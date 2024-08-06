История дня. Как легенда Динамо феерил против Рейнджерс, в честь него в Глазго назвали новорожденного ребенка

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо сыграет с Рейнджерс (который у нас почему-то принято называть Глазго Рейнджерс). Номинально домашний матч состоится в польском Люблине 6 августа, ответная игра — в Глазго 13-го. Динамо не встречалось с шотландскими клубами уже долгие 37 лет.

Материал было опубликовано 1 августа.

Несколько позже, в 90-х за шотландский клуб выступали трое футболистов Динамо: Олег Кузнецов, Алексей Михайличенко и Олег Саленко. Наш сегодняшний рассказ о Кузнецове, который в 1990 году первым среди киевлян подписал контракт с шотландским грандом.

До этого Рейнджерс в течение трех лет следил за игрой Олега — Кузнецов понравился тренерскому штабу шотландского клуба еще в очных матчах в еврокубках в 1987 году. Сумма трансфера по неофициальной информации составила 1 миллион долларов. Рейнджерс к тому времени имел очень мощное финансирование и в следующем году сумел выкупить у Сампдории экс-партнера Кузнецова в Динамо Алексея Михайличенко. Напомним, что именно в том сезоне Сампдория стала чемпионом Италии.

Карьера в Шотландии сложилась для Олега неоднозначно. С одной стороны — только 35 матчей за 4 сезона и тяжелые травмы. С другой — четыре чемпионства с Рейнджерсом, хорошая зарплата и два феерических матча, первый из которых состоялся в день подписания личного контракта.

"Согласно договоренностям между клубами мы с Динамо приехали на Ibrox Stadium сыграть товарищеский матч против Рейнджерс, — в разговоре с Чемпионом вспоминал эту феерическую историю Олег Кузнецов. — Партнеры по команде решили, что я выйду на игру с капитанской повязкой. Я был поражен атмосферой — на friendly match на 50-тысячном Ibrox был аншлаг.

Дальше как в сказке. 5 минута матча, у нас контратака. Я отдал передачу Протасову, а сам побежал вперед. Олег отпасовал мне, я метров с 26 ударил и попал прямо в "девятку". Стадион охнул. Фаны уже знали, что я перехожу в Рейнджерс и встречали меня как своего. 50 тысяч шотландцев все как один встали и долго хлопали. Я многое видел, но так меня нигде не встречали! Мы выиграли 3:1. После матча подписал личный контракт с Рейнджерсом.

Согласно условиям контракта Олег Кузнецов зарабатывал более 200 тысяч долларов в год, что для 1990 года было очень неплохо. Рейнджерс регулярно играл в Лиге чемпионов и по финансированию стоял на одном уровне с Ливерпулем и Манчестером Юнайтедом.

Но уже в своем втором официальном матче за команду украинский защитник разорвал крестообразные связи. Восстанавливался до конца сезона. И после этой травмы так и не смог выйти на свой предыдущий динамовский уровень.

Стоит отметить отношение Рейнджерса к Кузнецову. Операцию после тяжелой травмы ему производили в Лос-Анджелесе, в клинике, которая обслуживала игроков НБА. Из США в Шотландию украинец прилетел первым классом, причем ему выкупили сразу два места, чтобы мог положить на второе прооперированное колено.

Свой единственный гол уже в официальном матче за Рейнджерс Кузнецов забил 1 января 1994 года в знаменитом дерби Old Firm с Селтиком. Тогда на двоих с Михайличенко украинцы отличились трижды — Алексей сделал дубль еще в первом тайме. Кузнецов вышел на замену на 70-й минуте и уже через 6 минут забил пушечным ударом. Рейнджерс выиграл 4:2. Фаны Джерс ликовали. Но гол Олега имел особую историю.

"Перед тем, как забивал, болельщик Рейнджерс, местный ресторатор Саттов Сингх, публично пообещал назвать своего новорожденного сына в честь автора следующего гола, — вспоминает Олег. — И сдержал свое слово. Недавно мне прислали фото Олега Сингха — ему уже больше 30 лет.

Максим Розенко, Чемпион