Антирекорд Динамо, фартовая бандеровская форма Карпат и ливень голов в Кривом Роге. Итоги 6 тура УПЛ
Красивый тур вышел, зрелищный. Не обошлось без сенсаций, один из матчей по зрелищности затмил все топ-лиги – и даже во многих случаях из тех, где всё закончилось победой фаворита, интрига держалась до последних минут. Чемпион суммирует впечатления от игровой недели.
20 сентября
21 сентября
22 сентября
Антирекорд тура
Домашний матч динамовцев с Александрией ожидался, как лёгкая прогулка. Ожидался во многом из-за встречи этих же команд в Кубке пять дней назад. Динамо обыграло вице-чемпиона даже на выезде резервным составом – и это даже не удивляло. Всё-таки этот вице-чемпион продал летом всех, кого только можно, поменял тренера и встречал понедельник на 15-м месте.
Но, судя по всему, та победа только успокоила Динамо, дала повод считать, что победа придёт к ним сама.
Александрия и в прошлом сезоне великолепно разыгрывала стандарты. Правда, то были угловые – но чем розыгрыш с центра поля не стандарт? Быстро разведя мяч с центра, Александрия полетела в атаку, в завершающей стадии которой Булеца пушечным ударом застал врасплох Моргуна. Этот гол стал самым быстрым, который в чемпионатах Украины когда-либо пропускало Динамо – но не самым быстрым забитым для александрийцев. Данный рекорд совпадает с рекордом всей УПЛ – и его установил воспитанник Динамо Роман Яремчук.
Моргун – безусловный дублёр Динамо, но после кубковой встречи он остался в основе. Так же, как Биловар, так же, как Волошин и Бражко. Зато на скамейке второй матч подряд начало целое созвездие: там и Буяльский, и Ярмоленко, и Михайленко, и Рубчинский... Для каких таких битв их берегут? Еврокубки стартуют для Динамо аж в октябре, следующий мид-уик у них полностью пустой – а такая вот "проверка дублёров" привела к осечке с аутсайдером.
Справедливости ради отметим: в атаке Динамо и так создало моментов достаточно не то что для победы, а для разгрома. Долгий, который дебютировал в основе только благодаря травме Шевченко – одно из открытий всего сезона, а во многих эпизодах киевляне сами промахнулись. Но ни одна команда мира не может гарантировать три гола за игру, а два мяча динамовцы привезли сами.
И здесь на полудубль всё не спишешь. Динамо выставило сильнейший, с учётом травмы Попова, состав центра обороны. И даже так не удалось избежать хотя бы явных подарков сопернику: уже при счёте 2:1 Михавко с Биловаром не разобрались до такой степени, что это лучше один раз увидеть. Как следствие, Динамо потеряло очки в одном из самых простых матчей сезона.
Говорить о выздоровлении Александрии, в то же время, очень преждевременно. В защите команда играет ужасно, и во многих эпизодах вице-чемпиону просто повезло. Причём, в том числе, в самом буквальном смысле: Александрия проиграла жеребьёвку перед стартовым свистком, но Караваев сам выбрал, чтобы в первом тайме мяч разыгрывал соперник. Если бы не этот выбор, первый гол просто не смог бы состояться.
Но видно, что яркие индивидуальности в команде есть и сейчас. Про Долгого сказано выше, а Хусейн Туати при решающем голе просто деклассировал оборону Динамо. И это, в принципе, не должно удивлять: у француза за спиной, во-первых, академии Лиона и ПСЖ (на мой взгляд, две лучшие академии в стране), а во-вторых, целые сезоны в чемпионате Швейцарии. Если вспомнить, что и Цара никуда не уехал, атакующий потенциал у Александрии есть.
Нереализация тура
Шахтёр воспользовался осечкой и догнал Динамо в таблице – но не спешите его хвалить. При огромном игровом преимуществе "горняки", когда дело доходило до удара, не играли, а мучились. Всё решил очередной "джокер", на этот раз в лице Исаки Силвы, перешедшего из Флуминенсе за 10 миллионов евро – и, конечно, Туран счастливчик, что может себе позволить выпускать таких игроков на замену, но по содержанию игры к Шахтёру огромные вопросы. Даже за оставшиеся до конца игры минуты "горняки" могли потерять победу – откровенно повезло, что защитник Зари Янич при подключении к атаке не попал по мячу.
