Главный камбэк Лиги чемпионов: как кураж Энрике и ошибки Эмери переписали историю футбола

ПСЖ Луиса Энрике сыграет сегодня с Астон Виллой Унаи Эмери в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, и это будет далеко не первое противостояние этих тренеров.

Свой главный поединок они провели 8 марта 2017-го.

Чемпион рассказывает о том, как разворачивалась легендарная "Ла Ремонтада".

***

Пожалуй, это видео никогда не должно было попасть в сеть.

Игроки ПСЖ ели пиццу и вели беседу о матче на "Камп Ноу", который должны были сыграть через несколько дней.

"Если мы проиграем 1:5, но пройдем дальше, ты будешь доволен?" – спрашивал Марко Верратти. "Нет, не буду", – отвечал Тома Менье. "А я буду", – говорил Юлиан Дракслер. "И я", – добавил Блез Матюиди. "А что касается меня, то если бы мне это сказали перед первым матчем, то я бы согласился. Но сейчас меня бы это разозлило", – бросил Марко. "Еще бы, ты разозлишься. Ведь в таком случае с нас все будут смеяться", – гнул свою линию Менье. "Но ведь мы забили четыре гола в первой игре", – Верратти отказывался понимать.

Когда фаны это увидели, то были шокированы. 14 февраля 2017-го ПСЖ выиграл у Барселоны дома 4:0, и Насер Аль-Хелаифи на радостях даже предлагал команде круг почета на "Парк де Пренс". Разговор игроков, однако, выдавал в ПСЖ то, что шейхи так старательно скрывали – менталитет маленького клуба.

Из видео следовало, что парижане натурально боялись выходить на "Камп Ноу".

Оглядываясь назад, камбэк Барселоны, ее знаменитая "Ла Ремонтада", началась именно с этого.

***

Так-то это был сложный сезон для обоих клубов.

Эра Луиса Энрике в Барселоне завершалась. Трио Месси, Суареса и Неймара еще забивало голы, но Иньеста старел, а защита за два года деградировала от 21 до 37 пропущенных в Ла Лиге.

Тем временем ПСЖ тоже страдал – тут вам и уход Златана Ибрагимовича, и неудачные эксперименты Унаи Эмери с Крыховяком и Бен-Арфа, и, наконец, спурт Монако, лишивший Париж лидерства в Лиге 1.

Пожалуй, те 4:0 дома с Барсой были лучшим матчем ПСЖ при Эмери – идеальная изоляция Месси и Бускетса, быстрые контратаки, реализация Ди Марии, подкаты Кимпембе.

📅 #OTD in 2017, Paris stunned Barcelona 4-0 at Parc des Princes 😮#UCL pic.twitter.com/QIERvyGMct — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2022

"Дело не в том, что мы плохо подготовились. На самом деле нас переиграли. Их план сработал, а мы настраивались на другую игру", – признал Серджи Бускетс.

Но "признал" – не значит "покорился".

Уже по дороге обратно в Барселону никто в самолете не спал – все искали на видео, кто и где ошибся.

Роберт Морено сейчас тренирует российский Сочи, а тогда был помощником Энрике. Это он первым подал идею изменить схему с 4-3-3 на 3-4-3 – прямо здесь, в самолете, который вез их домой. До ответного матча оставалось три недели, поэтому времени хватало.

И еще на удивление, схема заработала с колес.

2:1 с Леганесом – неярко, но пусть. Далее 2:1 на "Кальдероне" с Атлетико – это уже достойно внимания. Затем 6:1 со Спортингом и 5:0 с Сельтой – Барса будто тренировалась отыгрывать 4 мяча.

А тем временем в лагере ПСЖ вели разговоры, хорошо проигрывать 1:5 или нет.

