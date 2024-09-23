Бомбардир Байера и 16-летний талант в Хорватии: украинцы, которые скоро могут дебютировать в клубах Европы

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, тысячи юных украинских футболистов уехали развивать спортивную карьеру за границу. Такая миграция с одной стороны играет в минус отечественным клубам, потому что они теряют ценные активы. А с другой – игроки получают несколько лучшие условия: от инфраструктуры до методики тренировок.

Уже вскоре на радарах могут появиться новые персоналии типа Александра Зинченко или Андрея Воронина, которые в УПЛ не провели ни одного матча, но сделали успешную карьеру в Европе.

В настоящее время в юношеские сборные Украины приглашают немало легионеров. Многие футболисты играют в академиях хороших иностранных клубов, а некоторые подпускаются к работе с основными составами. Поэтому рассказываем о молодых талантах, которые уже скоро могут дебютировать в европейских чемпионатах.

Методология выбора футболистов проста. Во-первых, игрок должен находиться в поле зрения тренеров первой команды. Во-вторых, стабильно играть на юношеском уровне и там быть заметным.

Артем Степанов

Клуб: Байер (Германия)

Возраст: 17 лет

Позиция: центральный нападающий

Степанов начинал футбольную карьеру в родном Луцке, а затем перебрался в Шахтер. В начале апреля 2022 года форвард подписал контракт с Байером U-17. Громко заявил о себе в прошлом сезоне, когда забил 19 голов в чемпионате среди 17-летних.

Артем Степанов Инстаграм Артема Степанова

Рост игрока – более 192 сантиметров, благодаря чему он уверенно играет в верховой борьбе. Он хорошо цепляется за мяч и имеет голевое чутье. Был одним из лидеров сборной Украины U-17, пробившейся на чемпионат Европы, а сейчас вызывается в сборную U-19.

В этом году Степанов стал полноправным игроком Байера U-19, где за 6 туров наколотил 5 голов. В начале сентября впервые попал в заявку взрослой команды на матч Кубка Германии против региональной команды Карл Цейс Йена. Всю игру смотрел со скамейки запасных.

Прогресс украинца уже замечает главный тренер Байера Хаби Алонсо, часто привлекающий его к тренировкам с основным составом. Если Степанов продолжит дальше забивать за юниоров, свои несколько минут за "фармацевтов" получит уже в этом сезоне.

Богдан Попов

Клуб: Эмполи (Италия)

Возраст: 17 лет

Позиция: центральный и крайний нападающий

Уроженец Нежина перешел в Эмполи в октябре 2023 года, а прежде был в Польше и в академии киевского Динамо. За полгода забил 9 голов в команде U-17, с которой стал вице-чемпионом Италии. Своей игрой заслужил вызов в сборную Украины U-17 на чемпионат Европы, где трижды вышел на замену.

Богдан Попов ФК Эмполи

Летом этого года главный тренер "синих" Роберто Д'Аверс взял нападающего на предсезонную подготовку первой команды. Попов сыграл в спаррингах, забил мяч, а его игру отмечал сам президент клуба. Уже на старте сезона украинец зажегся в протоколе "основы" на матчах Кубка Италии и Серии А.

Попов, как и Степанов, выделяется высоким ростом (193 сантиметра), но при этом достаточно техничен и координирован в работе с мячом внизу. Сейчас Эмполи хорошо стартовало в чемпионате, поэтому эксперименты с молодежью, среди которой может оказаться Попов, следует ожидать в конце сезона.

Тимур Тутеров

Клуб: Сандерленд (Англия)

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный и крайний нападающий

В Украине парень начинал карьеру в составе Колоса. А уже весной 2023-го перебрался в Англию. Через несколько месяцев того времени 18-летнего нападающего стали привлекать в Сандерленд U-21. Там он успел трижды забить, и не кому-нибудь, а молодежным командам Вулверхэмптона, Ливерпуля и Манчестер Юнайтед. Также Тутеров систематически вызывался в сборную U-19, где являлся игроком основной обоймы.

Тимур Тутеров Инстаграм Тимура Тутерова

С лета этого года футболист часто тренируется с основным составом, в котором играет еще один наш соотечественник – 25-летний нападающий Назарий Русин. Недавно Тутеров впервые попал в заявку на матч Чемпионшипа. В молодежной команде "черных кошек" он является игроком основного состава.

