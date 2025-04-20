"Не говори, а играй", или Как Винисиус сбился с пути в Реале

Звездный вингер Реала Винисиус Жуниор попал в глубокую игровую яму в 2025 году, что больно бьет по результатам Мадрида.

Чемпион рассказывает о проблемах бразильца, которые он по большей части организовал себе сам.

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Матч на "Эмирейтс" против Арсенала стал квинтэссенцией выступлений Винисиуса в 2025 году.

18 потерь – заоблачный показатель при 38 касаниях мяча. Ни одного удара в створ ворот, ни одного паса под удар, ни одного успешного дриблинга. Грубо говоря, Вини выглядел любителем, который чудом оказался среди профи.

И самое интересное, что это даже особо не удивило.

Вот вы видели Винисиуса в двух Эль Класико с Барселоной в этом сезоне? Или, например, в Дерби Мадриленьо?

За последний год бразилец деградировал в ударах по воротам (с 3,72 за 90 минут до 3,26), ударах в створ ворот (с 1,83 до 1,01), ожидаемым голам (с 1,9 до 1,4).

Впрочем, хуже всего для него – это потеря страха в глазах защитников. Те, кто год назад безбожно на Винисиусе фолили, сейчас спокойно ожидают его финтов, будто знают наперед, куда он пробросит мяч.

За всю эру Карло Анчелотти в Реале Вини еще не приносил так мало пользы. В первых 20 матчах 2025 года он оформил 5+2 во всех турнирах. Зато в 2024-м было 13+6, в 2023-м – 9+7, а в 2022-м – 5+7.

Вот насколько все плохо.

И вишенка на торте – свежий опрос Marca после вылета из ЛЧ, в котором фаны "Сливочных" поставили Винисиуса на 4-е место среди игроков, которых не хотят видеть в команде в следующем сезоне после катастрофических Хесуса Вальехо, Лукаса Васкеса и Давида Алабы.

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"Что, черт возьми, происходит с Винисиусом?" – спрашивает Cadena SER.

Но здесь нет какого-то одного простого ответа.

По меньшей мере надо отмотать назад до октября 2024-го, когда в Париже France Football неожиданно вручил Золотой мяч Родри, а не бразильцу.

За несколько дней до церемонии Вини шикарно уничтожил дортмундскую Боруссию, оформил хет-трик. Никто в Мадриде не сомневался, что именно он получит награду, а когда стало известно о решении организаторов, Реал бойкотировал церемонию.

"Если надо, я сделаю это еще десять раз. Они не готовы", – этот пост Винисиуса собрал аж миллион лайков.

На деле же оказалось, что не готовым был только он.

До решения France Football бразилец имел 0,87 гола и ассиста за 90 минут, после него – 0,66.

9 ноября Винисиус еще блеснул хет-триком в ворота Осасуны, забив даже с ассиста Лунина, но дальше молчал в Ла Лиге вплоть до 23 февраля.

В этот период Реал тянули Беллингем, Мбаппе, даже 39-летний Модрич, только не он. Его вызов футбольному миру оказался фейком. На деле Винисиус по-детски обиделся на всех, расизм зачем-то приплел – да так, что до сих пор не собрал себя воедино.

"I will do it 10x " vinicius misses the penalty pic.twitter.com/nOA9oL0NKQ — CFC_vik²⁵⁴ (@_vic_kie__) March 12, 2025

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Но это же не все. Еще есть саудовцы.

Летом 2024-го они вышли на Винисиуса и предложили миллиард евро за 5 лет, а самому Реалу – 350 млн.

На тот момент Вини был героем триумфальной Лиги чемпионов, и Флорентино Перес даже не рассматривал предложение всерьез.

А вот сторона бразильца решила сыграть в игру.

Они разговаривали в сентябре и декабре, а в феврале – перед матчами ЛЧ с Манчестер Сити – Винисиус даже лично встречался в Праге с представителями саудовского инвестиционного фонда, который оплачивает банкет.

Ясно, что бразилец не хотел в Эр-Рияд. Весь этот шум его агенты использовали как аргумент в переговорах с Реалом по поводу нового контракта. Они просили большую зарплату, ведь если нет, то...

