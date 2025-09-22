Антирекорд Динамо, фартовая бандеровская форма Карпат и ливень голов в Кривом Роге. Итоги 6 тура УПЛ

Красивый тур вышел, зрелищный. Не обошлось без сенсаций, один из матчей по зрелищности затмил все топ-лиги – и даже во многих случаях из тех, где всё закончилось победой фаворита, интрига держалась до последних минут. Чемпион суммирует впечатления от игровой недели.

20 сентября

Колос – Верес 0:0

Полесье – Кудривка 2:0

21 сентября

Полтава – Металлист 1925 0:2

ЛНЗ – Рух 1:0

Эпицентр – Кривбасс 4:5

22 сентября

Оболонь – Карпаты 0:2

Динамо – Александрия 2:2

Шахтёр – Заря 1:0

Антирекорд тура

Домашний матч динамовцев с Александрией ожидался, как лёгкая прогулка. Ожидался во многом из-за встречи этих же команд в Кубке пять дней назад. Динамо обыграло вице-чемпиона даже на выезде резервным составом – и это даже не удивляло. Всё-таки этот вице-чемпион продал летом всех, кого только можно, поменял тренера и встречал понедельник на 15-м месте.

Но, судя по всему, та победа только успокоила Динамо, дала повод считать, что победа придёт к ним сама.

Александрия и в прошлом сезоне великолепно разыгрывала стандарты. Правда, то были угловые – но чем розыгрыш с центра поля не стандарт? Быстро разведя мяч с центра, Александрия полетела в атаку, в завершающей стадии которой Булеца пушечным ударом застал врасплох Моргуна. Этот гол стал самым быстрым, который в чемпионатах Украины когда-либо пропускало Динамо – но не самым быстрым забитым для александрийцев. Данный рекорд совпадает с рекордом всей УПЛ – и его установил воспитанник Динамо Роман Яремчук.

Моргун – безусловный дублёр Динамо, но после кубковой встречи он остался в основе. Так же, как Биловар, так же, как Волошин и Бражко. Зато на скамейке второй матч подряд начало целое созвездие: там и Буяльский, и Ярмоленко, и Михайленко, и Рубчинский... Для каких таких битв их берегут? Еврокубки стартуют для Динамо аж в октябре, следующий мид-уик у них полностью пустой – а такая вот "проверка дублёров" привела к осечке с аутсайдером.

Справедливости ради отметим: в атаке Динамо и так создало моментов достаточно не то что для победы, а для разгрома. Долгий, который дебютировал в основе только благодаря травме Шевченко – одно из открытий всего сезона, а во многих эпизодах киевляне сами промахнулись. Но ни одна команда мира не может гарантировать три гола за игру, а два мяча динамовцы привезли сами.

И здесь на полудубль всё не спишешь. Динамо выставило сильнейший, с учётом травмы Попова, состав центра обороны. И даже так не удалось избежать хотя бы явных подарков сопернику: уже при счёте 2:1 Михавко с Биловаром не разобрались до такой степени, что это лучше один раз увидеть. Как следствие, Динамо потеряло очки в одном из самых простых матчей сезона.

Говорить о выздоровлении Александрии, в то же время, очень преждевременно. В защите команда играет ужасно, и во многих эпизодах вице-чемпиону просто повезло. Причём, в том числе, в самом буквальном смысле: Александрия проиграла жеребьёвку перед стартовым свистком, но Караваев сам выбрал, чтобы в первом тайме мяч разыгрывал соперник. Если бы не этот выбор, первый гол просто не смог бы состояться.

Но видно, что яркие индивидуальности в команде есть и сейчас. Про Долгого сказано выше, а Хусейн Туати при решающем голе просто деклассировал оборону Динамо. И это, в принципе, не должно удивлять: у француза за спиной, во-первых, академии Лиона и ПСЖ (на мой взгляд, две лучшие академии в стране), а во-вторых, целые сезоны в чемпионате Швейцарии. Если вспомнить, что и Цара никуда не уехал, атакующий потенциал у Александрии есть.

