Там дрался президент Вучич, а Бобана едва не застрелили: как футбольный матч "начал" войну сербов с хорватами

Сегодня исполняется 35 лет побоищу на "Максимире" – матчу, который по сей день называют одним из самых влиятельных в истории.

Чемпион рассказывает, с чего началась и чем закончилась легендарная драка сербов с хорватами.

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Говорят, что 13 мая 1990-го на "Максимире" было около трех тысяч сербов.

Кто-то прибыл поездом Белград – Берлин; другие добирались своим ходом через Славонию – регион на востоке Хорватии, где компактно проживали их родственники, желавшие удачи.

В турнирной таблице интриги уже не осталось никакой. Белградская Црвена Звезда с запасом шла первой, Динамо Загреб – вторым.

Но футбол в тот раз всем был до задницы.

"The NDH was not just a mere quisling creation & a fascist crime, but an expression of the historical aspirations of the Croatian people".



• Franjo Tuđman 🇭🇷—future Croatian president—on the Nazi-puppet Ustasha genocidal regime at his first HDZ meeting in Zagreb



— 24.02.1990 pic.twitter.com/YrUPsYxF8l — Serbian Spirit ꒌ (@SerbianSpirit_) February 24, 2025

6 мая 1990-го на выборах в Хорватии, которая еще входила в состав коммунистической Югославии, победили националист Франьо Туджман и его Хорватское демократическое сообщество.

Все знали, что будет дальше; Туджман не скрывал стремления отделиться от Белграда.

Передача власти националистам была запланирована на 14 мая – и с этого дня Туджман мог перенабирать полицию, где при коммунистах хорваты были в меньшинстве, а также получал контроль над телевидением, которое 24/7 транслировало просербскую пропаганду.

Словом, для хорватов это должна была быть большая веха.

Но все взорвалось раньше.

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Ультрас Динамо BadBlueBoys так ненавидели сербов, что только увидев их издалека завизжали:

"Srbi – na vrbi!"

И они готовились.

Доподлинно известно, что накануне матча на стадион "Максимир" пронесли петарды, палки, даже холодное оружие. Кто мог им запретить? Они были у себя дома.

Тем временем со стороны Црвены Звезды на "Максимир" прибыли Delije – еще более жестокая группировка, возглавляемая Желько Ражнатовичем, которого официально оформили как начальника охраны.

Jugadores del Estrella Roja con el líder de sus ultras, los Delije. Ni más ni menos que Zeljko Raznatovic, Arkan. pic.twitter.com/HK4z3wd7U3 — Ring Café (@SVilarino) March 9, 2023

Незаурядная, злая фигура. В 1970-80-х Ражнатович по прозвищу Аркан был одним из самых разыскиваемых преступников Европы. 20 краж со взломом от Италии до Бельгии, 7 ограблений банков, 2 побега из тюрем. Говорили, что ему помогала югославская разведка – и она же отозвала домой, когда страну зашатало.

"Ubit ćemo Tuđmana! Zagreb je Srbija!" – завопили сербы, прибывая в Загреб.

Писали, что они побили первые машины еще до того, как пришли на "Максимир" – дабы "разогреться", но полиция не реагировала.

Когда же наконец пришли на стадион, то завели четницкие песни, тогда как хорваты в ответ спели марш усташей времен Второй мировой.

"Честно говоря, еще до выхода на поле я чувствовал, что матч не состоится, поскольку беспорядки начались намного раньше, и напряжение чувствовалось слишком большое", – вспоминал спустя много лет Куйтим Шала из Динамо.

***

Это сейчас Црвена Звезда и Динамо Загреб – команды третьего эшелона в Европе, а тогда это была элита.

За хорватов играли, например, Звонимир Бобан и Давор Шукер, а в Звезде выделялись Драган Стойкович, Дарко Панчев, Синиша Михайлович, а еще хорват Роберт Просинечки, игравший, получается, против своих.

Уже через год эти белградцы завоевали Кубок чемпионов – вот кем они были.

Однако в Загребе 13 мая футбола никто не увидел.

Как только судья дал свисток, Delije вопреки неписаному кодексу фанатов набросились на соседнюю трибуну с обычными хорватскими "кузьмичами", которые никак не могли сопротивляться хулиганам и, избитые, убегали.

Стадион пылал, сиденья вырывались с мясом, но набранная преимущественно из сербов и босняков полиция ничего не делала.

Стражи порядка – то бишь беспорядка – проявились только когда на Delije двинулись BadBlueBoys. Тогда-то полицейские стали к бою плотными рядами.

"Где полиция? Где та чертова полиция, когда она нужна?!" – весь "Максимир" слышал крик разъяренного 21-летнего капитана Динамо Бобана.

