Тот, кто громит Реал: травмы, роли и магазин Ганси Флика

В каких только ролях не успевает побывать за жизнь взрослый мужчина – куда там тому Голливуду.

Ганси Флик уже в 5 лет был жертвой – попал на велосипеде под автомобиль, бедро сломал.

Врачи уламывали семью на титановые винты, но куда там! Отец Ганси вбил в голову, что тот будет футболистом. Реализовывал свою мечту через сына – типичная история. Сам-то Флик-старший пробиться не смог и только вкалывал на стройке.

Ганси из-за этого не имел покоя. Когда он забивал – ему покупали бутсы, как у Пеле. Когда играл плохо – плелся пешком несколько миль по заснеженному лесу домой.

Конечно, он не жаловался взрослым: "Отец делал все возможное и невозможное, чтобы наша семья чувствовала себя обеспеченной".

W 1985 roku Hansi Flick trafił do Bayernu z SV Sandhausen. Na powitanie dostał komputer od ówczesnego sponsora FCB - Commodore. 20-letni Hansi zagrywał się w International Soccer :) pic.twitter.com/BoDVSaQ97H — Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) May 5, 2020

Вместе с тем, в командах Флик такого никогда не делал, а наоборот избегал конфликтов, пытался оставить право на ошибку – даже в Барселоне, которая второй раз подряд разбила Реал:

"Вы должны понять, что невозможно играть каждый матч, как сегодня. Мы только будем стараться".

***

Его юношеское лицо – типичный ботан.

Серьезно – учился на банковского клерка, практики-семинары, а между тем выступления за Зандхаузен.

В 1983-м к нему домой приехали скауты Штутгарта, они как раз искали опорника, но требовали бросить универ. Флик отказался: "Я тогда стремился завершить курсы, хотел иметь еще какой-то навык на случай, если с футболом не срастется ".

Через год Штутгарт выиграл Бундеслигу – и выглядело, что Ханси облажался.

Через два года за Фликом в Зандхаузен приехала Бавария – и стало выглядеть, будто он гений.

In case you didn't know. This is young Hansi Flick pic.twitter.com/JJFQ1TRrtO — 𝐒𝐡𝐚𝐡𝐢𝐧 (@fcbboooy) November 1, 2024

В 1985-м в Баварии Флик немного побыл "деревней" – ну где он, а где Хенесс, Аугенталер, Бреме, Коллер, Пфафф, Маттеус?

Лотар, к слову, очень смеялся с режимщика Флика, ложившегося спать раньше всех.

А вот тренер Удо Латтек и вовсе игнорировал, полсезона держал в запасе, и тогда Ганси спросил у его ассистента Эгона Кордеса напрямую: "Что не так?"

"Парень, ты все делаешь правильно, но надо смелее идти на мяч, проявлять инициативу", – таков был ответ.

Следующую тренировку Флик закончил в крови.

А уже через две недели Латтек, выбирая состав на Байер, неожиданно объявил: "Когда старые волки стареют, их территорию занимают молодые волки. Сегодня будет играть Х анси".

Флик взял это себе – в Барселоне этот принцип ну очень заметен.

Ну, и сама Каталония их с Латтеком породнила тоже. Лишь трое немцев возглавляли Блауграну – Ханси, Удо и еще Хенесс Вайсвайлер, чью каденцию на Камп Ноу редко вспоминают из-за конфликта с Кройфом.

Mediano di rottura senza qualità particolarmente brillanti, Hansi Flick debutta nel Sandhausen e vive i suoi anni migliori nel Bayern della seconda metà degli anni Ottanta: qui lo vediamo segnare il suo unico gol in Coppa dei campioni Contro l'Austria Vienna. pic.twitter.com/kNNoKrAki9 — Giuseppe Pastore (@pastoreguiseppe) August 24, 2020

***

Флик не такой – его вспоминают везде, где был.

Его ипостась конца 80-х – ролевик, работяга.

Той Баварии немного не хватало для еврокубков – например, в финале КЕЧ-1987 с Порту, или в полуфинале Кубка УЕФА-1989 с Наполи, когда Марадона вот так разминался.

В ту минуту для Флика Диего был богом: "Играя против такого исключительного таланта, как Марадона, ты будто выходишь за пределы своих возможностей. Техника, легкость Диего невероятны. Мы проиграли 0:2, но тогда я понял, что некоторые поражения учат больше, чем победы".

