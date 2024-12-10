Отец-мэр, памятник в Манчестере и учение Пепа: штрихи к портрету Венсана Компани

Тренер Баварии под микроскопом.

Беженец

Когда Пьера Компани выбрали мэром Гансгорена в 2018-м, это было на страницах всех газет.

Ранее в Бельгии мэрами становились этнические турки и арабы, но никогда выходцы из "черной" Африки.

"Эти выборы – доказательство того, что люди ценят мою работу", – написал тогда 71-летний инженер, который оказался в Бельгии как диссидент в 1975 году.

Родом он из ДР Конго, которая тогда называлась Заир, а правил ею диктатор, о чьей адекватности говорит взятое им имя "Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду Ва За Банга" – "Всемогущий воин, который, благодаря своей твердости и железной воле, шагает от победы к победе, сжигая все на своем пути".

Жестокий был тиран. Это при нем сборная Заира так боялась пропустить на ЧМ, что игроки в слезах не давали Бразилии выполнить штрафной.

Пьер Компани был студентом и выступил против идиота – да так, что потом еле сбежал в Европу, где – а как иначе? – завел новую жизнь, женился на профсоюзной активистке, у них родились дети.

"Сложно это было, моего папу не воспринимала семья мамы. Когда мы ходили по детским турнирам, то было нормой обзывать нас обезьянами. Это кричали другие дети и их родители. Как-то мама не выдержала и напала на них с кулаками", – вспоминает Венсан.

Из-за бытового расизма он рос раздражительным, часто дрался. В 14 его исключили из школы, а дальше – и из юношеской сборной Бельгии.

Между тем родители подали на развод, и это был определяющий момент. Куда теперь?

"Если бы я хотел продавать наркотики, то надо было просто спуститься на два этажа и взять пакет. Если бы захотел произвести впечатление на девушек, то все бандиты района меня знали, мы вместе играли в футбол".

Но Компани выбрал другую дорогу.

"Я не знал, как хорошо играю, но считал так: если заработаю футболом 300 евро в месяц, и еще дополнительно устроюсь в компанию, где работал папа, то смогу взять в кредит домик с маленьким садиком. Мне бы этого хватило".

Наивный! Агенты уже его вели, и вскоре Венсан познакомился с Жаком Лихтенштейном, который сразу понял – сочетание силы и скорости, как у Компани, стоит миллионы. Они пожали руки без подписей, только устная договоренность, а уже через пару дней в скромную арендованную комнатку защитника пришли итальянцы с сумкой денег и готовым контрактом. Знаете, что он им сказал? Что он пожал руку – вот что.

"Венсан – врожденный капитан. Человек, которому в любой ситуации можно довериться", – говорит Лихтенштейн.

Уже в 2004-м Компани стал самым молодым игроком сборной Бельгии за 43 года – и вместе они начали путь из серых пригородов в большую игру.

Тем временем Пьер вел свою битву за признание в горсовете Брюсселя, за кафедрами и трибунами – и тоже достиг желаемого.История Компани – это история беженцев, которые смогли.

Хранитель

Мало кто знает, но Венсан едва не перешел в МЮ.

Мартин Фергюсон – брат сэра Алекса – приезжал в Брюссель на переговоры, но Андерлехт вцепился в юную звездочку зубами. Тогда клуб еще имел деньги.

Лишь в 2006-м бельгийцы сдались, отпустив Компани в Гамбург, где почти сразу он повредил ахилл. Жуткая травма!

Когда же вернулся, то тренер часто ставил опорным, где Компани не хватало тонкости. Он чувствовал это, нервничал, и перед Олимпиадой-2008 изрядно поскандалил, требуя отпустить на турнир.

Венсан Компані у складі Гамбурга Getty Images

Первый блин в Бундеслиге был комом, он нуждался в чем-то новом.

"Знал ли я? Да ничего я не знал! Я подписал контракт с Ман Сити, а тогда шейхи купили клуб. Мы были в предсезонном туре, и с тех пор это было как в шоу. Каждый день новые изменения".