Уже на 10-й минуте матча перепуганный судья забрал команды с поля, и все убежали в раздевалки, кроме Звонимира, левого защитника загребцев Вьекослава Шкриньяра и тренера Йосипа Куже. Втроем они пытались как-то выручить своих на горящей трибуне, и тогда-то и случилась история.

***

"Я был там. Я, публичный человек, готов был рисковать всем: жизнью, карьерой и всеми благами, которые может принести слава футболиста, ради одной цели и одного идеала: свободной Хорватии", – красиво говорил потом Бобан.

А вот на поле это выглядело не так эстетично.

Полисмен Рефик Ахметович ударил Бобана дубинкой; тот повернулся и коленом зарядил босняку прямо в голову. BadBlueBoys встретили удар овацией.

"Я мог его убить, он напал на меня на работе. Бобана спас Йосип Куже, оттянув от меня. Я имел при себе заряженный пистолет, и коллеги кричали стрелять", – говорил потом Ахметович.

А еще добавлял, что зла на Бобана давно не держит.

Видимо, он лучше его понял в 1992-м, когда сербская армия взяла в осаду Сараево.

Что же касается драки на "Максимире", то хорватские ультрас устроили Бобану почетный эскорт в подтрибунку, а сами еще добавили жару.

Это продолжалось более полутора часов, и только тогда полиции с водометами удалось оттеснить разъяренных местных. К тому времени Delije уже тихо сидели у себя на секторе и ждали, чем все закончится. Они недооценили ненависть хорватов и триумф копов по сути спас их от расправы, ведь народ из Загреба подтягивался.

Со стадиона сербов вывозили под конвоем – и среди прочих нынешнего президента Сербии Александара Вучича, которому кто-то из хорватов расквасил нос.

Что же до звезд "Звездашей", то за ними Белград и подавно выслал вертолеты.

***

Оглядываясь назад, самое большое чудо побоища на "Максимире" – это отсутствие убитых.

Целых 193 человека получили средние и тяжелые ранения, из них 117 – полицейские, но врачам удалось спасти каждую жизнь.

Ну, а Туджман, тем временем, делал свое. Уже на следующий день он ожидаемо уволил с должностей этнических сербов и босняков, заменив их хорватами, и начал готовить окончательный выход из Югославии, который и провозгласил одновременно со словенцами 25 июня 1991-го.

Тогда-то и началась фронтовая, не стадионная война.

"Она вспыхнула спустя год после матча . Начало ей дала Кровавая Пасха на Плитвицких озерах", – рассказывает хорватский журналист Юрай Врдоляк.

Он отрицает, что разрыв между сербами и хорватами произошел на "Максимире" – говорит, что после того раза Црвена Звезда и Динамо встречались еще трижды, а в целом хорватские клубы выступали в чемпионате Югославии вплоть до середины 1991-го.

А вот сербская легенда Драган Джаич запомнил загребские события драматичнее:

"Именно после той игры каждому стало понятно, чего ждать дальше".

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Фото Бобана, избивающего полисмена, за день-два облетело СМИ и стало сенсацией.

С ним мир получил сигнал – Югославия больна и вот-вот рванет.

Федерация футбола забанила Звонимира за это на полгода, он не поехал на ЧМ-1990, но зато стал иконой для хорватских патриотов и всю жизнь тем гордится:

"А что было делать? Фанаты из Белграда начали крушить наш стадион. Полиция, которая в то время охраняла режим, даже не собиралась действовать".

Своей карьерой Бобан доказал, что не хулиган он, но большой футболист. В Милане хорват выиграл Лигу чемпионов, четыре Скудетто, помог с адаптацией на "Сан-Сиро" Андрею Шевченко, а его пара с Деметрио Альбертини в центре полузащиты выглядела, как потом Кроос и Модрич в Реале.

Стал мировой знаменитостью и Аркан, и это ужасно. Когда началась война, он создал на базе Delije добровольческий отряд, который пытал, грабил, убивал гражданских. Никто не знает, чей киллер застрелил Ражнатовича в отеле в 2000-м, потому что желающих было слишком много.

Сербы ведь проиграли; их империя развалилась, а лидеров во главе со Слободаном Милошевичем судила Гаага.

Не только Хорватия стала независимой по итогам войн, но и Словения, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория и даже Косово, наиболее спорное из новых государств.

Могли ли фанаты на "Максимире" представить такое будущее?

Вряд ли, хотя именно за него они и сражались – за свободу и право жить своей жизнью без "старшего брата".

До боли знакомая история, правда?

И если будете когда-то в Загребе, обязательно приглядитесь к барельефу в тени "Максимира", на нем изображены как раз они – ультрас, уже одетые в хаки, а еще надпись:

"Тем болельщикам Динамо, для которых война началась 13 мая 1990-го битвой на этих трибунах, и чья жизнь брошена на алтарь Отечества".