🚨 BREAKING: Saudi's offer to Vinícius:



• €1 BILLION salary, 13x bigger than his current one.

• Free agency in 2029.

• Opportunity to return to Europe before Vini turns 30 years old.

• Whatever job he wants in Saudi football after retirement.

• Ambassador for 2034 World… pic.twitter.com/QVLcCQxdAY — Madrid Zone (@theMadridZone) August 12, 2024

Идиотская идея – шантажировать Переса.

Ко всему, правда-то на его стороне. Сейчас Мбаппе, Беллингем и Винисиус зарабатывают по 15 млн каждый, чтобы никто не обижался. На том же принципе были построены еще "Галактикос" Роналдо, Фигу и Зидана.

Дела Вини ведет американская Roc Nation Sports, принадлежащая рэперу Jay-Z – может, они там не понимают, как работает сокер?

В любом случае, эти агенты создали хаос вокруг клиента, он получил дополнительную порцию хейта за нелояльность, а приобрел... ничего. Ноль.

"Я счастлив в Реале, я воплощаю свою мечту играть с лучшими футболистами, тренером, президентом, фанами. Нигде мне не будет лучше, чем здесь", – сложно не согласиться с вингером, но почему тогда его контракт до сих пор не продлен? Это тоже мешает концентрации на игре.

Florentino Pérez with Vinícius Junior. pic.twitter.com/hgxS4sMv5o — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 8, 2025

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Но и это же не все. Есть еще болельщики, которые его засвистывают по всей Испании.

Симуляции, провокации, трэшток – с этого началось и продолжается годами.

Особенно это обострилось в 2023-м после слез, драки и удаления на "Месталье". Даже президент Бразилии Лула тогда вступился за своего, и пришлось консервативной Ла Лиге неохотно начать что-то делать.

Так, четырех фанов Атлетико поймали и наказали за повешенное чучело Винисиуса на мосту; трех болельщиков Валенсии посадили на 8 месяцев за расистскую брань.

Еще осенью 2024-го испанская полиция нашла и арестовала четырех координаторов кампании травли Винисиуса в соцсетях.

"За последние месяцы мы смогли привлечь к ответственности 3-4 человек. Я играю в Испании, где я много страдал и страдаю. Это немного облегчается с помощью людей, которые что-то делают против расизма. Любая помощь приветствуется. Чернокожие страдают давно, и должен наступить момент, когда мы с этим покончим", – говорил бразилец.

"Нам бы твои страдания за 15 лямов в год", – писали на то фаны в комментариях.

Раньше Вини справлился с их давлением, но сейчас перестал. В этом сезоне у него 16 голов на "Бернабеу" и только 4 – на выездных стадионах.

Сложно играть, например, на "Эль Садаре", который хором желает вингеру смерти.

Он бесится от оскорблений с трибун, ссорится, иногда срывается и выходит, например, как со Столе Димитриевским из Валенсии.

Времени на футбол из-за этого у Винисиуса крайне мало.

Тем временем экс-президент Валенсии Пако Роиг прямо оправдывает агрессию трибун:

"Раньше таких проблем не было, или я их не замечал. Ромарио был чернокожим, и не имел никаких проблем. А этот Винисиус... Знаете, что он сделал? Перелез через забор на "Месталье" и крикнул: "Ты обозвал меня сукиным сыном! А я в тот день был на стадионе с сыном и внуком".

Уже и флегматичного Анчелотти в кубковой игре с Реалом Сосьедад достало нытье Винисиуса, и после очередной жалобы он прокричал:

"Не говори, а играй!"

Однако Винисиус продолжает бессмысленную словесную войну "один против всех".

REAL MADRID: "Vini deserves the Golden Ball!"

VINICIUS: pic.twitter.com/S1bgBbtlw1 — EuroPatriot 🦇 (@HomelandEurope) October 29, 2024

Договорился до того, что "у Испании следует отобрать право проведения ЧМ-2030, если до тех пор страна не искоренит расизм". Писали, что это изрядно разозлило Переса, чья строительная компания ACS – один из ключевых правительственных подрядчиков.

