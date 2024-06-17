Мюнхен в преддверии матча сборной Украины: безумные болельщики, уютные улицы и роскошная Алянц Арена — наш репортаж

Мюнхен поражает красотой, простором, историческим центром и, наконец, стадионом, на котором и сыграет украинская сборная свой первый матч на Евро-2024.

С польской границы и до Мюнхена нас сопровождали ветряки, которые используют силу ветра как источник энергии, в Европе это распространенная тема, Украина пока большим количеством таких устройств похвастаться не может.

Нам удалось посетить и Дрезден, лично мне напоминающий венгерский Дебрецен. Небольшой город, с интересными достопримечательностями и сдержанным центром, но живет… Суббота, люди ходят, наслаждаются общим временем, находясь на террасах в заведениях. К слову, немцы, на мой взгляд, это люди, никогда никуда не спешащие.

По дороге в Мюнхен были машины с болельщиками, некоторые даже очень заморочились с дизайном. Респект фанам Германии за креатив.

Наш отель поразил своим холлом, футбольная тематика и просмотр поединков Евро уже при входе. Неудивительно, ведь большинство гостей — футбольные фанаты.

Поскольку это была суббота, то заведения, не считая центра, закрывались быстро, поэтому на улицах было затишье. А утром – все по новой. Поток людей в Германии этим летом невероятный.

Воскресенье, казалось бы, обычный выходной, чтобы наслаждаться отдыхом, но не для нас, журналистов. Сначала на маршруте у нас была гостиница сборной Украины, потом непосредственно получение аккредитаций. Первое впечатление от Альянц Арены незаурядное, масштабы впечатляют, а закулисье еще больше — много пространства, ярких цветов и чистота.

Сама процедура аккредитования прошла довольно быстро, перед входом на стадион сканируют именную аккредитацию, затем, как это происходит в аэропорту, проверка вещей, после выхода из стадиона снова скан документа. А потом нас ждал прессцентр, где собрались журналисты-коллеги из разных уголков мира. Что интересно, бесплатной была только вода, а вот за еду, если было желание пообедать, пришлось платить.

До матча с Румынией со СМИ общались Сергей Ребров и Илья Забарный, несколько вопросов о предстоящем поединке, напоминание о войне в Украине и настройка на игру.

После пресс-конференции была открыта тренировка сборной Украины, во время которой журналисты могли изнутри рассмотреть еще незаполненный стадион, увидеть игроков и тренерский штаб. Что интересно, Миколенко тоже присутствовал на поле, но занимался индивидуально.

По завершению мы отправились на поиски интересных достопримечательностей, и, наконец, мы в центре Мюнхена. Именно здесь футбольный праздник чувствуется больше всего, ведь болельщики на каждом шагу. Нам удалось встретить румын и украинцев, которые активно вели спор "кричалками".

Легендарный хит "путин х*йло" снова зазвучал на улицах Германии, это будет еще не раз. Представителей Румынии оказалось больше, но удалось пообщаться и с нашими. Все верят в победу Украины, самый популярный счёт 2:1.

Центр города компактный, уютный, есть где прогуляться и что увидеть. Прежде всего – Мариенплац, который является сердцем Мюнхена. Здесь расположена Новая ратуша.

Неподалеку фаншоп Баварии, а также площадь Макса Йозефа, которая несколько напоминает Оперный театр или во Львове, или в Ровно.

Больше всего поражает парк Хофгартен в стиле барокко, заложенный в итальянском стиле в 1613—1617 годах. С обеих сторон он оборудован галереями. В северной части находится Немецкий музей театра, в западной части фрески Петера фон Корнелиуса рассказывают об истории дома Виттельсбахов. Южная граница Хофгартена образует фасад мюнхенского дворца-резиденции, в восточной части которого находится Баварская государственная канцелярия.

В центре парка – Храм Дианы. В среду и воскресенье там танцуют сальсу, в пятницу аргентинское танго, а днем ​​посетителей развлекают уличные музыканты.

Из минусов, заоблачные цены в заведениях и даже наглые официанты. Посетив ресторан "Spatenhaus at the opera" в центре Мюнхена, мы были в шоке. Сначала мы заказали напитки, ведь не были голодными, однако после того, как официант нам их принес, спросил, что мы выбрали из еды. Ответ "ничего" его очень разозлил, ведь, как он сказал: "Вы в ресторане, поэтому не можете выбрать только напитки, нужно выбрать что-нибудь из еды". На вопрос: "Почему?", ответ тот же "ибо это ресторан". После нескольких минут спора он агрессивно отобрал меню и сказал, что принесет нам чек. Возможно, не понравились украинки, но и мы не промах, последнее слово было за нами.

В общем, сейчас город больше живет футболом, так что фаны обычно, кроме бара, больше ни на что и внимания не обращают, ведь расписание матчей такое, что только сидеть и болеть. Но поскольку фан-зоны расположены в центре, то что-то и можно увидеть.

Несмотря на инцидент, впечатления от Мюнхена только положительные, так что однозначно рекомендую побывать здесь и насладиться немецкой едой, пивом и красотой.