ПСЖ Энрике против Арсенала Артеты: испанская дуэль на Парк де Пренс

В среду, 7 мая, в Париже состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА. ПСЖ будет принимать лондонский Арсенал после победы недельной давности в Лондоне – 1:0.

Французская команда, никогда ранее не владевшая самым престижным европейским трофеем, сегодня может стать на шаг ближе к истории. Впрочем, то же самое относится и к их соперникам из Англии.

Минимальная победа в гостях

Судьбу поединка в Лондоне решил быстрый гол. Уже на четвертой минуте Дембеле удачно замкнул передачу Кварацхелии и открыл счет. Этот гол стал восьмым для Усмана в девяти матчах Лиги чемпионов с начала 2025 года. В дальнейшем ПСЖ контролировал ситуацию, вел игру, пока Арсенал пытался придумать, как противостоять контролю мяча со стороны гостей.

Гол Дембеле в первой игре Dembélé guides in Kvaratskhelia's low cross ⚽️#UCL pic.twitter.com/o6bzJRAszO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025

Завестись хозяевам удалось только ближе к перерыву, но эта активность плодов не принесла. Как и попытки обострить во втором тайме. Подолгу соперники просто гоняли мяч, прессингуя друг друга. Периодически моменты возникали, но у ПСЖ они в итоге оказались более явными, чем у Арсенала.

Исход матча – в целом закономерный. И в ответной игре "канонирам" нужно что-то изобретать, если они хотят сыграть в решающем матче.

Гостевая победа в двухраундовых противостояниях всегда кажется увесистой заявкой на проход в следующий этап. Но с другой стороны, ПСЖ справился с Арсеналом с минимальной разницей, так что в Париже еще все возможно, и прямо сейчас, до матча, рано говорить, что парижане обеспечили себе выход в финал Лиги чемпионов.

Статистика – против Арсенала

К нынешнему матчу гости из Лондона подходят с неутешительной статистикой. Дело в том, что Арсенал никогда не отыгрывался после домашнего поражения в первом матче плей-офф в еврокубках. Лондонцы вылетели во всех пяти случаях – в последний раз против Барселоны в 1/8 финала сезона 2015/16 (0:2 дома, 1:3 в гостях).

Как будет в этот раз, узнаем уже сегодня ночью. Но, вряд ли сами игроки Арсенала придают этой статистике большое значение. Даже если знают о ней. Скорее всего, игроки команды Артеты понятия не имеют о таком факте.

В свою очередь, ПСЖ прошел дальше в еврокубках в 18 из 19 случаев, когда выиграл первый матч плей-офф на выезде. Исключением стало противостояние с другим английским клубом – Манчестер Юнайтед, в 1/8 финала розыгрыша-2018/19. Тогда парижане проиграли по правилу выездного гола (2:0 в гостях, 1:3 дома).

Это дарит дополнительную надежду Арсеналу, чей вратарь Давид Райя утверждает, что команда, несмотря на поражение в первом матче, показала все, что нужно для победы в ответном.

"С 25й минуты мы показали, что можем победить любую команду. В этом сезоне мы не раз демонстрировали, что можем выигрывать на выезде. Поэтому мы поедем в Париж, чтобы сделать это", – отмечает Райя в комментарии пресс-службе УЕФА.

Синхронные поражения

Обе команды проиграли в выходные в национальных чемпионатах и обе – с одинаковым счетом, 1:2.

ПСЖ на выезде уступил Страсбургу, а Арсенал на своем поле Борнмуту. Впрочем, эти поражения существенно отличаются друг от друга.

Ведь парижане еще несколько недель назад досрочно гарантировали себе титул чемпиона Франции и сейчас могут себе позволить раздаривать очки соперникам. И теперь на внутренней арене у ПСЖ остался только один важный матч – финал Кубка Франции против Реймса, который пройдет 24 мая.

Арсенал не только потерял все шансы в борьбе с Ливерпулем за титул чемпиона Англии, но и позволил приблизиться к себе Манчестер Сити (разница в таблице – 3 очка), Ньюкаслу и Челси (4). За три тура до конца соревнований именно эти команды будут бороться за 2 место в итоговой турнирной таблице АПЛ.

"Не можем быть слишком самоуверенными"

Тренер парижан Луис Энрике не сомневается, что чемпионам Франции будет очень сложно на своей домашней арене "Парк де Пренс".

"Наша единственная цель – выиграть и ответный матч дома. С Арсеналом мы не можем терять бдительность и быть слишком самоуверенными. Это команда, которая может полностью переписать историю за секунду, и тогда мы вернемся к исходной точке. Пока ничего не решено, так как им нечего терять", – говорит Энрике.

Одним из ключевых игроков парижан является голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец сделал несколько важных сейвов, когда ПСЖ выбил Ливерпуль и Астон Виллу в предыдущих раундах. Также не раз выручил свою команду в Лондоне и должен снова сыграть на максимуме в столице Франции.

"Это работа вратарей, не так ли? Спасать команду, – подчеркнул Луис Энрике. – Они работают каждый день ради этого. В полуфинале нужно, чтобы каждый игрок выступал на максимально высоком уровне".

Травмированные

ПСЖ: –

Арсенал: Габриэль Жезус, Кай Хаверц, Такехиро Томиясу, Габриель Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Жоржиньо

Прогноз букмекеров

Победа ПСЖ – 2.11;

Ничья – 3.64;

Победа Арсенала – 3.38.

Выход в финал (победа по сумме двух матчей)

ПСЖ – 1,26;

Арсенал – 3,95.

Где смотреть онлайн

Посмотреть онлайн-трансляцию матча в Украине можно на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" медиасервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Матч ПСЖ – Арсенал начнется в 22.00 по киевскому времени.