Черноморца — прим.), которые участвовали в первой игре. Подготовка была очень скомкана, потому что всюду перед нами закрывалась дверь, не все так гладко было, как хотелось. Мы приехали, попросили стадион, нам дали Банникова, но, чтобы вы понимали, в то время на этой арене бросали ядра, копья и все остальное, и мы на том поле пробовали тренироваться за неделю до игры с Венгрией. Поэтому говорить о чем-то хорошем… Если мне память не изменяет, то на саму игру у нас не было даже формы, насколько я помню, мы подобрали цвета футбольного клуба Интер (Италия), заклеили эмблему, а на ее место наклеили наш герб Украины и Ассоциации Украинского Футбола. Но на это даже внимания никто не обратил, потому что не все верили, что так быстро все произойдет и через некоторое время станет историческим событием. Я вспоминаю, что у меня был такой момент, через 15 лет после того, как матч состоялся, мне звонили по телефону журналисты наши и предлагали кассету с той игры за 1500 долларов, чтобы я себе оставил, как я забивал гол. Но я ответил, что не могу себе позволить, потому что тогда не было таких заработков. Но спустя еще 15-20 лет все обновилось, нашли все моменты, документацию, запись игры и она уже была в СМИ.

— Вы стали автором исторического первого гола за сборную Украины, помните те эмоции? Или только через некоторое время осознали, что это произошло?

— Эмоции были очень большие, потому что я практически вырос на западе Украины, хотя родился в Днепре, но вся моя молодость прошла в Закарпатье, именно в команде Закарпатья делал первые шаги, на стадионе Авангард, где мы играли со сборной Венгрии. Поэтому, для меня это было очень большое уважение. Я лишь потом осознал значение всего, насколько близко на душе, приехали практически все родственники и было очень приятно. И то, что мне удалось забить гол, хотя на тот момент, скажу откровенно, никто не представлял, что это будет историческое событие в жизни и прославит меня на всю Украину.

— С тех пор прошло уже много лет, можете ли сказать, что тот день самый памятный в вашей карьере, были ли еще какие-то особые моменты?

— Событий было много, конечно. К примеру, вторая игра со сборной США. Я был шокирован, потому что то, что я увидел на стадионе в Нью-Йорке, где нас принимала еврейская община, когда 40 тысяч болельщиков встали перед матчем и спели гимн Украины, аж были мурашки. Я был уверен, что из нашей команды процентов 80 даже не знали дословно гимн Украины, а там люди встали и начали петь, было очень приятно на душе, ты понимал, что это действительно большая величина и этот матч будет иметь большое значение в истории, хотя мы и сыграли 0:0, но осталось очень много таких хороших эмоций.

— Видите, как вы все помните, даже счета, хотя столько времени прошло.

— Я последние пять лет только и даю интервью на эту тему (смеется). Конечно, есть что вспомнить, особенно из Ужгорода, тоже были свои нюансы. Виктор Евгеньевич не поставил меня в стартовый состав, я выходить вообще не хотел на игру, в запасе тоже не хотел быть, сказал, что играть вообще не буду. Было разное, многие и не знают того, но со временем ты понимаешь и вспоминаешь те яркие моменты, которые были в жизни, поэтому приятно, что есть такое упоминание, есть такая хорошая память на всю свою жизнь.

— Если говорить о сборных Украины всех времен, есть ли такая, которая вам больше всего понравилась?

— Ну, смотрите, если брать по подбору игроков, то на тот момент была очень хорошая сборная, там были и Лужный, и Ребров уже подходил, и Протасов, и Михайличенко, было много футболистов экстракласса. Конечно, на данный момент сборная Украины по именам и престижу лучше, чем в те времена, но очень много футболистов поиграли и в Европе, и за сборную. Я вспоминаю, что еще играл за сборную СССР, я как раз попал в такой период, когда застал все, что можно.

Что интересно, стадион тогда был заполнен дотла, поэтому команды получили немалую поддержку и эмоции. К слову, билет на исторический поединок стоил 50 рублей.

Товарищеский матч

Украина — Венгрия — 1:3 (0:0)

Голы: Гецко, 90 - Шалои, 61, Киприх, 70, 84 (пен.)

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбалар, Шелепницкий, Саленко (Гецко, 59), Погодин (Сак, 56), Щербаков (Гусев, 69).

Тренер: Виктор Прокопенко.

Венгрия: Брокхаузер (Томаш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Тибор Балог, 58), Киприх, Мартон (Ильеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Венце .

Тренер: Эмерих Эней.

Предупреждение: Ковалец - Монош, Шалои.

Арбитр: В. Жук (Беларусь).