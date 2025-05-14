Удар Степаненко и дуэт с Шевченко: как Ярмоленко феерил в матчах с Шахтером

Что бы ни говорили разнообразные инсайдеры, Андрей Ярмоленко не объявлял о продлении контракта, который истекает через считанные недели. На поле Андрей остаётся важнейшим игроком Динамо, но большое количество травм могут снизить как мотивацию (его собственную), так и зарплату (которую готов предложить клуб). Соответственно, и "класичне" в финале Кубка может стать последним в его карьере.

По большому счёту, Андрей и был лицом Динамо в матчах против Шахтёра: тем, от кого ждали подвигов в первую очередь, тем, кого больше всех опасались соперники, тем, кого "травили" первым после неудач... В связи с этим мы решили вспомнить особенные "класичные" Ярмоленко против Шахтёра.

Самое первое

Впервые против Шахтёра в составе Динамо вышел ещё 17 лет назад. Суперкубок Украины раньше подразумевал доверие молодёжи, вплоть до полностью второго состава от Анатолия Демьяненко. Юрий Сёмин до такого экстрима не дошёл, но на замену перспективного 18-летнего вингера всё же выпустил. К тому моменту счёт уже давно был 1:1 – на быстрый гол Милевского ответил Чигринский, и Андрей получил всего десять минут времени.

Ярмоленко доверили исполнение первого пенальти. Он справился, переиграл Худжамова – но киевляне из-за промаха Диакате Суперкубок всё же проиграли.

Самое неожиданное

Сейчас, когда смотришь на фамилию "Ярмоленко" в одном ряду с Милевским, Ярмоленко, Алиевым, велик соблазн подумать, что всё так, как и должно было быть (а вот Шовковский в запасе, при Богуше в основе – неожиданность). Но на самом деле выход Ярмоленко в основном составе на матч против Шахтёра в первом круге чемпионата-08/09 был даже не сенсацией – он был шоком.

Сёмин, вообще-то, не доверял молодому таланту. До того "класичного" у Ярмоленко к ноябрю были сыграны аж 6 минут с Ворсклой, 18 с Кривбассом – и, что особенно показательно, ноль в Лиге чемпионов. Зачастую он даже в заявку не попадал, будучи не более, чем "представителем молодёжной команды", которого на один матч берут на дальний край скамейки, а на другой – нет. И тут – место с первых минут, в Донецке, против чемпиона, с переводом в запас Исмаэля Бангура, которого фанаты были готовы канонизировать после трёх голов Спартаку.

Это уже пост-фактум можно было говорить, что Бангура, вообще-то, мало отрабатывал в обороне, что на поле Шахтёра даже форвардам пришлось бы много работать без мяча – и, если вспомнить, что Милевский никогда не обладал скоростью, "работяга" в пару к нему не помешал бы...

Но та игра и стала боевым крещением "мальчика со 130-го километра". Крещением неудачным: за 79 минут Ярмоленко не отметился ничем полезным и не получил ни секунды в "класичных" ни в Лиге Европы, ни в Кубке Украины, ни во втором круге.

Самое простое

Летом 2009-го Сёмина сменил Газзаев, и Ярмоленко стал регулярно выходить в основе. Шевченко, Милевский, Ярмоленко – тогда перечисление этих фамилий звучало как "Великие слепые: Гомер, Мильтон и Паниковский", а сейчас выглядит УПЛ-ской версией Месси, Суареса и Неймара.

Собственно, в первом круге эта тройка и показала класс: Шахтёр был побеждён 3:0, первые два гола Милевский забил с пасов Шевченко, а уже на исходе часа Ярмоленко установил окончательный счёт.

Самое важное

Годы шли, Ярмоленко из "Мальчика со 130-го километра" превратился в капитана и лидера Динамо – но само Динамо перестало выигрывать чемпионат. В сезоне-12/13 Андрей отметился голами в каждом из двух "класичных", но Шахтёр всё равно дважды победил.

С назначением Реброва у Динамо появился шанс, и в домашнем матче с Шахтёром именно Ярмоленко выдал ту самую передачу, после которой Вида нанёс удар на единственный гол.

Самое скандальное

В ответной игре под вопросом было само участие Ярмоленко. В матче, который предшествовал "класичному", Андрей получил предупреждение за симуляцию – и, по идее, должен был пропустить игру на "Львов-Арене" из-за перебора карточек. Но эту карточку аннулировали – по причине отсутствия симуляции.

Эта история вошла в эпос украинских СМИ, столько копий вокруг неё сломали медиаресурсы по обе стороны. Можете насладиться сюжетом "Профутбола", со словами Игоря Цыганика:

" Если кто-то скажет, что здесь была симуляция, он будет моим врагом до конца жизни! ".

Ни к чему значимому участие Ярмоленко не привело. Матч закончился 0:0, и главными героями игры стали игроки обороны.

Самое стыдное

Время шло, и Шахтёр адаптировался к жизни и выступлениям за пределами Донецка. После титула-2014/15 киевляне выиграли и титул-2015/16, но оба "класичных" в чемпионате проиграли с разгромным счётом. После того как в матче даже не с основным составом дончан счёт стал 0:3, а Степаненко стал показывать футболку фанатам Динамо, Ярмоленко ударил его по ноге:

Тарас даже сказал, что его дружбе с Андреем конец. Но потом в сборной их помирили.

Самое результативное

Скандалы, драки, медали – это всё здорово, но от атакующего игрока ждёшь голов и ассистов. С отрывом самым результативным дерби для Андрея стал матч четвёртого круга в сезоне-2016/17, когда он оформил дубль, отметился ассистом и практически в одно лицо принёс Динамо победу 3:2.

Игры против Шахтёра, которые провёл Ярмоленко после возвращения из Европы, прошли слишком недавно, чтобы снова их разбирать. Отмечу только, что за время после возвращения Андрей пропустил два "класичных" из четырёх возможных из-за травм. За 10 лет до перехода в Боруссию такого не случалось ни разу.

Всего же на счету Ярмоленко 34 "класичных". И побед у них было лишь 8. Для сравнения, киевляне с Андреем Николаевичем проиграли аж 22 игры. Еще 4 завершились вничью. За 34 матча Ярмоленко забил 6 мячей и отдал 3 ассиста. Но о принципиальности противостояния говорит другая статистика: 17 желтых и 2 красные карточки.

Годы берут своё, и Ярмоленко может закончить именно из-за проблем со здоровьем. Ловите момент, любой его выход против Шахтёра может стать последним.