Да-да, Компани не продукт скаутинга City Group – просто совпало:

"Вот Рио Фердинанд перешел из Вест Хэма в Лидс, чтобы играть в ЛЧ. Тогда в Юнайтед, чтобы пытаться ее выиграть. А я весь этот путь прошел в одном клубе. Это фарт, но это также не подарок на тарелочке, мне его никто не вручал. Я боролся за это место больше всех, кто приходил".

В 2009-м они финишировали 10-ми, у Марка Хьюза не получилось. Уже в 2010-м с Манчини поднялись на 5-е место. Ну, а еще дальше пришли Яя Туре, Давид Сильва и Серхио Агуэро.

До сих пор многие считают развязку сезона-2011/12 главным моментом в истории АПЛ. Вы же не забыли гол Куна?

"Типичный Сити проиграл бы матч и отдал трофей. Так нас тогда воспринимали. Но Агуэро изменил это навсегда. После того момента типичный Сити – это была команда победителей", – говорит Компани.

Затем он видел еще много побед на "Этихаде", но где-то с 2015-го уже не играл регулярно – увы, этот чертов ахилл.

В 2019-м Sky Sports выпустила большой материал, где Компани назвали мостиком между прошлым и настоящим Ман Сити, ведь он был последним из "дошейховской" эпохи. Примерно в то самое время Венсан забил и свой самый известный гол – Лестеру в 37-м туре. Эпично получилось: до конца минут 20, счет 0:0, до ворот метров 25, и под аккомпанемент крика Гвардиолы: "Не бей!" Венсан ударил так, что принес своим титул:

#PLGoalsForTheAges

18. Vincent Kompany (Manchester City vs. Leicester, 2019):



Long-range strike. A captain’s goal, hitting a thunderous shot into the top corner to edge City closer to the title.



🧵 pic.twitter.com/J8tJ897TNE — James Drake (@jamesjpdrake) December 8, 2024

"Чей гол важнее – Агуэро или мой? Конечно, Агуэро! Хотя мой выглядел красивее".

В тот день прямо во время трансляции Гарри Невилл на Sky кричал: "Венсан, где тебе поставить памятник?!"

Оказалось, что возле Этихада – так захотели владельцы.

А в придачу еще и улицу, где расположена база, назвали его именем. 360 матчей, 20 голов и 4 титула чемпиона Англии – Компани заслужил там быть.

Ученик

"Был ли я готов к завершению карьеры? Конечно, у меня было столько времени из-за травм. Пожалуй, я был наилучше готовым к этому футболистом в истории", – Компани иронизирует над собой.

На самом деле он поступил в Манчестерскую бизнес-школу в 2012-м из-за приключения – дальние знакомые подбили вложить 2 млн фунтов в спортбары в Бельгии, и дело немедленно прогорело:

"Фокус не в деньгах, я зарабатывал гораздо больше, но мне было неприятно, что меня обманули. Я понял, что либо научусь читать и составлять бизнес-планы, либо дождусь катастрофы".

Так вот он стал учиться параллельно с футболом, а тогда еще втянулся в благотворительные проекты – говорит, это у него наследственное:

"Моя мама была социалисткой, боролась за равные права для обездоленных, а мой папа – политический беженец. В какой-то момент я начал себя спрашивать – а достаточно ли я делаю?"

Еще играя за Ман Сити Компани финансировал и собирал деньги среди других селебрити для Tackle4MCR – организации, которая предоставляла приют бездомным в Манчестере. В кооперации с SOS Children's Villages он построил жилье для 100 талантливых детей-сирот в Киншасе. Его клуб BX Brussels собрал 1300 детей мигрантов, которых учат не только футболу, но и языкам и базовым дисциплинам.

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Приезжавшие к Компани корреспонденты отмечали библиотеку, причем каждый раз на столе защитника лежала другая книга – в 2019-м, например, Гоморра Роберто Савиано.

Гари Линекер как-то шутил: "Венсан отличается от остальных стопперов АПЛ тем, что может связать воедино предложение".