Было дело, в Дани Алвеса какие-то идиоты в Вильярреале швырнули банан, а тот поднял его и съел – это правильная реакция. А вот Винисиус сам себя сжирает.

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И даже это еще не все. Существует также "проблема Мбаппе".

В 2025 году Килиан уже забил 19 голов, но это не указывает на ее решение – даже наоборот, потому что вы же видели цифры Винисиуса.

Грубо говоря, им нет места одновременно на поле.

Когда Винисиуса не было, Мбаппе забил 7 голов в 7 матчах. Когда же он выходил – 26 в 41. То есть, разница где-то в полтора раза.

Также в течение сезона во всех турнирах Винисиус отдал на Мбаппе только три голевых паса, а Килиан бразильцу - два.

Ничтожно мало.

При этом Marca свидетельствует – конфликта между ними нет, они хорошо ладят и пытаются играть друг на друга. В этом сезоне Винисиус уже отдал на Мбаппе 153 передачи, а получил 133. Проблема не в игнорировании, а лишь в тактике – они же оба естественные левые вингеры. Хотя Мбаппе и играет центрфорварда, но посмотрите на его тепловую карту - и где здесь должен поместиться Винисиус?

Kylian Mbappé among all Real Madrid players in the 24/25 season:



1st in goals (18)

1st in completions (125)

1st in successful dribbles (77)

2nd in goal participations (22)

3rd in Sofascore (7.48)

3rd in duels won (117)



©️: via Sofascore 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/HKSxVYCm4Z — 〽️ (fan) (@kyks_98) January 19, 2025

Более того, третий атакующий игрок Реала Родриго – тоже естественный левый вингер, который вынужденно играет на правом фланге.

Такая однотипность форвардов Реала не позволяет им сиять. Мбаппе выгрызает голы, но не толкает команду вперед, а наоборот – забирает мячи из цифр Вини, Родриго и Джуда. Каждый из них забивает меньше с появлением в Мадриде француза.

При этом Беллингем может хотя бы нырнуть в силовую борьбу в центре поля, а Родриго – отмахнуться, мол, не суперзвезда я.

А вот у Винисиуса оправданий нет.

Он по привычке получает мяч на левом фланге, но возле ворот нет ни Бензема, ни хотя бы Хоселу. Зато в нескольких метрах от него всегда стоит Мбаппе, который просит пас, чтобы самому попытаться прорваться в пустую штрафную – то есть, исполнить любимый маневр Вини.

"Я приехал в Мадрид с идеей играть с Винисиусом", – говорит француз.

Но "играть" и "играть хорошо" - это разные вещи.

Vinicius, Mbappe, and Rodrygo at half vs Arsenal:



0 Shots on Goal

0 Dribbles Completed



VMR NEEDS VAR 💔💔💔 pic.twitter.com/rTCP0Cl22j — Hater Central (@TheHateCentral) April 16, 2025

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Поэтому "что, черт возьми, происходит с Винисиусом?"

А творится беда на всех фронтах.

Бразилец не переварил неудачу с Золотым мячом и до сих пор живет ею. Он также настроил против себя много разных людей, и их вес его откровенно душит.

Интриги с саудовцами за спиной Реала – глупость, когда "Королевский клуб" был последним местом на планете, где Винисиуса еще не освистывали.

Ну, и наконец, позиционный тупик на поле.

Эра Анчелотти в Мадриде подходит к завершению, и уже летом, вероятнее всего, Реал получит нового тренера. Хаби Алонсо или Юрген Клопп смогут лучше распутать атакующий узел, чем Карлетто, который больше тимбилдер, чем тактик.

Но вот что касается поведения, психологии, то это Винисиус должен преодолеть сам.

Проблема не в том, что его личность кому-то неприятна – в конце концов, нету правила, что футбольная суперзвезда должна быть хорошим человеком. Беда в другом – Вини себя не контролирует и раз за разом себе вредит.

Реал слишком велик, чтобы терпеть это долго.

Альваро Мората недавно рассказывал, как психологи помогли ему справиться с критикой и поехать капитаном на Евро-2024 – со стороны кажется, что то же самое надо и бразильцу, дабы не растратить впустую один из главных талантов поколения.