Еще больше его научил новый тренер Юпп Хайнкес, после Наполи просто давший Ханси передохнуть.

Так работал Юпп – говорил с каждым отдельно, знал все о внефутбольной жизни игроков, не мешал всех в одну кучу. Флик и это взял себе – Роберт Левандовский не даст соврать:

"Неважно, что тренеры говорят СМИ, потому что это все политика. Но мне важно, что мы говорим с глазу на глаз. С Ханси я чувствую себя лучше".

Hansi Flick‘s mentor and main inspiration Jupp Heynckes won Real Madrid a CL, and now there‘s a good chance his student will win the CL for Barca pic.twitter.com/EzHdSUdaJT — - (@MusialaEra) January 12, 2025

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Флик побывал и полным неудачником в 90-м – и то с подачи Кристофа Даума.

Тренер заманивал его в Кельн обещаниями стабильного игрового времени, прогресса, места в Бундестим, где Флик никогда не играл – и тот купился. А как приехал – Даума уже и след простыл.

4 титула, 137 матчей – все осталось в Мюнхене.

В Кельне Флик только мучился, и это довело его до завершения карьеры в 28 лет – осенью 1992-го после разрыва "крестов". Единственный позитив – уже поломанным он увидел, как Мортен Ольсен комбинирует занятия с мячом и без мяча, и как это радует команду. Тогда это было новаторством – Ханси и это взял себе тоже.

Параллельно он что-то читал и записывал на тренерских курсах.

Have a great weekend, everyone! 🌤️💐



📸 Insta: fc_bammental pic.twitter.com/LtQMeKV8Kw — Hansi Flick Fans ❤️ (@IHeartHansi2) June 1, 2024

Впрочем, его главная роль конца 90-х нефутбольная – он стал крутым продавцом спортивной экипировки.

Городок Бамменталь – всего 6600 жителей, и здесь родилась его жена Зильке. Они купили помещение, к экс-игроку Баварии тянулась клиентура – и дело процветало. Чего не скажешь о первых попытках Флика кого-то тренировать.

С Бамменталем, к примеру, он вылетел из 4-го дивизиона в 1998-м; с Хоффенхаймом намертво застрял в 3-м дивизионе и был уволен в 2005-м после поражения от Штутгарта-2.

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Если не сам, то пусть великие расскажут, что и как делается – Флик в очередной раз сменил амплуа и стал ассистентом.

Первая остановка – Зальцбург, где 65-летний Джованни Трапаттони так упорно бегал с молодыми, что те всегда улыбались. Флик и это записал себе.

Ну, а дальше стало серьезно – звонок из Немецкой федерации, они искали помощника новому тренеру Бундестим Йоахиму Леву.

Giovanni Trapattoni managing RB Salzburg in 2007. His assistants, Lothar Matthäus and Hansi Flick pic.twitter.com/IUMBgrOwsb — Jim De Grèce 🇬🇷🇩🇪🇺🇸 | MacArthur's top guy (@ImperatorJim) October 5, 2020

Ганси немного его знал – брат Йогги Маркус заменил его в составе Зандхаузена в 1985-м.

А вот что он не знал - это мотив ов Оливера Бирхоффа, который выбрал Флика не потому, что перспективный тренер, а потому, что успешный бизнесмен: "Я опросил всех представителей Nike. Магазин Флика за годы стал одним из их самых крупных дистрибьюторов в регионе. Все говорили, что он прекрасно ведет дела".

***

Ничего так поворот? Теперь Флик должен был придать Бундестим четкости и организации, как... у него в магазине.

Сам Ханси хотел другого и зачастил в Арсенал, где записывал приемы мсье Венгера. Его поразило, как француз перед каждым упражнением спрашивал у игроков: "Зачем это нужно? Как вы это используете на поле?" Сейчас он делает то же самое в Барселоне.

А вот в Бундестим нулевых Флик сначала был, скорее, коммуникационщиком – с федерацией, прессой, даже новичками, которых расселял после приезда.

И еще очень нервничал из-за неудач – не так, как сейчас.

В 2010-м он едва не стал вдовцом, когда у его Зильке нашли рак груди. Флик тогда бросил все, чтобы спасти жену, с которой был вместе с тех пор, как ему было 18, а ей – 15.

Зильке была первой красавицей Зандхаузена, выучилась на стоматолога и клялась, что полюбила Ханси не за футбол, а потому, что работал в банке, пока другие пили-гуляли.