MSN in 2014/15 season



Messi :58 goals

Suarez : 25 goals

Neymar : 39 goals



Combined: 122 goals



It's save to say the greatest trio of all time❤️💙 pic.twitter.com/hNL9Zv2QKC — Kitty Kompi (@KompiKitty) January 22, 2021

***

"За 95 минут может произойти множество вещей. Я убежден, что в какой-то момент мы будем близки к квалификации. И вот тогда наша уверенность возрастет, а их уверенность упадет.

Даже если они нам забьют – мы можем забить в ответ шесть", – Луис Энрике перед игрой излучал абсолютную уверенность.

Более того, в раздевалке в него вселился пророк. Он обнял каждого по очереди и заявил:

"Ребята, даже если останется пять минут, вы все равно сможете забить три гола".

На улице же рядовые "Кулес" душили гостей морально. Тысячи фанов "встретили" автобус ПСЖ руганью и бросанием мусора. "Камп Ноу" заполнился непривычно рано – и немедленно заревел.

Вратарь ПСЖ Кевин Трапп подошел к судье, чтобы пожаловаться на... "слишком новые мячи".

Остальная часть гостевой раздевалки не менее испуганно смотрела себе под ноги.

🇪🇸 Luis Enrique : "Neymar is a wonderful and incredible person. He has a desire and thirst for growth and development. He is open to everything and wants to be happy as well." pic.twitter.com/DYRXUurcsy — Ney (@Neycromancer) June 19, 2023

"Нам главное продержаться первые 15 минут, иначе мы все мертвы", – кажется, директор ПСЖ Патрик Клюйверт в тот вечер был за Барселону.

Эмери – крутой тактик, но так себе мотиватор – тоже правильных слов не нашел.

Энрике обманул его с составом, в последний момент заменив Альбу на Маскерано, – с этого и начался конфликт тренера с защитником, позже перешедший и на сборную тоже.

Впрочем, в тот день Лучо не ошибался.

Уже на 3-й минуте Тиаго Силва плохо справился с навесом Рафиньи, мяч повис над штрафной, обнажив колебания всех защитников ПСЖ, прежде чем Суарес внес его в ворота. 1:0!

La Remontada. Uma virada histórica! 😍



Comece seu dia relembrando os gols de Barcelona 6 x 1 PSG em 2017, que faz aniversário hoje! 🔥pic.twitter.com/SVhQNhk5tN — GOAL Brasil (@GoalBR) March 8, 2025

Ставка Эмери на гиперопеку Месси и работала, и нет, ведь хотя Лео действительно исчез с радаров, в то же время слишком много пространства получил Неймар. Ко всему, ПСЖ потерял собственную контригру. За первый тайм была лишь одна хорошая попытка, которую сорвал фолом Пике.

Мало!

Ближе к перерыву Иньеста показал класс на носовом платке, загрузил мяч в ворота, где пораженный то ли классом Андреса, то ли матчем в целом Левен Курзава забил сам себе. 2:0!

***

Эмери пытался подбодрить их в перерыве, но сбился на скорее шокирующие крики.

В поисках опоры тренер обратился к ветерану Тиаго Мотте, дабы тот что-то сказал.

"Теперь мы должны выбрать, как мы умрем – или мы сдаемся без боя, или с высоко поднятой головой", – худшего месседжа трудно придумать.

А Барса, тем временем, продолжила давить.

"Si, se puede!" – "Да, мы это можем!" – пели 96 тысяч на "Камп Ноу", и под аккомпанемент зарядов Иньеста отдал в штрафную на Неймара, а того сбил Менье. Месси хоть и не впечатлял, но с точки не промахнулся – 3:0!

Самое интересное, однако, было все впереди.

То ли Барса рано успокоилась, то ли ПСЖ так проснулся, но уже в следующие 10 минут парижане уничтожали каталонцев на контратаках точно, как дома. Игра будто перевернулась. Кавани пробил один раз в штангу, но со второй попытки едва не порвал сетку. 3:1!

Более того, уже вскоре на ворота выбежал Анхель Ди Мария, чтобы убивать интригу, но в борьбе с Маскерано нормально не пробил.

