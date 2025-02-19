Чудо-семья Джуда Беллингема: отец забил 700 голов, мама возит на тренировки, брат играет за Англию U21

За успехом Джуда Беллингема на футбольном поле стоит его семья, которая до сих пор контролирует все аспекты жизни суперзвезды.

***

Г ений Нон-лиг

Вы же в курсе, что такое Нон-лиг?

Но ведь это и есть Англия – ее дух и суть.

Профессиональных дивизионов здесь четыре – АПЛ, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2. За ними следуют еще два полупрофессиональных чемпионата – так называемые Конференции. Ну, а то, что ниже – это и есть Нон-Лиг.

Не стоит их обесценивать – когда-то здесь гонял Джейми Варди, например.

В целом учителя, дантисты, монтажники и бармены – все желающие могут устроиться на этом уровне и играть, если позволяет здоровье.

И вот именно здесь Марк Беллингем с 1994-го по 2017-й забил более 700 голов.

"Честно говоря, я не знаю, как он это делал, – говорит Джейсон Кэдден, который был менеджером Лимингтона, где Беллингем наколотил 48 голов в 2009-м. – После свистка Марк бежал с поля, прыгал в душ, потом садился в машину и в 22:00 начинал свою полицейскую смену".

"Марк, пожалуй, самый результативный бомбардир, с которым я работал в Нон-лиг. Я играл с фантастическими финишерами, но соотношение мячей Марка, его чутье в штрафной – к нему никто не приблизится. Он был феноменальным", – признавался экс-вингер Абердина, Стока и Вест Брома Гарри Хеккет.

Кого ни спроси – все говорят, что отец Джуда имел талант играть среди профи, но мечтал быть именно полицейским.

Им и стал – сержантом в Вест-Мидлендс.

"Как-то мы играли дома с К у орном, и один из их игроков получил двойной перелом. Ну, знаете, когда нога в другую сторону вывернута, – вспоминал экс-бек Суонси Джон Форд. – И тогда Марк с напарником Ричардом Дрю э ттом не просто оказали первую помощь, а сделали это так, что парамедики нарадоваться не могли".

Это благодаря отцу Джуд побывал в отделении полиции, имея всего пару дней от роду – его мама Дениз зашла к мужу; ее громко приветствовали, завалили подарками.

Конечно, он ходил к старику и на матчи тоже:

"Я осознавал, что это не АПЛ, но атмосфера игр и то, как папа играл, влюбили меня в футбол".

При том как футболисты они кардинально разные: если Марк был форвардом типажа Индзаги, то Джуд – феномен, покрывающий едва ли не всё поле.

Челтнемский фестиваль

Говорят, он очень рано стал выделяться среди сверстников.

Челси заинтересовался Джудом, когда ему было 12, и за следующие 4 сезона 25 разных скаутов сделали для синих 62 отчета о его игре.

Ман Сити, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхэм, Арсенал не отставали. Даже скаут заштатного Бордо смотрел Беллингема осенью 2019-го, когда тот всего в 16 лет руководил полузащитой Бирмингема.

"Было невероятно видеть такой уровень личности у 16-летнего, – говорилось в отчете. "Он играет со зрелостью, превосходящей его годы, и я твердо верю, что если бы вы посетили этот матч без каких-либо предварительных знаний, вы бы признали Джуда одним из самых опытных на поле".

Бирмингем тогда выступал в Чемпионшипе, и Джуд забил в первом домашнем матче Стоку.

А через две недели повторил то же самое – только красивее.

Тренер Пеп Клотет, подаривший ему дебют, признается, что глазам не верил:

"Казалось, будто он ждал этого уже много лет. Я плохо знал Джуда и поначалу волновался, не испугается ли он давления, не потеряет ли уверенность. Но все было наоборот. Уже в 16 лет он не жил эмоциями. Он отрабатывал что-то, а когда не получалось – повторял, пока не получится. Никаких сомнений в себе".

Ох, и охота тогда открылась на бирмингемского вундеркинда, игравшего... собственно, а кого он играл?

Джуд мог быть волнорезом, помогая обороне. Мог играть бокс-ту-бокса, поддерживая динамику на обоих концах поля. Мог даже быть "десяткой" и атаковать ворота. Так и возник его первый номер: 22 – это 10+8+4.

Ну, и уже в марте 2020-го, когда Бирмингем поехал всем составом на Челтнемский фестиваль, Джуда вдруг не оказалось в автобусе. Это было так непохоже на педантичного сына полицейского, что тренеры решили позвонить.

Знаете, где он был?

На Олд Траффорд.

"Джуд рассказал потом, что произошло, – вспоминает вратарь синих тех лет Ли Кэмп. – В Манчестере его лично встречали и убеждали присоединиться к клубу Фергюсон, Кантона, Робсон и Сульшер. Они развернули все свое оружие за раз".

