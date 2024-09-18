Дебютная встреча с Болонью: как Шахтер играет против итальянских команд

18 сентября донецкий Шахтер стартует в новой кампании Лиги чемпионов. Соперником дончан будет итальянская Болонья, впервые за 23 года вышедшая в еврокубки.

Поединок состоится на стадионе "Ренато Даль-Ара", а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Чемпион предлагает вспомнить, как Шахтер выступал против итальянских клубов в рамках еврокубковых турниров.

Ювентус

Впервые "горняки" встретились с представителем Италии в своем дебютном сезоне - 1976/77. В 1/8 финала Шахтер разгромно уступил Ювентусу (0:3), в ответном матче "оранжево-черные" минимально победили (1:0).

Виченца

В сезоне-1997/98 "горняки" в 1/8 финала Кубка обладателей Кубков играли с Виченцой и потерпели поражение в обоих матчах – 1:3 и 1:2.

Лацио

В 2000/01 Шахтер попал в одну группу из Лацио. Что интересно, тогда у римского клуба был один из сильнейших составов в Европе. Это было доказано в двух поединках против украинцев. В первой игре очередная неудача – 0:3. В ответном матче ситуация еще хуже, 5:1 в пользу Лацио.

Милан

Через три сезона (2004/05) дончане снова столкнулись с итальянцами. В группе с ними был Милан. Прервать серию поражений против итальянцев снова не удалось – 0:1 и 0:4.

Интер

Через год в квалификационном раунде Лиги чемпионов "горняков" ждал Интер. В Донецке победу праздновали "нерадзурри" (2:0), а дома такого успеха не добились – 1:1.

Рома

Рома также уничтожила Шахтер в сезоне 2006/07 на групповом этапе ЛЧ. Дончане проиграли 0:4 дома, но на выезде минимально победили (1:0).

Милан

В следующей кампании снова был Милан. "Горнякам" реабилитироваться не удалось, поэтому "россонери" дважды праздновали разгромную победу - 4:1 и 3:0.

Рома

После этого судьба 4 года не сводила "оранжево-черных" с итальянскими клубами, но вдруг, снова Рома...

В сезоне-2010/11 Шахтер взял реванш, команда значительно усилилась с момента их предварительной встречи. Таким образом, донецкий клуб праздновал победу дважды – 3:2 и 3:0.

Ювентус

А вот на следующий год справиться с Ювентусом в группе не получилось. Хотя и в Турине удалось завоевать ничью (1:1), но дома ждало поражение (0:1).

Наполи

Еще одна встреча с представителями Италии была в сезоне-2017/18, соперником на групповом турнире Лиги чемпионов стал Наполи. Первый матч был за Шахтером (2:1), второй за "голубыми" – 0:3. Однако, по итогам всех поединков в группе, дончане вышли в 1/8.

Рома

В плей-офф ЛЕ украинцев ожидала Рома. Наши хоть и пропустили первые, но одержать волевую победу смогли (2:1). В ответном матче минимальное поражение (0:1) помешало продолжить участие турнире, ведь тогда еще было правило "выездного мяча".

Аталанта

В следующем сезоне Шахтер в группе Лиги чемпионов играл с Аталантой. "Горняки" выиграли в Италии со счетом 2:1, но на своем поле потерпели поражение – 0:3.

Интер

После вылета из Лиги чемпионов Шахтер перешел в Лигу Европы, где в полуфинале был разбит Интером (0:5).

"Неррадзурри" преследовали донецкую команду и в следующей кампании, однако в группе два матча завершились нулевой ничьей. Это позволило украинцам опередить итальянцев в турнирной таблице и перейти в Лигу Европы.

Рома

В 1/8 турнира Рома остановила Шахтер, дважды победив (3:0, 2:1).

Интер

Последний раз против итальянского клуба Шахтер играл на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22. Тогда дончане под руководством Роберто Де Дзерби расписали нулевую ничью дома с Интером, а в гостях проиграли 0:2.

Если учесть каждый матч (а их было 31), то статистика встреч абсолютно не впечатляет – 19 поражений, 5 ничьих и всего 7 побед. Возможно, после игры с Болонью удастся улучшить результаты.

Что известно о Болонье в еврокубках

"Красно-синие" впервые сыграют в Лиге чемпионов, но не в еврокубках. После паузы, продолжавшейся 59 лет, Болонья снова почувствует вкус евротурнира. В этом случае Шахтер уже профи, потому точно должен показать свой уровень.

Итальянская команда ни разу не проигрывала на своем поле в турнирах УЕФА, в ее активе 15 побед в 23 матчах.

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Болонью возглавляет Винченцо Италиано, ранее дошедший с Фиорентиной до двух финалов Лиги конференций.

Что объединяет команды

Никола Моро и Бартол Франич были одноклубниками в загребском Динамо в сезоне 2019/20.

Моро и Мартин Эрлич играли с Франичем в сборной Хорватии в 2021 году.

В сезоне 2020/21 наставник Шахтера Марино Пушич был помощником главного тренера Алкмаара, когда за голландский клуб выступал вингер Болоньи Эспер Карлссон.

Шахтер против Болоньи

Украинские команды исторически неудачно играют против итальянских. Шахтер не исключение. Конечно, в победу "горняков" мало кто верит, но и "новичкам" не всегда везет.

Статистика предыдущих встреч доказывает, что победить итальянскую команду дома практически невозможно. Однако и Шахтер уже не та команда, сейчас больше молодежи, современная модель игры и лишь одна попытка. Удастся ли подопечным Пушича подкорректировать статистику, узнаем уже в скором времени.