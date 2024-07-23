Олимпия Любляна — Полесье: анонс матча квалификации Лиги конференций

25 июля житомирское Полесье сыграет против словенской Олимпии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Матч состоится на стадионе "Стожице" в словенской Любляне. Начало — в 20:00 по киевскому времени.

Олимпия Любляна

"Драконы" в прошлом сезоне не смогли защитить чемпионский титул и стали лишь бронзовыми призерами чемпионата Словении, пропустив вперед Целе и Марибор. Поэтому Олимпия начинает еврокубковый вояж со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Для Олимпии это первый в истории официальный поединок против украинских клубов. Дальше всего в еврокубках команда из Любляны добиралась в сезоне 2018/19, когда дошла до стадии плей-офф квалификации Лиги Европы.

Интересно, что Полесье этим летом арендовало у Олимпии 21-летнего боснийского нападающего Адмира Бристича. Поэтому у него будет мотивация продемонстрировать свои лучшие качества клубу, в котором на контракте. Естественно, если получит игровое время.

Полесье

Житомирские "волки" впервые в истории пробились в еврокубки, завершив дебютный сезон в Премьер-лиге на пятой строчке турнирной таблицы. После сезона команду возглавил украинский тренер ливанского происхождения Имад Ашур, для которого это будет дебютный матч у руля житомирян.

Летом Полесье подписало 13 игроков, уехавших с командой на подготовительный сбор в Польшу. Еще один летний новичок Даниил Бескоровайный получил травму и выбыл на полгода, из-за чего предположительно вернется к матчам уже весной.

Из-за дисквалификации Полесью не сможет помочь Руслан Бабенко, заработавший красную карточку еще в прошлом сезоне, играя за Днепр-1 в Лиге конференций. Кроме того, также из-за старой дисквалификации не сыграет Богдан Кушниренко.

Где смотреть

Смотреть матч Олимпия Любляна — Полесье в Украине можно будет на медиасервисе MEGOGO.

Коэффициенты от Фавбет

Победа Олимпии — 1,87;

Ничья — 3,45;

Победа Полесья — 4,10.

Ориентировочные составы

Олимпия: Видовшек — Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Силва, Доффо, Агба, Лукас, Бултам, Брест, Коич.

Полесье: Кудрик — Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Тейлор, Таллес, Танковский, Мустафаев, Назаренко, Луифер, Гуцуляк.

Прогноз Чемпиона

2:1 — победа Полесья.