Или это была не шутка?

И, да – он успешно закончил бизнес-школу. В 2017-м Компани защитил дипломную, в которой описал как уменьшение цен на билеты коррелируется с улучшением результатов команды на поле. Комиссия оценила его работу на 72 балла из 100.

Теперь Венсана не так легко обвести вокруг пальца, но в нем нет высокомерия. Его фото на диване тестя, который болел за МЮ, стало вирусным, как и речь в пабе после титула-2019: "Если здесь есть дети, то закройте им уши..." В этом он типичный футболист, а уже через полдня легко говорит на общественные темы, не скрывает пренебрежения к Трампу и ультраправым. Кто-то в Бельгии даже видел его политиком.

"Нет, не хочу. Мир намного лучше, он не принадлежит политикам", – отвечает Венсан.

Наставник

На самом деле он был им еще во время игровой карьеры, даже свои особые правила "капитанства" имел:

"Нельзя врать себе. Надо стараться быть посредником при конфликтах, а не стороной. Поддерживать партнеров по команде. Быть для них примером. Произносить речь перед матчами, но выбирать интонацию и содержание по ситуации. Уметь всех успокоить".

Для Гвардиолы такой человек в раздевалке был сокровищем. Тем временем для Компани наградой стало учение Пепа.

Венсан Компані та Пеп Гвардіола Getty Images

Уже вернувшись в Андерлехт в 2019-м он так и сказал: "Я хочу преподавать этот футбол, хочу принести частичку Манчестера в Брюссель".

Конечно, все оказалось сложнее.

В дебютном сезоне Компани был играющим тренером и логично провалился в обеих ролях. От проклятий трибун его спасала только щедрость – в пандемию платил ребятам зарплату из своего кармана.

На поле же стало лучше, когда Венсан окончательно перестал туда выходить – Андерлехт, чей средний возраст иногда не превышал 20 лет, вернулся в топ-3, играл агрессивно.

Особенно Компани удавалось развитие молодых. Салемакерс, Доку, Нмеча, Зиркзее – для них он был будто новый Пеп, постоянно учивший новому. Когда в 2022-м Венсан согласился возглавить только что выбывший из АПЛ и потерявший 21 игрока Бернли, Джош Каллен даже поехал за ним:

"Желание работать с Компани – главный фактор, почему я здесь. Мне нравится, что на каждой тренировке я получаю массу информации, это помогает мне улучшать игру".

Вы же видели? Они вернулись в АПЛ с первой попытки, набрав 101 очко.

А уже через год вылетели обратно, ведь Компани хорошо доминирует, но против более сильных команд противоядия еще не придумал.

Был ли он очевидным кандидатом на место в Баварии летом 2024-го? Да нет, конечно. Но умение играть с позиции силы; спокойное лидерство, контрастирующее с нервозностью Тухеля; знание Бундеслиги и немецкого благодаря годам в Гамбурге; отзывы коллег сыграли роль. Так, Крейг Беллами, работавший у Компани ассистентом, вспоминал, как Венсан с трудом находил пару часов поспать, а защитник Коннор Робертс называл его "зависимым от футбола".

Венсан Компані Getty Images

Бавария попробовала – и пока это не провал. Есть ошибки, и наибольше против аксакалов, вроде Флика или Эмери, но Компани совершенно точно не пустой персонаж. Это тренер с идеями, которые умеет донести игрокам. Его Бавария неслучайно лидирует в лиге.

"После Тухеля он дал команде ощущение безопасности, и они готовы ради него в огонь пойти", – признает Лотар Маттеус.

Преувеличивает, как всегда.

А вот сам Компани преуменьшает, когда говорит, мол, не Пеп я, а лишь хороший ученик.

Правда где-то посередине, а глобально в этой истории наибольше удивляет вся персона Венсана. Тренерство, высшее образование, успешный отец, хорошие отношения с бывшими клубами – это нетипично для мигранта; он словно с агитки о пользе мультикультурности. Осталось еще выиграть турнир с Кейном – и можно претендовать на место в учебнике.

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