Нереализация тура

Шахтёр воспользовался осечкой и догнал Динамо в таблице – но не спешите его хвалить. При огромном игровом преимуществе "горняки", когда дело доходило до удара, не играли, а мучились. Всё решил очередной "джокер", на этот раз в лице Исаки Силвы, перешедшего из Флуминенсе за 10 миллионов евро – и, конечно, Туран счастливчик, что может себе позволить выпускать таких игроков на замену, но по содержанию игры к Шахтёру огромные вопросы. Даже за оставшиеся до конца игры минуты "горняки" могли потерять победу – откровенно повезло, что защитник Зари Янич при подключении к атаке не попал по мячу.

Мы все радовались, когда Шахтёр задорого продавал игроков в Европу, но в таких вещах тоже надо знать меру. Когда-то президент Бенфики был в бешенстве из-за трансфера Энцо Фернандеса по клаусуле в Челси – пусть Бенфика и заработала на этом трансфере больше 120 миллионов евро. Просто этот президент – не какой-нибудь белый воротничок, а сам Руи Кошта, который прекрасно понимал, что в распродаже тоже нужно знать меру, и без Фернандеса Бенфика становится слабой командой. Так и вышло: два последних чемпионства она отдала Спортингу.

Шахтёр, впрочем, с большой вероятностью потому и не продал Алиссона (а были инсайды про интерес за 30 миллионов) – но он травмировался. А без Кевина, Судакова и Алиссона Шахтёр напоминает копьё без наконечника: он просто бьётся в стену в надежде, что количество рано или поздно перерастёт в качество. Тут не то что Заря – тут Полесье-Ставки смогло нейтрализовать 90% атакующего потенциала "горняков".

Сапутин в одном из эпизодов прекрасно вытащил – ну так и Ризныку пришлось спасать после удара Шуршича. Шахтёр не смог создать в финальной трети поля достаточно моментов, при том что на других двух третях царил безраздельно. Забавно было видеть, как у хозяев в какой-то момент стали пробовать забить самые непрофильные игроки: Конопля с мячом добирался до точки пробития пенальти, Матвиенко бил хоть и из-за пределов штрафной, но всё равно выдвинувшись очень далеко из своей привычной зоны...

Да, Исаки вышел и спас игру – но меня на месте Турана напрягало бы, что всю эту собранную за десятки миллионов "дримтим" вынужден спасать 18-летний новичок. Много кто из этого Шахтёра ярко начинал, но потом скатывался в серость. И вообще, очень многие трансферы Шахтёра оставляют впечатление Феррари в засеянном поле: роскошно, но абсолютно неэффективно. У той же Зари Шуршич (а у других Цара, Яшари, Мендоса, совсем недавно Макуана и Безерра) пашут, как тракторы в том же поле, а здесь бразильцы раз за разом пасуют перед насыщенной обороной.

Феерия тура

Этого не предполагал никто. Четыре предыдущих матча тура, вместе взятые, принесли всего пять мячей; в четырёх из пяти матчей Эпицентра в УПЛ состоялся строго один гол – эта команда вполне любит "парковаться"; да и Кривбасс, как минимум, бомбардира не имеет... Все эти прикидки уступили ливню голов, с атакой на атаку, множеством моментов и интригой до последних секунд.

Сложно измерить алгеброй гармонию, но попробуем. Кривбасс посреди недели даже дисквалификацию из Кубка получил – так плохо у него обстоят дела с лимитом на легионеров. В заявке на сезон 17 иностранцев – и, в частности, это выражается в проблемах у своих ворот. Позволю процитировать себя же после предыдущего тура:

"Пожалуй, сейчас Кривбасс не готов играть строго и безошибочно против соперников такого уровня – он и командам намного слабее позволяет больше. Украинцев в составе снова минимально разрешённое количество, Виливальд в стартовом составе незаменим (единственный центрбек на скамейке – венесуэлец Рохас, так что даже в случае травмы Виливальда пришлось бы менять ещё и одного легионера) – и, наверное, это мешает ван Леувену построить что-то более монолитное".

Против Эпицентра, к слову, ван Леувен выпустил "целых" пять украинцев в стартовом составе, но хотя бы один нелегионер в линии обороны Кривбассу нужен. И проблемы продолжаются, множатся: 20-летний Виливальд, наверное, и сам не ожидал, что ему будут так много доверять в новом сезоне. С другой стороны, это можно считать своеобразной наградой за смелость: он, в отличие от того же Стецькова, готов жить в Кривом Роге.

