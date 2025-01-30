Динамо – РФШ: шанс на первую и последнюю победу в сезоне в еврокубках

В четверг, 30 января, киевское Динамо проведет последний матч в еврокубках сезона 2024/25.

Команда еще в декабре, за два тура до окончания основного этапа Лиги Европы, утратила все шансы на выход в плей-офф. Но, в прошлый вторник, неожиданно проявила характер и сумела сыграть вничью в гостях с турецким Галатасараем (3:3), добыв первое очко в 7 матчах. Теперь, возможно, пришла пора и первой победы.

Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В рамках последнего 8 тура киевляне формально на своем поле – в Гамбурге – примут латвийский РФШ, что расшифровывается, как Рижская футбольная школа.

Громко хлопнуть дверью

Оба соперника являются аутсайдерами турнирной таблицы основного этапа Лиги Европы. И обе команды досрочно потеряли шансы на выход в следующий этап – плей-офф турнира.

Но, если игроки Динамо в прошлом туре набрали только первое очко, то у РФШ уже 5 баллов на счету. В первых шести матчах рижане дважды сыграли вничью, а неделю назад сенсационно победили… амстердамский Аякс – 1:0.

РФШ – Аякс РФШ

После этого выигрыша РФШ набрала 5 очков и поднялась на 30-е место в турнирной таблице из 36 коллективов. У Динамо 1 балл и последнее 36-е место.

Команда из столицы Украины еще может уйти со дна турнирной таблицы, но опередить представителя Латвии по итогам турнира уже точно не получится.

Пять лет без побед

Последний раз киевское Динамо побеждало на групповом этапе еврокубков 8 декабря 2020 года, когда в Лиге чемпионов обыграло венгерский Ференцварош – 1:0. С тех пор киевляне не выигрывали на основном (групповом) этапе еврокубка и, разумеется, не выходили в плей-офф. Перед матчем с РФШ этот фактор, безусловно, является еще одной мотивацией к победе. Прервать столь негативную серию хотелось бы уже в текущем розыгрыше еврокубка.

Добавим, что серия без побед началась 14 сентября 2021 года, когда в дебюте основного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22 киевляне принимали Бенфику (0:0). С тех пор украинский клуб сыграл 19 матчей на групповом/общем этапе ЛЧ и ЛЕ, потерпев 16 поражений при 3 ничьих.

Молодой, но уже титулованный

Латвийский клуб РФШ был основан только в 2011 году, тогда же принял участие в чемпионате Латвии среди команд Первой лиги (второй по значимости после Высшей). Команде потребовалось всего пять лет для того, чтобы попасть в тройку призеров второго дивизиона и повыситься в классе.

Футболісти РФШ РФШ

С 2016-го РФШ уже неизменно играет в Высшей лиге, а с 2018-го – постоянно в призерах.

Бронзу сезона-2018 команда сменила на серебро в 2019 и 2020 годах, а затем трижды становилась чемпионом (2021, 2023 и 2024), лишь в 2022-м вновь завоевав бронзу. Также команда трижды – в 2019, 2021 и 2024 годах – завоевывала Кубок Латвии по футболу.

Шесть трофеев за 14 лет существования – отличный улов. А победа над Аяксом в Лиге Европы – громкая заявка на будущие успехи уже вне пределов страны. При том, что Латвия никогда не была футбольной страной, а стадион Даугава, на котором играет сильнейший клуб страны, вмещает лишь 10500 зрителей и окружен трибунами… с трех сторон. Вдоль боковой линии напротив центральной трибуны зияет пустота, которую прерывает только огромное табло.

Стадіон "Даугава" РФШ

Чемпионат Латвии проходит по системе весна-осень, в один календарный год, и в уже прошлом сезоне – 2024 года РФШ занял первое место в упорной борьбе, опередив Ригу только на 3 очка. В 36 играх команда одержала 29 побед при 3 ничьих, 4 поражениях и впечатляющей разнице забитых/пропущенных мячей – 103-25 или "+78". Тем не менее, как уже отмечалось, набрав 90 очков, команда только на 3 балла опередила главного конкурента Ригу (87).

А вот дальше – огромная пропасть в мастерстве, классе и стабильности. Бронзовый призер Ауда набрал 60 очков, Валмиера, занявшая 4-е место – 55, Даугавпилс – 42… Всего в Высшей лиге чемпионата Латвии представлены 10 команд, которые играют турнир в четыре круга.