Тот фестиваль, к слову, привел к резкому увеличению больных ковидом и стал очередным гвоздем в гроб политических перспектив Бориса Джонсона, бывшего тогда премьером.

Ну, а МЮ фокус не помог. Джуд отказался.

Как и Ливерпулю его следующая попытка – Беллингем даже не приехал, сказав, что имеет тренировку.

Никто из суперклубов еще не знал, что за подростка все уже решили его родители.

Jude Bellingham has started 15 of Birmingham's 23 games this season 👏



He's been scouted by Man United, Bayern Munich and more 👀



And he doesn't turn 17 until June 🤯pic.twitter.com/iEK5eSo0xu — GOAL (@goal) December 23, 2019

Выведенный номер

В 16 лет Беллингем играл за Бирмингем за зарплату игрока академии – 145 фунтов в неделю.

Теоретически он мог присоединиться в 17 к любому клубу за компенсацию, размер которой должен был бы решать суд. Как правило, речь шла о десятках тысяч фунтов.

Собственно, именно этого добивались Ливерпуль, МЮ и другие.

Но отец Джуда, полицейский Марк, не желал позориться, поэтому Джуд остался, дождался 17 лет и подписал с Бирмингемом профессиональный контракт, дав родному клубу заработать.

Боруссия Дортмунд заплатила за Беллингема 25 млн фунтов – самая большая сумма, которую когда-либо выкладывали за такого молодого парня.

И главное, что он уже был готов ментально, технически и физически.

В дебютном сезоне Джуд по подборам, выносам и блокам превзошел бывалого Дэвида Дэвиса, которого посадил в запас, а когда таргетмен Александр Митрович из Фулхэма решил "сопляка" проучить, то получил в лоб.

"Знаешь, я окончательно все понял в матче с Лидсом. Я тогда на замене был и видел гол, который он забил. – вспоминает Кэмп. – Его касание, его финиш, спокойствие. Это было олицетворение этого. Лидс даже не мог подумать, что у него там есть шанс. Любой другой игрок мог бы потерять его, но он сделал так, чтобы это выглядело очень легко. И тогда я подумал: "Ого, это на уровень выше".

Его последним матчем за синих стала игра с Дерби 22 июля 2020-го. Бирмингем проиграл ее 1:3, а Джуд, который очень старался, расплакался и пообещал однажды вернуться.

Поверим?

Ну, а в 2020-м так решили родители – мол, в Германии тише, и там будет легче расти.

Марк остался в Бирмингеме патрулировать улицы и воспитывать младшего сына, Джоба. Дениз уволилась с поста HR в частной компании, чтобы поехать со старшим и обустроить ему быт.

Тем временем Бирмингем за верность семье Беллингемов решился навсегда изъять из обращения его 22-й номер.

"В Вест Хэме изымали 6-й номер Бобби Мура, а в Аяксе – 14-й Йохана Кройфа. Было много насмешек, я и сам смеялся, потому что это было слишком драматично. Но сейчас уже никому не смешно", – говорит Кемп.

А еще добавляет – футболки Джуда стали крупной статьей его расходов, ведь старший сын помешан на Беллингеме, и ко всему быстро растет.

"Но это приятные заботы. Джуд был здесь во время отпуска, приходил на тренировку и подарил моему малышу свою футболку Бирмингема с автографом. Он очень хорошо отнесся к детям. Прекрасная личность".

Мама, шницель и пиво

Тем временем в Дортмунде спортдир Себастьян Кель признавал:

"Ну, знаете, увидеть талант Беллингема было несложно. Наше преимущество в том, что мы даем таким игрокам четкую перспективу – Джуду, Холанду, Санчо".

Как же они его оберегали! Когда чартер с Беллингемом прибыл в Германию, его встретили четыре одинаковые машины, которые разъехались в разных направлениях, оставив папарацци ни с чем.

"У нас такой клуб, а он такой игрок... словом, мы не воспринимали его как молодого игрока, а только как очень важного", – говорит Кель.

Джио Рейна стал его лучшим другом в команде, а уже после первого сезона, где Беллингем играл глубокого опорника, его назначили третьим капитаном после легенд Марко Ройса и Матса Хуммельса.

Конечно, это все его недетский менталитет.

Беллингем борется до конца, не приемлет поражения, но и достаточно хладнокровен, чтобы первым поддержать Гарри Кейна, когда тот не забил пенальти в полуфинале с Францией.

Как-то болельщик бросил в него стакан пива. Джуд поймал, выпил глоток и бросил – жест взрослого дядьки, но англичанин потом признавался, что тогда впервые попробовал алкоголь. Он оставался подростком, но с врожденным инстинктом, как вести себя в сложных ситуациях.

18-year-old Jude Bellingham had his first beer today...