Hansi ~ “I remember exactly how we [Hansi & his wife Silke] first met. She already had that charming smile back then, & I remember thinking: ‘My, what a pretty girl this is!’ Her laughter still infects me to this day & her positive attitude towards life has made me flourish” 🌹❤️ pic.twitter.com/kwaWnhvhC6 — Hansi Flick Fans ❤️ (@IHeartHansi2) September 20, 2022

"Я плакал чаще, чем Зильке. Я до сих пор восхищаюсь силой и спокойствием, с которыми она справилась с той ситуацией", – говорит Ханси.

Зильке повезло – она выжила.

Ну, а Ханси с тех пор воспринимал футбольные поражения без срывов – говорит, ценности изменились.

***

Кто-то подытожит - вот тогда он стал топ-тренером! Но это полная хрень.

Флик просто жил, учился на ошибках, как всякий разумный человек, а дальше оно как-то само собой.

Взять хотя бы полуфиналы – показательная история. На Евро-2012 они с Левом, посоветовавшись, дали передохнуть Мюллеру и Клозе с Италией, которую считали легким соперником – и это завершилось катастрофой. Уже на ЧМ-2014 Бундестим сыграла лучший матч именно в полуфинале.

No way 😭😭😭😭😭😭



Flick was the one who stopped us from seeing Messi win the World Cup in 2014 ?!!! pic.twitter.com/rrYgLNRxgp — Pain.𝕏 (@GBarca_) May 30, 2024

Впоследствии уже без Йогги Флик прокачал скиллы скаута молодежи, поработав спортдиром Немецкой федерации в 2016-м.

Ему даже предлагали дико прибыльный пост директора академии в Сан-Франциско – изысканная жизнь без спортивных амбиций, к которой стремилась Зильке после продажи магазина в 2017-м, но к Ханси не вовремя для нее позвонил Ули Хенесс. Оказалось, что Нико Ковач со всеми в Мюнхене перессорился, клуб искал миротворца.

Новый шанс – и новая роль!

"Флик – особенный. На командных собраниях он никогда не садился во главе стола, а всегда среди нас, готов всех выслушать", – восхищался Мануэль Нойер.

"До смешного доходило. Я же неэмоциональный человек, но Х анси все равно понял, что со мной что-то не так. Несколько раз переспросил. Я вынужден был зайти к нему в номер и рассказать, что меня тревожат перемены в личной жизни. Никому этого не говорил, он один увидел".

***

Ну, а когда Ковача выгнали, стало еще лучше.

Мотивационный ролик, смонтированный Фликом перед финалом ЛЧ-2020, где игроков призывают победить их родные, пробил на слезу всю команду. Инструкции – очень конкретные и подробные по словам Томаса Мюллера – подготовили ее ко всем возможным сюрпризам.

Бавария тогда выиграла все, и только как начала праздновать – Ханси словно в воздухе растворился.

"Черт возьми, а где он? Где Х анси? Выходи на сцену немедленно. Сегодня мы здесь благодаря тебе. Ты всегда такой скромный, но здесь нужно побыть в центре внимания немного", – кричал Карл-Хайнц Румменигге.

В 1980-м юноша из Зандхаузена бросился к автобусу с Баварией, чтобы попросить у него автограф, и звезда не отказала. Сейчас же они стояли рядом на одной сцене.

Еще одна роль – и какая!

Хотя, кажется, не его любимая. Уже через месяц Флик на Ибице случайно наткнулся на некоторых своих чемпионов, и Алаба пригласил тренера в их компанию. Так ему гораздо удобнее.

"Знаешь, я бы никогда не сделал так с другим менеджером, но Х анси был нам кем-то средним между братом и отцом".

Gavi was so hyper during training that Hansi Flick had to hold him and tell him to be careful. This boy 😂😂😂 pic.twitter.com/wXB88TKuur — Anabella💙❤ (@AnabellaMarvy) October 5, 2024

Они еще не представляли, как быстро окажутся по разные стороны баррикад.

Более того – Флик еще и будет давать надежду болельщикам, которых морально убил своими 2:8, а униженный им клуб доверит ему свое новое золотое поколение.

Единственное, что Ханси тогда уже понимал точно – все было не зря.

В каких только ролях не успевает побывать в жизни взрослый человек – куда там тому Голливуду.