Можно сказать, что РФШ сейчас является неким подобием замены Сконто. Некогда гранд латвийского футбола, 14-кратный чемпион страны, прекратил свое существование в 2016-м из-за финансовых проблем.

Психологическое преимущество

Главным эффектом победы над Аяксом стало, безусловно, огромное желание. Полузащитник латвийской команды Янис Икауниекс рассказал, с каким настроем его команда выйдет на последний матч еврокубка в нынешнем сезоне.

"В прошлом туре Лиги Европы мы победили одну из самых престижных команд мира. Так что с киевским Динамо мы тем более можем конкурировать. И все мы знаем это. Так что именно таким настроем выйдем на поле и попытаемся показать на деле, что это не только слова", – говорит Икауниекс.

И, кажется, подобные мысли сидят в головах у многих футболистов рижской команды, если не у всех. А победить их, с учетом такого настроя, будет крайне непросто.

В свою очередь, главный тренер РФШ Виктор Мороз уже концентрируется на будущих матчах своей команды:

"Мы не можем быть уверенными в результате на основании того, что у нас больше очков, чем у Динамо. Это не делает нас фаворитами в этой игре. Самым важным будет понимание того, что мы можем бороться с Динамо, но также и то, что игроки вдохновлены после победы над Аяксом. В первую очередь, мы думаем о следующем сезоне и готовимся к нему. Также важно было подготовиться к играм с Аяксом и Динамо, но мы не хотели зацикливаться только на этих поединках и затягивать подготовительный этап слишком надолго".

Віктор Мороз РФШ

Сосредоточились на внутреннем чемпионате

В отличие от рижан, игроки Динамо осенью сконцентрировались на внутреннем чемпионате, такое впечатление, пустив на самотек Лигу Европы.

Віталій Буяльський (29, зліва), Микола Шапаренко (10, у центрі) та Владислав Ванат (11, праворуч) ФК "Динамо"

В итоге – 6 поражений во втором по значимости еврокубке. Зато в национальном первенстве команда Шовковского не проиграла ни одного матча, выиграв 13 при 4 ничьих и обеспечив себе отличную позицию. Столичная команда на 5 очков опережает в турнирной таблице Полесье и на 10 – главного конкурента и самого принципиального соперника Шахтер. При том, что донецкая команда старалась равномерно распределить силы между национальным чемпионатом и еврокубком. И до последнего тура сохраняла шансы, пусть и призрачные, на выход в плей-офф.

Впрочем, сейчас в украинской Премьер-лиге зимняя пауза и самое время набрать очки в Лиге Европы, чтобы не подорвать свой авторитет на международной арене окончательно. И команда Шовковского в первой январской игре уже показала характер и желание бороться за очки. Впереди – второй январский и последний матч еврокубков в целом.

Какие козыри может выложить на стол команда Шовковского?

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський ФК "Динамо"

Прежде всего, стоит отметить что украинский футбол по классу намного выше латвийского. Это видно и на уровне национальных сборных и по выступлениям клубов в еврокубках (таблицы коэффициентов УЕФА). Да, громкие сенсации случаются, победа РФШ над Аяксом – яркий тому пример. Но, по большому счету, киевляне не должны упускать своего в последней международной игре нынешнего сезона.

У нашей команды более мастеровитые игроки, мощный состав, тактическое и техническое превосходство. И если, условные Буяльский, Ванат, Кабаев и Ярмоленко покажут свои лучшие качества на поле в Гамбурге, то шансов у соперника будет немного.

Да, игроки рижского клуба воодушевлены победой над Аяксом, они будут "рвать и метать". Но весь их порыв может (и должен) быть разбит хладнокровной и четкой игрой футболистов Динамо.

Букмекеры – на стороне Динамо

Аналитики букмекерских компаний считают фаворитом предстоящей игры киевское Динамо. Так, в украинских конторах можно поставить на победу номинальных хозяев поля в Гамбурге из расчета 1,85 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются с коэффициентом 3,75, а на победу рижан – 4,35 к 1.

Что касается ведущих мировых букмекерских контор, то они выставили коэффициент на победу Динамо – 1,81. В свою очередь, на ничью можно поставить из расчета 3,79 к 1, а на победу латвийской команды – 4,20 к 1.

Где смотреть?

Прямой эфир матча Динамо - РФШ в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1" в медиасервисе MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Игра состоится в Гамбурге, на арене Фолькспаркштадион. Начало матча – в 22.00 по киевскому времени