Мы все радовались, когда Шахтёр задорого продавал игроков в Европу, но в таких вещах тоже надо знать меру. Когда-то президент Бенфики был в бешенстве из-за трансфера Энцо Фернандеса по клаусуле в Челси – пусть Бенфика и заработала на этом трансфере больше 120 миллионов евро. Просто этот президент – не какой-нибудь белый воротничок, а сам Руи Кошта, который прекрасно понимал, что в распродаже тоже нужно знать меру, и без Фернандеса Бенфика становится слабой командой. Так и вышло: два последних чемпионства она отдала Спортингу.
Шахтёр, впрочем, с большой вероятностью потому и не продал Алиссона (а были инсайды про интерес за 30 миллионов) – но он травмировался. А без Кевина, Судакова и Алиссона Шахтёр напоминает копьё без наконечника: он просто бьётся в стену в надежде, что количество рано или поздно перерастёт в качество. Тут не то что Заря – тут Полесье-Ставки смогло нейтрализовать 90% атакующего потенциала "горняков".
Сапутин в одном из эпизодов прекрасно вытащил – ну так и Ризныку пришлось спасать после удара Шуршича. Шахтёр не смог создать в финальной трети поля достаточно моментов, при том что на других двух третях царил безраздельно. Забавно было видеть, как у хозяев в какой-то момент стали пробовать забить самые непрофильные игроки: Конопля с мячом добирался до точки пробития пенальти, Матвиенко бил хоть и из-за пределов штрафной, но всё равно выдвинувшись очень далеко из своей привычной зоны...
Да, Исаки вышел и спас игру – но меня на месте Турана напрягало бы, что всю эту собранную за десятки миллионов "дримтим" вынужден спасать 18-летний новичок. Много кто из этого Шахтёра ярко начинал, но потом скатывался в серость. И вообще, очень многие трансферы Шахтёра оставляют впечатление Феррари в засеянном поле: роскошно, но абсолютно неэффективно. У той же Зари Шуршич (а у других Цара, Яшари, Мендоса, совсем недавно Макуана и Безерра) пашут, как тракторы в том же поле, а здесь бразильцы раз за разом пасуют перед насыщенной обороной.
Феерия тура
Этого не предполагал никто. Четыре предыдущих матча тура, вместе взятые, принесли всего пять мячей; в четырёх из пяти матчей Эпицентра в УПЛ состоялся строго один гол – эта команда вполне любит "парковаться"; да и Кривбасс, как минимум, бомбардира не имеет... Все эти прикидки уступили ливню голов, с атакой на атаку, множеством моментов и интригой до последних секунд.
Сложно измерить алгеброй гармонию, но попробуем. Кривбасс посреди недели даже дисквалификацию из Кубка получил – так плохо у него обстоят дела с лимитом на легионеров. В заявке на сезон 17 иностранцев – и, в частности, это выражается в проблемах у своих ворот. Позволю процитировать себя же после предыдущего тура:
"Пожалуй, сейчас Кривбасс не готов играть строго и безошибочно против соперников такого уровня – он и командам намного слабее позволяет больше. Украинцев в составе снова минимально разрешённое количество, Виливальд в стартовом составе незаменим (единственный центрбек на скамейке – венесуэлец Рохас, так что даже в случае травмы Виливальда пришлось бы менять ещё и одного легионера) – и, наверное, это мешает ван Леувену построить что-то более монолитное".
Против Эпицентра, к слову, ван Леувен выпустил "целых" пять украинцев в стартовом составе, но хотя бы один нелегионер в линии обороны Кривбассу нужен. И проблемы продолжаются, множатся: 20-летний Виливальд, наверное, и сам не ожидал, что ему будут так много доверять в новом сезоне. С другой стороны, это можно считать своеобразной наградой за смелость: он, в отличие от того же Стецькова, готов жить в Кривом Роге.
Но это последние негативные слова, которые заслужил Кривбасс сегодня – похвалу он заслужил гораздо больше. Эпицентр попал под команду ван Леувена, как под танк, категорически не справился с её прессингом. Нагорняк после игры сказал, что такие ошибки нельзя назвать даже детскими – и его можно понять. При первом голе защитник Эпицентра сначала решил не играть в мяч, а отступать, потом остановился, пытаясь создать искусственный офсайд – в общем, создал идеальные условия для гола; при четвёртом голе три игрока Кривбасса вылетели, по сути на одного вратаря...