Возраст украинца разрешает еще несколько сезонов играть в чемпионате U-21. Но именно с 19 лет в большинстве клубов привлекают в основу. Учитывая насыщенный календарь английских футбольных соревнований, вероятный дебют форварда может произойти в скором будущем.

Дмитрий Зудин

Клуб: Хайдук (Хорватия)

Возраст: 16 лет

Позиция: центральный нападающий, вингер

Зудин начинал в академии Шахтера, а после начала вооруженной агрессии России переехал в Хорватию. Там его подписал Хайдук из Сплита – одна из лучших хорватских футбольных школ.

Дмитрий Зудин ФК Хайдук

Текущий сезон Зудин начал в команде U-19. На матч первого тура юниорской лиги Хорватии 16-летний украинец вышел в старте. Однако дебют не сложился положительно, потому что он получил красную карточку, а его команда сыграла вничью. После отбытия дисквалификации форвард в двух играх забил три мяча. Нападающего также привлекают в украинскую сборную U-17.

Говорить о Зудине как об игроке первой команды сейчас рано. Впрочем, в 16 лет выдерживать конкуренцию в мощной европейской академии на уровне 19-летних – достаточно приличный результат. Возможно, где-нибудь в конце сезона экстравагантный тренер первой команды Хайдука Дженнаро Гаттузо обратит внимание на украинца и возьмет в заявку на какой-нибудь матч.

Александр Якименко

Клуб: Брюгге (Бельгия)

Возраст: 18 лет

Позиция: правый вингер

В Украине Александр играл за Ворсклу и Шахтер. Контракт с Брюгге заключил в августе 2022 года. Полузащитник сначала поиграл в юношеских командах. А через год присоединился к Брюгге U-23 – резервной команде бельгийцев. Клуб выступает в Челленджер Лиге (вторая по статусу лига Бельгии).

Александр Якименко Инстаграм Александра Якименко

Украинец также успел сыграть за первую команду в товарищеском матче. На официальных играх "основы" в заявке еще не было. У вингера развиты как атакующие, так и оборонительные навыки, поэтому при необходимости он может закрыть позицию латераля.

Текущий сезон Александр начал в статусе основного игрока Брюгге U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Сыграл 90 минут в ничейном матче с дортмундской Боруссией. А игра на международной арене – это витрина, которая может помочь попасть в ростер первой команды.

***

Клубы подтягивают игроков академии в первую очередь за игровые достижения на юношеском уровне. Также это происходит в случае эпидемии травм или в матчах конца сезона, когда турнирное положение позволяет экспериментировать. В списке выбраны игроки, наиболее близкие к дебюту из-за игровых показателей.

Но в европейских клубах есть еще немало украинцев. Некоторые еще совсем юные, а некоторые играют не слишком много, поэтому говорить об их потенциальном дебюте в ближайшее время сложно.

Например, недавно во вторую команду Боруссии Дортмунд перевели центрального полузащитника Даниила Кревсуна (19 лет). В состав дубля Вердера летом перешел центральный защитник Иван Ермачков (19 лет). Есть украинец и в Баварии – 17-летний центральный полузащитник Богдан Оличенко. В Англии за Уотфорд играет 18-летний сын Андрея Шевченко – Кристиан Шевченко, в Португалии за Бенфику U-18 – Андре Вакулюк.

Диаспора "сине-желтых" в Италии достаточно приличная: Александр Драган (Аталанта U-18), Иван Лихолит (Аталанта U-18), Демьян Есин (Торино U-18), Максим Воробей (Болонья U-18), Андрей Лисицкий (Фиорентина U-17), Владислав Яворский (Сампдория U-18).

Вспомнить стоит о целой плеяде вратарей, которые за границей, а там у украинских представителей есть Реал, Байер, Бенфика, Цюрих, Эспаньол, Вольфсбург, Бетис.

Если подытожить, то Украина ощутит последствия миграции только через 3-4 года, когда футболисты, которым сейчас 16-19 лет, начнут полноценно играть на взрослом уровне. Тогда примеры Зинченко и Воронина будут не единичными.

Дмитрий Климчук