What a catch! 🍺😅



(via dondrup/IG) pic.twitter.com/XAoSRTyHO7 — ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2021

Это словно раздвоение личности. На поле он ветеран – El Jefe, как говорят в Мадриде. Вне поля – зачастую беспомощный ребенок, не умеющий пожарить яичницу, постирать костюм или заплатить коммуналку. Весь быт Джуда – на его матери:

"Ее роль огромна. Я думаю, она даже больше, чем у всех моих тренеров и менеджеров".

В Германии он учил язык и достиг некоторых успехов, хотя и не говорил свободно. Подсел на местную кухню и, говорят, даже в Мадриде часто заказывает шницель.

Вместе с Холандом и Санчо они также выиграли Кубок Германии-2021 – не бог весть что, но для вечно второго Дортмунда это был праздник.

Ну, и еще с первого дня на "Вестфаленштадионе" Беллингем не стеснялся спрашивать – не пришли ли, случайно, по нему предложения? Боруссию он видел лишь как трамплин, и когда партнеры не дотягивали, как Нико Шульц, то Беллингем срывался и кричал так, будто это он тренер.

Не всем это нравилось. Bild писала, что в раздевалке "Шмелей" выдохнули с облегчением, когда Джуд ушел.

Вместе с тем, в его последнем сезоне Боруссия была 2-й в Бундеслиге, а с уходом Беллингема скатилась на 5-е место.

Топ-тренеры это все видели, поэтому битва была еще та. Хосеп Гвардиола, например, обещал продать Гюндогана и Бернарду Силву, чтобы освободить Джуду место для действий в центре поля. Клопп, еще раз МЮ – все были там.

Впрочем, Реал – это Реал.

Да и Боруссия до сих пор гордится собой – 103-миллионный Беллингем стал еще одним знаком качества ее подготовки.

"После финала ЛЧ он признал, что мы играли лучше в течение долгого времени, – говорит Кель. – Это показывает, что он был и остается честным человеком. Конечно, я поздравил его с победой".

Все в семью

А еще Джуда горячо приветствовали мама, отец и брат.

Они частые гости на его матчах, и Дениз почти всегда выступает фотографом.

Ее младший, Джоб, уже вымахал до 191 см. Играет на той же позиции, что и брат, но с большим акцентом на оборону. В Сандерленде он уже второй сезон незаменим и вызывается в Англию U21.

У себя на YouTube-канале Джуд рассказывал забавное:

"Помню, Джоб сделал дубль, и мы смотрели в Реале тот матч. Анчелотти тогда сказал: "Б...ть, мы привезли не того. Мне нужен этот". Я переспросил, а где он будет играть? И Карло ответил: "На твоем месте". Хорошо, что он потом засмеялся".

Джоб в ответ не чурается троллить брата – мол, ты научишься наконец готовить еду и отпустишь маму домой или нет?

Такая вот у них семейка.

Ну, а главный, Марк, ведет финансовые дела сыновей. В 2022-м он уволился из полиции и занялся только этим – потому-то у братьев нет агента.

"Марк готов вас выслушать, но потом расскажет вам, как все произойдет, – улыбается техдир одного из клубов АПЛ, но и признает, что у Беллингема-старшего получается очень хорошо. – Благодаря Марку Джуд получил два отличных места для обучения, а когда казалось, что он становится слишком большим для Дортмунда, он перешел в крупнейший клуб мира ".

🗣️ Jude Bellingham: “My father always wore a Real Madrid shirt at home, with the ‘Zidane 5’ on the back. It's funny, because in a way, it has come full circle. Now that I'm wearing the 5.” @MovistarFutbol pic.twitter.com/wDI5xZEAY1 — JBZ fan (@JBellinghamZone) May 6, 2024

Еще одна забота Марка – переговоры с личными спонсорами Джуда, который войдет в ТОП-10 по рекламным доходам, когда Месси с Роналду наконец закончат. Сейчас в его пакете Adidas, SKIMS, Louis Vuitton, McDonald`s, Lucozade.

Родители следят, чтобы Джуд не стал Бэйлом – он уже свободно говорит по-испански, потому что они наняли учителей заранее.

У него нет проблем с личной жизнью, как у Мбаппе, потому что она за семью замками, и все ключи у матери, которая до сих пор возит Джуда на тренировки.

Джуд может сорваться, как недавно с Осасуной, однако уже скоро он публично извиняется перед командой, поскольку так правильно.

Ну, и еще такие "мелочи", как золотой дубль в первом же сезоне в Мадриде, Трофей Копа-2023, приз лучшему игроку Ла Лиги-2023/24, финал Евро-2024, на котором он спас команду на последних минутах ударом через себя...

Мало у кого из футболистов на каждом важном этапе семья была рядом, но у Джуда это именно так.

Можно сказать, он счастливчик.

"Они в футбольном мире, но ведут свою собственную игру, – заметил недавно обозреватель The Telegraph. – Прошло чуть больше четырех лет этого путешествия, и уже нет никаких сомнений относительно того, кто в нем победит".