Эпицентр оказался не готов к открытой игре с таким соперником. Будет жаль, если Нагорняк после такого матча решить сидеть в окопах и в рядовых матчах, как это было с Шахтёром. Матч послужил настоящим украшением, и по четыре мяча Эпицентр сможет, конечно, только при атакующей модели игры. Но в целом, только особенные обстоятельства помешали Кривбассу победить уверенно и разгромно.
Прерывание серии тура
Одним из таких "особенных обстоятельств" стал гол Владислава Супряги. Валаамова ослица заговорила: предыдущий мяч Супряга забил ещё в сентябре 2020 года. Как же давно это было: самая большая проблема – ковид, царствование Ювентуса в Серии А выглядит бесконечным, да и Супряга выглядит главной звездой нового поколения, куда там Довбику. Судите сами: один из героев победного чемпионата мира, автор 14 голов в УПЛ сезона-2019/20, контракт с Динамо, да и европейские клубы интересуются – и это всего в 20 лет!
А потом что-то сломалось. Супряга оказался акселератом, который на уровне юниоров выделялся, а потом, после взросления организма на фоне нагрузок, стал травмироваться и потерял форму. Трансфер в Европу привёл к обратной замене в первом же матче, за Динамо и Зарю Владислав перестал забивать – и в какой-то момент игрок из звезды стал мемом. Даже гол, после баскетбольного зависания, состоялся на фоне травмы – и это, пусть и символично, но подчёркивает, что на уровне профи Супряге чего-то не хватает.
"Бывший" тура
Колос, начавший тур единственной командой, которая вклинилась между Динамо и Шахтёром, сыграл бесцветную нулевую ничью с Вересом. Игра вышла малосодержательной: даже единственную жёлтую карточку получил Руслан Костышин. У Вереса в атаке совсем ничего не получилось – и, видимо, из-за старых грехов. Ндукве в прошлом туре за удар соперника получил удаление, в субботу Шандрук попробовал Бойко в роли "ложной девятки" – но не получилось ничего. А искать варианты нужно: Ндукве получил дисквалификацию на три матча.
Но это проблемы Вереса, а у Колоса подвела атака, которая в предыдущих пяти матчах забила восемь мячей. И здесь свою роль сыграл вратарь, который ещё в прошлом сезоне играл именно за команду Костышина. Валентин Горох не подошёл Колосу, видимо, из ботанических соображений, на знакомом поле провёл отличный матч. Колос предсказуемо начал страдать с соперниками, которые играют против него более закрыто.
Гайдучик – лучший "джокер" лиги
Бывший игрок Вереса, кстати, тоже блеснул – но уже за Полесье. Гайдучик продолжает феерить: на этот раз его прекрасный гол в касание помог добить Кудривку. В предыдущий раз о Николае я писал совсем недавно, сейчас же пора обратить внимание на особенности его роли в новом клубе.
Победный гол Кривбассу в прошлом туре не помог Гайдучику стать основным форвардом. Играет в основе Филиппов, даже при отсутствии голов – но важнее, что Николай выходит на замену и забивает. Похоже, что Гайдучику самому удобнее проявить себя против уставшей обороне, после того, как её измотает тот же Филиппов. Если бы он вышел в стартовом составе против той же Кудривки, так убежать во втором тайме от защитников, он, вероятно, и не смог бы.
"Джокер" – амплуа в футболе уважаемое, но в Украине совсем редкое. В ситуации, когда у многих команд и одного забивного форварда нет, держать его в запасе – роскошь. Но Полесье поднимается в таблице, в том числе, и благодаря таким вещам.
Цитата тура
Костышин на вопрос, почему не играл Красничи, сказал: "Он сыграл за сборную два сложных матча. Тем более он сыграл против двух супернападающих сборной Швеции, которые стоят на двоих миллионов 250. Понятно, что есть усталость – он в таком режиме привык играть".