Но это последние негативные слова, которые заслужил Кривбасс сегодня – похвалу он заслужил гораздо больше. Эпицентр попал под команду ван Леувена, как под танк, категорически не справился с её прессингом. Нагорняк после игры сказал, что такие ошибки нельзя назвать даже детскими – и его можно понять. При первом голе защитник Эпицентра сначала решил не играть в мяч, а отступать, потом остановился, пытаясь создать искусственный офсайд – в общем, создал идеальные условия для гола; при четвёртом голе три игрока Кривбасса вылетели, по сути на одного вратаря...

Эпицентр оказался не готов к открытой игре с таким соперником. Будет жаль, если Нагорняк после такого матча решить сидеть в окопах и в рядовых матчах, как это было с Шахтёром. Матч послужил настоящим украшением, и по четыре мяча Эпицентр сможет, конечно, только при атакующей модели игры. Но в целом, только особенные обстоятельства помешали Кривбассу победить уверенно и разгромно.

Прерывание серии тура

Одним из таких "особенных обстоятельств" стал гол Владислава Супряги. Валаамова ослица заговорила: предыдущий мяч Супряга забил ещё в сентябре 2020 года. Как же давно это было: самая большая проблема – ковид, царствование Ювентуса в Серии А выглядит бесконечным, да и Супряга выглядит главной звездой нового поколения, куда там Довбику. Судите сами: один из героев победного чемпионата мира, автор 14 голов в УПЛ сезона-2019/20, контракт с Динамо, да и европейские клубы интересуются – и это всего в 20 лет!

А потом что-то сломалось. Супряга оказался акселератом, который на уровне юниоров выделялся, а потом, после взросления организма на фоне нагрузок, стал травмироваться и потерял форму. Трансфер в Европу привёл к обратной замене в первом же матче, за Динамо и Зарю Владислав перестал забивать – и в какой-то момент игрок из звезды стал мемом. Даже гол, после баскетбольного зависания, состоялся на фоне травмы – и это, пусть и символично, но подчёркивает, что на уровне профи Супряге чего-то не хватает.

"Бывший" тура

Колос, начавший тур единственной командой, которая вклинилась между Динамо и Шахтёром, сыграл бесцветную нулевую ничью с Вересом. Игра вышла малосодержательной: даже единственную жёлтую карточку получил Руслан Костышин. У Вереса в атаке совсем ничего не получилось – и, видимо, из-за старых грехов. Ндукве в прошлом туре за удар соперника получил удаление, в субботу Шандрук попробовал Бойко в роли "ложной девятки" – но не получилось ничего. А искать варианты нужно: Ндукве получил дисквалификацию на три матча.

Но это проблемы Вереса, а у Колоса подвела атака, которая в предыдущих пяти матчах забила восемь мячей. И здесь свою роль сыграл вратарь, который ещё в прошлом сезоне играл именно за команду Костышина. Валентин Горох не подошёл Колосу, видимо, из ботанических соображений, на знакомом поле провёл отличный матч. Колос предсказуемо начал страдать с соперниками, которые играют против него более закрыто.

Гайдучик – лучший "джокер" лиги

Бывший игрок Вереса, кстати, тоже блеснул – но уже за Полесье. Гайдучик продолжает феерить: на этот раз его прекрасный гол в касание помог добить Кудривку. В предыдущий раз о Николае я писал совсем недавно, сейчас же пора обратить внимание на особенности его роли в новом клубе.

Победный гол Кривбассу в прошлом туре не помог Гайдучику стать основным форвардом. Играет в основе Филиппов, даже при отсутствии голов – но важнее, что Николай выходит на замену и забивает. Похоже, что Гайдучику самому удобнее проявить себя против уставшей обороне, после того, как её измотает тот же Филиппов. Если бы он вышел в стартовом составе против той же Кудривки, так убежать во втором тайме от защитников, он, вероятно, и не смог бы.

"Джокер" – амплуа в футболе уважаемое, но в Украине совсем редкое. В ситуации, когда у многих команд и одного забивного форварда нет, держать его в запасе – роскошь. Но Полесье поднимается в таблице, в том числе, и благодаря таким вещам.

Цитата тура

Костышин на вопрос, почему не играл Красничи, сказал: "Он сыграл за сборную два сложных матча. Тем более он сыграл против двух супернападающих сборной Швеции, которые стоят на двоих миллионов 250. Понятно, что есть усталость – он в таком режиме привык играть".