"Конечно, это был фол. Мы с Анхелем связались после всего", – признал Хавьер.

Да что там – весь мир видел, как Маскерано фолил, но не арбитр Дениз Айтекин, тоже ставший частью "Ла Ремонтады" вместе со страхами парижан и все более громким ревом "Камп Ноу".

***

Пропустив от Кавани, тер Штеген словно одурел: "Мы не можем умереть! Мы – Барселона, и мы победим! Мы победим!"

Маскерано тут же поинтересовался у Бускетса, все ли с немцем все в порядке.

"Оглянувшись назад, я увидел на лицах партнеров, что большинств у было уже достаточно. Это было почти нереально сделать", – вспоминает Неймар.

В образовавшемся вакууме лидерства он повел всех за собой, как никогда еще не делал в Барселоне – лишь дома в Сантосе.

На 86-й минуте прорыв и удар Нея успел заблокировать Серж Орье.

На 87-й он заработал штрафной удар, спровоцировав Ди Марию, а затем исполнил его так, что Трапп лишь бессильно оперся на стойку ворот.

"Если честно, думаю, в тот момент мы их сломали", – считает Юмтити.

Уже через минуту Суарес картинно упал после стыка с Маркиньосом, и Айтекин снова выбрал Барселону, назначив "левый" пенальти. Месси хорошо видел, кто заварил кашу, поэтому подошел к Неймару сам – мол, выполняй ты, у тебя получится лучше. 5:1!

"Si, se puede!" – снова заревел стадион, а ПСЖ уже лежал в руинах. Они еще математически проходили дальше, но пас от центра поля после пенальти Неймара стал лишь третьим точным для команды Эмери за последние 10 минут.

От страха ПСЖ забыл азы футбола – его оставалось только добить.

Кто еще мог это сделать, если не Неймар? Его финт в центр дестабилизировал защиту Парижа, после чего бразилец хитро навесил на ворота – на трех партнеров одновременно.

Месси мяч перелетел.

Пике не дотянулся.

А вот Серджи Роберто набежал как раз вовремя.

8 years ago,



FC BARCELONA MADE THE GREATEST COMEBACK IN UCL HISTORY 🔥



FCB 6-1 PSG on aggregate



You just HAD to be there 😮‍💨



pic.twitter.com/wHrMIkHzHB — HERBO (@fcb_herbo) March 8, 2025

***

Насер Аль-Хелаифи и другие боссы ПСЖ ушли из ВИП-ложе еще при счете 3:1 – так спешили принимать поздравления.

6:1 они встретили уже в окружении СМИ.

На стадионе творилось незабываемое – все смеялись, плакали, танцевали и молились одновременно.

"Нанимайте новых акушерок, потому что скоро они понадобятся! Сегодняшняя ночь будет ночью любви!" – кричал всем Жерар Пике.

Тем временем фотограф Сантьяго Гарсес сделал "то самое" фото Лионеля Месси, которое на следующее утро украсило обложки крупнейших мировых СМИ. Ходит легенда, что это после него Неймар обиделся и захотел сменить клуб – решил, что в Барселоне ни один перфоманс не сделает его первым.

Ну, а в раздевалке ПСЖ был траур.

Блез Матюиди тут же объявил, что покинет клуб. Лукас Моура заплакал и никто не остановил его вплоть до утра.

Эдинсон Кавани тоже не спал ни в ту ночь, ни в последующие, а тогда впервые записался к психологу: "Это очень повлияло на меня. Все перевернулось за каких-то пять минут. Я пошел к врачу ПСЖ, и он сказал, что такое происходит с разными людьми в разных сферах. Тогда я понял, что никакой я не супергерой".

В микст-зоне Эмери сетовал на арбитра – конечно, заслуженно.

Вместе с тем, рядом Верратти и Дракслер уверяли, что виноват не Айтекин, а их собственная пассивность – и это тоже была чистая правда.