И как сыграл! Красничи помог сборной Косово обыграть сборную Швеции. Исак (не путаем с Исаки) сейчас и за клуб играет мало, так как набирает форму после забастовки в Ньюкасле, но против Дьокереша и Эланги защитник Колоса сыграл. Матч закончился победой балканцев 2:0 – и, честно, выглядит фантастикой, что представитель середняка УПЛ в состоянии справиться с такими соперниками.
С другой стороны, сам Костышин сказал, что после таких подвигов игрокам приходится пропускать игры.
Форма тура
Карпаты приезжали в Киев на фоне кризиса и разговоров о смене тренера. Честное слово, как бы красиво ни звучал слоган "Кубок – Львову!", его использование чем дальше, тем больше звучит как насмешка. Ни один другой постоянный участник УПЛ не вылетает от представителей низших лиг так часто, как львовяне: Буковина продолжила славную традицию Зирки, Полтавы, Прикарпатья и (дважды) Ингульца. Учитывая ещё и ряд осечек в чемпионате, неудивительно, что перед Лупашко замаячила угроза отставки.
Но в решающий момент тренер зацепился за ту соломинку, о важности которой говорил и в которую, вероятно, верил больше других. Прямая речь: "Ми це презентували гравцям на зборах, сказали, що будемо грати в червоно-чорній формі, щоб вони готувалися, щоб вони забули про те, що кажуть, що вона нефартова".
Данные слова Лупашко сказал ещё после разгрома Пенуэла (8:0) на предыдущей стадии Кубка. Красно-чёрная форма – важная часть культуры Карпат. Хотя их основным комплектом и является зелёно-белые цвета, львовяне регулярно берут цвета УПА запасными – однажды даже презентовали такой комплект возле памятника Степану Бандере. Разговоры про несчастливость появились не на пустом месте, Карпаты действительно много проигрывали в ней – но теперь и терять было нечего: львовский клуб остался единственный в лиге без единой победы. Матч на поле Оболони, которая играет в зелёном, стал поводом засветить эту форму и в чемпионате.
Сработало, причём даже с точки зрения фарта. Оболонь, которая в предыдущем туре у самого Динамо очки отобрала, уверенно проиграла Карпатам. Матч мог сложиться для Карпат намного труднее, но уже на самом старте после штрафного гостей игрок Оболони срезал мяч в собственные ворота. После перерыва ещё и Бабогло замкнул подачу с углового, и на это "пивовары" ничем серьёзным ответить не смогли.
У Карпат две победы в сезоне, обе с реализацией сверх ожидаемого и обе в форме УПА: что это, если не повод в неё поверить?
Ротация тура
Виталий Пономарёв имел много возможностей отобрать у Гороха победу в номинации "бывшего". Он сам ещё в прошлом сезоне тренировал Рух, а летом вместе с ним в ЛНЗ перебрались четыре игрока: Ледвий, Дидык, Рябов и Горин. И вот, в очередном туре пришлось играть именно с Рухом.
Так вот, на матч против бывших Пономарёв решил убрать самого, казалось бы, неприкосновенного из своих старых знакомых. Вратарь Дмитрий Ледвий передвинулся в запас, а его место занял Алексей Паламарчук. Сработало как минимум номинально, да и заслужил Паламарчук шанс в основе. Напомню, в прошлом сезоне он установил рекорд чемпионатов Украины, отразив 6 (!) пенальти.
А другой новичок в стартовом составе забил победный мяч. Обах Проспер, новичок из Визелы, откликнулся на проникающий пас Яшари, даже, кажется, не заметил сопротивление Романа и переиграл вратаря. Проспер отпраздновал этот мяч в стиле Криштиану Роналду и в интервью сказал, что считает его своим кумиром. В принципе, Криштиану многие голы за Аль-Наср забивает при том же уровне сопротивления.
Акция тура
Металлист 1925 на классе переиграл Полтаву. Запас прочности у команды огромный, и тренер соперников прямо сказал, что замены харьковчан усиливают игру, а их самих – нет. И это после травмы Гаджиева, который сломался в прошлом туре, с Шахтёром.
На разминку команда вышла в специальных футболках – с надписью "Рамик мы с тобой" и изображением любимого героя аниме Гаджиева.
Гол тура
Исаки забил ещё и очень красиво: обыгрался с Мейрелишем и пробил в дальнюю "девятку".