И как сыграл! Красничи помог сборной Косово обыграть сборную Швеции. Исак (не путаем с Исаки) сейчас и за клуб играет мало, так как набирает форму после забастовки в Ньюкасле, но против Дьокереша и Эланги защитник Колоса сыграл. Матч закончился победой балканцев 2:0 – и, честно, выглядит фантастикой, что представитель середняка УПЛ в состоянии справиться с такими соперниками.

С другой стороны, сам Костышин сказал, что после таких подвигов игрокам приходится пропускать игры.

Форма тура

Карпаты приезжали в Киев на фоне кризиса и разговоров о смене тренера. Честное слово, как бы красиво ни звучал слоган "Кубок – Львову!", его использование чем дальше, тем больше звучит как насмешка. Ни один другой постоянный участник УПЛ не вылетает от представителей низших лиг так часто, как львовяне: Буковина продолжила славную традицию Зирки, Полтавы, Прикарпатья и (дважды) Ингульца. Учитывая ещё и ряд осечек в чемпионате, неудивительно, что перед Лупашко замаячила угроза отставки.

Но в решающий момент тренер зацепился за ту соломинку, о важности которой говорил и в которую, вероятно, верил больше других. Прямая речь: "Ми це презентували гравцям на зборах, сказали, що будемо грати в червоно-чорній формі, щоб вони готувалися, щоб вони забули про те, що кажуть, що вона нефартова".

Данные слова Лупашко сказал ещё после разгрома Пенуэла (8:0) на предыдущей стадии Кубка. Красно-чёрная форма – важная часть культуры Карпат. Хотя их основным комплектом и является зелёно-белые цвета, львовяне регулярно берут цвета УПА запасными – однажды даже презентовали такой комплект возле памятника Степану Бандере. Разговоры про несчастливость появились не на пустом месте, Карпаты действительно много проигрывали в ней – но теперь и терять было нечего: львовский клуб остался единственный в лиге без единой победы. Матч на поле Оболони, которая играет в зелёном, стал поводом засветить эту форму и в чемпионате.

Сработало, причём даже с точки зрения фарта. Оболонь, которая в предыдущем туре у самого Динамо очки отобрала, уверенно проиграла Карпатам. Матч мог сложиться для Карпат намного труднее, но уже на самом старте после штрафного гостей игрок Оболони срезал мяч в собственные ворота. После перерыва ещё и Бабогло замкнул подачу с углового, и на это "пивовары" ничем серьёзным ответить не смогли.

У Карпат две победы в сезоне, обе с реализацией сверх ожидаемого и обе в форме УПА: что это, если не повод в неё поверить?

Ротация тура

Виталий Пономарёв имел много возможностей отобрать у Гороха победу в номинации "бывшего". Он сам ещё в прошлом сезоне тренировал Рух, а летом вместе с ним в ЛНЗ перебрались четыре игрока: Ледвий, Дидык, Рябов и Горин. И вот, в очередном туре пришлось играть именно с Рухом.

Так вот, на матч против бывших Пономарёв решил убрать самого, казалось бы, неприкосновенного из своих старых знакомых. Вратарь Дмитрий Ледвий передвинулся в запас, а его место занял Алексей Паламарчук. Сработало как минимум номинально, да и заслужил Паламарчук шанс в основе. Напомню, в прошлом сезоне он установил рекорд чемпионатов Украины, отразив 6 (!) пенальти.

А другой новичок в стартовом составе забил победный мяч. Обах Проспер, новичок из Визелы, откликнулся на проникающий пас Яшари, даже, кажется, не заметил сопротивление Романа и переиграл вратаря. Проспер отпраздновал этот мяч в стиле Криштиану Роналду и в интервью сказал, что считает его своим кумиром. В принципе, Криштиану многие голы за Аль-Наср забивает при том же уровне сопротивления.

Акция тура

Металлист 1925 на классе переиграл Полтаву. Запас прочности у команды огромный, и тренер соперников прямо сказал, что замены харьковчан усиливают игру, а их самих – нет. И это после травмы Гаджиева, который сломался в прошлом туре, с Шахтёром.

На разминку команда вышла в специальных футболках – с надписью "Рамик мы с тобой" и изображением любимого героя аниме Гаджиева.

Гол тура

Исаки забил ещё и очень красиво: обыгрался с Мейрелишем и пробил в дальнюю "девятку".