Барса первой в истории Лиги чемпионов отыгралась после 0:4 – и ничто больше в футболе не было прежним. Последствия "Ла Ремонтады" – "Возвращения" – так или иначе коснулись всех, и даже нас немного задели.

VIDEO: Luis Enrique celebrating Barcelona's 6th goal against PSG. [@VidaBlaugrana_] pic.twitter.com/yLT77nh5m3 — Barca News Forum (@BarcaNewsForum) March 8, 2017

***

Это забавно, но меньше всего это отразилось на самой Барсе.

Уже спустя месяц каталонцы бездарно проиграли Ювентусу 0:3 и вылетели из Лиги чемпионов, подтвердив, что их цикл завершался.

Впереди уже не было выигранных ЛЧ – лишь новые вылеты от Ромы и Ливерпуля из-за позорной обороны на выездах. 2:8 от Баварии стали самой низкой точкой кризиса, который был заметен еще в Париже.

Луис Энрике не падал с этой Барсой – он ушел по завершении сезона, и хотя возродить сборную Испании не получилось, удержал репутацию на уровне, чтобы ПСЖ в 2023-ом доверил ему новый проект.

Также в Париже оказался и Неймар, но гораздо раньше – летом 2017-го за 222 млн евро. Катарцы по достоинству оценили его соло в "Ла Ремонтаде", но счастья это не принесло им обоим. Ней нашел во Франции деньги, но также скандалы, травмы, зависть. До прихода Лучо он уже был руиной, поэтому скоро отбыл в Саудовскую Аравию, и они не пересеклись.

Между тем остальной мир трясло, как во время землетрясения, ведь 222 млн не могли просто испариться.

Unai Emery has won just two of his 10 games against Luis Enrique as a manager (D1 L7), with both wins coming in home fixtures.



This will be the first time they’ve faced each other since the 2016-17 campaign, when Luis Enrique’s Barcelona came from 0-4 down in the first leg to… pic.twitter.com/eCWRDsLHTl — Aston Villa Statto (@AVFCStatto) April 8, 2025

Барса вложила 140 из них в Усмана Дембеле из Боруссии; та, в свою очередь, потратила 25 млн на Андрея Ярмоленко из Динамо – и это лишь одна из десятков цепочек. Глобальный итог – цены подскочили, и отставание малых клубов от грандов еще выросло.

Дениз Айтекин это хорошо рассмотрел – он ведь больше никогда не судил плей-офф Лиги чемпионов, да и вообще большие матчи. Его карьера по делу сошла на нет.

Касательно же Унаи Эмери, то он еще долго выхаркивал "Ла Ремонтаду" в середняках – восстанавливал репутацию в Вильярреале, укреплял в Астон Вилле. В гранды его давно не зовут – и это баску явно идет на пользу.

Как-то в 2020-м во время карантина Унаи признавался, что случайно нащелкал на телевизоре повтор тех событий и долго не мог оторваться.

"Я увидел много деталей, но начну с конца – следовало заменить арбитра. Нас выбили, потому что VAR не существовало. Также я открыл для себя, что один из наших лидеров прятался в решающие минуты. У него была травма ранее и, может, его следовало заменить", – скорее всего, речь о Тиаго Силве.

Deniz Aytekin, connu pour avoir dirigé la remontada du Barça face au PSG (6-1), a décidé de mettre un terme à sa carrière d’arbitre internationale. pic.twitter.com/NOcCvKOUKI — Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2022

Лишь на одно Эмери не ответил – что же случилось с ПСЖ в конце?

Говорит, что выключил телевизор на 87-й минуте.

Это так по-человечески – избегать болезненных воспоминаний.

Вместе с тем в Астон Вилле каждый сегодня верит, что Унаи тайно от всех нашел все-таки причину фиаско, и его новая дуэль с Луисом Энрике пройдет по радикально иному сценарию.